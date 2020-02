DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1-HAMZAÇEBİ: İNCE\'NİN CUMHURBAŞKANLIĞINDA ÇİFTÇİ MAZOTU VERGİSİZ ALACAK

CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi partisinin Tuzla Aydınlı Mahallesi seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. İstanbul 1. Bölge milletvekili adaylarının da katıldığı açılış töreninde bir konuşma yapan Hamzaçebi, \"Buralarda; seçim meydanlarında size hükümeti şikayet etmek için dolaşmayacağız. Tam tersine bu meydanlardan Türkiye\'nin umudu olan yeni iktidarı Sayın Muharrem İnce\'nin Cumhurbaşkanlığını çıkartacağız\" dedi.

\"MİLLETİN DOLARI YOK\"

\"Diyor ki; \"Dolarlarınızı bozdurun. Sayın Cumhurbaşkanı milletin doları yok. Millet geçinemiyor\" diyen Hamzaçebi, \"\'Dolarlarınızı Türk lirasına çevirin\' dediğiniz Türkiye\'de şu an iç ve dış dövizdeki borç tutarı - özel sektör kamu sektörü - 453 milyar dolardır. Dolardaki her 1 kuruşluk artış sadece özel sektörün döviz cinsinden dış borcunda 2.2 milyar Türk Lirası artış demektir. 453 milyarlık dış borç dediğimizde, dolardaki her 1 kuruşluk artışın Türk insanın borcunun 4.5 milyar lira artması demektir\" ifadelerini kullandı.

DEVALÜASYON AÇIKLAMASI

Hamzaçebi, \"Şimdi ben devalüasyon diyorum. Bakanlar şimdi açıklama yapacaklar \'Serbest piyasada, serbest kur sisteminde devalüasyon olmaz\' diye. Sevgili vatandaşlarım eğer Türk lirası dolar karşısında Türkiye\'de eylül ayından bu yana yüzde 30 oranında yükseliyorsa, Türk parası yüzde 30 oranında değer kaybediyorsa bunun adı devalüasyondur. Halkın fakirleşmesi demektir\"

ÇİFTÇİ MAZOTU VERGİSİZ ALACAK

Konuşmasında mazot fiyatlarına da değinen Hamzaçebi, \"1 litre mazot 5 Lira 72 kuruş. Bugün çiftçimiz 4 kilo buğdayla 1 litre mazotu alamıyor. 6 kiloyla alıyor. 2002 yılında ekonomi iyi değildi. 2002 yılında çiftçi 4 kilo buğdayla 1 litre mazot alıyordu. 1 litre mazotta 2 lira 57 kuruş vergi var. Türkiye\'de tarım sektöründe 4 milyon ton mazot tüketiliyor. Çiftçinin sadece mazota ödediği 10 milyar Türk lirası vergi vardır. Ne diyor Tarım Bakanı; \'Biz çiftçiye mazot desteği veriyoruz\' Evet bir mazot desteği var ama 800 milyon lira. Hani siz mazot fiyatının yarısını çiftçiye destek olarak verecektiniz. Veremezsiniz. Sayın Muharrem İnce\'nin Cumhurbaşkanlığı döneminde çiftçi mazotu vergisiz alacak. ÖTV ve KDV ödemeyecek. Bugün için bu rakam 3 liradır\" dedi.

2- OYUNCU ARDA ÖZİRİ MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Oyuncu Arda Öziri Ümraniye TEM otoyolunda motosikletiyle yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetti. Öziri\'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu\'na getirildi.Kaza sabah saat 03.30 sıralarında Ümraniye TEM otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprü sapağında meydana geldi. İddialara göre, dün akşam şampiyonlar ligi final maçını izlemek için arkadaşının evine giden Öziri, dönüşte motosikletiyle kaza yaptı. Kaza sonucu Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Arda Öziri, yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öziri\'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu\'na getirildi. Haberi alan Öziri\'nin yakınları Adli Tıp Kurumuna akın etti. Öziri\'nin yakınlarının üzgün oldukları gözlendi.

EVE DÖNERKEN KAZA YAPMIŞ

Adli Tıp Kurumu\'nda konuşan menajeri Serhat Turhan,\" Malesef sabah haberimiz oldu. Adli Tıp\'ta olduğunu söylediler. Biz de geldik. Herhangi bir bilgi sahibi değiliz. İşlemleri devam ettiği için herhangi bir bilgi vermiyorlar. Sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla dün arkadaşıyla maç izlemiş. Eve dönerken de kaza yapmış\"dedi.

