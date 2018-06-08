DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- BAŞBAKAN YILDIRIM\'DAN YILDIRIM DEMİRÖREN\'E TAZİYE TELEFONU

İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Yıldırım Demirören\'i telefonla arayarak Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatı nedeniyle taziye dileklerini iletti.

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2- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: MEMLEKETİMİZE BÜYÜK KATKILARI OLDU

* İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

\"İyi bir iş adamıydı ve memleketimize hem ekonomik hem de istihdam açısından büyük katkıları oldu\"

Haber-Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatıyla ilgili konuştu.

Süleyman Soylu, \"İyi bir iş adamıydı ve memleketimize hem ekonomik hem de istihdam açısından büyük katkıları oldu\" dedi. Bakan Soylu, \"Allah rahmet eylesin. Erdoğan bey bu ülkenin önemli üreticilerinden bir tanesiydi. Sanayiciydi, iyi bir iş adamıydı ve emleketimize hem ekonomik hem de istihdam açısından büyük katkıları oldu. Sorumluluk almaktan kaçmayan bir adamdı. Bütün bunlarla birlikte bir Erdoğan Demirören ismi bıraktı Türkiye\'ye. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum. Ülkemizin başı sağolsun. Büyük bir çalışan grubunun da sahibiydi ve çalışanlarına da başsağlığı diliyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Soylu\'nun açıklaması

-Detaylar

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3- AYDIN DOĞAN: 50 YILLIK ARKADAŞIM, İŞ DÜNYAMIZIN DEĞERLİ İSMİ...

Haber: İstanbul DHA

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatıyla ilgili açıklamada bulundu. Aydın Doğan, \"50 yıllık arkadaşım, iş dünyamızın değerli ismi Erdoğan Demirören\'in elim vefatını teessürle öğrendim. 40 yıllık iş arkadaşlığımız da bulunan Erdoğan Demirören\'e Allahtan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Sevgili eşi Tülin, evlatları Yıldırım, Meltem ve Tayfun ile tüm ailesinin ve Demirören camiasının acısını paylaşır, sabır, metanet ve başsağlığı dileklerimi sunarım\" ifadelerini kullandı.

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4- BÜLENT ECZACIBAŞI\'DAN TAZİYE MESAJI

İstanbul DHA

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

Eczacıbaşı, \"İş dünyamızın öncü isimlerinden, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatından büyük üzüntü duydum. Yarattığı güçlü kurumlarla, sanayimize katkılarıyla ve sanata olan tutkusuyla her zaman hatırlanacak olan Erdoğan Demirören\'in başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim\" dedi.

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5- ORHAN GENCEBAY\'DAN TAZİYE ZİYARETİ

* Orhan Gencebay,

\"(Erdoğan Demirören\'in vefatı) Son derece büyük hizmetler yapan, nice insanlara yol gösteren, yardım eden harika bir insandı. Ülkemize çok hizmet etmişti\"

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - -İSTANBUL DHA

Sanatçı Orhan Gencebay, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefat ettiği hastaneye geldi. Çıkışta açıklama yapan Gencebay, \"50 yıllık bir dostluğumuz vardı. Çok sevdiğim bir insandı. Birbirimizi çok severdik. Son zamanlarda görüşemediğimiz için üzgündüm\" dedi.

\"Çok sevdğim bir ağabeyimi kaybettim ve dün rahatsız olduğunu öğrendim\" diyen Orhan Gencebay, \"Son derece büyük hizmetler yapan, nice insanlara yol gösteren, yardım eden harika bir insandı. Ülkemize çok hizmet etmişti. Herkesin sevdiği, saydığı bir insandı. Allah\'ın emri kısmet. Ağabey-kardeş gibi birbirimizi çok severdik. Ne kadar birbirimizi görmesekte \'nerede kalmıştık\' diye başlardı herşeye. Ailecek çok sevdiğim ailesini de çok sevdiğim kişiydi. Hastaneye geldik ziyarete. Çıkmışlar, inşallah onları görmeye gidiyoruz. Allah sabır versin geride kalanlara. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Acımız büyük\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Gencebay\'ın açıklaması

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6- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: TÜRKİYE KANDİL\'İ BERTARAF ETMEK ZORUNDADIR

*İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

\"Türkiye Kandil\'i bertaraf etmek zorundadır. Gereğini yerine getirecektir\"

\"Hiç çok yüksek seste bir şey söylemeye gerek yok. Şimdi yüksek tonajda iş yapma zamanıdır. Bu da dünyada görülecek\"

Haber-Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"Türkiye Kandil\'i bertaraf etmek zorundadır. Gereğini yerine getirecektir\" dedi.

