DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- SÜRÜCÜLER BU KARARA DİKKAT; MAHKEMENİN \"2 KİLOMETRE\" İPTALİ

* Hız limitini 2 kilometre ile aşan sürücünün trafik cezası iptal edildi

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Yüzde 10 yasal tolerans limitiyle 99 kilometre hız sınırı bulunan yolda 101 kilometre hızıyla radara yakalanan Avukat Murat Çetin, 235 liralık cezanın iptali için dava açtı. Mahkeme, limit aşımı olan 2 kilometrenin sürücü tarafından hız göstergesinde fark edilemeyecek kadar düşük olduğunu gerekçe göstererek 235 liralık trafik cezasını iptal etti.

Hız limiti 90 kilometre, yüzde 10 yasal tolerans payıyla 99 kilometre olan Isparta-Yalvaç karayolunda yolunda 5 Ocak 2018 tarihinde 101 kilometre hız ile radara yakalanan Avukat Murat Çetin, kendisine 235 lira ceza kesilmesi üzerine Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği\'ne başvurarak cezanın iptalini istedi. Dilekçesinde, kendisine ceza kesilen bölgede yasal hız limitinin 90 kilometre olduğunu, yüzde 10 yasal tolerans ile yasal hız limitinin 99 kilometre olduğunu, kendisinin de 101 kilometre hız ile giderken radara yakalandığını ifade eden Avukat Çetin, 2 kilometrelik limit aşımının makul sayılması gerektiğini savundu. Avukat Çetin suç ve kabahatlerde orantılılık ilkesi gereği makul karşılanması gereken 1-2 kilometrelik limit aşımı nedeniyle verilen cezanın kaldırılmasını istedi.

\'2 KİLOMETRELİK HATA PAYININ MAKUL SAYILABİLECEĞİ...\'

Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği, 30 Mayıs 2018 tarihinde Avukat Çetin\'in talebini kabul ederek 235 liralık cezayı iptal etti. Davacının radara yakalandığı bölgede hız limitinin 90 kilometre, yüzde 10 tolerans limiti ile hız limitinin 99 kilometre olduğunu belirten mahkeme, 2 kilometre hızın sürücü tarafından yol durumuna göre ayarlanmasının kolay olmadığı, hız göstergesinde fark edilemeyecek kadar düşük bir değer olduğunu ve 2 kilometrelik hata payının hava ve çevre koşullarına göre makul sayılabileceğini kaydetti.



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2- BAŞBAKAN YILDIRIM SULTANBEYLİ\'DE KONUŞTU: İMAR BARIŞI BAŞVURULARI 2 MİLYONU AŞTI

* Başbakan Binali Yıldırım:

\"İmar Barış Yasası\'nı da yürürlüğe koyduk. Şu anda talepler toplanıyor. Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde müracaat oldu. Toplam 13 milyon bekliyoruz\"

Haber-Kamera: Mehmet İLKAY ÖZER İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, \"İmar sorununu da çözecek, İmar Barış Yasası\'nı yürürlüğe koyduk. Şu anda talepler toplanıyor. Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde müracaat oldu\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında partisince Sultanbeyli Kent Meydanı\'nda düzenlenen mitinge katıldı. Türkiye\'yi yeni bir sistemle 24 Haziran\'da buluşturduklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, \"Bu yeni sistem nereden geldi. Düşünelim. 15 Temmuz yaşadık biz değil mi? 15 Temmuz\'da alçaklar bayrağımızı indirmek istedi değil mi? Ezanlarımızı susturmak istedi değil mi? Ama Sultanbeyli ne yaptı? O gün liderinin, memleket sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ve Başbakanının çağrısıyla meydanlara indi. Alçaklara hak ettiği dersi verdiniz. Bayrağı indirtmediniz. Ezanları dindirmediniz. Ondan sonra dedik ki bu iş böyle yürümeyecek. Ne yapmak lazım? Öyle bir sistem değişikliği yapalım ki artık bir daha bu ülkede darbeciler, teröristler hiç bir şekilde yönetime göz dikmesinler. Darbe yapmaya kalkışmasınlar. Onun için ne yaptık? Dedik ki Yenikapı ruhunu köklü bir anayasa değişikliğine dönüştürelim. Cumhur İttifakını kurarak anayasa değişikliğini gerçekleştirdik. 16 Nisan\'da getirdik sizin onayınıza sunduk. Sultanbeyli yüzde 70\'in üzerinde evet dedi ve bu değişikliği onayladı. Burada da yine şampiyon oldunuz\" dedi.

\"BUGÜNE KADAR 2 MİLYONUN ÜZERİNDE MÜRACAAT OLDU\"

Sultanbeyli\'nin geçmişte en önemli sorununun 2-B ve imar olduğunun altını çizen Başbakan Yıldırım, \"Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin\'e çok teşekkür ediyorum. o sizin için Ankara\'yı su yolu yaptı. Gitti-geldi. Sultanbeyli\'nin tapu işini çözmemiz lazım dedi. Ben buna şahidim. Biz de ne yaptık? Sadece Sultanbeyli\'yi ilgilendiren özel bir kanun çıkarttık. Başka bir yerde bunu hiç yapmadık. Çünkü ben Sultanbeyli\'yi bilirim. Burada benim de yerim var. Burada insanların ne çile çektiğine yakından şahidim. Onun için sizin bu derdiniz çözmek bizim boynumuzun borcu dedik. Yasayı çıkarttık. Şimdi tapularınız dağıtılacak. Her şey tamam. Protokol da yapıldı. İşler düzeldi. Niye uzadı? Çünkü burada 2-B var. Orman arazisi var. Vatandaşın arazisine yapılmış binalar var. Onların sorunlarını ancak çözebildik. Artık bu iş bitti. Sizden sonra bütün İstanbul\'un bütün Türkiye\'nin 13 milyon vatandaşımızı ilgilendiren imar sorununu da çözecek, İmar Barış Yasası\'nı da yürürlüğe koyduk. Şu anda talepler toplanıyor. Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde müracaat oldu. Toplam 13 milyon bekliyoruz. Böylece ister köyde, ister kasabada, ister şehirde nerede olursa olsun sorunları bir bir çözülecek. Artık vatandaş ile devlet kavgalı olmaktan çıkacak. Bu işi de böylece kapatmış olduk\" ifadelerini kullandı.

