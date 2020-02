DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİZ YÜZDE 48,6 İLE SANDIKLARDAN ÇIKMAMALIYDIK (1)



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,\"İstanbul\'da yaklaşık 4,5 milyon oyla yüzde 48,6 düzeyinde bir evet oranına ulaşmıştık. O zaman açık söyleyeyim üzüntülüydüm. Çünkü biz yüzde 48,6 ile sandıklardan çıkmamalıydık\" dedi.

Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi\'nde düzenlenen İstanbul İl Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi\'nde konuştu.

\"MİLLETVEKİLLERİMİZİN 98 TANESİNİ TEK BAŞINA İSTANBUL SEÇİYOR\"

İstanbul\'un manevi dünyaya sağladığı zenginliğe dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Sizler işte böyle bir şehrin hanımefendileri olarak hem şanslısınız hem de büyük bir sorumluluk sahibisiniz. İstanbul 15 milyonu bulan nüfusuyla dünyadaki ülkelerin dörtte üçünden daha büyük bir şehir. İstanbul\'un her bir ilçesi, nüfusuyla, ticaretiyle sosyal, kültürel, sportif altyapısıyla pek çok şehrimizden çok daha ileridedir. Tabii İstanbul siyasi temsilde de çok önemli bir yere sahiptir. Yeni sistemde 600\'e çıkan milletvekillerimizin 98 tanesini tek başına İstanbul seçiyor. Böyle olunca İstanbul\'da iddia ve güç sahibi değilseniz, Türkiye\'nin kalanında belli düzeyin üzerine çıkabilmeniz neredeyse bir imkansız hale geliyor.\" diye konuştu.

\"İSTANBUL NE DERSE TÜRKİYE ONU DER\"

İstanbul\'un 24 Haziran seçimlerinde önemine dikkat çeken Erdoğan, \"İstanbul ne derse Türkiye onu der. Bilindiği gibi 2017 halk oylamasında İstanbul\'da yaklaşık 4,5 milyon oyla yüzde 48,6 düzeyinde bir evet oranına ulaşmıştık. O zaman açık söyleyeyim üzüntülüydüm. Çünkü biz yüzde 48,6 ile sandıklardan çıkmamalıydık. Çünkü bu İstanbul\'a bizim aşkımızla mukayese edilecek başka aşık yoktu. Biz İstanbul\'u çok seviyoruz. İstanbul\'a olan aşkımız çok çok farklı ama böyle oldu\" dedi.

\"24 HAZİRAN\'DA DESTANIMIZI YAZACAĞIZ\"

Oy oranının artırılmasını isteyen Erdoğan, \"Aksi takdirde Türkiye genelinde hedeflediğimiz düzeye çıkamayız. İyi bir çalışmayla buradaki oyumuzun üzerine 1-1,5 milyon çok rahat koyabileceğimize ben inanıyorum. Unutmayınız, İstanbul sadece İstanbul değildir. İstanbul Türkiye\'dir, İstanbul dünyadır. Tıpkı dünyanın ve Türkiye\'nin yarısı gibi, İstanbul\'un yarısı da hanımlardır. Dolayısıyla sizlerin göstereceği çaba ve elde edeceği sonuç, İstanbul\'un ve onunla birlikte Türkiye\'nin kazanılmasında hayati öneme sahiptir. İstanbul, adeta 81 vilayetimizin bayraklarının dalgalandığı bir şehirdir. Öyleyse el ele vereceğiz, kol kola vereceğiz ve 24 Haziran\'da destanımızı yazacağız.\" diye konuştu.



2- ERDOĞAN: BİRBİRLERİNE GİRDİLER. NE YAPTIKLARI, NE YAPACAKLARI BELLİ DEĞİL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Biz her an hazırız ama muhalefet hala adayını belirleyemedi. Birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları, ne yapacakları belli değil\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi\'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi öncesinde, parti otobüsünden kongre merkezi önündekilere hitap etti.

\"BİZ HER AN HAZIRIZ AMA MUHALEFET HALA ADAYINI BELİRLEYEMEDİ\"

Uzun ince bir yolda olduklarını ifade eden Erdoğan, \"Gidiyoruz gündüz gece. Yapacağımız işler çok ama inançla, azimle, kararlılıkla çıktık yola. Durmak yok, yola devam dedik. Aynı şekilde önümüzde yeni bir dönem var. 24 Haziran seçimleri, Türkiye\'nin bir kırılma noktasıdır. Türkiye yeni bir döneme giriyor. Bu yeni dönemle ilgili bütün altyapı hazırlıklarımız tamam. Biz her an hazırız ama muhalefet hala adayını belirleyemedi. Birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları, ne yapacakları belli değil. Öyle de olsa böyle de olsa biz şu anda seçim takvimini uygulamaya koyduk. Aday adaylarımız müracaatlarını yapıyor. Diğer taraftan seçim beyannamemiz, manifestomuz hazır halde. Ayın 6\'sında İstanbul il kongremizde manifestomuzu açıklayacağız. Ardından aday tanıtımında da seçim beyannamemizi açıklayacağız\" dedi.

