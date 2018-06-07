DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3



1- (ÖZEL) ARKADAŞIYLA İDDİALAŞIP DENİZE ATLADI

* Arkadaşı boğulurken o sinir krizi geçirdi

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

Haliç Metro Köprüsü üzerinden denize atlamak için iddialaşan iki arkadaştan biri suya atladı. Denize atlayan genç bir süre yüzdükten sonra suya battı. Deniz polisinin bilinci kapalı şekilde çıkardığı genç hastaneye kaldırıldı. Arkadaşı ise sinir krizi geçirdi.

İddiaya göre saat 12:30 sıralarında Haliç Metro Köprüsü üzerinde yürüyen iki arkadaş bir süre manzarayı izledi. Suriyeli oldukları belirtilen iki genç kendi aralarında denize atlama konusunda iddiaya tutuştu. Gençlerden biri üstündeki tişört ve ayakkabısını çıkarıp pantolonla denize atladı. Bir süre yüzen genç yorulup suya batmaya başlayınca yardım için bağırmaya başladı. İmdat çığlığını duyan çevredekiler tekneyle açılıp genci kurtarmak için çalışma yaptı. Ancak bir sonuç alınamadı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen deniz polisi bilinci kapalı şekilde buldukları genci kıyıya çıkardı. Kendisiyle iddialaşıp denize atlayan arkadaşının durumunu gören kişi sinir krizi geçirdi. Kıyıda hazır bekleyen ambulansa alınan genç hastaneye kaldırıldı. Bir görgü tanığı \"Arkadaşıyla denize atlarsın atlayamazsın diye iddialaşmışlar. Sonra biri atlayıp yüzmeye başladı. Yorulunca suya batıp çıkmaya başladı ve yardım istedi. Kurtarmak için tekneyle açılıp suya girdik ama bulamadık. Deniz polisi gelip çıkardı. Durumu ağırdı\" diye konuştular. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-Deniz polisinin karaya çıkardığı genç

-Denizden çıkarılan arkadaşını gören kişinin sinir krizi geçirmesi

-Polisin sinir krizi geçiren kişiyi sakinleştirmeye çalışması

-Denizden çıkarılan gencin ambulansa taşınması

-Denize atlayan genci kurtarmak için suya giren kişiler ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

-Fotoğraflar

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2- ANTALYA\'DAKİ TEKNE FACİASINDA ÖLEN SURİYELİ 5 KARDEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Antalya\'nın Demre ilçesi açıklarında, yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isterken teknelerinin batması sonucu hayatını kaybeden Suriyeli 5 kardeş son yolculuğuna uğurlandı.

Esenyurt\'taki Bilal Habeşi Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı araca konan Derin Raşit (13), Dildar Raşit (10), Şiar Raşit (8), Dicvar Raşit (8) ve Emine Raşit\'in (3) cenazeleri Kilyos Mezarlığı\'na götürüldü. Cenazeler araca konurken çocukların annesinin feryatları yürekleri dağladı. Demre açıklarında batan sürat teknesinde yabancı uyruklu kaçak göçmenlerden 1\'i kadın, 6\'sı çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti. Zeynep Osman ve İdris Raşit çiftinin 5 çocuğu da hayatını kaybetmişti.

Görüntü dökümü:

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-Cenazelerin araca konulması

-Annelerinin feryadı

-Aracın ayrılması

-Camiden detaylar

07.06.2018 - 13.29 Haber Kodu : 180607103

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3- HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON

*Önce kameraya sonra polise yakalandılar

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da ev ve iş yerlerinden aralarında medikal malzemelerin de bulunduğu yaklaşık 300 bin liralık hırsızlık yapan 11 kişilik çete çökertildi. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul genelinde artan hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir hırsızlık şebekesini takibe aldı. Şebekenin ele başı olduğu iddia edilen Ahmet S. (34) ile birlikte 10 şüphelinin kimlikleri belirlendi. 24 Mayıs 2018 günü 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 1\'i çocuk 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette sorguya alınan şüphelilerin 21 ev ve işyerinden yaklaşık 300 bin liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Esenyurt\'ta bir iş yerinden medikal malzeme çaldıkları belirlenen şüphelilerin Bakırköy\'deki bir evden çelik kasa çalması ve bazı iş yerlerinden hırsızlık yapmaları güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1\'i çocuk 11 kişi adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 10\'u tutuklanırken, çocuk yaştaki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökmüü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Hırsızlık anları