Bakan Soylu Esenler\'de Ak partililerle bir araya geldi. Toplantıya Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da katıldı. Bakan Soylu bir gazetecinin Kandil\'e operasyon ile ilgili sorusuna \"Eskiden bu operasyonlar Türkiye için zor operasyonlardı. Kandil bize uzak bir hedef değil. Zamanlamayı en iyi şekilde yapar, gereğini yerine getiririz. Bundan sonrası Türkiye\'nin verdiği kararının uygulanmasına aittir. Aynısı Afrin\'de oldu. Aynısı Cerablus\'ta, Azez\'de oldu. Terör politikamız açık ve net. Terör kaynakları kurutulacaktır. Türkiye bu güçtedir. Kandil terör örgütünün moral bulmasının, yönetilmesinin, başka ülkelerle ilişkilerinin geliştirilebileceği bir merkez olmasını bugüne kadar temin etmiştir. Türkiye Kandil\'i bertaraf etmek zorundadır. Onun için gereğini yerine getirecektir. Hiç çok yüksek seste bir şey söylemeye gerek yok. Şimdi yüksek tonajda iş yapma zamanıdır. Bu da dünyada görülecek\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Soylu\'nun konuşması

-Detaylar



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(ÖZEL)

7- GÜPEGÜNDÜZ ÇOCUĞU KAÇIRILDI; KURTARMAK İSTERKEN METRELERCE SÜRÜKLENDİ

- Dehşet dolu anlar kameraya yansıdı

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL - Ramazan EĞRİ - /İSTANBUL, (DHA)

Sancaktepe\'de 5 yaşındaki oğlu ile birlikte arkadaşına gitmek üzere dün evden çıkan Serpil Uzer, dün hayatının en acı günlerinden birini yaşadı. Yanındaki oğlu güpegündüz bir otomobille kaçırıldı. Otomobilin peşinden koşan tutunduğu kapıyla metrelerce sürüklenerek kol ve bacaklarından yaralanan genç kadın, \"Oğlumun çığlıkları hala kulağımda. Oğlumu eski eşim kaçırdı\" diyerek polise başvurdu. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Eski eşi Remzi K\'nın oğlunu kaçırdığını belirterek, polise başvuran Serpil Uzer, gözyaşları içinde yaşadıklarını DHA\'ya şöyle anlattı:

\"Saat 12.00 gibi oğlumla birlikte arkadaşıma gitmek için evden çıktık. Tam cadde ortasındayken bir anda oğlumun yanımda olmadığını gördüm. Baktığımda oğlumun biri tarafından omzuna alınıp kaçırıldığını gördüm. Ayrıldığım eşimi oğlum kaçırdı. Oğlumun çığlıkları hala kulağımda. Peşinden koştum. Siyah bir arabaydı. Kapıyı açmaya çalıştım ama açamadım. 5 metre kadar falan beni sürükledi. Alamadım oğlumu ellerinden\" diye konuştu.

14 YAŞINDAYKEN EVLENMİŞ

14 yaşındayken evlendiği eşinden 5 yıl önce ayrıldıklarını vurgulayan Uzer, \"Doğukan onu babası olarak bile bilmiyor. Hiçbir şekilde görüşmediler. Görmedi tanımadı zaten. Diğer oğlum 16 yaşında, 11 yaşındaydı ayrıldığımızda hiç görüşmediler\"

\"12 SAAT OLDU HİÇ BİR HABER YOK\"

Oğlunun açık kalp ameliyatı olduğunu belirten Uzer, \"Gündüz 12\'de kaçırıldı Doğukan ve şu ana kadar hiç bir haber yok. Oğlum açık kalp ameliyatı oldu. Sürekli kontrolleri var. İlaçlarını sürekli kullanıyor. Bugün 12.00\'de ilaçlarını verdim. Ama gece 12.00\'de vermem gereken ilaçlarını veremedim\"

\"SÜREKLİ TEHDİT EDİLİYORUZ\"

Ayrıldıktan sonra eski eşi tarafından sürekli tehdit edildiğini söyleyen Uzer, \"Bu 5 yıllık süre içerisinde sürekli tehdit edildim. Bulacağım, vuracağım, öldüreceğim, küçük oğlumu kaçıracağım, bunu hep söylüyordu. Büyük oğlumu da tehdit ediyor.

\"NE OLUR DOĞUKAN\'I GERİ GETİR. O DAHA ANNE KUZUSU\"

Eski eşine seslenen Uzer, oğlunun daha küçük olduğunu söyleyerek, \"Bu gece Cuma gecesi ve cuma günü, ne olur Doğukan\'ı getirsin ve bana sağ salim teslim etsin. O daha küçük anne kuzusu. Onu getirmesini istiyorum sağ salim\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri

-Serpil Uzer\'in olayı anlattığı röportaj

-Kaçırılan Batuhan\'ın abisi ile parkta oynadığı video

-Kıyafetini koklayıp ağlaması

-Kolundaki morluklar be darp izleri

-Genel ve detay görüntüler

DHA FEED

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8- İSTANBUL\'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA

Başakşehir\'de TIR ve kamyonda piyasa fiyatı 5 milyon liralık olan 480 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçlık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir\'deki bir depodan şehrin çeşitli noktalarına kaçak sigara sevk edilecegi bigisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüphelilerin kullandığını belirlediği bir depo çevresinde gizlenerek fiziki takip yapmaya başladı. Ekipler işyerini takip ederken, deponun önüne yanaşan bir TIR ve kamyona sigara yüklendiğini belirleyerek 2 Haziran\'da baskın düznledi. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alınırken, TIR ve kamyondaki kaçak sigaralara el koyuldu.

480 BİN PAKET

Kaçakçılık polisleri el koyduğu sigaraların sayımında 480 bin paket olduğu belirledi. Kaçak sigaraların piyasa değerinin ise yaklaşık 5 milyon lira olan olduğu ileri sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından 4 Haziran\'da adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

POLİS KAMERASI

-Polis ekiplerinin minibüsün kapısını açması

-Kaçak sigaraların bulunması

-Kamyona sigaralür yüklenirken

-Genel ve detaylar