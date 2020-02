DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(aktüel görüntülerle geniş haber)

1- KILIÇDAROĞLU: O HAKİMİN DERHAL O GÖREVDEN İSTİFA ETMESİ LAZIM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

\"Geçen gün Danıştay\'a tayin ettiği hakim kalktı bir tweet attı. Muharrem İnce\'yi eleştirdi. Sen hakim misin yoksa o partinin kadın kolları il başkanı mısın? O hakimin derhal o görevden istifa etmesi lazım\"

\"Sorun kıraathane açmak değildir. İşsizler ordusunu bir yere toplamak değildir. İşi nasıl bulacaksın sorun budur. Sorun fabrika açmaktır\"



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Geçen gün Danıştay\'a tayin ettiği hakim kalktı bir tweet attı. Muharrem İnce\'yi eleştirdi. Sen hakim misin yoksa o partinin kadın kolları il başkanı mısın? O hakimin derhal o görevden istifa etmesi lazım\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci bölge KOBİ buluşması gerçekleştirdi. Şişli\'de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi\'nde düzenlenen buluşmaya CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, \"Emin olun 16 yıldır ülkeyi yönetenler Türkiye\'nin geleceği ile ilgili hiçbir şey söylemiyorlar. Dikkat buyurunuz; ülkeyi 16 yıldır yöneten kişi ekonomi konusunu hiç konuşmuyor. Neden ekonomi konusunda konuşmuyor? Sorun kıraathane açmak değildir arkadaşlar. İşsizler ordusunu bir yere toplamak değildir sorun. Sorun işsize işi nasıl bulacağımızdır. Sorun kıraathane açmak değil, soru fabrika açmaktır, istihdam yaratmaktır, sorun budur. Merak ediyorum, dikkatle izliyorum, acaba bizim bilmediğimiz bir konuda bir gelecek vaadi var mı?\" dedi.

\"GELECEĞİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ\"

Kılıçdaroğlu, \"Bırakın yakın tarihi kendi dönemini bile sağlıklı değerlendiremeyen bir kişinin Türkiye\'nin yönetimine gelmesi, Türkiye açısında ciddi sorunlar doğurur. Yakın tarihi, kendi dönemini bile daha doğru dürüst tahlil edemeyen ve o dönemde dahi ne yaptığını, ne olduğunu bilemeyen, geçmiş dönemlerde yapılanları, kendi döneminde yapılmış gibi topluma sunan bir insandan bu memlekete hayır gelmez. Bunu herkesin bilmesi lazım. Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Sorun karşılıklı slogan atma, birbirimizi alkışlama sorunu değil. Yapalım bunu tamam, eyvallah. Sorun geleceği düşünmek. Geleceği düşünmek zorundayız\" diye konuştu.

\"DEVLETLE VATANDAŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ TEMELDEN SARSILMIŞTIR\"

\"Kaç sefer af kanunu çıktı? 10 kez mi? 15 kez mi? Kaç sefer çıktı?\" diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Niye af kanunu çıkar? Vatandaş vergisini, sigortasını ödeyemiyor, onun için af kanunu çıkıyor. Peki faizsiz mi bu ertelemeler? Hayır, daha yüksek faizlerle erteleniyor. Bir süre sonra şantaja dönüşüyor. Vergisini zamanında ödeyen kişi, \'ben ödedim zaten vergimi, yeniden yapılandırmaya gerek yok\' diyor. Açıyor vergi dairesi müdürü telefon, \'matrahı yükselteceksin, yükseltmezsen vergi memurlarını göndereceğim\' diyor. Olmaz, yanlıştır bunlar. Şantaja döndüğü andan itibaren, devletle vatandaş arasındaki güven ilişkisi temelden sarsılır. Bugün geldiğimiz nokta budur. Devletle vatandaş arasındaki ilişki temelden sarsılmıştır\"

