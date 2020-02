DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(geniş haber)

1- BAKAN ALBAYRAK OĞLU İLE BİLEK GÜREŞİ YAPTI

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Güven USTA / İSTANBUL (DHA)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Gençlik Festivali\'ne katıldı.

Yenikapı\'da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi\'nde 2 Mayıs\'ta başlayan ve yarın sona erecek İstanbul Gençlik Festivali\'ne; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, oğlu Ahmet Akif Albayrak, İstanbul Gençlik Festivali Danışma Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan ile çok sayıda öğrenci katıldı. Bakan Albayrak, oğlu Ahmet Akif ile fuar alanlarında çeşitli etkinliklere katıldı. Bisiklet pedalı çevirerek elektrik enerjisi elde etmek için kıyasıya yarışan Bakan Berat Albayrak ve oğlu Ahmet Akif\'in bilek güreşi, renkli anlara sahne oldu.

DÜNYA ÇOK BÜYÜK BİR KIRILMANIN EŞİĞİNDE

Daha sonra gençlere yönelik bir sunum yapan Bakan Albayrak, \"Dünya çok büyük bir kırılmanın eşiğinde. Bu yüzyıl emin olun belki binlerce yıllık dünya tarihindeki en büyük kırılmanın yaşanacağı günlerin geçtiği bir dönem, bir sürece şahitlik ediyoruz. Türkiye olarak bizler 81 milyonluk bir ülkeyiz. Ama hinterlandımızda baktığımızda yüz milyonlarca nüfusa sahip bir coğrafyadaki insana, toplumlara ve devletlere de etki ediyoruz aynı zamanda. Dolayısıyla dünü, bugünü, yarını şekillendirirken önce bir geçmişten başlamak lazım\" dedi.

TEK KANATLI KUŞ UÇMAZ

İstanbul\'un Fethi\'ndeki başarıyı anlatan Bakan Albayrak, \"Tek kanatlı kuş uçmaz. İnanç tarafı olacak. İnanca bağlayacağız. Bir kanat daha lazım. İşin bilimsellik, gelecek, teknolojiden bahsediyoruz ya... Dönemin dünya tarihinin en büyük toplarını döktürmüş. Bu bir silsile. Fatih\'ten başlayan, Yavuz ve Kanuni ile giden. Yani bir milyon kişilik ordu, karşı taraf yüz bin kişi, ezmişiz, yenmişiz. Hayır. Çaldıran, Mercidabık, Ridaniye. Dönemin iki tane büyük ordusu. Bir tarafta Safeviler, diğer tarafta Memlükler. İki ülkenin de orduları aslında sayıca ve enerji, güç olarak, Türk, İslam, bu coğrafyalardan yetişmiş. Orta Asya\'dan gelmiş. O dönemin savaş tekniklerinde süvari dediğimiz atlı birliklerinin dominant ve agresif olduğu bir savaş metodolojisinde Osmanlı ordusundan daha güçlü ve etkin olmasına rağmen, nasıl yenmiş Yavuz? Dönemin en etkin, güçlü toplarını aynı şekilde döktürerek savaşın kritik anlarında bütün psikolojisini 180 derece değiştirecek bir dönüşümle masaya yumruğunu vurmuş\" dedi.

ALBAYRAK, AFRİN OPERASYONU\'NU DEĞERLENDİRDİ

Bakan Albayrak, Afrin operasyonunu ise şu sözlerle değerlendirdi:

\"Aslında bugüne döndüğünüzde onu görüyoruz. Afrin\'de yaşanan. Ben hep anlatıyorum. Ordumuz, askerimiz, güçlü. Ama hem çok daha etkin ve dominant hem de sonuç odaklı bir operasyon gerçekleştirilmesinde acaba İHA\'larımızın, SİHA\'larımızın etkisi yok mudur? Vardır, değil mi? 2009 yılında bu sektörde esamemiz okunmazken, oluşan bir dış politika kriziyle \'biz kendimiz üretelim\' deyip, 6-7-8 sene içerisinde kendi yerli ve milli mühendislerimizi en son teknolojiyle 3 boyutlu, renkli, pırıl pırıl görüntülerle takip edip sadece nokta atışı silahlarla, toplarla, füzelerle vurma değil; bunun istihbaratı, bilgisi paylaşılmasıyla savaşın, kuşatmanın seyrini değiştirecek bir süreç ortaya koyduk. Yani 15, 10 sene önceki Türkiye, 20 sene önceki Türkiye böyle bir operasyonda böyle bir başarılı sonuç alabilir miydi? İnanç, iman olacak; ama bu da olacak.