\"KÜRTLERİN DEVLETİ VAR. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİDİR\"

Türkiye\'nin üzerinde bir oyun oynandığını söyleyen Yıldırım, \"Oynanan oyun şudur; bazı emperyalistler Türkiye\'nin güneyinde bir terör devleti kurmak istiyorlar. Bunu da Kürt kardeşlerimizin kanı üzerinden yapmak istiyorlar. Kürtler de , Türkler de, Lazlar da, Çerkezler de, Romanlar da, 72 millet biz bin yıldır beraber yaşadık. Bir olduk savaşlarda yurdumuzu beraber savunduk. Barış\'ta beraber kucaklaştık. Çizi birbirimize düşürebilirler mi? O halde bırakın size mi kaldı Kürtlere devlet kurmak. Kürtlerin devleti var. Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Kürtlerin bayrağı var. Ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır\" diye konuştu. Başbakan Yıldırım daha sonra Sancaktepe\'deki programına katılmak için Sultanbeyli\'den ayrıldı.

Görüntü dökümü:

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-Başbakan\'ın konuşması

-Mitinge katılanlar

-Genel ve detaylar

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3- KILIÇDAROĞLU, \"HAK-HUKUK-ADALET\" BELGESELİNİN GALASINDA KONUŞTU (1)

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Adalet Yürüyüşü\"nün birinci yıl dönümünde Sarıyer\'de \"Hak-Hukuk-Adalet\" belgeselinin gala törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, \"Adalet Yürüyüşü\'nün birinci yılında sağırlar duyar mı bilmem, 81 milyon vatandaşıma söylemek isterim. Hepsi elini vicdanına koysun ve şu sorunun cevabını versin. Bir hakim üstelik Danıştay\'da bir hakim siyasete bulaşırsa. Bir partinin kadın kolları başkanı gibi tweet atarsa onu orda tutanın ruhunda adalet yoktur\" dedi.

\"O yargıç hala görevinden istifa etmemişse herşeyden önce en büyük zararı yargı dünyasına evriyor\" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, \"Eğer erdemliysen bu ülkenin adalet arayışına ben de katkı vermek istiyorum diyorsan sevgili hakim kardeşim görevi bırakacaksın, onurunla istifa edeceksin. İstifa etmiyorsan onursuz bir yargıçsın. Onurun varsa bir saat bile görevde kalmaz istifa edersin. Asıl sözüm onu oraya atayan saraya\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu\'nun konuşması

-Detaylar

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4- KEMAL KILIÇDAROĞLU, ENİS BERBEROĞLU\'NU ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu\'nu tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi\'nde ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, açıklama yapmadan cezaevinden ayrıldı.

Görüntü dökümü:

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-Kılıçdaroğlu\'nun aracının cezaevinden çıkışı

-Dışarıda bekleyen basın mensupları

-Genel ve detaylar

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5- ŞEHİTLİKTE ARİFE GÜNÜ...

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA),

İstanbul\'da şehit aileleri ve vatandaşlar Ramazan Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği\'ne gelerek yakınlarının ve şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Şehitliğe gelerek dua eden şehit yakınları duygusal anlar yaşadı.

Ramazan Bayramı arifesinde sabah saatlerinden itibaren Edirnekapı\'da bulunan Kara Şehitliği\'ni şehit yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş da ziyaret etti. Şehitlerin aileleri duygusal anlar yaşadı. Şehit aileleri ve yakınları, mezarları temizledikten sonra Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.

GÖZYAŞI DÖKTÜLER

1997 yılında Hakkari\'de şehit düşen eşi Piyade Kurmay Binbaşı Hüseyin Güvercin\'in eşi Sudiye Güvercin, \"22 sene oldu, o gün bu gündür her arife günü şehitliğe geliyorum\" diye konuştu.

Şehitliği ziyaret eden bir kişi ise, \"Burada benim hiç yakınım yok. Ben sadece buradaki annelerin ne hissettiğini bildiğim için her sene geliyorum\" diyerek gözyaşı döktü.

Görüntü dökümü:

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-Kabirlerden görüntü

-Ailelerden görüntü

-Dua edenlerden görüntü

-Su dökenler ve mezarlık temizleyenlerden görüntü

-Ağlayan adam ve kadın

-Vatandaşlarla ve şehit yakını ile röportaj

-Genel ve detaylar

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6- İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ\'NDE BAYRAMLAŞMA

İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı

İBB\'nin Saraçhane binasında gerçekleşen bayramlaşma töreninde konuşan Uysal, \"İBB olarak, İstanbulluların bayramı bayram tadında yapabilmesi için görevlerimiz var. İBB Meclisimizin aldığı kararla, her yıl olduğu gibi vatandaşlarımız toplu ulaşımı yüzde 50 indirimli kullanacak. Bayramda toplu taşımada ek seferler konulacak. İstanbulluların huzur içinde bayram yapması için her türlü tedbirleri alındı. Personelimiz, kendileri bayram yapmaktan daha ziyade İstanbullulara bayram yaptıracak\" dedi

Görüntü Dökümü:

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-Bayramlaşma töreninden görüntüler

-Uysal\'ın konuşması