\"HEPİMİZE DÜŞEN BİR GÖREV VAR; SANDIĞA GİDERKEN DÜŞÜNMEK\"

Kemal Kılıçdaroğlu, \"Af çıkarıyorlar bekledikleri olmuyor, bir daha af çıkarıyorlar bekledikleri olmuyor. Neden? Artık yönetemiyorlar. Bu ülkenin yorgun insanlara değil, genç, dinamik, aktif, çalışkan, ülkesini düşünen yöneticilere ihtiyacı var. Çok açık ve net söylüyorum; Sayın Muharrem İnce, genç, dinamik, enerjik ve bir öğretmen. Her şeyden çok daha önemlisi bir öğretmen. Binlerce çocuğumuzu yetiştirdi. Bu kişi diyor ki, \'ben Türkiye\'yi yönetmek istiyorum, kararlılıkla yönetmek istiyorum, bu ülkenin çıkarları için yönetmek istiyorum\'. \'Özel bir ajandam yok\' diyor. Bu ülkenin geleceği için bu ülkenin sağlıklı yönetilmesi lazım. Buna karar vermemiz lazım. Eğer bunu yapabilirsek çok önemli bir başarıyı sağlamış olacağız. Hepimize düşen bir görev var; sandığa giderken düşünmek\" dedi.

\"ARTIK YÖNÜNÜZÜ DEĞİŞTİRECEK, GERÇEĞİ GÖRECEKSİNİZ\"

Kılıçdaroğlu, \"esnaf bakanlığı\" kuracaklarını, Anayasada esnafı koruyucu tedbirlerin alınmasının gerektiği maddesinin bulunduğunu belirterek, \"Hangi tedbirleri aldı? Zincir mağazalarla, şehir merkezlerinde kurulan AVM\'lerle mi koruma tedbiri aldı? Mevcut siyasal iktidar, esnafı gözden çıkarmış durumda. Onlara göre esnafın ömrü bitti, esnafa gerek yok. Bütün ülkelerde esnaf vardır ve korunur. \'Şimdi esnafı bitirme zamanı\' diye çıktılar ortaya, 15 yılda geldiğimiz nokta bu. \'Hem şikayet ediyoruz hem oy veriyoruz derseniz\' boşuna şikayet etmeyin zaten sonunuzu getirecek. \'Sonumuz gelmesin. Bizler de çalışmak, üretmek istiyoruz.\' diyorsanız, artık yönünüzü değiştirecek, gerçeği göreceksiniz. Bu gerçekten yola çıkarak hareket edeceksiniz. Bunları yapamazsak sonuç alamayız. Sizin çıkarınız memleketin çıkarı demektir. Dükkanı kapatıp işsiz kaldığınızda, kim sizin sorunlarınızla ilgilenecek? Sosyal devlet işsize iş bulmak, esnafı, çiftçiyi, üreteni korumaktır\"

\"BİR PARTİNİN GENEL BAŞKANI TARAFSIZ OLUR MU?\"

Kılıçdaroğlu, \"Cumhurbaşkanının tarafsız olmak ve 81 milyonu kucaklamak zorundadır. Bu taahhütte bulunan bir kişi var: Sayın Muharrem İnce. Benim yakamda 6 oklu rozet var, ben bir partinin genel başkanıyım. Bunu takmak benim hakkım. Ben CHP\'liyim. Ama Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı olduğu göğsündeki 6 oklu gün rozeti çıkardı. Ben de ona Türk bayrağı rozetini taktım. \'Sen artık 81 milyonun cumhurbaşkanı adayısın\' dedim. Cumhurbaşkanı neden tarafsız olmak zorundadır? Anayasa diyor ki \'Cumhurbaşkanı seçildikten sonra gelir, Meclis\'te tarafsız olacağına dair yemin eder. Bir partinin genel başkanı tarafsız olur mu? Ben tarafsız olabilir miyim? Ben partinin genel başkanıyım\" diye konuştu.

