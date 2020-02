DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(geniş haber)

1-YALIYA ÇARPAN GEMİNİN KAPTANI VE MÜRETTEBAT KAZAYI ANLATTI

Haber: Ümit TÜRK - İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı\'nda yalıya çarpan geminin Filipinli kaptanı Edgardo Deseo ve mürettebat ifadesinde kazayı anlattı.

İstanbul Boğazı\'nda tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'na çarpan Malta bayraklı Vitaspirit adlı geminin Filipinli kaptanı Edgardo Deseo ve 3 mürettebat, deniz kaza raporu düzenlenmesi için İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan İstanbul 17. Denizcilik İhtisas Mahkemesi\'ne geldi. Burada geminin kaptanı, başmakinisti ve dümencisi ifade verdi

\"MAALESEF O SIĞ ALANA GİDEMEDİM\"

Geminin Filipinli kaptanı Edgardo Deseo olay anına ilişkin tercüman aracılığıyla kazayı anlattı.

Deseo ifadesinde, \"Olay saat 15.20\'de başladı. Başmühendis (çarkçıbaşı) dahili telefondan arayarak motorlarda bir sorun olduğunu söyledi. Başmühendise, boğazdan geçtiğimizi ve dar bir kanalda olduğumuzu söyleyerek acilen duruma müdahale etmesini söyledim. Ben de makinenin devrinin düştüğünü ve rotanın iskele tarafına doğru değiştiğini gözlemledim. Bu durum üzerine kılavuz kaptanla birlikte demir atmaya karar verdik. Ancak, birkaç dakika sonra motor devri 4 bin 400\'den 6 bine çıktı. 6 bin devrine geldiği zaman geminin rotası sancak tarafına geri dönmeye başladı. Geri dönmeye başlayınca biz de demir atmaktan vazgeçtik. Çünkü böyle bir durumda demir atmak çok tehlikelidir. Su derinliği 60 metre olduğu için demir atınca kaybetme olasılığı vardır. O derinlikte demir tutarsa gemi sancak tarafına dönmeye başlayacaktır. Sancak demirini bırakırsanız o zaman gemi dönmeye başlayacaktır. Bulunduğumuz konum itibariyle dönüş yarı çapımız çok sınırlıydı. Dolayısıyla geminin dönmeye başlayıp sahile yandan çarpması daha büyük hasara hatta ölümlü kazaların olmasına neden olabilirdi. Daha geniş bir alana çarpmamak için demir atmaktan vazgeçtik. O esnadaki amacım 4 metredeki derinlikte gemiyi burnundan sığ bir yere oturtmaktı. Böylece zararı en aza indirmekti amacım. Motorlar durduğu için maalesef o sığ alana gidemedim ve çok yakınında bulunan o eve çarptım\" dedi.

\"GEÇEN AY DA BOĞAZDAN GEÇTİM\"

Daha sonra yalının avukatı Erdal Gökçe\'nin sorması üzerine gemi kaptanı uzun yıllardır gemi kaptanı olduğunu ancak bu gemide 5 Haziran 2017\'den beri hizmet verdiğini söyledi. Boğaz geçişine ilişkin haritayı en son güncellenmiş halini kullandığını belirten kaptan, geçen ayda boğazdan geçiş yaptığını söyledi. Söz konusu gemide işe başladığından beri de herhangi bir motor arızasıyla karşılaşmadığını belirtti.

\"MOTORLAR NEDENİNİ BİLEMEDİĞİM BİR ŞEKİLDE DURDU\"

Daha sonra geminin başmakinisti (çarkçıbaşı) Adalno Diarico dinlendi. Diarico, \"Gemi yağcısı ana makinanın beşinci silindirinden su sızıntısının olduğunu söyledi. Ben de makine odasına gidip problemin neden kaynaklandığını tespit ettim. Suyun ne kadar hızlı sızıntı yaptığını görünce kaptana haber verdim. Tekrar motor odasına gittim. Motorların yavaşladığını duydum. Ardından motorlar nedenini bilemediğim bir şekilde durdu. Sonrasında çarpma olmuş ancak ben makine dairesinde olduğum için çarpmayı fark etmedim. Sonra tamiri gerçekleştirdikten sonra gemiyi oradan çıkardık\" diye konuştu.