\"24 HAZİRAN\'DA BELKİ BİTECEK, BİLEMEZ\"

Albayrak, \"Her bir kurumun, devletin, bireyin bir hedefi vardır. Hedefsiz okyanustaki gemi gibi sağa sola savrulursunuz. Türkiye de yeni bir ideal oluşturdu. Diyoruz ki, 2023. Niye? Cumhuriyet ile taçlanan Türk tarihinin 16. devleti olan Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurulduğu günün 100 yılına tekabül eden 2023 yılına hedeflerimiz var. Bu bir parti meselesi değil. Ülkemiz 2023\'te inşallah çok daha güçlü bir seviyede...\" diye konuştu. Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Biz de elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce, tüm bu çerçeveden baktığımızda kendi sorumluluk alanımızda, büyük Türkiye, güçlü Türkiye diyoruz ya, bu bir bayrak yarışı. Bir yerden bu bayrağı aldık, bir yere taşıyoruz, taşıyacağız. Bizden sonra bu salondaki arkadaşlardan erkek, kadın, hanım, bey gençlerden birileri bu bayrağı alacak. 2023, 53, 71 diyoruz. Ama büyük, hepimizi çatı olarak birleştiren bir idealimiz var. Buraya nasıl taşıyacağız? Ben öyle bakıyorum. Bıraktığım güne kadar bu görevi. 24 Haziran\'da belki bitecek, bilemez. Ama bildiğimiz bir şey varsa ki, bizim bir görevimiz, bakanlığımızın bir görevi var. Nedir o? Türkiye\'nin yılda 55 milyar dolar ithalatına etki eden bir sektör. 44 milyar dolar petrol, gaz; Çünkü bizde yok. 10 küsur milyar dolar da maden. Yılda 55 milyar dolar sadece ithalat noktasında bu bakanlık hakikaten çok önemli bir ekonomik alanda etkisi var.\"

SABAHATTİN ALİ, NİKOLA TESLA, PABLO PİCASSO...

Albayrak, tarihteki önemli isimlerden örnek verdiği sunumunda; Abraham Lincoln, Benazir Bhutto, Graham Bell, İbni Sina, Muhammed Ali, Nikola Tesla, Pablo Picasso, Sabahatin Ali ve Thomas Edison gibi isimlere de yer verdi. Bakan Berat Albayrak, öğrencilere yaptığı sunumun ardından oğlu Ahmet Akif ile birlikte festival alanından ayrıldı.

2- SEZAİ TEMELLİ\'NİN PASAPORTUNA EL KONULDU

İbrahim YILDIZ-İSTANBUL DHA

Seçim çalışmaları kapsamında yurt dışına gitmek için Atatürk Havalimanı\'na gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli\'nin pasaportuna el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Belçika\'nın başkenti Brüksel\'e gitmek için Atatürk Havalimanı VIP Salonu\'na geldi. Pasaport kontrol sırasında polis ekipleri, pasaportunun iptal olduğunu ve el konulacağını Temelli\'ye bildirdi. Bunun üzerine Sezai Temeli\'nin avukatları havalimanına geldi. Yurt dışına çıkamayan Temelli, daha sonra havalimanından ayrıldı.

3- İSTANBUL\'DA TERÖR OPERASYONU: 14 GÖZALTI



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul merkezli 6 ilde terör örgütü PKK\'ya düzenlenen 2 farklı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar arasında 1 Mayıs\'ta ses bombası atan 2 şüpheli de bulunuyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, terör örgütü PKK\'nın kırsal alandaki kadın yapılanmasına yönelik sabah saatlerinde İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Tunceli ve Şırnak\'ta operasyon düzenledi. İstanbul\'da Ataşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Küçükçekmece ve Sarıyer ilçelerinde bulunan adreslere giren TEM ekipleri toplam 12 kadını yakalayarak gözaltına adı. Gözaltına alınan kadınlar sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. 7 kişi aranıyor.