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Operasyondan görüntü

-Polisin evlere girmesi

-Gözaltına alınanlar

-Emniyetten çıkarılmaları

-Detaylar

07.06.2018 - 14,07 Haber Kodu : 180607119_

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4- UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE OPERASYON KAMERADA



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'da uyuşturucu hap imalathanesine yapılan operasyonda 26 kilo ecstascy hap, ecstacy hap yapımında kullanılan 515 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin 1997 yılında bir polisi şehit ettiği ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri bazı şüphelilerin Bayrampaşa\'da kiraladıkları depoyu uyuşturucu imalathanesi olarak kullandıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri uyuşturucu imalathanesi ve Beylikdüzü\'nde şüphelilerin kaldığı adrese dün eşzamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskında Yavuz Ö., ve Öner Y., gözaltına alındı. Narkotik polisleri depoda yaptığı aramalarda 26 kilo ecstacy hap, ecstacy hap üretiminde kullanılan 515 kilogram kimyasal madde, 2 hap basma makinesi, 17 farklı figürde hap kalıbı, 1 kurutma fırını, 1 mikser, 1 arıtma cihazı, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda laboratuvar malzemesi ele geçirdi.

1997\'DE POLİSİ ŞEHİT ETMİŞ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yavuz Ö. ve Öner Y.\'nin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, şüphelilerden Yavuz Ö.\'nün 28 Mayıs 1997\'de Bahçelievler\'de bir otomobili çalmaya çalıştığı sırada kendilerini fark ederek olaya müdahale eden polis memuru Cüneyt Ecel\'i şehit ettiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, operasyonda ecstacy hap yapımında kullanılan 515 kilogram kimyasal maddeden 2 milyon 700 bin hap üretilebileceğini ve hap olarak piyasada 54 milyon liralık bir gelire engel olunduğunu belirtti.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde polis ekiplerinin uyuşturucu hap imalathanesine girmesi ve içeride yaptığı aramalar yer alıyor. Ele geçirilen uyuşturucu madde karışımları ve hap imalatında kullanılan makineler Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü avlusunda sergilendi.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin uyuşturucu imalathanesine girmesi

-Ekiplerin yaptığı aramalar

-Hap imalatında kullanılan makinalar

-Ele geçirilen uyuşturucu madde karışımları



(AKTÜEL)

-Sergiden görüntü

-Makinalardan görüntü

-Ele geçirilen kimyasal maddelerden görüntü

-Genel ve detaylar



07.06.2018 - 13.10 Haber Kodu : 180607094_

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(ÖZEL)

5- MİNİBÜSLE GELİYORLAR; MAHALLEDEN 600 ÇİFT AYAKKABI ÇALINDI

\"UBER aracı sandım ama ayakkabıları çalıp gidiyorlarmış\"

- Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Tuzla Yayla mahallesine son günlerde ayakkabı hırsızları dadandı. 600 çift ayakkabının çalındığı belirtilen mahalledeki hırsızlıklar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuzla Yayla Mahallesi\'nde son günlerde sık sık ayakkabı hırsızlığı yaşanıyor. Mahalle sakinleri binalara giren hırsızların yaklaşık 600 çift ayakkabı çaldığını belirtiliyor. Son hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. O görüntülerde sabaha karşı bir binaya elinde torbayla giren hırsız iki dairenin önünde bulunan ayakkabıları çaldı. Hırsız topladığı ayakkabılarla bina önünde bekleyen minibüse binerek uzaklaştı. Bina sakinlerinin şikayeti üzerine polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.



\"MAHALLE DE YAKLAŞIK 600 ÇİFT AYAKKABI ÇALDILAR\"

Mahalle sakini Hakan Eski, \" Apartmandaki ayakkabıları aldıktan sonra arkada bulunan iki apartmana doğru gidiyorlar. Mahallemizde ilk defa olan bir şey değil. Emniyet ve muhtarlıktan aldığımız bilgiye göre bu mahallede 600 çift ayakkabı çalınmış. Emniyette yetkili kişilere güvenlik kameralarını izlettik. Bu zamana kadar toplamda 30 apartmanda hırsızlık olayı yaşandı. Siyah renkli lüks minibüsle geliyorlar. Bunları bir kere sigara içerken evimin terasında gördüm. İlk başta UBER aracı sandım ama ayakkabıları çalıp gidiyorlarmış\" dedi.