\"GİTMEK İSTEYENLER VARSA BUYURSUN GİTSİNLER\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Yok paralel devletmiş, yok şu devletmiş, bu devletmiş... İşte o Pensilvanya\'da, başka da onun yanına gitmek isteyenler varsa buyursun gitsinler. Biletlerini de alırız. Yeter ki gitsinler. Biz bize yeteriz. Biz birbirimize aşığız ve bizler birbirimize olan bu sevgiyle toprakları diri tuttuk, dik tuttuk, öyle de tutacağız. Bütün bu Rabiayı gerçekleştirebilmek için ne yapacağız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu gerçekleştirdik mi, bizi kimse bölemez, kimse parçalayamaz\" diye konuştu.

3- BAŞBAKAN YILDIRIM: CUMHURBAŞKANIMIZI YENİ SİSTEMİN İLK CUMHURBAŞKANI OLARAK SEÇECEĞİZ

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, \"Yapılamaz\' dedikleri yaparak bugünler geldik. Şimdi hedefimizi daha da büyütüyoruz. Nedir o hedef? 24 Haziran seçimlerinde inşallah partimize yakışan neticeyi alacağız, Cumhurbaşkanımızı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz.

Başbakan Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi\'nde bir konuşma yaptı. 2001 yılından bugüne kadar AK Parti\'ye gönül veren herkese teşekkür eden Başbakan Yıldırım, hayatını kaybedenlere de Allah\'tan rahmet diledi.

\"EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZSİNİZ\"

Kongrede kadınlara seslenen Başbakan Yıldırım, kadınların siyasetin asli unsuru olduğunu söyledi. Başbakan Yıldırım şöyle konuştu: AK Kadınlar sizler siyasetin, AK Parti siyasetinin asli unsurusunuz, gururusunuz. Millete hizmet yönünde genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile gece gündüz demeden her zaman fedakarca beraber yürüdünüz. Kadın kollarına bu kadar önem veren başka bir lider yok. Sizler siyasete nezaket, muhabbet, zarafet getirdiniz. AK kadınlar sizlerle gurur duyuyoruz.

Sizler şu anda vatan müdafaası için sınırlarımız içinde ve dışında görev yapan askerlerimizin anasısınız, bacısısınız, okullarda geleceğimizi inşa eden çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizsiniz. Sadece ülkemizde değil dünyanın mağdur mazlum gariplerine el uzatan sivil toplum örgütlerimizin kalbisiniz. Sizler hayatın her alanında başımızın tacı, en büyük zenginliğimizsiniz.\"

\"TÜRKİYE TAKDİRLE KARŞILANIYOR\"

Gece gündüz çalışarak milletin desteğini, teveccühünü alarak bugünlere geldiklerini ifade eden Başbakan Yıldırım, \" 82 milyon insanımızın derdini derdimiz bildik. Köy köy hizmet ettik. Her bir semtin insanıyla hemhal olduk. Eğitim, sağlık, adalet, güvenlik üzerine kurduğumuz anlayışla ülkemizi bu günlere getirdik. Hangi partinin seçmeni olduğuna bakmadan herkese hizmet her yere hizmet anlayışıyla çalıştık. İşte bu yüzden AK Parti Türkiye\'nin neresinde olursa olsun destek görüyor, sevgi görüyor, muhabbetle karşılanıyor. İşte bu yüzden dünyanın neresini ziyaret edersek Türkiye takdirle karşılanıyor. Çünkü bu ülkede \'dünya beşten büyüktür\' diyen bir lider var. Recep Tayyip Erdoğan var. Kültürümüzü yozlaştırmadan, değerlerimizi aşındırmadan, seviye kaybetmeden hep birlikte geleceğe yürüyoruz. 16 yıldır AK Parti\'nin değişmeyen ilkeleri bunlardır. Bu yüzden teşkilatlarda seçim yapılır, başkanlar değişir ama AK Parti\'nin kurucu ruhu asla değişmez.\"diye konuştu.

