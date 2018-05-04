DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- ABDULLAH GÜL: BÖYLE BİR ZİYARET OLDU

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ın ziyaretiyle ilgili, \"Böyle bir ziyaret oldu. Ama herkesin gözü önünde gündüz vakti olan bir ziyaret. Gizli kapaklı bir tarafı söz konusu değil\" dedi.

Abdullah Gül Cuma namazını Maslak\'taki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde yer alan Fatih Ormanı Camii\'nde kıldı. Gül camiden çıkarken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ın ziyaretiyle ilgili soruyu yanıtladı.

Abdullah Gül, \"Gördüğüm kadarıyla bugün Ankara\'da bir açıklama yapılmış zaten. Söylenenlerin hepsi doğru. Açıklamadakiler doğru. Böyle bir ziyaret oldu. Ama herkesin gözü önünde gündüz vakti olan bir ziyaret. Gizli kapaklı bir tarafı söz konusu değil. Ayrıca söylendiği gibi herhangi bir şekilde tehdit, empoze veya herhangi saygısızlık bunlar asla söz konusu değil. Bunun bilinmesini isterim. Ofisimde olan bir şey. Ofisimle zaten yan yana 3. Kolordu\'yla. Dolayısıyla o açıklamalar doğru\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Gül\'ün açıklamaları

-Detaylar

04.05.2018 - 14.07 Haber Kodu : 180504095

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(ek görüntü)

2- MERAL AKŞENER 100 BİN İMZA İÇİN ÜSKÜDAR İLÇE SEÇİM KURULUNDA

Haber: İstanbul DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 100 bin imza kampanyasına Üsküdar İlçe Seçim Kurulu\'ndan start verdi.

Akşener, saat 11.00 sıralarında seçim kurulu binasına geldi. Binadan çıkan Akşener burada toplanan partililere de kısa bir konuşma yaptı. Akşener, \"100 bin imza için tek güvendiğimiz yer milletimizin iradesiydi\" dedi.

Meral Akşener, \"Bugün görülüyor ki bu güvenimiz son derece doğru. Allah\'ın izniyle Ali kıran baş kesen devri sizlerin iradesiyle sona erecek\" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a sorusu olduğunu belirten Akşener, \"Kıbrıs\'la ilgili yaptığın yanlış politikalar sonucunda Kıbrıs\'ı verdin mi ? Buna müsaade etmeyeceğiz . Ayağınızı denk alın\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Akşener\'in binaya gelişi

-Çıkışı

-Açıklamaları

04.05.2018 - 11.31 Haber Kodu : 180504042_

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(ek görüntüyle)

3- İLÇE SEÇİM KURULLARINDA \"100 BİN İMZA\" HAREKETLİLİĞİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA - Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

24 Haziran\'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 100 bin imzayla aday olacaklar için süreç bu sabah başladı.

BEYOĞLU\'NDA STANT KURULDU

Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu\'na sabah 08.00 sıralarında gelen seçmenler Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasını istedikleri kişi için başvuruda bulundu. İYİ Parti ve Saadet Partisi üyeleri seçim kurulu önünde stant kurdu. Doğu Perinçek için imza vermeye gelen Hüseyin Kozan \"Hayırlı uğurlu olsun. 100 bin imzayı aşacağız. Sabahtan geldik. Bir an önce imzamızı verdik. Nüfus cüzdanı alıyorlar. İki kağıt çıktı alınıyor. İmzalıyoruz. Biri bize diğeri onlara. İşlem çok kısa bir dakikada işlerimizi hallettik\" dedi. Temel Karamollaoğlu için geldiğini söyleyen Zeki Türlü ise \"Temel Karamollaoğlu ülkemiz için hayırlı olsun. İnşallah gerekli imzayı toplayacağız\" diye konuştu. Adaylar için imza verme işlemi 9 Mayıs\'a kadar 08.00-20.00 saatleri arasında yapılacak.



FATİH\'TE DE HAREKETLİLİK VARDI

Fatih İlçe Seçim Kurulu\'nda da benzer hareketlilik vardı.

Meral Akşener için imza vermeye geldiğini belirten bir kişi, \"Cumhurbaşkanlığı seçimleri için imzamızı vermeye geldik. Vatandaşlık görevimizi yapmak için sabah sabah koşturduk. İmza verme işlemi şuan sakin ama ilerideki saatlerde yoğunlaşacağını tahmin ediyorum\" dedi. Doğu Perinçek için imza vermeye gelen kişi de, \"İlçe seçim kuruluna gelerek buradaki yetkili ile görüştüm. Yetkiliye kimliğimi verdim, adayımı belirttim. Gerekli işlemleri yaptı ve belgeleri imzalayarak çıktım\" şeklinde konuştu.

