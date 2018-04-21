DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İŞ ADAMLARIMIZ \'OHAL\'İN KALKMASI GEREKİYOR\' DİYORSA BU BİZİ ÜZER (1)

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"İş adamlarımız çıkıp da bize \'OHAL\'in kalkması gerekiyor\' diyorsa bu bizi üzer\"

\"Tüm iş dünyamıza sesleniyorum, Allah aşkına Olağanüstü Hal\'in terörle mücadele dışında kullanılması bugüne kadar kesinlikle olmuş mudur?\"

\"Her kim işini, ticaretini, yatırımlarını büyütmek, geliştirmek, yaygınlaştırmak için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın onu da affetmeyiz\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Her kim işini, ticaretini, yatırımlarını büyütmek, geliştirmek, yaygınlaştırmak için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın onu da affetmeyiz\" dedi.

\"SÖZLERİM YURT DIŞINA VARLIK KAÇIRANLAR VARSA ONLARADIR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul\'da düzenlenen DEİK Genel Kurulu\'nda konuştu.

\"Bazı işadamlarının varlıklarını yurt dışına çıkardığı tevrizatları yapılıyor\" diyen Erdoğan, \"Her kim işini, ticaretini, yatırımlarını büyütmek, geliştirmek, yaygınlaştırmak için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın onu da affetmeyiz\" dedi. Erdoğan, \"Sadece bizim değil, 81 milyon vatandaşımızın eli, böylesi bir yola tevessül edenlerin hem bu dünyada hem de öteki dünyada yakasında olacaktır. Bu ülkenin ve bu milletin imkanlarıyla büyüyüp gelişen herkese yakışan, kazancını da aynı yolda kullanmaktır. Bir kez daha söylüyorum. Bu sözlerim yurt dışında yatırım yapanlara değil, yurt dışına varlık kaçıranlar varsa onlaradır\" diye konuştu. Erdoğan, \"Yanlış anlaşılmasın ama burada mesele para kazanmak değil, kazanılan parayla ne yapıldığıdır. Bunun üzerinde durmamız lazım. Ülkenin yatırıma ihtiyacı olduğu bir dönemde iş adamı parasını yastık edip üstünde uyumayı veya bu anlama gelecek alanlara yönelmeyi tercih ediyorsa, sorumluluklarının farkında olup olmadığını öncelikle bir düşünmesi lazım. Hele hele parasını alıp yurt dışına gidene zaten söyleyecek sözümüz kalmıyor\" dedi.

\"\'OHAL KALKMALI\' DİYORSA BU BİZİ ÜZER\"

OHAL\'e de değinen Erdoğan, \"İş adamlarımız çıkıp da bize \'OHAL\'in kalkması gerekiyor\' diyorsa bu bizi üzer\" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Zaman zaman kulağımıza birilerinin Olağanüstü Hal uygulamasını bahane ederek iş dünyasının yatırım şevkini kırmaya çalıştığı

yönünde şikayetler geliyor. Buradaki arkadaşlarımız başta olmak üzere, tüm iş dünyamıza sesleniyorum, Allah aşkına Olağanüstü Hal\'in terörle mücadele dışında kullanılması bugüne kadar kesinlikle olmuş mudur?\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın açıklamaları

21.04.2018 - 15.33 Haber Kodu : 180421099

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(aktüel görüntüyle)

2- KILIÇDAROĞLU: SALI\'YI BEKLEYELİM

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Parti Meclisi Salı günü toplanacak. Oturup konuşacağız. Cumhurbaşkanı adayının nitelikleri olmalı. Bunların üzerinden üyelerimizin düşüncelerini alacağız\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu\'nu Maltepe Cezaevi\'nde ziyareti sonrası açıklama yaptı. Saat 14.00 sıralarında geldiği cezaevinde yaklaşık 1 saat kalan Kılıçdaroğlu, Berberoğlu\'nun moralinin iyi olduğunu belirterek, \" Gündemi yakından izliyor. Elbetteki biran önce buluşmak istiyor. Biz de arzu ediyoruz. İnşallah tekrar parlamentoya milletvekili olarak seçilecek. Uzun süerdir haksız yere yattığını tüm dünya biliyor. Adaletsizliğin sone ermesi lazım. Anayasa Mahkemesi\'nin bir an önce karar verip bu adaletsizliği gidermesi gerekiyor. En büyük arzumuz bu. Yoksa seçimle tekrar seçmenle buluşması parlamentoya gelmesi onu rahat ettirmiyor. Onun en büyük arzusu adaletin tecelli etmesi\" diye konuştu.