\"HIRSIZLAR BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUZ\"

Dairesinde ayakkabı çalınan Erdal Usta, \"Son zamanlarda mahallemizde akıl almaz ayakkabı hırsızlığı oluyor. Tek başına ayakkabıları marka olarak seçe seçe almış. Emniyette başvurdum. Önlem alınması istiyoruz. Bugün ayakkabı gitsin önemli değil. Yarın Allah muhafaza içeride hırsızlarla karşılaşırsak bunun sonucu ne olacak canımız bu kadar ucuz mu? Biz polisimize ve devletimize güvenmek istiyoruz\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hırsız apartman dairelerinde ayakkabı çalması

-Ayakkabıları çantaya doldurması

-Topladıkları torbayı siyah minibüsle almaları

-Minibüsün gidişi

-Genel ve detaylar

(AKTUEL GÖRÜNTÜ)

-Mahalle sakinleriyle röp.

-Apartmanlardan detaylar

-Apartmanın dış kapısı

-Dairelerden görüntü

-Ayakkabılardan detaylar

-Genel ve detaylar

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6- AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ŞENOCAK, HAVALİMANINDA SANDIK GÖREVLİLERİNİ ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemleri başta Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları olmak üzere sınır kapılarında bugün itibariyle başladı.

Yurt dışında yaşayan seçmenler için oy kullanabilmesi için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş ve Gidiş katında belirlenen iki alana toplam 12 sandık konuldu. Seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını kullandı. Bugün saat 08.00\'da sınır kapılarında başlayan oy verme işlemleri 24 Haziran\'da saat 17.00\'a kadar devam edecek.

OY KULLANMAYA DAVET ETTİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Atatürk Havalimanı\'nda görev yapan sandık görevlilerini ziyaret etti. Şenocak, \"Yurt dışında yaşayan seçmenlerin burada oylarını kullanmalarına şahit olduk. Biz de bir ziyaret edip hayırlı olsun dileklerimizi illettik. Sandık kurulundaki arkadaşlara da başarılar diledik. İnşallah ülkemiz için hayırlı sonuçların olacağını temenni ediyoruz. İnşallah buradan çıkan sonuç ülkemize, vatanımıza hayırlı olur. Burada 12 sandık var, 4 vardiya şeklinde oylar kullanılıyor. Yurt dışında olmayıp da Türkiye\'de olan seçmenlerimiz, seçimin son gününe kadar burada oy kullanabilirler. Yurt dışında ve yurt içinde oylarını kullanacak vatandaşlarımızın oy kullanma vazifelerini yerine getirmelerini özellikle istirham ediyorum\" dedi.

SEÇMENLERLE SOHBET ETTİ

Şenocak daha sonra oyunu kullanmak için Almanya\'nın Münih kentinden gelen Mahmut Terlemez ile sohbet etti. Terlemez\'in, \"Erdoğansız bu ülke olmaz. Ezerler bizi bitirirler, hem vallahi hem billahi bitirirler. Her taraftan saldırıyorlar, pusuya geçmişler bizim düşmemizi, parçalanmamızı bekliyorlar. Erdoğan\'sız bu ülke batar\" dedi. Şenocak da \"Sizin orada daha rahat edebilmeniz için şer odaklarına rağmen inşallah hep beraber orada Türk vatandaşı kardeşlerimiz, buradaki milletimiz ile beraber bu davaya sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz güçlü olduğumuz sürece sizler orada da rahat etmiş olacaksınız\"



Görüntü Dökümü

-AK Parti İST. İl.Başkanı Bayram Şenocak görüntü

-Şenocak sandık görevlieri ile görüntüsü

-Şenocak sandık görevlilieri ile topluluk görüntüsü

-Vatandaş Mahmut Terlemez röp

-Şenocak röp

-Genel ve detay görüntü

07.06.2018 - 13.42 Haber Kodu : 180607107



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