\"HAKİMLİK GÖREVİNDEN DERHAL İSTİFA ETMESİ LAZIM\"

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanını tarafsızlığı ilkesinin anayasaya konulduğunu ifade ederek şunları kaydetti: Nedeni şudur; Çünkü cumhurbaşkanı mahkemeye hakim tayin edecek. Bir partinin genel başkanı mahkemeye hakim tayin ederse orada yargı yoktur. Geçen gün bir partinin genel başkanının Danıştay\'a tayin ettiği hakim, kalktı bir tweet attı, Muharrem İnce\'yi eleştirdi. Sen hakim misin yoksa o partinin kadın kolları il başkanı mısın? Kimsin sen? O hakimin derhal o görevden istifa etmesi lazım. Ahlakı varsa, hakimlik mesleğine saygı duyuyorsa, tarafsızlığın temel kural olduğuna inanıyorsa, hakimlik görevinden derhal istifa etmesi lazım. Aksi halde Danıştay\'da kara bir leke olarak kalacaktır. O bir hakim değil, bir partinin militanı hakimlik yapamaz.\"

\"NORMALDE O HAKİMİN DERHAL DANIŞTAY\'DAN ATILMASI LAZIM\"

Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer\'in döneminde Türkiye Barolar Birliği Başkanının Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandığını hatırlatarak, \"Kendisi şunu söyledi, \'Ben CHP üyesiyim, Anayasa Mahkemesi üyeliğine gidemem. Benim siyasi kimliğim ortaya çıkmıştır. Ben oraya gidersem, Anayasa Mahkemesi\'ni zedelerim. Anayasa Mahkemesi eleştiriye muhatap olur. Ben Anayasa Mahkemesi üyesi olmayacağım.\' Gitmedi. Şimdi partinin il, ilçe başkanlığında görev yapan avukatlar hakim olarak atanıyor. Adalet çöktü. Normalde o hakimin derhal Danıştay\'dan atılması lazım\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------------

- Kılıçdaroğlu\'nun konuşması

- Detaylar

==============

2- BAKAN SOYLU: 21. YÜZYILDA TÜRKİYE\'Yİ YILDIZ BİR HALE GETİRMEK ÇALIŞALIM



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA)

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezi\'nin yeni binasını hizmete açtı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, SGK İstanbul il müdürü Murat Göktaş ve SGK çalışanlarının katıldığı açıllışta konuşan Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

\"Çok çalışalım. Çok gayret gösterelim. Milletimizin yakaladığı bu fırsatı, 21. Yüzyılda Türkiye\'yi yıldız bir hale getirmek için çalışalım. Bir lider ve onun kadrosuyuz. Allah hayırlı ve uğurlu eder inşallah. Allah bizi milletimize mahcup etmez, şuradan giren insanlar hem hizmet için hem de çalışanlar için \'Allah razı olsun\' desin. Her \'Allah razı olsun\' işinizin çok daha iyi yapılmasına sebebiyet teşkil eder. Çünkü şunu aklımızdan hiç çıkartmayalım. Biz varız doğru. Ama bütün kainatın yaratıcısı ve karar vericisi Cenabı Allah\'tır. Biz eğer onun elçisi olan insanlara iyi şekilde davranırsak bilmenizi istiyorum ki hem ülkemiz hem ailelerimiz hem şahsımız hem milletimiz musibetlerden kurtulur. Bizim inancımız budur. Ve bu inançla birlikte adımlarımızı atıyor ve bu adımla birlikte adımlarımızı gerçekleştiriyoruz.\"

