DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ÖZEL)

1-DÜĞÜNE GİDECEKLERDİ, KARAKOLA GİTTİLER



*Düğün salonuna gitmek için yola çıkan gelin arabasına başka bir otomobil çarptı.

*İki grup arasındaki kavgada yumruklar konuştu

*En mutlu günleri adeta kabusa dönen gelin ve damat polis aracıyla karakola götürüldü.

Haber: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA

Beşiktaş Ortaköy\'de düğün salonuna gitmek için yola çıkan gelin aracına başka bir otomobil çarptı. Kaza nedeniyle otomobil sürücüsü ile gelin arabasında bulunanlar arasında yumruklu kavga çıktı. Düğün aracından inen gelin ve damat polis aracına bindi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay Muallim Naci Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, düğün salonuna gitmek için yola çıkan gelin arabasına, aynı yönde giden bir otomobil çarparak kazaya neden oldu.

KAVGAYA TUTUŞTULAR

Kaza nedeniyle otomobil sürücüsü ile gelin aracındaki kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Her iki aracın sürücüsünün kavgasını çevredekiler araya girmeden izledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kavgaya karışanlar güçlükle sakinleştirildi. Kazaya neden olan sürücü ise yerde sinir krizleri geçirdi. Polis ekipleri tarafından kelepçe takılan bu sürücü, karakola götürüldü.

DÜĞÜNE GİDECEKLERDİ KARAKOLA GİTTİLER

En mutlu günleri adeta kabusa dönen gelin ve damat uzun süre kendine gelemedi. Gelin ve damat bir süre sonra polis aracına bindirilerek ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yapan sürücülerin kavga etmesi

-Yaşanan kargaşa

-Kavgayı izleyenler

-Polis ekiplerinin gelmesi

-Kazaya karışan sürücünün yerde gözaltına alınması

-Sürücünün polis aracına alınması

-Kavga nedeniyle arada kalan gelin ve damat

-Gelin ve damadın polis aracına binerek polis merkezine gitmesi

-Genel ve detaylar



13.05.2018 - 14.34 Haber Kodu : 180513097_

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(ÖZEL)

2- ÜMRANİYE\'DE SİLAHLI KAVGA KAMERADA

- Silah, taş, sopa.. Akraba iki grup arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)

Ümraniye\'de bir işyerinde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgada bir kişi karnından vurulurken bir kadın ise demir sopayla başından yaralandı.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Olay Esenkent Mahallesi Güreş Sokak\'ta iş yerindeki 1 hafta önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya döndü. Silahlı, sopalı kavga bir kişi silahla karnından vurulurken Gönül Kutbay ise demir sopa ile başından yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavgada işyeri ve 3 araç zarar gördü. Kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

İş yerinde dakikalarca süren kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde araçla gelen bir kişi elindeki silahla işyerine ve havaya ateş ediyor. Daha sonra işyerine başka bir araç daha geliyor. İki grup arasında kavga başlıyor. Kavga sırasında bir kadında yaralanarak yere düşüyor. Kavga sırasında işyerinde içinde bulunanların önce kendilerini korumaya çalıştıkları daha sonrada dışarı çıkarak kavgaya karıştıkları görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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GÜVENLİK KAMERASI

-Aracın iş yerine gelmesi

-Silahlı bir kişi araçta inmesi

-İş yerine ve havaya ateş etmesi

-İşyerindekilerin kendilerini korumaya çalışması

-Yaşanan panik

-Kavga etmeleri

-Kadının yere düşmesi

-Araçlara zarar vermeleri

-Genel ve detay görüntüler

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Polis ekiplerinden görüntü

-İşyerinden görüntü(ÖZEL)

-Zarar gören araçlardan görüntü(ÖZEL)

-Olayda kullanılan silahın görüntüsü(ÖZEL)

-Polisin bir aracı incelemesi

-Genel ve detay görüntüler



13.05.2018 - 14.35 Haber Kodu : 180513098_

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(ÖZEL)

(havadan görüntülerle)

3- BANLİYÖ HATTINDA TEST TRENİ RAYLARDA

* Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın da katılacağı deneme seferi öncesinde 3 vagondan oluşan test treni raylara indirildi.