\"SİZLER ALÇAKLARA \'DUR\', DEDİNİZ\"

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı kadınların verdiği mücadeleye değinen başbakan Yıldırım, \"Sizler alçaklara \'dur\', dediniz. Bu bayrağı indirtmediniz. Bu ezanları dindirtmediniz\" dedi.

Türkiye\'de kadınlara verilen öneme dikkat çeken Başbakan Yıldırım, \" Bugün kamuda çalışanlarının yüzde 40\'ı, hakim ve savcıların yüzde 31\'i, avukatların yüzde 43\'ü, üniversitelerdeki akademik personelin, hocaların yüzde 50\'sini kadınların oluşturduğu bir ülkenin başbakanı olarak söylüyorum. Bunu, kız çocuklarının okullaşma oranının yüzde 42\'den yüzde 82\'ye çıktığı, yüksek öğrenim gören kadınların ve genç kızlarının sayısının yüzde 12\'den 44\'e çıktığı Türkiye\'nin bir ferdi olarak söylüyorum. Bu güzel tablo karşısında içi sevinçle, azimle dolan bir kardeşiniz olarak ifade ediyorum. AK Parti umudunu yeşerten kadınlarımızdır. Türkiye\'nin istiklalinin de istikrarının da teminatı AK Parti\'dir, AK kadınlarımızdır.\" şeklinde konuştu.

\"ŞİMDİ HEDEFİMİZİ DAHA DA BÜYÜTÜYORUZ\"

İstanbul\'da 1 milyon 139 bin 755 kayıtlı kadın üyelerinin olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, \"Biz kalbi ülkesi için atan, sürekli büyüyen bir aileyiz. Bugüne kadar \'Yapılamaz\' dedikleri yaparak bugünler geldik. Şimdi hedefimizi daha da büyütüyoruz. Nedir o hedef? 24 Haziran seçimlerinde inşallah partimize yakışan neticeyi alacağız, Cumhurbaşkanımızı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Bakınız neler oluyor? Türkiye\'de mesele, Türkiye\'nin geleceği değil, Türkiye\'nin istikrarı değil, Türkiye\'nin 2023 hedefleri değil, 2053, 2071 vizyonu değil, yapılmaya çalışılan \'Ne yapalım da ne edelim de AK Parti\'yi iktidardan indirelim.\' Bunun için her türlü oyuna, her türlü kumpasa, her türlü ilişkiye girenleri bugünlerde görüyoruz. AK Parti olarak sloganımız nedir? Hanımlar durmak yok yola devam. O halde durmayacağız, çalışacağız, inşallah 24 Haziran akşamı ipi göğüsleyeceğiz.\" şeklinde konuştu.

4- BAŞBAKAN YILDIRIM, AK PARTİ İSTANBUL İL KADIN KOLLARI KONGRESİ\'NE KATILDI

Başbakan Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi\'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi\'ne katıldı. Kongre öncesi parti otobüsünden kendisini bekleyenlere hitap eden Yıldırım, kongrenin hayırlı olması dileğinde bulundu. \"Bugüne kadar bu teşkilata emek veren bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum\" diyen Yıldırım, \" Bugün aramızda olmayan, ahirete irtihal etmiş bütün kardeşlerimize de Allah\'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin bağımsızlığı, bayrağımızın göklerde dalgalanması için ve bu ülkenin esenliği için, istikbali için, sınır boylarında gece gündüz demeden görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize de Allah\'tan muvaffakiyetler diliyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum.\" şeklinde konuştu.

5- ABDULLAH GÜL: ADAYLIĞIMLA İLGİLİ BİR SÜREÇ ARTIK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR - 1

* 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,

\"Çok geniş mutabakat olursa üzerime düşeni yapmaktan kaçınmayacağımı söylemişimdir\"

\"Geniş bir mutabakatın, arzunun ortada olmadığı da gözükmüştür. Adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir\"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, \"Geniş bir mutabakatın, arzunun ortada olmadığı da gözükmüştür. Adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir\" dedi.

\"HERHANGİ BEKLENTİ, ARZU İÇİNDE DEĞİLİM\"