1 MAYIS\'TA SES BOMBASI ATAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Mayıs\'ta Ümraniye\'de ses bombası atan kişileri de belirledi. TEM ekipleri, şüphelilerin terör örgütü PKK\'nın gençlik yapılanması üyesi iki kişi olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için Ümraniye\'de bulunan iki adrese baskın yaparak 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

4- ÜMRANİYE\'DE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI



Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Ümraniye\'de bir işyerinde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda bir kadın demir sopayla başından yaralanırken bir kişi de karnından silahla yaralandı. 3 kişi gözaltına alındı.

Olay saat 11:35 sıralarında Esenkent Mahallesi Güreş Sokak\'ta meydana geldi. İddialara göre akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Silahlı, sopalı kavga sırasında Bektaş Kutbay isimli kişi silahla karnından yaralanırken Gönül Kutbay isimli kadın demir sopa ile başından yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Karnından yaralanan kişi Kutbay arkadaşları tarafından olay yerinden götürülürken yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı.Kavgada işyeri ve 3 araç zarar gördü. Polis ekipleri olayda kullanılan silahı ele geçirdi. 3 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

5- BİR ZAMANLARIN EN GÖZDE MEKANIYDI; ŞİMDİ SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

* Türkiye\'nin dört bir köşesinden gelerek kaset çıkarmak isteyen müzisyenlere ev sahipliği yapan Unkapanı Plakçılar Çarşısı, müzik sektörünün dijitalleşmesiyle birlikte sessizliğe büründü.

* Çarşı içerisindeki birçok dükkanın boş olması göze çarparken, bir dönemin gözde müzik şirketleri de kepenk kapatma noktasına geldi.

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU - İSTANBUL DHA

Müzik sektörünün yıllar boyunca en aktif mekanı olarak kabul edilen ve yüzlerce şarkıcı, bestekar, müzik yapımcısına ev sahipliği yapan Unkapanı Plakçılar Çarşısı\'nda bugünlerde sessizlik hakim. Çarşı esnafı hareketli eski günlerini arıyor.

Geçmiş yıllarda Türkiye\'nin dört bir köşesinden gelerek kaset çıkarmak isteyen müzisyenlere ev sahipliği yapan çarşı, müzik sektörünün dijitalleşmesiyle birlikte sessizliğe büründü. Çarşı içerisindeki birçok dükkanın boş olduğu göze çarparken, bir dönemin gözde müzik şirketleri de kepenk kapatma noktasına geldi. Yaklaşık 30 yıldır Unkapanı Çarşısı\'nda müzik ve plak işleriyle uğraşan müzik şirketi sahibi Halit Nart, müzik sektörünün dijitalleşmesiyle beraber çarşının da hareketliliğini kaybettiğini söyledi. Nart, \"Müzik artık dijital platformda olduğu için insanlar eskisi gibi Unkapanı Çarşısı\'na koşarak gelmiyor. Şarkıları, besteleri varsa bunları bize internet yoluyla ulaştırıyorlar, iletişimi oradan kuruyoruz. CD\'lerin, kasetlerin baskısı çok azaldı. Bundan 10 sene önce 100 milyonluk bir genel satış varken bugün bu sayı 2-3 milyona kadar düştü. Artık sadece bunları meraklı olanlar ve koleksiyon sahipleri alıyor. Artık müzik sektörü dijital platformda dönüyor böyle olunca da artık çarşıya kimse gelmiyor ve artık çarşı bomboş\" diye konuştu.

CD VE KASET SATIŞLARI DÜŞERKEN PLAKLARA OLAN İLGİ ARTTI

Baba mesleği olan plakçılığı yaklaşık 43 yıldır Unkapanı Çarşısı\'nda devam ettiren müzik yapımcısı İbrahim Zeytinkaya ise son dönemlerde CD ve kasetlere olan ilginin neredeyse yok olduğunu ve çarşının da giderek boşalmaya başladığını belirtti. Plaklara olan ilginin yavaş yavaş canlanmaya başladığını ifade eden Zeytinkaya, \"Müzik sektöründe CD ve kasetlere olan ilgi hızla düşerken plak satışlarında her geçen gün artış olmakta. Yeni nesil merak ediyor, alıyor, dinliyor, takip ediyor. Arşivciler çok iyi bir şekilde plakları takip ediyor. Plak satışlarında hızla bir yükselme var fakat ülkemizde henüz hala bir plak fabrikasının olmamasının sıkıntısını çekiyoruz. Paramız yurtdışına gidiyor bunun için de çok üzülüyoruz\" şeklinde konuştu.