\"BİRDEN BİRE MOTORUN DEVRİ DÜŞMEYE BAŞLADI\"

Geminin dümencisi Samente Toledo ise, \"Ben dümenin açısını ve motorun devrini izliyordum. Birden bire motorun devri düşmeye başladı. Kılavuz kaptan bana \'tam sağ\' emrini verdi. Fakat akıntı çok güçlüydü. Birkaç dakika sonra da gemi sahile vurdu\" diye konuştu.

YALI MALİKLERİNİN AVUKATI İTİRAZ ETTİ

Daha sonra söz alan hasar gören yalı maliklerinin avukatı Erdal Gökçe söz alarak gemi kaptanının beyanlarını kabul etmediklerini belirtti. Gökçe, kaptanın yalıya çarpmamak için herhangi bir çaba sarf etmediğini ileri sürdü. Bunun üzerine gemi şirketinin avukatları söz alarak burada kaza raporu düzenlendiğini bu sözlerin kullanılmaması gerektiğini dile getirdi.

Gemi kazasına ilişkin Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'nın maliklerinin başvurusu üzerine, mahkeme, Malta bayraklı Vitaspirit gemisinin 50 milyon dolar ile sınırlı olmak üzere ihtiyaten haczine karar vermişti. Mahkeme, ihtiyati haciz kararını ve geminin seferden meni için liman başkanlığı ve kıyı emniyetine yazı göndermişti. Söz konusu gemi, Zeytinburnu açıklarında bekletiliyor.

(ek bilgi ve görüntü)

2- MARMARAY SİRKECİ İSTASYONUNDA RAYLARA DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

*Üzerinden kimlik çıkmayan cenaze Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Seferler de normale döndü.



Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Marmaray Sirkeci İstasyonunda raylara düştüğü belirtilen kişi hayatını kaybetti.

Olay saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Marmaray Sirkeci İstasyonunda bir kişi henüz bilinmeyen nedenle raylara düştü. İhbar üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle Seferler Kazlıçeşme istikametine durduruldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede raylara düştüğü belirtiler kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayın intihar mı kaza mı olduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Bu arada Marmaray\'dan yapılan açıklamada, \"Teknik bir arıza nedeniyle trenlerimiz Sirkeci´den aktarmalı olarak çalışmaktadır\" denildi. Yapılan incelemelerin ardından üzerinden kimlik çıkmayan cenaze Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Seferler de normale döndü.

3- NURCAN ARSLAN CİNAYETİ DAVASINDA KARAR

*Sanığı, \"Tasarlayarak kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapis cezasına düşürdü.

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de 2016 yılında barışma teklifini kabul etmeyen kız arkadaşı Nurcan Arslan\'ı (39) ruhsatsız tabancasıyla 11 kurşunla öldürdüğü iddia edilen Abdullah Melih Barış\'ın (36) yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık Barış\'ı, \"Tasarlayarak kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapis cezasına düşürdü. İyi hal indirimine Nurcan Arslan\'ın annesi Hayriye ve Gülcan Arslan ile kadınlar tepki gösterdi. Gülcan Arslan ve Hayriye Arslan adliye önünde gözyaşlarına boğuldu. Arslan Ailesinin avukatı Gülhan Kaya da yaptığı basın açıklamasında sanığa verilen iyi hal indirimine tepki gösterdi ve iyi hal indirimi yönünden kararı İstinaf Mahkemesi\'ne taşıyacaklarını söyledi.



4- ÇİFTLİK BANK GÖZALTILARI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber: İstanbul DHA

Çiftlikbank soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Çiftlikbank\'ın firari muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından Çiftlikbank ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul ve Balıkesir\'de düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında Çiftlikbank\'ın firari muhasebe sorumlusu da yakalanmıştı. Operasyonda Çiftlikbank\'a ait, bitcoin tarlası olarak adlandırılan çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmişti. Zanlılardan 1\'i savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 8 şüpheli İstanbul Anadolu Adliyesi\'ne sevk edildi.