\"HAZİRAN\'DA SEÇİME GİTMEMİZ SON DERECE GÜZEL VE İYİDİR\"

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki bir soruya Kılıçdaroğlu, \"Parti Meclisi Salı günü toplanacak. Oturup konuşacağız. Cumhurbaşkanı adayının nitelikleri olmalı. Bunların üzerinden üyelerimizin düşüncelerini alacağız. Tek adam rejimine karşı çıkan bir partiyiz., Parti Meclisi\'miz var. İstişare yapmadan, konuşmadan birinin çıkıp \'Ben olacağım\' anlayışında olan parti değiliz. İktidar partisinin düşüncesi o. \'Tek adam herşeyi yerine getirsin, liyakat olmasın\' diyorlar. Biz de demokrasiyi savunuyoruz. Ülkemizde huzur, barış, adalet istiyoruz. Bütün bu koşulları yerine getirebilecek bir aday belirleyceğiz. Bu aday kamuoyu önüne çıkıp düşüncelerini aktaracak. Çok dar bir süre de yok. Makul bir süre var. Kamuoyu bunu baskın seçim olarak algılıyor ama biz erken seçim bekliyorduk. Çünkü onlar Türkiye\'yi yönetemiyor. Bir parti düşünün mecliste çoğunluğu var. KHK çıkarma yetkileri var. Ama buna rağmen \'Biz yönetemiyoruz. Erken seçime gitmek istiyoruz\' diyorlar. Bunların milletin yakasından düşmesi lazım. Ne hale getirdiler memleketi. Haziranda seçime gitmemiz son derece güzel ve iyidir. Demokrasi ve adaletten yana olan işsizliği yok etmekten yana olanların biraya gelebileceği bir dönemi, huzur istiyoruz\" şeklinde yanıtladı.

\"SALI\'YI BEKYELİM\"

Kılıçdaroğlu, ittifak olup olmayacağıyla ilgili \" Salı\'yı bekleyelim. Temel beyle görüşeceğiz. Pazar günü Akşener ile görüşmeler yapacağız\" yanıtını verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu\'nun konuşması

-Detaylar

21.04.2018 - 15.34 Haber Kodu : 180421100

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3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARABYA\'DA VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya\'da konvoyunu durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 10.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı\'da bulunan konutundan ayrılarak Tarabya\'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü\'ne geçti. Erdoğan burada yaklaşık üç saat kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra resmi programında bulunan DEİK Genel Kurulu\'na katılmak üzere yola çıktı. Erdoğan, Tarabya\'da yol üzerinde durarak vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada Erdoğan\'ın korumaları çocuklara oyuncak dağıttı.

Görüntü Dökümü

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- Erdoğan\'ın konvoyundan görüntüler

- Konvoyun durması

- Korumaların oyuncak dağıtması

- Detaylar

21.04.2018 - 14.05 Haber Kodu : 180421069

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4- ESKİ BAKAN VURALHAN\'IN ÖLDÜRÜLME ANI KAMERADA

Haber: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan\'ın öldürülme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ercan Vuralhan, geçtiğimiz çarşamba günü Sirkeci\'de bir kafeteryada oturduğu esnada aralarında alacak-verecek meselesi olan Yüksel Karababa tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü. Vuralhan\'ın öldürüldüğü anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Vuralhan ile Karababa\'nın aynı masada oturduğu görülüyor. Bir süre sonra Karababa, Vuralhan\'ın üzerine atlıyor. İkili yere düşerken saldırgan, eski bakanı boğazından bıçaklıyor. Bu sırada yan masada oturanlar olayı farketmiyor. Garsonun olayı görmesi üzerine saldırgan ayağa kalkarak ellerini havaya kaldırıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasından olay anı

21.04.2018 - 13.06 Haber Kodu : 180421059

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5- BAŞAKŞEHİR\'DE OTOMOBİL YOL KENARINA UÇTU: 2\'Sİ AĞIR 3 YARALI

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ /İSTANBUL, (DHA)

Başakşehir\'de virajı alamayan otomobil bariyerleri aşarak yol kenarındaki alana yuvarlandı. Kazada 2 \'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Esenyurt-Bahçeşehir Yan yol Esenyurt istikametindeki kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Virajı alamayan sürücü önce bariyerlere çarptı ardından şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Araç içinde sıkışan yolcu ve sürücüleri olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Görüntü dökümü

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-Kaza yapan araçtan görüntü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Diğer detaylar

21.04.2018 - 13.53 Haber Kodu : 180421065

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6- KAFEDE TARTIŞTIĞI ARKADAŞLARINI VURDU: 2 YARALI

Haber: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Kartal\'da alacak verecek tartışmasında silahlar konuştu. Kafede oturan üç arkadaşın tartışmasında Bahtiyar T. diğer iki arkadaşını silahla ateş ederek vurdu.

Olay dün saat 14:30 sıralarında Kartal Soğanlık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Bahtiyar T., Muhammet K. ve Ali Kemal İ. kafede oturuyorlardı. İddiaya göre üç kişinin arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Bahtiyar T. silahını çıkartarak Muhammet K. ve Ali Kemal İ.\'ye ateş etti. Ardından da olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Muhammet K. ve Ali Kemal İ. ambulansla Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Yaşanan olayın ardından polis şüpheli Bahtiyat T.\'yi çok geçmeden yakalayarak gözaltına aldı. Olayın yaşandığı sırada kafenin hemen yanında bulunan parkta çocuklar oyun oynuyordu. Açılan ateşin ardından kafenin kırılan camları oyun parkının hemen yanına düştü. Vatandaşlar çocuklarını alıp hızlıca olay yerinden uzaklaşırken olayda şans eseri başka kimse zarar görmedi.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Kafeden görüntü

-Detaylar

21.04.2018 - 14.33 Haber Kodu : 180421080_

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7 - SAHTE İÇKİ DAVASI\'NDA 19 YIL HAPİS CEZASI

Haber:Serpil KIRKESER İSTANBUL DHA

Güngören\'de geçen yıl kendine ait büfede sattığı sahte içki ile bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen tutuklu sanık Musa Ç., 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Musa Ç. ve avukatları katıldı. Son sözü sorulan sanık Musa Ç. \"Adalete güveniyorum\" dedi.

