DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- 3 ÇOCUKTAN 5 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Kendilerinden 5 gündür haber alınamayan, 17, 14, ve 13 yaşlarındaki 3 arkadaştan haber alınamıyor. Avcılar\'da perişan durumdaki aileleri, çocuklarının bir an evvel bulunmasını istiyor.

13 yaşındaki Berfin Balavuz, 14 yaşındaki Berkay Bozacı ve 17 yaşındaki Batuhan Durmaz\'ın başlarına birşey gelmiş olmasında endişeli aileler, yetkililerden yardım bekliyor. Oğlu Berkay Bozacı\'nın kaçacak bir durumu olmadığını söyleyen Vasfi Bozacı, \"Kendisini en son Pazar günü evde gördüm. Kaçacak bir durumu, tavrı yoktu. Sadece o çocuk Pazar akşamı gelmişti. Berkay ile beraber camiye gidebilir miyiz, diye sormuştu. İzin vermedim. Sabah da işe gittim. Ondan sonra kahvaltıya gideriz demişler o kadar. 5 gündür ortada yoklar. 3\'ü birlikte bir yere gitmiş olabilir mi bununla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Daha önceden böyle bir şeyle karşılaşmadık. Bir an önce bulunmasını istiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Baba ile röportaj

-Detaylar

-Kayıp çocukların fotoğrafları

-SIRASIYLA

-Batuhan, Berfin, Berkay



01.06.2018 - 13.41 Haber Kodu : 180601074_

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2- EVDEKİ BİBER TARTIŞMASI BABANIN ÖLÜMÜYLE SONUÇLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Biber nedeni ile tartıştıkları babaları Necati Timuçin\'in kalp krizi geçirip ölümüne neden oldukları gerekçesi ile haklarında, \"Bilinçli taksirle ölüme neden olmak\" suçundan dava açılan 34 yaşındaki ikiz kız kardeşler Dilan ve Dilara Timuçin\'in hakim karşısına çıktı.

Kadıköy\'de 21 Mayıs 2016 tarihinde evde yaşanan biber tartışması ölümle sonuçlandı. Biber yüzünden eşi ve kızları arasında yaşanan tartışmaya dahil olan baba Necati Timuçin, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İkiz kız kardeşler hakkında, \"Bilinçli taksirle ölüme neden olmak\" ve \"Üst soya karşı basit yaralama\" suçundan dava açıldı.

BİBER YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Olaydan sonra hazırlanan iddianameye göre anne Ayşe Nurten Timuçin, hizmetlileri Nesrin Gölbaşı\'na yemeğe koyması için biberleri doğramasını istedi. Bu sırada mutfağa giren ikiz kız kardeşlerden Dilara Timuçin biberlerin Dilan Timuçin\'e ait olduğunu söyleyerek kullanılmamasını istedi. Anne Nurten Timuçin de biberlerin eşi tarafından alındığını, parasının da eşi tarafından verildiğini savunarak biberlerin kullanılmasını istedi.

TABAK, ÇANAK FIRLATTILAR, BIÇAK KULLANDILAR İDDİASI

Biber tartışmasına Necati Timuçin ve Dilan Timuçin de dahil oldu. Necati Timuçin\'in kızlarını kenara iterek eşi Nurten Timuçin\'den uzaklaştırdığı sırada kızlar da babalarına vurmaya başladılar. Kızlar iddiaya göre babalarına tabak, çanak ve cam fırlattı. Dilara Timuçin kırık cam parçaları, Dilan da bıçakla babasının üzerine yürüdü. Dilan annesini sağ omuzundan bıçakladı. İddianamede bu kargaşa sırasında Necati Timuçin fenalaşarak yere düştü. Bunun üzerine kız kardeşler babalarının kalp krizi geçirdiğini düşünerek saldırmayı bıraktılar ve ona kalp masajı yapmaya başladılar.

ADLİ TIP: OLAYLA ÖLÜM ARASINDA TIBBEN İLLİYET BAĞI BULUNDUĞU...

Dosyaya gelen Adli Tıp Kurumu Raporu\'nda yaşanan tartışma, sarf edilen efor ve alınan darbenin Necati Timuçin (64)\'in stresinin kalbi tetiklediği belirtildi. Raporda, \"Efor ve stresin tetiklediği ani kardiyak sonucu ölümün meydana gelmiş olduğu, olayla ölüm arasında tıbben illiyet bağı bulunduğu...\" tespitine yer verildi.

