DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ŞEHİTLİKTE HÜZÜNLÜ BAYRAM

Ramazan Bayramı\'nın birinci gününde Edirnekapı Şehitliği\'ni ziyaret eden aileler, şehitlerin mezarı başında dua edip gözyaşı döktü.

Her bayramda olduğu gibi bu bayram da şehit yakınları, sabahın erken saatleriyle birlikte şehitliğe koştu. Sabahın erken saatlerinde Edirnekapı Şehitliği\'ne gelen aileler, dualar okuyup şehitlerinin mezarına su döktü. Mezarları temizleyen aile yakınları duygusal anlar yaşadı.

\"HER SENE DEĞİL, HER GÜN BURADAYIZ\"

13 sene önce oğlu Şırnak\'ta şehit olan anne, \"Bayramlarımız hep burada geçiyor. Bizi yakanları, Allah da cehennemde yaksın. Göreve gitti bir daha gelmedi. Her sene değil, her gün buradayız, hemen hemen her cuma buradayız\" dedi.

\"HALA ÖZLEMİ İÇİMİZDE\"

Ağabeyi 1993 yılında Van, Başkale\'de terörle mücadele ederken şehit olan Orhan Akbaba ise, \"Aradan uzun yıllar geçti hala özlemi içimizde. Bu duygusallığı her zaman yaşıyoruz. Burnum sızlıyor. Tabii ülke mevzu bahis olunca geri teferruattır, Mustafa Kemal Atatürk Gazi paşamızın söylediği o söz, bizim de askerlerimizin de hep kulağında çınladığını biz biliyoruz. O sebeple o acıyı yaşasak da bundan sonraki süreçte biz artık bundan sonra fazla bir şehit gelmesini istemiyoruz\" dedi.

\"ASIL ONLAR HAKLARINI BİZE HELAL ETSİNLER\"

Şehitliğe ailesiyle gelen İbrahim Hakkı Arslan, Bayburtlu olduğunu belirterek \"İstanbul\'da gidecek yerimiz olmadığı için her bayram birinci günü ailemizle şehitliğe ziyarete geliyoruz. Burada yaşıyorsak şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine şu anda yaşıyoruz. Burada manevi bir hava var. Buraya girdi mi, sanki bir cennet bahçesine girmiş oluyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin. Hani derler ya cenaze namazlarında \'hakkınızı helal ediyor musunuz\' diye asıl onlar haklarını bize helal etsinler, çünkü vatanı onlara borçluyuz\" diye konuştu.

\"MUTLU GÜNLER BİZE ACI VERİYOR\"

1995\'te Tunceli\'de şehit olan Enver Yorulmaz\'ın babası Yusuf Yorulmaz da, \"Asker gitti bayrağa sarılı geldi. Bayramlar bize acı veriyor. Annesi hastalandı. Mutlu günler bize acı veriyor. Tek oğlumdu. Soyumu getirecekti. Baba bekleme dedi, alıştık dedi. Allah nasip ederse gelirim demişti\" diyerek sabaha karşı baskında şehit düştüğünü anlattı. Baba Yorulmaz, \"Vatan sağolsun diyoruz. Her şey vatan için. Allah kimseye evlat acısı vermesin\" dedi.

2- TERÖR OPERASYONUNDA 13 KİŞİ TUTUKLANDI

Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde 2015 tarihinde sözde \'öz yönetim\' ilan ederek iş makineleri ile hendek kazdığı belirtilen 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK ve gençlik yapılanması DGH\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüphelinin yakalanması için 6 Haziran\'da 6 ilçede 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda bölücü terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından önceki gün adliyeye sevk edilen 14 kişiden 13\'ü \'terör örgütü üyeliğinden\' tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi. Diğer 6 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. Tutuklanan şüphelilerin sözde \'öz yönetim\' gerekçesi ile bölgede bir çok il ve ilçede hendek kazıp polis ve askerle çatıştıkları, kazdıkları çukurlara bomba tuzaklayıp saldırı tasarladıkları ve İstanbul\'a da yasa dışı eylem ve faaliyette bulunmak üzere gönderildikleri ileri sürülüyor.