ÇALIŞANLARA HZ. ALİ\'DEN ÖRNEK VERDİ

Hz Ali\'nin güzel bir sözü olduğunu söyleyen Bakan Soylu, \" Valileri gönderirken valilere der ki: \'Sakın küçük işleri ihmal etmeyin. Küçük işler büyük işlerin zekatıdır. Küçük işleri hallederseniz büyük işlerde Allah ve milletin duası yardımcımız olur.\' Onun için burada çalışan arkadaşlarıma söylüyorum. Bilesiniz ki; bu vatandaşın işi halledildiği zaman, çok daha güler yüzlü onun işinizi hallettiğiniz zaman, biliniz ki sizden sonra gelecek nesillerin zihni açık olur. Bahtları açık olur. Gelecekleri açık olur. Belalar ve musibetler onların semtlerine uğramazlar. Biz buna teslimiz. Ve bu teslimiyet, devam ettiriyoruz. Sadece ölçünüz bu olsun\" ifadelerini kullandı.

Soylu, \"Bu anlamlı törende bulunmaktan çok memnun oldum. Aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının logosunun önünde konuşma yapmak bana hem ayrıca bir onur verdi. Bu güzel binayı bitirenlere minnetlerimi ve şükranlarımı ifade ediyorum\" diyerek konuşmasını tamamladı. Kurdele kesme töreninin ardından bir süre binanın içini gezen Soylu, seçim çalışmalarına devam etmek için binadan ayrıldı.



Görüntü dökümü:

--------------

-Soylunun konuşması

-Dinleyenlerden detaylar

-Kurdele kesimi

-Binayı dolaşması

-Genel ve detaylar

=========================

3- 10 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜREN BABAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS VE 35 YIL 9 AY HAPİS... (1)

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Fatih\'te 5 Kasım 2017\'de 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan\'ı 16 kez bıçaklayarak öldüren Nezir Türkoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 35 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezada indirime gitmedi. Son sözü sorulan Nezir Türkoğlu, \"Diyecek bir şeyim yok. Her şeye razıyım. Acım içimde\" dedi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nezir Türkoğlu getirildi. Anne Neriman Türkoğlu ise duruşmaya gelmedi.

SANIK BABA OLAY GÜNÜNÜ HATIRLAMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Oğlunu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapsi talebiyle yargılanan tutuklu sanık Nezir Türkoğlu, 9 Şubat tarihindeki ilk duruşmada, \"Olay gününü hatırlamıyorum, nasıl oldu nasıl bitti bilmiyorum. Polisler bana gösterdiler inanamadım. Ben böyle bir baba değildim\" demişti.

Görüntü (ARŞİV)

--------

olayla ilgili arşiv görüntü

=============

(havadan görüntülerle)

4- YANAN FABRİKADAN HALA DUMAN YÜKSELİYOR; YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

- Davutpaşa\'da dün sabah yangın çıkan fabrikadan saatlerdir duman yükseliyor.

- Çökmelerin yaşandığı fabrika binasında yıkım çalışmaları başladı.

- Son durum havadan da görüntülendi

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ - Ersan SAN / İSTANBUL(DHA),

Zeytinburnu Davutpaşa\'da yangın çıkan kumaş ve iplik fabrikasında yıkım çalışmaları başladı. Yangının üzerinden yaklaşık 30 saat geçmesine rağmen fabrikanın girilemeyen alt katlarından duman yükselmeye devam ediyor

30 SAATTİR DUMAN YÜKSELİYOR

Davutpaşa\'da bulunan 5 katlı kumaş ve iplik fabrikasında dün saat 06.45\'te sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanlar birçok ilçeden görüldü. Yangın yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Büyük hasar gören fabrikada yer yer çökmeler meydana geldi. Tahliye nedeniyle itfaiye ekipleri fabrikanın alt katlarına giremedi. Yangının üzerinden yaklaşık 30 saat geçmesine rağmen duman yükselmeye devam ediyor.

YIKIM BAŞLADI

Büyük hasar oluşan fabrikanın yıkımına karar verildi. Fabrika çevresindeki bazı yollar trafiğe kapatılarak yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkım öncesi bazı çalışanların fabrika önündeki kullanır durumdaki kumaş ve iplikleri dışarı çıkardığı görüldü. Çok sayıda itfaiye ekibinin de her hangi bir olumsuzluğa karşı önlem aldığı yıkım çalışmaları fabrikanın giriş bölümünde sürüyor. Yıkım çalışmaları ve son durum havadan da görüntülendi.