6- REVNA DEMİRÖREN: EURO 2024 TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ



Bakan Fatma Betül Sayan Kaya : Türkiye\'nin EURO 2024\'ü alacağına ve en iyi şekilde yapacağına inanıyorum

Haber-Kamera: Uğur DEMİRKIRDI - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Avrupa Futbol Şampiyonası 2024 finallerinin ev sahipliğini kazanma sürecinde Türkiye\'nin tanıtımları devam ediyor. İş, sanat, spor ve cemiyet dünyasının önemli isimleri Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören\'in eşi Revna Demirören\'in ev sahipliğinde; Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay, TFF Yönetim Kurulu üyelerinin eşlerinin yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya\'nın katılımıyla TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri\'nde \'Birlikte Paylaşalım\'(Share Together) sloganıyla buluştular. Ev sahibi olmamız durumunda EURO 2024 maçlarının oynanacağı statlar ve özellikleri bir tanıtım filmiyle davetlilere duyulurken, daha sonra Kadın Milli Futbol Takımı ile sanatçılar arasında bir gösteri maçı oynandı. Karşılaşmanın başlama vuruşu Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve Revna Demirören tarafından yapıldı. Başladığı gibi dostça sona eren mücadele renkli görüntülere sahne oldu.

REVNA DEMİRÖREN: \"EURO 2024 TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ\"

Revna Demirören, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) yaptığı açıklamada, EURO 2024\'ün son derece önemli olduğunu vurgulayarak, \"EURO 2024 inşallah ülkemize gelir diyorum. Biz de bu konuda yardımcı olabilmek, destek verebilmek ve tanıtım için kadınlar olarak destek olmak istedik. Bu işte bir kadın parmağı olsun istedik. Hanımlar olarak bugün toplandık. Kadın Milli Futbol takımımız ile maç yapacağız. Bu kadar futbolun içinde olup da daha önce hiç sahaya çıkmadım. Bugün bir ilk olacak. EURO 2024\'e verdikleri destek için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bütün hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. EURO 2024 bizim için çok önemli. Yüzde 28\'i genç olan Türkiye için çok önemli. Biz de böylelikle anneler olarak, kadınlar olarak güzel bir miras bırakmış olacağız. İnşallah Eylül ayında güzel sonuçlarla çıkarız diye düşünüyorum. Bu Türkiye\'nin tanıtımı, turizminin daha da gelişmesi, ekonomimize katkı için çok önemli. Konu bir tek futbol değil. İnşallah ülkemiz için çok iyi olur\" dedi.

Demirören daha sonra kürsüde yaptığı konuşmada ise şu ifadeleri kullandı:

\"2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık çalışmaları kapsamında bugün sizlerle birlikte bir arada bulunmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Hepimiz biliyoruz ki, dünyada başarmaya kararlı bir kadından daha etkili bir güç olamaz. Kadın isterse her şeyi yapar. Emin olun ki Türk kadını isterse 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası\'nı da Türkiye\'ye getirir. Biz bir güce sahibiz, yeter ki isteyelim. Bir kadın olarak gururla söylüyorum ki; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) teşkilatının en kritik birimlerinde bugün kadınlar görev alıyor ve biliyorum ki UEFA\'ya 26 Nisan\'da teslim ettiğimiz EURO 2024 dosyamızda da kadın uzmanlarımızın çok önemli katkıları var. TFF, Avrupa\'nın ekonomik olarak en güçlü federasyonlarından biri. Madem ki bu kadar güçlü bir organizasyonun yönetiminde kadınlar aktif olarak yer alabiliyor ve madem ki UEFA 2024 adaylık dosyamıza kadınlarımızın zarif ama becerikli elleri değiyor, öyleyse hep birlikte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası\'nı da Türkiye\'ye kazandırmamız gerekiyor. Kazandırmakla da kalmayıp emsalsiz bir turnuva düzenleriz. Buna da söz veriyoruz. UEFA\'ya verdiğimiz tüm sözlerimizi tuttuğumuz gibi, emsalsiz bir turnuva sözümüzü de tutmaya hazırız. Sayın Bakan\'ım. Biliyorum ki Türk kadınının hükümetimiz nezdindeki en üst düzey temsilcisi olarak siz de UEFA 2024 ev sahipliğini bizim kadar istiyorsunuz. EURO 2024 isteyen her Türk kadını gibi ben de burada Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize verdikleri destek için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sevgili konuklar ve değerli sanatçılar. Sizlerin de bu milli görevde aktif olarak yer almanızı bekliyorum. Her fırsatta, her yerde, özellikle yurt dışında, dostlarınızla sohbetlerinizde Türkiye\'nin mükemmel bir ev sahibi olduğunu ve olacağını anlatmanızı bekliyorum. Bunu çocuklarımız için rica ediyorum. Çocuklarımıza kalıcı bir miras bırakmak adına istiyorum. Düşünün; 80 milyonluk bu dev ülkenin yüzde 28.7\'si genç nüfustan oluşuyor. Bu dünyada pek örneği olan bir şey değil. Bu gençlere parlak bir gelecek borçluyuz. İlham kaynağı borçluyuz. Biz anneler olarak bilimde, sanatta, ekonomide, siyasette yükselmesini istediğimiz çocuklarımıza spordan, futboldan, Avrupa Futbol Şampiyonası\'ndan daha tutkulu bir ilham kaynağı verebiliriz ki?

\"ARTIK KADINLAR OLARAK SAHAYA ÇIKMA ZAMANI GELDİ\"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), EURO 2024 kapsamında 10 milyon fidan dikecek. Gelin biz kadınların da bu turnuvada dikili bir ağacı olsun. Türklerin geleneksel misafirperverliğini Avrupa\'ya kadınlardan daha iyi kim anlatabilir. Türk kadınları olarak biz den daha misafirperver kim olabilir? Artık kadınlar olarak sahaya çıkma zamanı geldi. Avrupalı kadınları, EURO 2024 için Türkiye\'ye davet edelim. Barış, dostluk, kardeşlik köprüsü olacağımızı onlara gösterelim. Dünyanın her noktasından 1 milyardan fazla insana ulaşım imkanı sunan Türkiye, herkesi kucaklayan bir noktada bulunuyor.

\"BİZ KADINLAR OLARAK FUTBOLU DA BİLİRİZ. BİZ OFSAYTTAN DA ANLARIZ\"

Hadi hep birlikte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için yurt içinde ve yurt dışında el ele çalışalım. Ülkemize destek olalım, Türkiye\'yi Avrupa\'ya en iyi şekilde tanıtalım. Biz başarırız! Biz kadınlar olarak futbolu da biliriz. Biz ofsayttan da anlarız. EURO 2024\'te en güzel ev sahipliğini yine biz yaparız. Çünkü biz Türk kadınıyız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.\"

BAKAN FATMA BETÜL SAYAN KAYA: \"EMİNİM Kİ EURO 2024\'E TÜRKİYE EN GÜZEL ŞEKİLDE EV SAHİPLİĞİ YAPACAKTIR\"

Daha sonra kürsüye gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da, \"Eminim ki EURO 2024\'e Türkiye en güzel şekilde ev sahipliği yapacaktır\" dedi.

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

\"Bu tesisin kendisi bile ülkemizin futbolda nereye geldiğinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Çok güzel bir tesis olmuş. Bu kampanyanın da kadınlar olarak her alanda olduğu gibi önünde yer almamız gerektiğine inandığım için bugün sizlerle burada bir aradayım. Bugün bu etkinlik kapsamında Kadın Futbol Takımımızın da gösterdiği maçımı izleyeceğiz. Burada olan tüm sanatçılarımıza destek veren tüm iş dünyasından kadınlarımıza teşekkür etmek istiyorum.