(ek görüntü)

3- METROBÜSTE TACİZE 7 YIL 6 AY CEZA

* Metrobüste 17 yaşındaki iki kızın baldırına dokunduğu belirtilen sanığın İstinaf Mahkemesi\'ne yaptığı itiraz reddedildi. Böylece sanık A.Ş.\'ye verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşti.



İstanbul\'da metrobüste 17 yaşındaki iki genç kızın baldırına dokunduğu belirtilen 53 yaşındaki A.Ş.\'nin, \"Sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı\" suçundan aldığı 7 yıl 6 aylık hapis cezası İstinaf Mahkemesi\'nce onandı.

Dava dosyasına göre; 1 Ocak\'ta saat 16.00 sıralarında metrobüse binen A.Ş., yolculardan C.K.\'nın (17) baldırına birkaç kez dokundu. A.Ş., C.K.\'nın yanından uzaklaşması üzerine bu kez aynı hareketi A.A. (17)\'ya yaptı. A.A.\'nın tepkisi üzerine tartışma yaşandı. Metrobüste bulunan özel güvenlik görevlisi olaya müdahale etti. C.K. ve A.A., A.Ş.\'den şikayetçi oldu.

BİR GÜN SONRA TUTUKLANDI

Gözaltına alınan A.Ş., adliyeye sevk edildi. 2 Ocak\'ta da tutuklandı. A.Ş., hakkında açılan davanın duruşmasında, suçlamaları kabul etmedi. A.Ş., yanından gelip geçenlere dalgınlıkla dokunmuş olabileceğini, kimseye bilerek dokunmadığını söyledi.

7 YIL 6 AY CEZA ALDI

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde 1 Mart\'ta 2018 tarihinde karara çıktı. 14 yıla kadar hapis istenen sanığın, \"Sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı\" suçunun sabit olduğuna hükmeden mahkeme, C.K.\'ya yönelik eyleminden dolayı 3 yıl 9 ay, A.A.\'ya yönelik eyleminden dolayı 3 yıl 9 olmak üzere 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

İSTİNAF KARARI ONADI

Karar sanığın avukatı tarafından İstinaf Mahkemesi\'ne taşındı. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanığın aldığı cezanın yasaya uygun olduğunu gerekçe göstererek istinaf başvurusunu esastan reddetti. Böylece sanığın aldığı 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşti.



4- ŞİLE\'DE JANDARMADAN BAYRAM DENETİMİ

Jandarma Ramazan Bayramı\'nın birinci gününde de Şile Otoyolu\'nda denetimlerine devam etti. Ekipler denetimlerde özel cihazlar kullanırken, olası şüpheli araç için de narkotik köpeklerini hazır bekletti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Şile Otoyolu Yeşilvadi Sapağı\'nda denetleme yaptı. Denetmeler sırasında jandarmalar araç sürücüleri ve yolcularıyla da bayramlaştı. İkram edilen bayram şekerlerinin ardından sürücülere trafikte uyulması gereken kurallar hatırlatıldı. Denetlemeler sırasında \'drone\'lar da kullanıldı.

MOBİL PLAKA TANIMA SİSTEMİ

Plaka tanıma sistemiyle sabit ve hareketli haldeki araçlar jandarma ekipleri tarafından 5 saniyede sorgulandı. Haciz yakalamalı, çalıntı veya \'aranıyor\' alarmı veren araçlar mobil cihazın bulunduğu yerden 300 metre uzaklıktaki trafik ve motosikletli asayiş timleri tarafından incelendi.

AKILLI GÖZLÜK TAKBUL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİ ŞAŞIRTTI.

Jandarmanın yeni akıllı gözlüğü \'TAKBUL\' ile kimlik ve sürücü belgesi sorgulamasında kullanıldı. Bayramda yapılan bu uygulamadan memnun olduklarını belirten şoförlerden, \'Bayram sabahında görevlerinin başında olan ve bizlere bayram şekeri ikram eden Jandarma ekiplerine teşekkür ediyoruz\' dedi. Öte yandan Ramazan Bayramı tatili boyunca Jandarma ekiplerinin denetimleri devam edecek.