\"48 BİN YANGININ YÜZDE 25\'İ ELEKTRİK TESİSATINDAN\"

İş güvenliği ve yangın uzmanı Zekeriya Çelik, İstanbul\'da meydana gelen yangınların yüzde 25\'inin elektrik tesisatı kaynaklı olduğunu belirtti. Çelik, \"Yangının çıkış nedeninin elektrik kaynaklı olduğu görülmekte. Eski binalarda elektrik tesisatının çok eski olması , kabloların dayanıksız olması, izolasyon hataları ve yine raporların alınarak onarımın yapılmaması yangının çıkmasındaki en büyük neden. Elektrik tesisatlarının yönetmeliğe uygun olarak tesis edilmiş olsalardı ve yine yıllık elektrik mühendisleri odasından yıllık raporlarını alsalardı bu yangın kesinlikle önlenebilirdi diyebiliriz. İBB istatistiklerine göre geçtiğimiz yıllarda İstanbul\'da 48 bin 800 yangın çıktığını görüyoruz. Bu 48 bin yangının maalesef yüzde 25\'inin elektrik tesisatından kaynaklı olduğunu görmekteyiz\" diye konuştu.

\"BİNALAR YAKIN\"

Müdahalenin uzun sürmesi ile ilgili olarakta Çelik, \"Burası bir tekstil fabrikası olduğu için iplik ve tekstil ürünlerinin yanması çok hızlı bir şekilde büyümekte ve yine bunlar yüksek tonajlarda depolandıkları içinde o içten içe yanma olduğu içinde söndürülmesi zor. Burada itfaiyenin kısa sürede müdahalesi var yangına geç kalması söz konusu değil. Uzun sürmesinin nedenlerin de biride binaların yakın olması nedeniyle binaya yaklaşamadığını görmekteyiz\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

//İKİ DOSYA HALİNDE GEÇİLDİ//

-Fabrikanın havadan görüntüleri

-Yükselen duman

-Fabrikadan genel görüntü

-Yangında yıkılan bölümden görüntü

-Yıkımda kullanılan iş makinelerinden görüntü

-Kumaş ve ipliklerin taşınması

-Yıkımdan görüntü

-Uzmanla röportaj



====================

(EK BİLGİLERLE)

5- FATİH\'TE VAHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

*Şüpheliler arasında bulunan bir kişinin olaydan sonra gittiği Tunus\'ta vicdan azabına dayanamayarak geri döndüğü ve olayı ihbar ettiği belirtildi.

*Şüpheliler Rojdi Tuguldi\'nin uyuşturucu alırken aniden fenalaştığını, bir süre kalp masajı yaptıklarını sonuç alınmayınca paniğe kapıldıklarını anlattığı öğrenildi.

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

Fatih\'te bir evde bavula konup, tamburu sökülmüş çamaşır makinesi içine konulmuş olarak bulunan cesedin sırrı çözüldü. Cesedin Tunus uyruklu Rojdi Tuguldi(50)\'ye ait olduğu tespit edildi. Maktülün 20 gün önce 3 arkadaşı ile birlikte uyuşturucu alırken fenalaşarak öldüğü, arkadaşları tarafından önce bavula sonra çamaşır makinesi içine konulduğu öğrenildi. Şüpheliler arasında bulunan Muhammet E.E.(31)\'in olaydan sonra gittiği Tunus\'ta vicdan azabına dayanamayarak geri döndüğü ve olayı ihbar ettiği belirtildi. 3 şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde sürüyor.