Spor elbette insanları birbirine yaklaştıran barış kardeşlik iklimini duygusunu gerçekten çok kuvvetli bir şekilde güçlendiren bir araç. Futbol hem dünyada hem de ülkemizde en çok ilgi gösterilen spor branşı. Özellikle ülkemizde çok çok ilgi duyulan bir branş. Spor olmaktan ziyade futbol bizlerin ülkemizde geniş kitleleri bir araya getiren çok önemli bir alan. Aynı zamanda toplumumuzu birleştiren bir güç. Bu anlamda toplumun farklı renkleri takımların renklerinde birleşiyor ama millet olarak birleştiğimiz bir Ay - Yıldızlı formamız, bayrağımız var. Onun etrafında 81 milyon birleşiyoruz. Türkiye olarak son 16 yılda büyük bir dönüşümü hep birlikte yaşadık, başardık. Bu dönüşüm ekonomide, sağlıkta, eğitimde, sosyal politikalar alanında sessiz devrim dediğimiz çok güçlü bir dönüşümdü. Ama bunu sporda aslında futbolda da alt yapımızı güçlendirerek başardık. Az önce Revna Hanım ile sohbet ederken Türkiye\'deki statların geldiği noktayı konuştuk. Gerçekten ülkemizde uluslararası standartlara uygun statlarımızın sayısında çok büyük bir artış oldu. İzlediğimiz sinevizyon gösterisinde de gördük, gerçekten çok güzel statlarımız var büyük tesisler yaptık. Bugün bulunduğumuz tesis de bunlardan bir tanesi. Bu alanda başarıyı sürekli kılmak hem fiziki hem de teknik alt yapının güçlü olması futbolcularımızın azmi kararlılığı yöneticilerimizin dirayetiyle birlikte uluslararası etkinliklere de futbolda da ev sahipliği yapmamız için çok güzel bir dönemi yaşıyoruz.

Ülkemiz bir çok etkinliğe çok başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptı. Çok yakın zamanda G 20\'ye ev sahipliği yaptık. Dünyada çok ses getiren büyük ve güçlü bir organizasyonla Türkiye bir kez daha yüz akıyla çok güçlü bir organizasyon yapmanın mutluluğunu yaşadı. Eminim ki EURO 2024\'e Türkiye en güzel şekilde ev sahipliği yapacaktır.