SENELERDİR MOTOSİKLET KULLANIYOR

Oyuncu arkadaşı Balamir Emren,\" En yakın arkadaşlarından biriyim. Dün akşam 5 gibi konuştum. Aslında dün normalde benimle olacaktı ama olamadık birlikte. Keşke olsaydık. Bir arkadaşımızla beraberdi dün. Nerede olduğundan ne yaptığından da haberim yok. Eve giderken 2. köprü yolunda 3. köprü sapağının oralarda oluyor motosikletle. Adli tıp araştırıyor. Herhangi bir bilgi vermiyorlar bize. En kısa zamanda bilgi alacağız. Senelerdir motosiklet kullanıyor. İyide şofördür. Biz birlikte \'Aşkın Bedeli\' diye bir proje yapmıştık. En son Diriliş\'teydi.\" şeklinde konuştu.

CENAZE İZMİR\'E GÖTÜRÜLECEK

Arda Öziri\'nin cenazesi salı günü sabah saat 09.00\'da İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi\'nde düzenlenecek törenin ardından, Alsancak Hocazade Camii\'nde kılınacak öğle namazına müteakip Işıkkent Mezarlığına defnedilecek.

3- KARAMOLLAOĞLU: MÜTHİŞ BİR TEVECCÜHÜN DOĞDUĞUNA ŞAHİT OLUYORUM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, \"Toplumumuzun çok çeşitli kesimlerinde geçmişte bazen barışık bazen küskün olduğumuz bazen ihtilaflı olduğumuz, bazı durumlarda birbirimize karşı tepki gösterdiğimiz kesimlerden müthiş bir teveccühün doğduğuna şahit oluyorum\" dedi.Karamollaoğlu, partisinin İstanbul İl Teşkilatının iftar programına katıldı. Karamollaoğlu burada yaptığı açıklamasında, \"Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu seçimler ülkemiz için hayati ehemmiyet taşıyor. Huzur içinde bu seçimlerin yapılmasını seçim neticelerine herhangi bir şaibenin karışmamasını niyaz ediyoruz. Milletin iradesine ipotek koymak veyahutta hangi yollarla o iradeyi yanlış istikamette etkilemek aslında kimseye yakışmaz. İnşallah milletimizin iradesi bu seçimde müspet olarak tecelli edecek buna inanıyorum. Çünkü toplumumuzun çok çeşitli kesimlerinde geçmişte bazen barışık bazen küskün olduğumuz bazen ihtilaflı olduğumuz, bazı durumlarda birbirimize karşı tepki gösterdiğimiz kesimlerden müthiş bir teveccühün doğduğuna şahit oluyorum. Herkeste bir arayış var. En çok da insanımız adalet üzerinde duruyor.\" dedi.

Karamollaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: \"Eğer bir yorgunluk varsa o metal kullanılamaz artık. İlle eriteceksin o günkü şeklini bütünüyle yok edecek, sonra yeniden onu kalıplara döküp ısı işlemine tabi tutacaksın. Hele de ağır yük kaldıracaksa bir de döveceksin tepesine dövme diye bir sektör var. Bu arkadaşlar bunların hiçbirisini bilmiyorlar. Onun için düzeltemezler. Şunu bir düşünseler emin olun \'Bir mola versek gelecek şeçimde çok daha başarılı oluruz\'. Emin olun belki de başarılı olabilirler. Çünkü insanlar ancak iktidardan çekildikleri zaman sükûnet içinde hatalarını görebilirler. \"

4- BAYRAMPAŞA\'DA DOMATES YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

Bayrampaşa\'da domates yüklü kamyonun devrilmesi sonucu tonlarca domates yola saçıldı. Sürücünün yaralandığı kaza sonrası trafikte aksamalar meydana geldi.

Kaza saat 15.00 sıralarında Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Antalya\'dan domates getiren 03 LV 99 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Fedai S., hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kamyonda bulunan tonlarca domates de yola saçıldı. Olay yerine gelen itfaiye kamyonu kaldırmak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı

5- MARKETTEKİ CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

Küçükçekmece\'de markette alışveriş yapan bir kadının cep telefonu iki kadın tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir kadının bebeğiyle markette alışveriş yaptığı görülüyor. Kadın bir ara bebek arabasını kenarda bırakarak, reyona yöneliyor. O sırada iki şüpheli kadın da, bebek arabasının arka cebinden cep telefonunu alarak hızlıca uzaklaşıyor.