İddianamde Dilan Timuçin ve Dilara Timuçin\'in, \"Bilinçli taksirle ölüme neden olmak\" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Dilan Timuçin için ayrıca, \"Üst soya karşı basit yaralama\" suçundan da 6 aydan 3 yıla hapis cezası istendi.

Dosya İstanbul Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi. Dün görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan ikiz kız kardeşler Dilan Timuçin ile Dilara Timuçin katıldı. Tartışma sırasında omzundan bıçakla yaralanan anne Ayşe Nurten Timuçin ve avukatı da katıldı.

İKİZLERDEN DİLAN OLAY ANINI ANLATTI

Olaydan sonra 22 Mayıs 2016 tarihide tutuklanan, 21 Haziran 2016 tarihinde de tahliye olan ikizlerden Dilan Timuçin savunmasında, 21 Mayıs 2016 tarihinde tartışma sesleri üzerine mutfağa gittiğini belirterek, \"Mutfağa gittiğimde annem ile Dilara\'nın tartıştıklarını gördüm. Bu sırada babam Necati geldi. Annem de kız kardeşimin üzerine doğru yürüdü. Babam zannediyorum ayırmak maksatlı Dilara\'yı iterek uzaklaştırmaya çalıştı. Bu olaylar sırasında annemin elinde bıçak olduğu için onu durdurmaya çalıştım. Ben anneme yönelik bıçakla, babama yönelik tabak, çanak atmak suretiyle yaralama amaçlı bir eylemde bulunmadım. Olay yatıştıktan sonra babam salona geçti. Sonra da dışarı çıkmak üzere kalkıp giyindi. Kapıya doğru geldiğinde fenalaştı. Merdivenlere oturdu. Biz de Dilara ile telaşlandık. Dilara doktoru aradı. Babamın daha önceden kalp hastalığı olduğuna dair herhangi bir bilgimiz yoktu. Kalp rahatsızlığı nedeni ile herhangi bir tedavi görmemiştir\" dedi.

Dilara Timuçin\'in avukatı mazeret bildirdiği için duruşmaya gelmedi. Mahkeme, bu nedenle Dilara Timuçin\'in savunmasının bir dahaki duruşmada alınmasına karar verdi.

ANNE KIZLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Mağdur sıfatı ile ifade veren Ayşe Nurten Timuçin ise, olay günü Dilara ile Dilan\'ın almış olduğu biberlerin kullanıp kullanmamak hususunda tartışma yaşadıklarını belirterek, \"Bu sırada yanıma diğer kızım Dilan ve eşim Necati geldi. Çalışanımız Nesrin de mutfaktaydı. Bu tartışma sırasında bana bıçakla herhangi bir saldırı olduğunu hatırlamıyorum. Ancak hatırlayabildiğim kadarıyla bir şeyler fırlatıldı, karşılıklı oldu. Kimin ne yaptığını hatırlamıyorum. Şikayetçi değilim, kızlarımın cezalandırılmasını istemiyorum. Bu olaydan sonra Nesrin isimli çalışanımız yanımızdan ayrıldı, şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Ayrıca bu olay öncesinde eşimin kalp rahatsızlığı olduğu hususunda herhangi bir teşhis, belirti yoktu, herhangi bir şekilde tedavi görmedi\" dedi.

Necati Timuçin\'in ölümünden önce yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin bilgi almak için SGK\'ya yazı yazan mahkeme, duruşmayı erteledi.





Görüntü Dökümü:

-Binadan görüntü

-Kızların fotoğrafı

-Detaylar

01.06.2018 - 14.10 Haber Kodu : 180601077

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(ÖZEL)

3- BAGAJ ARABASINDA UNUTULAN PARA DOLU ÇANTAYLA KAYIPLARA KARIŞTI

- Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber - Kamera: Anıl UÇAN / İSTANBUL(DHA)

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda bir kişinin, bagaj arabasında unutulan 12 bin TL\'yi alarak kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda önceki gün meydana gelen olayda taksiye binmek isteyen Arap turist, 12 bin TL ve pasaportunu taşıdığı çantasını bagaj taşıma arabasında unuttu. Para dolu çantasını unuttuğunu fark etmeyen turist, taksiye binerek havalimanından uzaklaştı. Olaydan kısa bir süre sonra bagaj taşıma arabasının yanına gelen başka bir kişi çantayı alarak kayıplara karıştı.