Temel Karamollaoğlu için imza vermeye geldiğini söyleyen bir seçmen ise ise, \"Adayım için imza vermeye geldim\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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BEYOĞLU//

-Partilerin stantları

-Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu

-Vatandaşların imza vermek için gelmesi

-İmza verenlerle röp.

-Genel ve detaylar



FATİH ///

-Fatih İlçe Seçim Kurulu

-Vatandaşların imza vermek için gelmesi

-Vatandaşların yetkililere kimliklerini sunarak işlem yaptırmaları

-İmza verenlerle röp.

04.05.2018 - 12.34 Haber Kodu : 180504074_

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4- ATATÜRK HAVALİMANI\'DA DARBE GİRİŞİMİNE DİRENMEDİKLERİ İDDİA EDİLEN 10\'U POLİS, 13 KİŞİYE BERAAT

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı\'nı işgal eden askerlerin kontrol kulesini ele geçirmesine mukavemet etmedikleri, kapı geçişlerine izin vererek ve açarak yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan 10\'u polis 3\'ü özel güvenlik görevlisi hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme 13 kişinin beraatine karar verdi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan 13 sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada, sanıkların mütalaaya karşı son sözleri alındı. Tüm sanıklar beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, haklarında \"Anayasal düzeni, TBMM\'yi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\", \"Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması\" suçlarından dava açılan sanıklar havalimanı emniyet müdür yardımcısı Murat Bayhan, polis memurları Salih Uçkan, Oğuzhan Ünver, İsmail Uğuz, İbrahim Kağan Yaşamış, Ömer Faruk Uçar, Muharrem Günay, Okan Sis, Ahmet Metin, Hakan Çelen ile özel güvenlik görevlileri Erdal Firinci, Ali Bodur ve Doğan Eroğlu\'nun atılı suçu işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine hükmetti. Heyet, sanıklara karar kesinleştikten sonra ağır ceza mahkemelerine başvurarak, her türlü zararlarının devletten isteyebilecekleri hususunun ihtarına da karar verdi.

SAVCI CEZALANDIRILMALARINI TALEP ETMİŞTİ

Bir önceki celse cumhuriyet savcısınca açıklanan mütalaada, tüm sanıkların \"Anayasayı ihlal suçuna yardım etmekten\" 15 yıldan 20 yıla kadar ve \"Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması\" suçlarından ise 3 yıl 8 aydan 7,5 yıla kadar hapis olmak üzere toplam 18 yıl 8 aydan 27,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Sanıklardan Muharrem Günay\'ın \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Görüntü Dökümü:(arşiv)

-Olayla ilgili görüntüler

04.05.2018 - 13.17 Haber Kodu : 180504085

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5- BAKAN SARIEROĞLU: 657 SAYILI KANUNDA HERHANGİ BİR DÜZENLEME SÖZ KONUSU DEĞİL

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ - İSTANBUL,DHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, \"Kamu çalışanlarımızın çalışma şekilleriyle ilgili bir değişiklik söz konusu olmayacak. 657 sayılı devlet memurları kanunumuzda herhangi bir düzenleme söz konusu değil\" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ile Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü(TODAİE) işbirliğiyle İstanbul\'da düzenlenen \'İnsan, Emek ve Küresel Rekabet Uluslararası Kongresi\'ne katıldı. 105 ülkeden 150 konfederasyon ve 280 sendika liderinin katıldığı kongrenin açılışında konuşan Bakan Sarıeroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nün Türkiye\'de bir bahar şenliği havası içinde, barış ve kardeşlik ortamında kutlandığını, hemen arkasından düzenlenen bu kongrenin de 1 Mayıs\'ın devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

\"HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ PROJELERİN ODAĞINDA İNSAN VAR\"

Emek ve alın terinin kutsallığına vurgu yapan Sarıeroğlu, \"Ortaya koyduğumuz politikalar ve hayata geçirdiğimiz projelerin odağında insan var. AK Parti iktidarları döneminde insan onurunu korumak, insana yaraşır çalışma şartlarını ve yaşam koşullarını oluşturmak anlamında çok büyük işlere imza attık. Son 16 yılda, gerek kalkınma gerek büyüme hem nitel hem nicel olarak ülkemizin dört bir yanında çok büyük yatırımlar yapmanın yanı sıra insanımıza da yatırım yaparak her alanda bütüncül bir gelişme yaşadık\" diye konuştu.

\"VATANDAŞLARIMIZIN HAYAT STANDARTLARINDA ÖNEMLİ İYİLEŞMELER SAĞLADIK\"

Bakan Sarıeroğlu, \"İstikrarla ve kararlı politikalarla hem ekonomimizi büyüttük hem de vatandaşlarımızın hayat standartlarında önemli iyileşmeler sağladık. Çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini geliştirme anlamında önemli adımlar; geçmişten miras sorunların çözümü konusunda da inisiyatifler almış durumdayız. Türkiye, geçen yıl 7,4\'lük bir büyüme oranıyla G-20 ülkeleri arasında ikinci en yüksek büyüyen ülke konumunda\" dedi.

