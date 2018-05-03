DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ARNAVUTKÖY\'DE KUYUMCU SOYGUNU

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Arnavutköy\'de bir kuyumcuya giren silahlı ve maskeli iki soyguncu yaklaşık 25 bin lira nakit para ile 400 gram altını alarak kayıplara karıştı.

Olay saat 11.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Suriyeli Ömer Khudari\'nin sahibi olduğu kuyumcuya yüzleri maskeli ve silahlı iki soyguncu geldi. Bir diğer soyguncu da arka sokakta motosikletle bekledi. Kuyumcu ve çalışanını silahla tehdit eden soyguncular, 2 el de ateş ederek yaklaşık 25 bin lira nakit para ile 400 gram altını aldı.

Altın ve paraları alan soyguncular kendilerini arka sokakta bekleyen motosiklete binerek kaçtı. Bir süre motosikletle ilerleyen soyguncular daha sonra motosikletlerini ormanlık bir alana bırakarak izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine ve motosikletin kaçış güzergahına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İşyeri önüne güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Soygunu anlatan Ömer Khudari , \"2 kişi geldiler ellerinde silah vardı. 2 el ateş ettiler yaklaşık 50-60 bin liralık altın alıp kaçtılar \" diye konuştu. Kuyumcudaki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kuyumcudan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Kuyumcu sahibi ile röportaj

-Görgü tanığı ile röportaj



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(ÖZEL)

2- EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTUNCA...

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Üsküdar\'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yaklaşık 30 metre geri geri giderek bir apartmana çarptı. Bina sakinleri büyük panik yaşadı.

Kaza, 12.00 sıralarında Üsküdar\'da meydana geldi. Çelik kapı satışı yapan Mehmet Önal, aracını kapı ölçüsü almak için geldiği apartmanın önüne park edip araçtan indi. Önal\'ın el frenini çekmeyi unuttuğu araç bir anda hareket etmeye başladı.

GERİ GERİ 30 METRE GİTTİ

Yaklaşık 30 metre dar yoldan geri geri giden araç bir binaya çarpıp durdu.

Apartmanda yaşayanlar büyük panik yaşadı. Sokakta kimsenin olmaması da bir faciayı önledi. Olayın ardından dışarı çıkan Önal, aracını o halde görünce gözlerine şok yaşadı. Önal, \"Aracı bırakıp gittim. Sonra haber verdiler. Arabayı bu halde görünce çok şaşırdım. Benim hatamdan kaynakladı; ama trajikomik de bir olay. Bıraktığım yer rampa değildi. Araç 30 metre geri geri hiçbir yere çarpmadan nasıl gelmiş anlamadım\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Aracın görüntüsü

-Sürücü ile röp

-Sürücünün kazayı anlatması

-Binadan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlarla röp

-Genel ve detay görüntüler

03.05.2018 - 13.40 - Haber Kodu : 180503095

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3- KAĞITHANE\'DE FRENİ BOŞALAN KAMYONET 4 ARACA ÇARPTI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA / İstanbul DHA

Kağıthane\'de bir sokakta freni boşalan kamyonet, 4 otomobile çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

Kaza, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Timur Sokak\'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Mikail Serçe, sokak üzerinde bir markete mal teslimi için kamyoneti yokuş aşağı park edip araçtan indi. Bu sırada araç hareket etti ve ilerlemeye başladı. Kamyonet, park halindeki 4 otomobile çarpıp durdu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu. Kazada otomobili hasar gören Sinan Korkut, \"Sürücü markete mal indirirken kamyonetin freni boşalarak aşağıya kaymış. Şoför kamyonetin arkasından koştu; ama yetişemedi. Kamyonet park halindeki 4 araca çarptıktan sonra durdu. Ölen ya da yaralana olmadı. Sadece hasar var\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Freni boşalan kamyonet

-Kamyonetin çarptığı otomobiller

-Otomobili hasar gören kişi ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

03.05.2018 - 13.12 - Haber Kodu : 180503078

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4- LAPTOP HIRSIZI KAMERADA

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Şişli\'de bir kişi otomobilden laptop çaldı. O anları güvenlik kameraları kaydetti.

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayı Şişli\'de yaşandı. Bir süre otomobilin yanında bekleyen hırsız caddeden kimsenin geçmediği sırada harekete geçti. Otomobilin camını kıran hırsız iki laptopla kayıplara karıştı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri olayı C.K.\'nın gerçekleştirdiğini belirledi. C.K. polis operasyonuyla yakalandı, çıkarıldığı mahkemece de tutukladı.