TUNUS\'TAN GERİ GELİP İHBAR ETMİŞ

112 Acil servis numarasını arayan ve isminin Muhammet E.E. olduğunu söyleyen bir kişi yaklaşık 20 gün önce birlikte uyuşturucu aldıkları arkadaşları Rojdi Tuguldi\'nin fenalaşarak öldüğünü, korktukları için arkadaşlarının cesedini evde sakladıklarını söyledi.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ İÇİNDEKİ BAVULDAN CESET ÇIKTI

İhbar üzerine harekete geçen 112 servisi ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler Kızanlık caddesinde bulunan eve gittiklerinde içerden gelen kokuyu fark etti. Çilingir yardımıyla kapı açıldığında kokunun evin ardiye olarak kullanılan küçük tuvaletinden geldiği tespit edildi. Alçıpanla kapatılan bölüm kırıldığında büyük bölümü gömülmüş halde bir çamaşır makinesi içindeki bavuldan bir erkek cesedi çıktı.

3 KİŞİ KENDİ KENDİNE ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Olay sırasında evde bulunduğu tespit edilen Sami A.(53), Necla M.(30) gözaltına alındı. Şüpheliler Rojdi Tuguldi\'nin uyuşturucu alırken aniden fenalaştığını, bir süre kalp masajı yaptıklarını sonuç alınmayınca paniğe kapıldıklarını anlattıkları öğrenildi. Şüphelilerin önce cesedi bir bavula koyduklarını daha sonra tanburunu söktükleri çamaşır makinesi içine yerleştirerek tuvalete taşıdıklarını anlatıkları belirtildi. Şüphelilerin daha sonra çamaşır makinesini tuvaletin içine gömerek saklamaya çalıştıklarını üzerini alçıpanla kapattıklarını anlattıkları belirtildi.

ÖLÜM SEBEBİNİ ADLİ TIP RAPORU ÇÖZECEK

Öte yandan Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Rojdi Tuguldi\'nin cesedi üzerine yapılan ilk incelemede herhangi bir kesici delici alet, yada mermi izine rastlanmadığı öğrenildi. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumunda incelemenin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis ekiplerinden görüntü

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Gözaltına alınan şüpheliler

-Sağlık görevlilerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekibinin gelişi

-Olay yeri inceleme ekiplerinin binaya girişi

-Esnaf ile röportaj

-Binadan görüntü

-Cenazenin çıkışı

-Araca konulması

-Ekiplerin evden çıkışı

-Röportaj

-Rochdi\'nin fotoğrafı

-Detaylar

12.06.2018 - 06.00 Haber Kodu : 180612017

12.06.2018 - 07.25 Haber Kodu : 180612018

12.06.2018 - 10.05 Haber Kodu : 180612026

=================

6- BEYAZIT MEYDANI KARIŞTI... ZABITALARLA SEYYAR SATICILARIN KAVGASI KAMERADA

* Yaklaşık 1 saat süren olaylar sırasında zabıta biber gazı kullandı. Seyyar satıcılar ise tekme ve tokatla karşılık verdi. Seyyar satıcılar geri çekilen zabıtanın araçlarına taşlarla saldırdı.

Haber: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Beyazıt Meydanı\'nda seyyar satıcılarla zabıtalar arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Biber gazı kullanan zabıta yetersiz kalınca geri çekilmek zorunda kaldı.

Beyazıt Meydanı\'nda denetim yapan zabıta ekipleriyle seyyar satıcılar arasında arbede çıktı. Çıkan arbede kısa sürede büyüyürek kavgaya dönüştü. Onlarca zabıta ve seyyar satıcı meydanda birbirine girdi. Yaklaşık 1 saat süren olaylar sırasında zabıta biber gazı kullandı. Seyyar satıcılar ise tekme ve tokatla karşılık verdi. Seyyar satıcılar geri çekilen zabıtanın araçlarına taşlarla saldırı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-------------