Bizim misafirperverliğimizi anlatmaya aslında hiç gerek yok. Bugün Türkiye 3.5 milyon mülteciye hem kapılarını hem de evlerini, gönüllerini açmış bir ülke. Avrupa bizim misafirperverliğimizi çok iyi biliyor ama gelip burada onları nasıl ağırlayacağımızı inşallah görecekler diye inanıyorum. Güçlüyüz, Türk futbolunun hak ettiği konuma gelmesi adına her türlü desteği vermiş ve bundan sonra da verecek bir Cumhurbaşkanımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da UEFA UERO 2024\'ün ülkemiz ev sahipliğinde yapılması adına gerekli teminatları en üst düzeyde verdi ve vermeye de devam ediyoruz. Hükümet olarak tüm desteğimizle bu organizasyonun Türkiye\'de yapılması için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Almanya ile yarıştığımız bu süreçte bizim üzerimize düşen hep birlikte, devlet, millet olarak elimizi taşın altına koyarak bu organizasyonu inşallah Türkiye\'ye getirmek. Kadınlar olarak bunu başarabileceğimize inanıyorum. Türk kadını tarihte bir çok başarıya imza atmış hep en önde erkelerle yay yana saf tutmuştur. Bu organizasyonun Türkiye\'ye gelmesi noktasında biz de kadın olarak elimizden geleni en iyi şekilde yapmak için bugün bir aradayız. Bundan sonra Türkiye\'nin güzel ev sahipliğini anlatmak üzere sizler, bizler her platformda anlatmaya devam edeceğiz. Türkiye her alanda bu organizasyona ev sahipliği yapmak için hazır durumdadır. Sözlerimizi verdik ve Türkiye verdiği bütün sözlerini de yerine getirecektir. Federasyonumuzun başkanına değerli ekibine hem şahsım hem de ülkemiz adına teşekkür etmek istiyorum. İnanıyorum ki Türkiye\'nin 2023 vizyonunu 2024\'te UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası\'na ev sahipliği yaparak taçlandıracağız. Çünkü biz yıllar önce 2023 vizyonumuzu ortaya koyduk ve ülkemizi taşımak istediğimiz noktayı yıllar öncesinden hesaplayarak, planlayarak ortaya koyduk. Bir bir Allah\'ın izniyle bu adımları gerçekleştiriyoruz. Biz ülkemizin her alanda daha güçlü hale gelmesini istiyoruz. Ülkemizde kadınların her alanda daha güçlü olmasını istiyoruz. Sporda, sanatta, eğitim hayatında seçme seçilme karar alma mekanizmalarında yer alma noktasında kadınların her alanda güçleneceği Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 2023 hedeflerine güçlü bir şekilde inanç azim ve kararlılıkla yürüyen Türkiye 2024\'te de Avrupa Futbol Şampiyonası\'na ev sahipliğini de kazanacaktır. Bunun için kadınlar olarak biz üstümüze düşeni yapmalıyız. Bugün olduğu gibi bu tür organizasyonlarla bunun duyurusuna toplumsal farkındalığının olmasına her birlikte katkı vereceğiz. \'Birlikte Paylaşalım\' sloganı gerçekten çok güzel. Millet olarak birlikte, inançla yürüdüğümüz her yolda başarıyı yakalamış bir milletiz. Bu organizasyona da ev sahipliği anlamında da birlikte azim ve kararlılıkla paylaşmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Anadolu coğrafyası yüz yıllardır farklı kültürlere, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış eşsiz bir coğrafya. Bin yıllık tarihimizde biz, din, dil, ırk ve köken ayrımı yapmaksızın insanlığın ortak değerlerini yaşattık ve yaşatmaya da devam edeceğiz. Dünyada herhalde tarihin inançların, doğal güzelliklerin, farklı kültürlerin bir arada bu kadar muhteşem bir ahenk içerisinde yaşadığı ender ülkelerden bir tanesiyiz. Bu şampiyonaya ev sahipliği yaparak, sahip olduğumuz bu zenginlikleri de dünya ile paylaşmaya da birlikte hazırız diye inanıyorum.

2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası\'nın Türkiye\'de düzenlenmesi spordaki barış ve kardeşlik ruhunun da diğer alalara yayılmasına da ayrıca güç katacaktır. Spor aynı zamanda insanları önyargıdan da uzaklaştırır. Toplumlar arasında sevgiyi, barışı, hoşgörüyü, kardeşliği yaygınlaştırır. Bu anlamda ülkemizde yaşanan kardeşlik ikliminin farklı coğrafyalarla da kardeşlik köprülerinin kurulmasına da bu şampiyonanın vesile olacağına inanıyorum. Barış, kardeşlik, centilmenlik, sevgi hoşgörü aynı zamanda bizim siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi de olumlu yönde etkileyecek, bu alandaki iş birliğimize de güç katacaktır. Böyle bir gelişmenin bizim için olduğu kadar, Avrupa için de önemli olduğuna inanıyorum. Bu kampanya sürecinde muhataplarımıza da bunu çok iyi anlatmamız gerektiğine inanıyorum. Türkiye güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel değerleriyle, futbol alt yapısı ve futbola olan tutkusuyla EURO 2024\'e ev sahipliği yapmaya hazır. Biz kadınlar olarak bunu bugün hem Türkiye\'ye hem de dünyaya duyurmak için bir araya geldik. Hep birlikte vereceğimiz destekle adaylık sürecinde inanıyorum ki çok daha güçlü bir şekilde yürütecek. Bu etkinliğin burada düzenlenmesine vesile olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı değerli eşi ve tüm yöneticilere, buradaki tüm hanımefendilere ve beyefendilere teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kadın Milli Takımı\'mızı da şimdiden tebrik ediyorum, başarışlar diliyorum. Tüm sanatçılarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum.\"

Konuşmaların ardından Revna Demirören, Bakan Kaya\'ya isminin yazılı olduğu bir forma ve UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası adaylık sloganı olan \'Birlikte Paylaşalım\' (Share Together) yazılı bir tablo hediye etti.

==================================