Görüntü Dökümü:

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-C.K.\'nın otomobilin yanındaki görüntüsü

-Otomobilin kapısının açılarak dizüstü bilgisayarların çalınması



03.05.2018 - 13.28 - Haber Kodu : 180503087



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5- FERİKÖY\'DE \"KENT PARK\" ÇALIŞMALARI BAŞLADI

* İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,

\"Yıl sonuna kadar burayı bitirmeyi hedefliyoruz\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'nin Feriköy\'deki İSKİ binalarının bulunduğu 20 bin metrekarelik alanı kent parkına dönüştürme çalışması başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, binaların yıkım çalışmalarını inceleyerek gazetecilere açıklamalarda bulundu. Uysal, 20 bin metrekarelik alana okul, otopark ve yeşil alan yapılacağını, yıl sonunda çalışmaların bitirileceğini belirtti.

\"2 BİN METREKARE ALANA OKUL\"

Tören öncesinde, programa katılan öğrenciler Mevlüt Uysal\'ı çay içmeye davet etti. Uysal öğrencilere yeni yapılacak okulda çay içme sözü verdi. Binaların yıkımına başlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Uysal, \"Burası İSKİ\'mizin kendi arazisi ve üzerinde İSKİ\'ye ait 7-8 bina bulunuyor. Bunların yıkımına başlanacak, 15 gün kadar sürecek. Arkasından bu alanın yeşillendirme çalışmaları başlayacak. Yıl sonuna kadar burayı bitirmeyi hedefliyoruz. 2019 yılının başından itibaren mahalle halkımız burayı kullanmaya başlayacak. Mahallemizden ayrıca bir okul talebi var, muhtarlarımızın otopark tale bi var. 2 bin metrekare alan okul, altına otopark yaparak mahallenin hem otopark, hem de okul problemini, hem de on sekiz bin metrekarelik yeşil alan çalışmamızı yapacağız\" dedi.

\"ÇOK GERİLERDEYİZ DİYEMEYİZ AMA YETERSİZİZ DİYEBİLİRİZ\"

Mevlüt Uysal daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uysal, İstanbul genelinde yapılan çalışmalarla yeşil alan artışının ne olduğunun sorulması üzerine şunları kaydetti:

\"2004 yılında İstanbul\'da kişi başına düşen yeşil alan 3.5 metrekareyken şu anda 8.5 metrekareye, fiili kullanım alanlarıyla 12 metrekareye çıkmış durumda. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü\'nün daha önce söylediği rakam en az 12 metrekareydi, şu anda o 15 metrekareye çıkarıldı. Bu rakam çıkarıldı ama biz vazgeçmiş değiliz, \'12 metrekareye nasıl çıkaracağız\' onun hesabını yapacağız. Geçen bir turizm sitesinde çıkan haber vardı. Dünyadaki 100-200 bin nüfuslu şehirlerdeki yeşil alan ile İstanbul\'daki yeşil alanı kıyaslayarak sıralama yapmışlar. O haksızlık olur. Türkiye\'de de biz oturup Bartın ile İstanbul\'umuzu kıyaslarsak olmaz. Orada zaten her taraf yeşil. O şekilde kıyaslamak doğru olmaz. Doğru olan dünyada İstanbul\'a benzeyen büyük şehirlerin, nüfusu 10 milyonun üzerinde olan şehirler, baş şehirler ile ya da tarihi şehirlerle kıyaslamak gerekiyor. Roma tarihi bir şehir İstanbul gibi, baktığımız zaman da İstanbul ile aşağı yukarı aynı noktadalar. Atina\'ya baktığımız zaman çok daha gerideler. İstanbul\'a baktığımızda çok gerilerdeyiz diyemeyiz ama yetersiziz diyebiliriz\"