-CEP TELEFONU

-Olaylardan görüntü

-Kavgadan görüntü

-Biber gazı atılması

-Tekme tokat kavga

-Zabıtanın geri çekilmesi

-Taşlı saldırı

-Detaylar

===================

7- SET ÇALIŞANININ AVUKATI: TALAT BULUT İFADEYE ÇAĞRILDI

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Oyuncu Talat Bulut\'un kendisine cinsel sarkıntılık yaptığını öne süren set çalışanı Özge Ş.\'nin avukatı Sibel Önder, oyuncu ile müvekkili arasında medyaya yansıyan iddialara ve yürüyen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Soruşturma kapsamında Talat Bulut\'un ifadeye çağrıldığını söyleyen Avukat Önder, \"Müvekkilim 19 yaşında olup popülarite peşinde değildir\" dedi. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na gelen Avukat Sibel Önder, adliyenin bahçesinde \"Bazı açıklamalar ve karalamalara istinaden müvekkilim adına basın açıklaması yapacağım\" dedi. Önder yaptığı açıklamada, müvekkilinin kostüm sorumlusu olduğunu belirterek, işini yaparken Talat Bulut tarafından arka odaya götürüldüğünü, burada soruşturmaya konu olayın yaşandığını iddia etti. Olaydan 5 gün sonra müvekkilinin Talat Bulut hakkında şikayetçi olduğunu hatırlatan Avukat Önder, olaydan sonra oyuncu Talat Bulut tarafından yapılan açıklamaların etik olmadığını söyledi.

Avukat Önder özetle şunları söyledi:

\"Söz konusu eylem bilindiği gibi bir taciz eylemidir. Ve taciz karanlıkta, kuytuda yetişir. Bizim bunun üzerine tutacak gün ışığımız mevcuttur. Günümüzde bir çok kadın cinsel istismara uğramaktadır. Bununla ilgili genelde kadınların hepsi de sessiz kalmaktadır. Müvekkilim 19 yaşında olup popülarite peşinde değildir. Bir kadının kendi ruhuna, kendi bedenine sahip çıkışıdır. Tüm kadınlar gibi ezilip, sessiz kalıp bunu bir kader haline getirmemiştir. Müvekkilim bir çok kadının makus talihini değiştirecek eylemi gerçekleştirmiştir. Müvekkilimin bu durumu şikayet etmesi popülarite peşinde koştuğunu göstermez.Müvekkilimin maddi durumunun olmayışı, ekmeğinin peşinde koşuyor oluşu, karşı tarafın belli bir üne, şöhrete, belli bir mali güce sahip olması demek, müvekkilimi karalayacağı anlamına da gelmemektedir. Müvekkilim yaşadığı travma sebebiyle görevini yerine rahatlıkla getirememektedir. Aynı taciz eylemine başkaları tarafından da maruz kalacağı korkusunu an be an yaşamıştır. Talat Bulut hakkında yapmış olduğumuz suç duyurusu yargıya intikal etmiş olup, soruşturma devam etmektedir. Şüphelinin ifadesi alınmak üzere kendisine tebligat gönderilmiştir.\"

Avukat Önder, olaydan sonra dizi oyuncuları ve çalışanları ile görüştüklerini, oyuncular ve çalışanların hepsinin desteğini aldıklarını söyledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bir dizinin set çalışanı Özge Ş., geçtiğimiz günlerde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'na başvurarak oyuncu Talat Bulut\'un kendisine yönelik cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü. Talat Bulut hakkında, \"Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı\" suçundan başlatılan soruşturma, suçun işlendiği yerin Hadımköy olması nedeni ile Gaziosmanpaşa Adliyesi\'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sibel Önder\'in adliye önünde görüntüsü

Sibel Önder\'in adliye önünde genel görüntüsü

Basın açıklaması



============

8- KAMERADAKİ SAPIK HALA BULUNAMADI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA

Sultangazi\'de evde yalnız olduğu esnada 12 yaşındaki çocuğun kapısına dayanarak cinsel saldırıda bulunan sapık 4 gündür bulunamadı. Kameradaki kişiyi polis heryerde arıyor.