İŞÇİ VE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKA SAYILARI

Sendikal faaliyetlere değinen Jülide Sarıeroğlu, sendikal örgütlenmeye engel teşkil eden, sendikaların gelişiminin önünde bariyer olarak duran her türlü sorunu ortadan kaldırdıklarını aktardı. Sarıeroğlu, \"Şu anda 164 işçi sendikamız, 156 kamu görevlileri sendikamız var. Son 5 yılda özellikle sendikal mevzuatı değiştirdiğimiz işçi sendikalarımız açısından rakamsal anlamda çok ileri derecelere geldik. Üye sayısı son 5 yılda yüzde 71 arttı; 1 milyon 741 bine ulaşan işçi sendikalarımıza üyelik oranına sahibiz. Memur sendikalarında da 1 milyon 700 bine ulaşmış olan üyeye sahibiz\" dedi.

KAMU ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ

Bakan Sarıeroğlu,taşeron olarak çalışan 900 bin işçinin kamuda istihdamının sağlanmasıyla ilgili devrim niteliğinde bir düzenlemeyi tamamladıklarını, bu büyüklükte bir rakamın aynı anda taşeron çalışırken kamuya alındığına yönelik bir bilgiyi yaptıkları araştırma sonucu dünyada da bulamadıklarını aktardı. Sarıeroğlu şunları söyledi:

\"Bununla ilgili bazı spekülasyonlar oluşturuluyor. Ama kamu çalışanlarımızın çalışma şekilleriyle ilgili bir değişiklik söz konusu olmayacak. 657 sayılı devlet memurları kanunumuzda herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Memurlarımızla ilgili alımlarımız, sözleşmeli personel ile ilgili alımlarımız, kariyer uzmanlığıyla ilgili alımlarımız bugüne kadar nasılsa bundan sonra da aynı şekilde devam edecek.\"

Açılış bölümündeki konuşmaların ardından Bakan Sarıeroğlu, kongreye ait bir tabloya imza atarken, aralarında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın\'ın da bulunduğu kongre katılımcılarıyla aile fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü

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-Kongreye katılanlar

-Bakan Sarıeroğlu\'nun konuşması

-Hediye takdimi

-Aile fotoğrafı

-Genel ve detaylar

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6- SAHTE PASAPORT OPERASYONU KAMERADA

*218 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 50 kişi tutuklandı.



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen sahte pasaport operasyonunda gözaltına alınan 61 kişilik şebekeden 41\'i tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan ve yurt dışına kaçmak için bekleyen 157 kişiden 9\'u tutuklandı. 148 kişi ise sınır dışı edilecek. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 19 Nisan\'da göçmen kaçakçılığına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde düzenlediği operasyonda 61\'i organizatör 157\'si yurt dışına gitmek için bekleyen olmak üzere 218 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 2 av tüfeği, 422 sahte pasaport, 146 nüfus cüzdanı, 26 ehliyet, 1 polis kimliği, yaklaşık 435 bin lira değerinde 21 yaprak çek, 424 bin lira, 219 bin 400 Dolar, 245 bin Euro, 625 hologram, 367 vize sayfası, 265 mühür ve çok sayıda sahte belge yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 61 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 41\'i tutuklanırken, 12\'si adli kontrol şartıyla, 8\'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



FETÖ, PKK VE DHKP-C ÜYELERİNİ DE YURTDIŞINA KAÇIRACAKLARDI

157 kişiden 4\'ünün FETÖ/PDY, 1\'inin DHKP-C, 1\'inin PKK terör örgütlerine üyeliğinden, 3 kişinin cinayetten aranmasının bulunduğu tespit edildi. 9 şüpheli sevk edildiği mahkemeler tarafından tutuklandı. Geriye kalan 148 kişinin ise sınırdışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Operasyon anı polis kamerları tarafından görüntülendi. Bir şüphelinin home ofis olarak kullandığı yere yapılan baskında silikon mühürler ile çok sayıda sahte pasaport ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi de görüntülere yansıdı. Polis ekiplerinin ele geçirdiği sahte pasaportlar, sahte nüfus cüzdanlar, silikon kaşeler basın mensuplarına sergilendi.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin adreslere girmesi

-Şüpheliyi gözaltına alınması

-Home Ofis\'te yapılan arama

-Sahte pasaportların bulunması

-Kaşelerden görüntü

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Sergiden görüntü

-Ele geçirilen malzemelerin görüntüsü

-Tabancalardan ve tüfeklerden görüntü

-Sahte vize ve kimliklerden görüntü

-Genel ve detaylar





04.05.2018 - 13.56 Haber Kodu : 180504091

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