KAMULAŞTIRARAK YEŞİL ALANLAR ELDE EDİLECEK

Mevlüt Uysal, \"Hedefimiz de burada kişi başı 15 metrekare yeşil alanın üzerine çıkmak. Onu da sağlayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü bundan sonraki süreçte kamu binalarımızın olduğu yerlerde, binaların kalkma imkanı varsa o yerleri yeşil alana dönüştürmek, bu imkanın olmadığı yerlerde de kamulaştırarak yeşil alana dönüştürmek… Bizim önceden yerleşimi tamamlanmış ilçeler gibi bir sıkıntımız var. Oralarda ciddi şekilde yeşil alan sıkıntımız var. Nasıl Fatih\'in yıllar önce yapılaşması bitti, orada ancak var olan bir imarlı yeri kamulaştırarak ya da kamu binasını kamulaştırarak yapacağız. Fatih\'te onu yaptık. Aksaray\'da İSKİ binamız vardı, onu kamulaştırarak yeşil alana dönüştürdük. Yine Vatan Caddesi\'nde 7 bin metrekarelik alan kamulaştırıldı, yeşile dönüşüyor. Bu şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Kadıköy Bağdat Caddesi\'nde Tarım Bakanlığı\'nın olduğu yeri kamulaştırarak yeşil alana dönüştürme çalışmalarını tamamladık. Yine Ataköy\'de baruthane alanını yeşil alana dönüştürme çabamız var. Bu çalışmalarla İstanbul\'da kısa zamanda 15 metreyi yakalayabiliriz diye düşünüyorum\" diye konuştu.



\"ORMAN ALANLARINI DAHİL ETMEMEK GEREKİYOR\"

Mevlüt Uysal, \"Ormanlık kullanım alanlarının tamamının hesaplanması durumunda zaten İstanbul\'da hiç problem yok. Vatandaş kullanabiliyorsa orman alanının tamamını dahil edilebiliyor\" dedi.

Uysal, \"Ormanı dahil edersek 20 metrekareyi geçiyor mu?\" şeklindeki soruya ise, \"Geçiyor ama bazı yerler dünyada bunu dahil ediyor, fakat dahil etmemek gerekiyor. Edilmesi gereken vatandaşın kullandığı alan olmalı\" diye yanıt verdi.

DERE KORUMA BANTLARI

Mevlüt Uysal, yeni bir çalışma daha başlattıklarını ifade ederek, \"Daha önceden dere koruma bantları vardı. Bu, taşkın olduğu zaman, taşkın, yağmur suları vatandaşa zarar vermeden denize ulaşsın şeklinde diyeydi. Şimdi İSKİ ile yaptığımız çalışmada 100-500 senelik afetler göz önüne alınarak hesaplama yapıldı. 100 senede bir yağmur yağacak ve 2 saat çok büyük bir sel olacak. Bunun için bir yer ayırıyoruz. Bunu gri beton ile çevrili bir alana dönüştürmek yerine, orayı vatandaşın kullanabileceği yani ıslah edilmiş derenin kenarından koruma bantlarının, yürüyüş yolu, bisiklet yolu olarak kullanılabileceği, yağmur yağdığında da vatandaşın çok rahat çıkabileceği, selin geçebileceği bir alan olarak kullanılacağı bir proje yapıyoruz. Bunları devreye soktuğumuz zaman İstanbul\'da en dar, en sıkıntılı bölge dediğimiz yerlerde dahi yeşil alan problemi çözmüş oluruz diye düşünüyoruz. İSKİ ile şu anda çalışmaları yapıyoruz. Nihayetinde dar bir alan oraya biz yeşil alan diyemeyiz, sadece yağmur dönemi için ayarlıyoruz. Onu havanın güzel olduğu dönemde vatandaşımızın kullanabileceği bir alana dönüştürdüğümüzde yeşil alan problemini çözmüş olacağız\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Törenden görüntüler

- Öğrencilerin pankartı

- Uysal\'ın öğrencilere çay cevabı

- Yıkımdan görüntüler

- Uysal\'ın açıklamaları

- geçtiğimiz ay çekilen havadan görüntüler

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6- AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ŞENOCAK: HEDEFİMİZ YÜZDE 60+1

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Sütlüce\'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı\'nda düzenlenen basın toplantısında pazar günü gerçekleştirilecek 6. Olağan İstanbul İl Kongresi hakkında bilgi verdi. Şenocak, 24 Haziran seçimlerine dikkat çekerek, \"İstanbul\'da gerçekten çok çalışarak, 2.5 aylık süreçte gece gündüz yaptığımız çalışmalarla, Haziran seçimindeki hedefimiz yüzde 60+1. İnşallah bütün İstanbul teşkilatımızla, bütün milletimizle beraber hedefliyoruz\" dedi.