*Tren Halkalı-Zeytinburnu arasında deneme seferlerine başladı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Ersan SAN/İSTANBUL DHA

Halkalı-Gebze arasında bulunan eski banliyö hatlarının yenileme çalışmalarında yaklaşık 77 kilometrelik hattın yapım çalışmalarının yüzde 80\'i tamamlandı. Önümüzdeki hafta, Halkalı-Kazlıçeşme arasında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın da katılacağı deneme seferi yapılacak. 3 vagondan oluşan test treni de raylara indirildi. Tren Halkalı-Zeytinburnu arasında deneme seferlerine başladı.

YÜZDE 80\'İ TAMAMLANDI

2018 yılı sonunda açılması hedeflenen Halkalı-Gebze banliyö hattında ekipler yoğun olarak çalışıyor. Banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanı sıra, hatta hızlı trenlerinde kullanacağı bir hatta daha eklendi. Hattaki yeni istasyon ve eski istasyonların restorasyon çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

İLK DENEME SEFERİ BAKANLA BİRLİKTE YAPILACAK

Bu arada Halkalı-Kazlıçeşme arasında ilk deneme seferinin önümüzdeki hafta Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanı Ahmet Arslan\'ında katılımıyla önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor. 3 vagondan oluşon test treni de raylara indirildi. Tren Halkalı-Zeytinburnu arasında deneme seferlerine başladı. Halkalı-Zeytinburnu arasındaki tüm raylar serildi. Zeytinburnu-Halkalı arasında ise sadece Kanarya istasyonunun rayları serilme işlemi devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-İstasyonlardan görüntü

-Hattan görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-Trenden görüntü

-Deneme seferleri

-Detaylar

13.05.2018 - 11.19 Haber Kodu : 180513045

13.05.2018 - 11.22 Haber Kodu : 180513046

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(ÖZEL)

4- ÇATIDAN GİRİP KASAYI SOYDULAR; O ANLAR KAMERADA

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Bayrampaşa\'da bir tekstil firmasına çatıdan giren iki hırsız kasada bulunan 100 bin lirayı çaldı. Hırsızlar iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.

Hırsızlık olayı önceki gece saatlerinde Bayrampaşa\'da meydana geldi. Yüzlerini maske ve kapüşonlarıyla gizleyen iki hırsız ellerindeki levyelerle tekstil firmasının çatısından binaya girdi. Kasanın bulunduğu alana yönelen hırsızlar yanlarında getirdikleri levyelerle kasayı açtı. Kasada bulunan 100 bin lirayı çantalarına koyan hırsızlar üst katta bulunan yangın merdiveninden aşağı atlayarak kayıplara karıştı.

SABAH FARKETTİLER

Sabah iş yerine gelen görevliler kasanın yerinden çıkarılıp açıldığını görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Büyük zarara uğradıklarını ve önlem alınmadığını söyleyen tekstil firmasının sahibi Ahmet Öztürk,

\"Sabah iş yerimizi açtığımızda baktık her yeri dağıtmışlar. Hırsızlık olmuş. İlk değil bu Bayrampaşa\'da sürekli yaşanan bir olay. Terastan 8 tane kilidi patlatarak giriyorlar ve her tarafı talan ediyorlar. Yaklaşık 100 bin lira zararımız var\" dedi.

HIRSIZLAR KAMERADA

Kasadan 100 bin lira çalan hırsızlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hırsızların yüzlerini gizledikleri ve ellerinde levye olduğu görülüyor. Hırsızlar daha sonra kasanın olduğu bölüme yöneliyor ve bir süre sonra çaldıkları paralarla üst kata çıkıyor.

Polis ekiplerinin kaçan hırsızların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kamera görüntüleri

-İş yeri içinden ve dışından görüntü

-Firma sahibi ile röportaj

-Diğer detaylar

13.05.2018 - 13.56 Haber Kodu : 180513094

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5- ÜNLÜ ŞARKICI INNA SAHNEDEN DÜŞTÜ

Haber: İstanbul DHA

Ünlü şarkıcı Inna, İstanbul\'da verdiği konser sırasında sahneden düştü. O anlar konsere gelenler tarafından görüntülendi.

Dün akşam Maslak\'ta sahne alan Inna, dans ettiği sırada sahneden düştü. Dansçılar hemen yardıma koşarak Inna\'yı yerden kaldırdı. Bir süre sonra kendine gelen Inna, \"ben iyiyim\" deyince hayranları da \"Inna\" sloganlarıyla karşılık verdi. O anlar konsere gelenler tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

CEP TELEFONU

-Dans etmesi

-Sahneden düşmesi

-Hayranların tezahürat yapması

-Detaylar

13.05.2018 - 13.51 Haber Kodu : 180513091

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