Sultangazi Esentepe Mahallesi\'den 1 sene önce taşınan çocuğu eski komşusu taciz etti. Gazi Mahallesi 8 Evler \'de geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olayda, 6 yıllık komşusu olduğu öğrenilen bir kişi, 12 yaşındaki çocuğun yalnız bulunduğu sırada taciz etti. Eve girmeye çalışan Ramazan Y.\'yi küçük çocuk cep telefonuyla kaydetti. Kapıdan giremeyince pencereye yaklaşan Ramazan Y. tacizini burada da sürdürdü, penceredeki demir korkulukları zorlamaya başladı. Bir eliyle küçük çocuğu yakalamaya çalışan Ramazan Y.,bir yandan da \"eski komşuyuz\" dedi. Görüntüleri kaydeden çocuk durumu annesine de bildirdi. Annenin eve gelmesiyle Ramazan Y. kaçarak kayıplara karıştı. Eve gelen anne görüntülerle birlikte polise başvurdu. Polis, Ramazan Y.\'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Kameradaki taciz anı

==========================

9- İSTANBUL\'DA SAHTE CİNSEL İÇERİKLİ HAP HAMMADDESİ OPERASYONU

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul\'da yapılan operasyonda sahte cinsel içerikli hap üretiminde kullanıldığı belitilen ham madde geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri sahte ilaç üretilmesi ve satılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri bir şüphelinin yasadışı yollardan getirdiği ilaç hammaddeleriyle Üsküdar Kısıklı Mahallesi Ayabegüm Sokak\'ta bulunan bir adreste cinsel içerikli ilaç ürettip sattığını belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri dün yaptığı operasyonda 331 kutu cinsel içerikli hap ve jel, 202 kilo cinsel içerikli ilaç hammaddesi, 23 bin 690 adet ilaç kutusu, şişe kapağı, boş şişe, ilaç etiketi ve prospektüsü ile 3 elek, 3 ilaç hazırlama makinesi ele geçirildi. Polis ekipleri yaptıkları aramalarda şüpheli 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin sahte ilaç satışından elde ettiği değerlendirilen 159 bin 150 lira parasına el konuldu. Emniyet yetkilileri 202 kilo hammaddeden üretimin tamamlanması halinde farklı markalar adına 10 milyon sahte cinsel içerikli hap piyasaya sürülebileceğini ileri sürdü. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' göre işlem başlatılarak para cezası verilerek serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü:

--------

-Ele geçirilen cinsel içerikli ilaç hammaddesi

-İlaç kutuları, şişeleri, kapakları

-İlaç prospektüsleri

-Makinalar ve teraziler

-Genel ve detaylar







=====================

10- SAĞLIKSIZ KOŞULLARDAKİ ÇİKOLATA İMALATHANESİNE BASKIN

* 21 bin adet paketlenmiş çikolatanın ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de sağlıksız koşullarda çikolata imalatı yapan bir iş yerine baskın düzenlendi. 21 bin adet paketlenmiş çikolatanın ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Mahallesi Altın Sokak üzerindeki bir iş yerinde sağlıksız koşullarda çikolata imalatı yapıldığı ihbarı üzerine baskın yaptı. Baskında satışa hazir 21 bin paket çikolata, 5 kilogram afrodizyak hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin piyasa fiyatının 1 milyon lirayı bulduğu belirtildi. Afrodizyak hammadesinin üretilen çikolatalara eklenerek cinsel gücü arttırıcı olarak satıldığı ifade edildi. Sağlık, tarım ve zabıta ekipleri incelemeleri devam ederken gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-İş yerinden görüntü

-Çikolatalardan görüntü

-İmalattan görüntü

-Gözaltına alınanlar

-Detaylar

===================