Şenocak, toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin 60+1 hedefinin nasıl konulduğunu sorması üzerine Şenocak şunları kaydetti:

\"Sayın Cumhurbaşkanımız sahayı çok iyi analiz eder, biz de parti olarak sürekli anketler yaptırırız. Yaptığımız anketler var ama anketlerin yanında bizim sahadaki kendi anketlerimiz var. Sadece seçimden seçime sahaya inen bir teşkilat olmadık biz. Biz sürekli sahada vatandaşlarımızla beraber olduğumuz için kendi anketimizi bir nevi yapıyoruz. Burada demagoji olarak bunu söylediğimizi sakın anlamayın. İnsanlarımızın verdiği olumlu olumsuz tepkiyi anlıyorsunuz zaten. Muhakakki kendi anketimizi yaptırıyoruz ama bizim sahaya çıktığımız zaman bir tokalaşmada, karşı tarafın verdiği enerjiden aşağı yukarı sandıkta ne demek istediğini sizi anlatıyor.\"

\"TÜM TEŞKİLATTAKİ KARDEŞLERİMİZ GECELİ GÜNDÜZLÜ ÇALIŞACAĞIZ\"

Şenocak, hedefin yüksek olduğunun belirtilmesi üzerine, \"Biz hedef koyduk, gerçekleştirmek için elimizden geleni gayretleri yapacağız. Siyasi partinin il başkanıyız, burada bir hedef doğrultusunda mücadele ediyoruz, önümüze koyduğumuz bir hedef var. Tüm teşkilattaki kardeşlerimiz geceli gündüzlü çalışacağız. İstanbul\'da 60+1 gibi bir hedef doğrultusunda çalışmaya gayret ediyoruz. Çalışmak bizden takdir Allah\'tan\" dedi.

\"REHAVET DİYEMEYİZ BELKİ AMA EKSİK ÇALIŞTIĞIMIZ NOKTALAR OLABİLİR\"

AK Parti\'nin 16 Nisan\'daki oy oranlarının düşük olmasının kadro değişikliğine neden olup olmadığının sorulması üzerine, Şenocak, kadroların gençleştirildiğine dikkat çekerek, \"Adına rehavet diyemayiz belki ama eksik çalıştığımız noktalar olabilir ya da belki enerjiyi daha fazla vermesi gereken arkadaşlar sürece dahil edildi. Bu süreç içerisinde aslında bizim yaptığımız şu; kadroları gençleştirdik, çünkü 3-5 sene aynı görevde belki sıkılan arkadaşlarımızın ve alışılagelmiş olan çalışma modeli olduğu için bu süreçi yeniledik belki\" diye yanıt verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Şenocak\'ın açıklamaları

-Detaylar

03.05.2018 - 13.29 - Haber Kodu : 180503090

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7- EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul DHA

Boşanmak isteyen eşi Birgül Çeçen\'i 3 Haziran 2017 günü Kasımpaşa\'da sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali Çeçen hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Ali Çeçen\'in eşini kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ali Çeçen getirilirken, öldürülen Birgül Çeçen\'in oğlu Hüseyin Çeçen, annesi Mavuş Çoban da duruşmada hazır bulundu.

OĞLU TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada, tanık olarak dinlenen Ali Çeçen\'in oğlu Hüseyin Çeçen, \"Olay günü babam rakı almıştı. Eve gelip annemle beraber içtiler. Daha sonra babaannem geldi. Birşeyler söyledi, annem ağladı. Annem ağladıktan sonra babam, ağlamaması için ona itiraz etti. Bir iki tokat vurdu. Daha sonra dışarı çıktı. Dışarı gittikten sonra gece saat 01.00 gibi geldi. Geldiğinde anneme birşeyler almıştı. Annem sürekli sinir krizi geçiriyordu. Bağırıyordu. Daha sonra annem yarı çıplak dışarı gitti. Babam çıplaktı. Bu arada Mustafa gelip kapıyı çaldı. Babama, \'Ne yapıyorsun\' dedi. Babam, \'İçeri girme, müsait değilim\' dedi. Daha sonra babam tüfeği aldı. İçine mermi doldurdu. Bir el silah sesi duydum. annemin vurulma anında ben odamdaydım. Silah sesine aşağı indim. annem yerde yatıyordu. Babam kaçmıştı. Tartışmanın sebebini bilmiyorum\" dedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Nuray Yiğit\'in davaya katılma talebi, mahkemece kabul edildi. Daha sonra savcı Naci Kanık, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, olay günü bir tartışmanın devamında sanığın evde bulunan av tüfeği ile dışarı çıktığı, komşusu Mustafa Toprak\'ın engellemek istemesine rağmen onu da tehdit ederek eşi Birgül Çeçen\'in arkasından gittiği ve ateş ederek ölümüne sebebiyet verdiğini belirtti. Mütalaada, sanığın \"Eşini kasten öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve \"Tehdit\" suçundan ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

ANNESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Duruşma sonrasında, Kadın Meclisi üyeleri, Birgül Çeçen\'in ailesi ile birlikte basın açıklaması yaptı. Birgül Çeçen\'in annesi Mavuş Çoban ise \"Evlat acısı çekiyorum, yanıyor, tutuşuyorum. Benim yavrum gitti, gülüm gitti, onlardan da gitsin. Daha bir şey diyemiyorum. Adalet yerini bulsun. Benim yavrum karatoprakta yatıyor. Allah onu da benim yavrumdan beter etsin\" diyerek gözyaşı döktü. Çoban ailesinin avukatı İpek Bozkurt ise dava hakkında bilgi verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Anne Mavuş Çoban\'ın konuşması

-Avukat İpek Bozkurt açıklaması

-Genel ve detaylar

03.05.2018 - 13.55 - Haber Kodu : 180503097

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8- ATTIĞI TWEET NEDENİYLE MISS TURKEY TACI ALINAN ITIR ESEN BERAAT ETTİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle tacı ve Miss Turkey 2017 birinciliği geri alınan Itır Esen, \"Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak aşağılama\" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.

İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına, Itır Esen ve Avukatı Fatma Vildan Yirmibeşoğlu katıldı.

AYLIK KAZANCI 1.000 TL

Kimlik tespiti yapılan Itır Esen, öğrenci olduğunu, modellik yaptığını ve aylık 1.000 TL kazandığını söyledi.

\"SUÇSUZUM, BERAATİMİ İSTİYORUM\"

Sorgusunda, dava konusu internet paylaşımının şahsına ait Twitter hesabından yapıldığını söyleyen tutuksuz sanık Itır Esen, \"Amacım kimseyi aşağılamak yada birilerini gücendirmek değildi. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum\" dedi.

Ceza alması durumunda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını isteyen Esen, \"Hakkımda tayin olunacak cezanın para cezasına çevrilmesini talep ediyorum. Bu mümkün olmadığı takdirde ertelenmesini talep ediyorum\" diye konuştu.

AVUKAT: YENİ NESLİN KUTLAMA MESAJI

Müvekkilinin davaya konu sosyal medya paylaşımının bir sosyal sınıfı hedef almadığını savunan Avukatı Fatma Vildan Yirmibeşoğlu, \"Aynı zamanda paylaşım içeriğinde aşağılama olarak değerlendirilebilecek kelimeler de bulunmamaktadır. Müvekkilim paylaşımda toplumsal açıdan duyarlı olunan bir konuda toplumun örf, adet ve geleneklerini kısmen de olsa göz ardı edecek bir paylaşımda bulunmuş ise de, bunun düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Müvekkilimin yaptığı paylaşım yeni neslin ve arkadaş ortamının kendi üslubuyla yaptığı bir fikir beyanı ve kutlama mesajıdır. Bu eleştirilebilir, kınanabilir ancak bu yapılan paylaşımın suç teşkil ettiği anlamına gelmez. Zorlama bir kıyasla suç isnat etmek haksız bir yaklaşımdır. Tüm bu hususlar dikkate alınarak müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyorum\" ifadesini kullandı.

BERAAT ETTİ

Mahkeme, ilk duruşmada kararını açıkladı. Mahkeme, üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile sanığın beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN…

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle tacı ve Miss Turkey 2017 birinciliği geri alınan Itır Esen hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, soruşturmaya konu paylaşımı nedeniyle, \"Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama\" suçunu işlediği öne sürüldü.

Şüphelinin ifadesinde suça konu tweeti kendisine ait olduğunu kabul ettiği belirtilen iddianamede, 15 Temmuz şehitlerini anmak adına ironi olsun diye paylaşımda bulunduğunu söylediği belirtildi. İddianamede, şüphelinin 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

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