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERALARDA

Çantasının olmadığı fark eden Arap turist Sabiha Gökçen Taşıma ve İşletme Kooperatifine başvurdu. Yapılan araştırmalar sonrasında başka bir yolcunun çantayı alıp kayıplara karıştığı ortaya çıktı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabiha Gökçen Taşıma ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş yabancı yolcunun kendilerine müracaat ettiğini belirterek, \"Yaşanan olayda yabancı bir yolcu ticari taksi ile seyahat etti. Daha sonra yolcu geri geldi ve çantasının araçta kaldığını söyledi. Bizim kamera kayıtlarımızı incelediğimizde araçta değil el bagajında kaldığı tespit edildi. Bir müddet sonra başka bir yolcunun çantayı alıp gittiği tespit edildi. Yolcunun beyanına göre 12 bin TL olduğunu söyledi\" dedi.

Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Turistin çantasını bagaj arabasında unutması

-Çantayı alıp kayıplara karışan yolcu (kırmızı tişörtlü)

-SAWKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş röp.



01.06.2018 - 13.00 Haber Kodu : 180601062

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4- ÜÇ YAŞINDAKİ OĞLUNUN YANINDA ÖLDÜRÜLDÜ; 4 KİŞİYE DAVA AÇILDI

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Sultanbeyli\'de Savaş Can\'ı 3 yaşındaki oğlunun yanında öldürdükleri iddia edilen biri tutuklu üç kişi hakkında, \"Tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten adam öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, bir kişi hakkında da \"Kasten öldürmeye yardım\" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sultanbeyli\'de 24 Eylül 2017 tarihinde üç yaşındaki çocuğuna sarıldığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Savaş Can\'a ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda soyadı Can olan aile ile soyadı Özçoban olan aile arasında daha önce de çeşitli olaylar yaşandığı, taraflar hakkında bu nedenle cinsel taciz, öldürme gibi olaylar nedeniyle davalar açıldığı, bazı davaların karara bağlandığı, bazılarının da sürdüğü belirtiliyor.

Savaş Can\'ın öldürülmesinin de Özçoban ailesi ile yaşanan olayların devamı olduğu belirtilen iddianamede, 24 Eylül 2017 tarihinde Savaş Can\'ın, firari şüpheli Ömer Özçoban tarafından Sultanbeyli\'de öldürüldüğü, Ömer Özçoban\'ın olay yerine firari şüpheli Erhan Özçoban tarafından kullanılan ancak plakası belirlenemeyen araç ile geldiği belirtildi.

Orhan Özçoban\'ın da başka bir araçla Erhan Özçoban\'ın aracını takip ettiği, Ömer Özçoban ve Erhan Özçoban\'ın Orhan Özçoban\'ın aracına binerek Van\'a gittiklerine yer verilen iddianamede, Buhran Özçoban\'ın da bu 3 faile yardım ettikleri belirtildi. Orhan, Ömer ve Erhan Özçoban\'ın suçun işlenmesinde asli fail, Burhan Özçoban\'ın da yardım eden feri fail konumunda olduğu kaydedildi.

İddianamede Ömer, Erhan ve Orhan Özçoban\'ın, \"Tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Burhan Özçoban\'ın da, \"Kasten öldürmeye yardım\" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.



Görüntü Dökümü:(arşiv)

-Olayla ilgili çekilen görüntüler

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5- KAĞITHANE\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU POLİS KAMERASINDA

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kağıthane\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.

Kağıthane\'de 27 Mayıs\'ta düzenlenen operasyonda bir evde 5 kilo 200 gram eroin, 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında İ.E., K.A., R.G., S.G., ve R.D. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotk Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri devam ediyor. Narkotik polislerinin evde yaptığı aramalar ve bir yatağın bazasında eroini bulması polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Polis ekiplerinin eve girmesi

-Evde arama yapılması

-Uyusturucunun bulunması

-Genel ve detaylar

01.06.2018 - 13.17 Haber Kodu : 180601066