5- KANALİZASYONDA \"ŞÜPHELİ\" AVI



Esenyurt\'ta sabah saatlerinde çaldıkları otomobille gasp yapmak isteyen hırsızlardan biri polisten kaçarken dere yatağında bulunan kanalizasyona saklandı. Polis ekipleri kanalizasyon çıkışlakını tuttu, İSKİ ekipleri uzaktan kumandalı kameraları ile kanalizasyonda arama yaptı. 3 saat sonunda, şüphelinin kanalizasyonun bir başka çıkışından kaçtığı belirlendi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Pınar Mahallesi 1291 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde otomobil çalarak bir kişiyi gasp etmeye çalışan iki şüpheli, polis ekiplerince farkedildi. Bir süre polis ekipleri mahalle arasında kaçan şüphelileri kovaladı. Şüphelilerden 14 yaşlarındaki E.K., kaçtıkları otomobilden inerek mahallenin ortasından geçen dere yatağında bulunan kanalizasyona girdi. Diğer şüpheli ise otomobili bir sokak içerisinden bırakarak kaçtı.

ÇEVİK KUVVET SEVK EDİLDİ

Kaçan E.K\'nin kanalizasyona saklandığını gören polis ekipleri takviye ekip isteyerek diğer çıkışları abluka altına aldı. Ekipler kanalizasyonun diğer çıkış noktalarında nöbet tutarken, mahalle sakinlerinin ve şüphelinin yakınlarının taşkınlık yapmaması için olay yerine çevik kuvvet polisi ve zırhlı araç sevk edildi.

KANALİZASYONDA KAMERALI ARAMA

Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri saatlerce şüphelinin borudan çıkmasını bekledi. Yakınları da zaman zaman boru girişine gelerek çıkması için şüpheliye seslendi. Olay yerine İSKİ ekipleri de gelerek ellerindeki krokilere göre kanalizasyon içinde uzaktan kumandalı kamera ile arama yaptı. Yapılan aramalarda boru içinde kimseye rastlanmadı. Saatler süren bekleyiş ve aramaların sonunda şüpheli E.K\'nin girdiği kanalizasyonun bir başka çıkışından kaçtığı belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.



6- ABDİ İPEKÇİ SPOR SALONU\'NDA YIKIM TAMAMLANDI

- Yaklaşık 5 ayda tamamlanan yıkımın ardından geride molozlar kaldı.

Zeytinburnu\'nda bulunan Abdi İpekçi Spor Salonu\'nun yıkımı tamamlandı. Spor tarihinin önemli binalarından olan spor salonundan geriye sadece moloz yığını kaldı. Molozlarının temizlenmesinin ardından yeni tesisin yapımına başlanacak.

YIKIM DURDURULMUŞTU

Abdi İpekçi Spor Salonu\'nun yıkımına 23 Ocak\'ta başlanmıştı. Yıkım çalışmaları hızla sürerken, spor salonunun çevresinde bulunan okullarda öğrenim gören öğrencilerin velileri asbest kontrolü yapılmadığını iddia ederek şikayetçi olmuşlardı. Bu şikayet üzerine yıkım asbest kontrolü yapılana kadar kaymakamlık tarafından durdurulmuştu.

SADECE KOLONLAR AYAKTA KALDI

Kontrollerin ardından tekrar başlayan yıkım çalışmaları tamamlandı. Tarihi maçlara ev sahipliği yapan dev binadan geriye sadece moloz yığını kaldı. Moloz temizleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Abdi İpekçi Spor salonunun yerine yapılacak yeni tesisin inşaatına başlanacak.

YERİNE BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ YAPILACAK

Yıkılan alanda Basketbol Gelişim Merkezi adıyla yeni bir tesis inşa edileceği belirtildi. Burada alt yapılar için antrenman ve maç sahaları, A Milli Takımları için antrenman salonları, etkinlik ve seminer salonları, kamp merkezi, müze ve halka açık özel alanlar bulunacak. Yıkım çalışmalarının sona ermesiyle yeni tesislerin yapımına başlanacağı öğrenildi.