Gül, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Abdullah Gül, \"En zor iç ve dış şartları itibariyle büyük zorluklarla karşı karşıyayız. İçerde daha çok huzura, güvene, barışa uzlaşmaya ihtiyaç varken maalesef tam tersi kutuplaşma ayrışma korku ve kaygı ortamı var. Dışarda ise çok ciddi ve beka sorunlarıyla karşı karşıyayız. Ulusal çıkarlarımızın ekonomik kaygıların ciddi seviyeleri ulaştığını görüyoruz. Ayrıca hamasetin, hakaretlerin siyaseti esir aldığını müşahede ediyoruz. Neyin iyi olduğunu konuşmaktan çok siyasi manevralarla, kişiler üzerinden saldırılarla meşgulüz. Yeni nesillerin geleceği maalesef ikinci seviyeye düşüyor. Böyle bir ortam içinde seçimlere gidiyor. Şüphesiz ki seçimler olunca beklenti ve heyecanlar var. Benim ismim de yoğun şekilde gündemde. Öncelikle şunu bilmenizi isterim ki bir faninin ulaştığı bütün makamlara, mevkilere ulaşmış vaziyetteyim. Artık geride kalmış şeyler. O bakımdan ne ben ne ailem herhangi beklenti arzu içinde değiliz. Bütün arzumuz memleketimizin huzurlu, istikrarlı olması çocuklarımızın daha güzel, huzur içinde yaşayabilecekleri aydınlık Türkiye olması. Bunun ötesinde hiçbir beklentim olamaz\" dedi.

\"CUMHURBAŞKANIYLA BAŞ BAŞA PAYLAŞMA FIRSATIM OLDU\"

\"Her şeyi geride bıraktım\" diyen Gül, \"Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Cumhurbaşkanlığından sonra aktif siyaset içinde olmayacağımı söyledim ve öyle de yaptım. Arkadaşlarımızın düğün davetlerine bile gidemedim, herhangi bir hareketlilik olmasın diye. Bilgilerimi, tecrübelerimi kendime saklamayacağım elbette ki. Ülkemle, insanlıkla, memleketimle ilgili kayıtsız kalacak değilim. Türkiye\'nin hayati gördüğüm konularını sayın cumhurbaşkanıyla baş başa paylaşma fırsatım oldu. Günü geldi hain darbe teşebbüsü ortaya çıktığında hiç arkama bakmadan üstüme düşenleri yaptım. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili yanlışlıkları gördüğümde düşüncelerimi paylaşmaktan geri kalmadım\" diye konuştu.

\"ADAYLIĞIMLA İLGİLİ BİR SÜREÇ ARTIK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR\"

Abdullah Gül, adaylığının gündeme gelmesiyle ilgili ise, \"Seçimlerin aniden erken yapılacağının anlaşılması üzerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu\'nun ismimi zikretmesiyle başlayan hareketlilik benim dışımda gelişmiştir. Benim talep ettiğim organize ettiğim bir süreç değildi. Bunun bilinmesini isterim. Benim bilgi ve tecrübeme güvenen kişilerin bir talebiyle ortaya çıkmıştır. Bunun içinde benim camiamda, toplumun geniş tabakalarından da talep olmuştur. Ben de çok geniş mutabakat olursa üzerime düşeni yapmaktan kaçınmayacağımı söylemişimdir. Talep olunca de bunun uzağında durma gibi sorumsuzluk göstermeyeceğimi ifade etmişimdir. Öncelikle hep dindar kimliğiyle tanınan Temel beyin diyalog çabalarını takdirle karşılıyorum. Geniş bir mutabakatın, arzunun ortada olmadığı da gözükmüştür. Adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir. Bazılarının \'risk almaz geri durur\' gibi seviyeli seviyesiz eleştirileri karşısında bir şey söylemek istemiyorum ama tarih karşısında vicdanen sorumluyum\" ifadelerini kullandı.



6- MALTEPE MİTİNG ALANI\'NDA 1 MAYIS HAZIRLIKLARI BAŞLADI

İstanbul\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nün kutlanacağı Maltepe Miting Alanı\'nda hazırlıklar başladı.

Miting alanı belediye ekipleri tarafından temizlenirken çevreye seyyar baz istasyonları kuruluyor. Binlerce kişiyi ağırlaması beklenen miting alanının girişlerine polis arama noktaları da kuruluyor. Her giriş noktasına onlarca X-Ray cihazı yerleştiriliyor. Cihazların içine yerleştirileceği paneller belediye ekipleri tarafından yerlerine konuluyor. İstanbul Valiliği, kutlamalarda 26 bin 174 polisin görev alacağını açıklamıştı.

7- BEYOĞLU\'NDA METRUK BİNADA ÇÖKME

* Ölen ya da yaralananın olmadığı çökme nedeniyle park halindeki bir araç zarar gördü.



Beyoğlu\'nda metruk bir binada kısmen çökme meydana geldi. Ölen ya da yaralan olmazken park halindeki bir araç zarar gördü.

Olay saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Ömer Hayyam Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak\'ta oldu. Metruk bir binada kısmen çökme meydana geldi. Çökme sırasında kopan parçalar park halindeki bir aracın üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