16 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Musa Ç.\'yi \'olası kastla ölüme neden olma \' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi göz önünde bulundurularak cezayı 16 yıl 8 aya düşüren mahkeme heyeti, sanık Musa Ç.\'nin tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

HER İKİ SUÇTAN VERİLEN CEZALAR ERTELENDİ

Mağdur Hüsnü İ.\'ye yönelik \'olası kastla yaralama\' suçundan sanık Musa Ç.\'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti,

sanık Musa Ç.\'ye \"Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti\" suçundan da 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası

verdi. Mahkeme heyeti \"Olası kastla yaralama\" ve Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti\" suçundan

verilen hapis cezalar yönünden ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

MÜTALAA VERİLMİŞTİ

Cumhuriyet Savcısı İbrahim Uğur Güreşçi Şubat ayında mütalaasını açıklamıştı. Olay mütalaaya göre şöyle olmuştu: H.K. 28 Şubat 2017\'de rahatsızlandı ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Başı dönen ve görmede hafif bulanıklık yaşayan H.K. hemen diyalize bağlandı ancak hayatını kaybetti. 1 Mart 2017\'de de Hüsnü İ. de rahatsızlandı ve Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hüsnü İ.\'nin kızı G.Z.Y.\'de babasının sürekli alkol kullandığını, sahte içkiden zehirlenmiş olabileceğini, sahte içkileri de babası Hüsnü İ.\'nin sanık Musa Ç.\'nin iş yerinden aldığını söyledi. Bu ifadesinin ardından polis, bayiye baskın yaptı ve aramada 636 adet bandrolsüz kaçak/sahte içki ele geçirdi. Bayi de mühürlendi. H.K.\'nın metil alkol zehirlenmesi sonucu öldüğü tespit edildi. Şikayetçi Hüsnü İ.\'de hayati tehlike geçirecek ve basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı belirtildi. İçkilerin sanığın insan sağlığı için tehlikeli olup ölümlere yol açabilen ve yasal olmayan şekilde üretilen kaçak

sahte içkiler olduğu vurgulanan mütalaada sanığın kaçak içkinin sonucunu öngörerek satışa arz ettiği, sanığın eylemi neticesinde

H.K.\'nın (67) yaşamını yitirdiği, şikayetçi Hüsnü İ.\'nin (64) ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı öne sürüldü. Savcı Güreşçi mütalaasında sanık Musa Ç.\'nin \"Olası kast ile ölüme neden olma\", \"Olası kastla hayati tehlike geçirecek şekilde yaralama\" ve \"Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti\" suçlarından 22 yıldan 34 yıla kadar hapsini talep etmişti.

\"İÇKİLERİ SATTIĞIM İÇİN PİŞMANIM\"

Musa Ç. savunmasında \"Tekel bayisini işletiyordum. Maktül H.K.\'yı tanırım. Ancak şikayetçi H.İ.\'yi tanımıyorum. H.K. zaman zaman benden içki alırdı. Son bir haftada bana gelmedi. 500 TL kredi kartına yatıracağım diye aldı.Ondan sonra bir hafta uğramadı. O zamanda bu olayda gerçekleşti. 11 yıldır esnafım. İş yerimde bulunan ve kaçak olduğunu belirttiğim içkileri yoldan geçen bir arabada satıyorlardı. Tesadüfen aldım. Bu suçlamayı kabul etmiyorum. Ancak bu içkileri sattığım için de pişmanım\" demişti.



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8- TERÖR OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

İstanbul\'DA terör örgütü MLKP\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü MLKP\'ye yönelik 13 Nisan\'da operasyon düzenledi. S.Ş., P.G., G.İ. ve F.H.P. gözaltına aldı. TEM ekipleri şüphelilerin sosyal medya hesaplarından terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu, Suriye\'de çatışma bölgelerinde ölen örgüt üyelerinin cenaze ve anma etkinliklerine katıldığını tespit etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli 19 Nisan\'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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9- \"KAHYA\" OPERASYONUNDA 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Kadıköy-Kartal dolmuş hattında her gün araç başına zorla ve tehditle para topladığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda Kadıköy-Kartal dolmuş hattındaki şoförlerden zorla para aldığı iddia edilen 14 \"kahya\" gözaltına alınmıştı. Aynı aileye mensup şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermi ile çek,senet, ajanda, defter ve banka dekontları ele geçirilmişti. Emniyette sorguları tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kişi tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

-Adliyeye sevk edilmeleri

-Detaylar

21.04.2018 - 14.03 Haber Kodu : 180421058_

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