5- MİNA BAŞARAN\'IN İSMİ HANGAR VE UÇAĞIN ÜSTÜNE YAZILDI

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA

Birleşik Arap Emirlikleri\'nden İstanbul\'a dönüşte İran\'da meydana gelen uçak kazası sonucu hayatını kaybeden Mina Başaran\'ın ismi

hangar ve uçağa yazıldı.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu\'nda bulunan Başaran Yatırım Holding\'e ait MC Havacılık Hangar binası binası ve bir özel jetin gövdesinde \"Mina\" ismi yazıldı. İş adamı Hüseyin Başaran\'ın kızı Mina Başaran\'ın ismi artık özel uçak hangarı ve uçaklarının üstünde yer alacak.

6- HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE DÜNYANIN EN BÜYÜK LALE HALISI (1)

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Özgür DENİZ KAYA - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

13. İstanbul Lale Festivali kapsamında Sultanahmet Meydanı\'nda lalelerden halı yapıldı.

Bu yılki lale halı, İstanbul\'un Fethinin 576. yıl dönümü nedeniyle 576 bin canlı lale ile 1734 metrekare alan üzerine kuruldu. Lale halılarında Türk Dünyası\'nda yüz yıllardır kadınların halılara dokuduğu anonim motifler kullanıldı.



7- ALBAYRAK: 2018 YILINDA TOPLAM 5 MİLYON AĞACI GEÇECEĞİZ

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- Güven USTA/ İSTANBUL DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, \"Bir Enerji Bir Nefes Sektöründen 5 Milyon Ağaç Kampanyası\" programına katıldı. Dolmabahçe\'de bulunan Başbakanlık Ofisi\'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Albayrak \"GAZBİR 2018\'deki her yeni gaz abonesi için 1, PETDER 2018\'deki trafiğe çıkan her araç için 1, ELDER her yeni elektrik abonesi için 1, KÖMÜRDER çıkarılacak her 100 ton için 1 ağaç dikecek. İnşallah 2018 yılında toplam 5 milyon ağacı geçeceğiz\" dedi.

Programa Albayrak\'ın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile Enerji Müsteşarı Fatih Dönmez de katıldı.Enerji Bakanlığı Müsteşarı, Fatih Dönmez \"Ülkemizde hava ve çevre kalitesinin Batılı ülkeler seviyesinde olması, sizlerin çabalarıyla gerçekleşti. Washington\'daki Sağlık Metrikleri Değerlendirme Enstitüsü Raporu\'na göre, 100 bin kişi başına hava kirliliğinden ölüm oranı son 20 yılda Batı Avrupa\'nın çok altına düşmüş durumdadır. Enerji sektörü olarak, özel sektör eliyle Türkiye\'nin en büyük sağlık ve çevre hamlelerinin bazılarını birlikte başardınız. Şimdi hep beraber karbon ayak izimizi de düşürücü hamleler atmaya çalışacağız\" dedi.

\"UZUN VADELİ STRATEJİLERİN EN ÖNEMLİ AYAĞINI ENERJİ POLİTİKALARI OLUŞTURUYOR\"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ise, \"Artık günü kurtaran değil, geleceği planlayan uzun dönemli plan ve politikaları hayata geçiren bir Türkiye var. Türkiye bu anlamda 2002 yılından bu yana tarihinde ilk defa 20 yıllık, 50 yıllık uzun vadeli somut plan ve programlar yaparak 2023 yılını, 2053 yılını, 2071 yılını planlayan, kurgulayan bir ülke. Bu uzun vadeli stratejilerin en önemli ayağını hiç kuşkusuz enerji yatırımları oluşturuyor. İşte bu sebeple daha sürdürülebilir, hedef odaklı ve uzun soluklu stratejilerden oluşan milli enerji ve maden politikamızı hepinizin malumu bu salonda 2016 Nisan ayında anons ederek uygulamaya başladık\" diye konuştu.

\"BİZİM İNANCIMIZDA DOĞANIN, TOPRAĞIN, HAYVANLARIN İNSAN ÜZERİNDE HAKKI VAR\"

Enerji politikalarının önemini belirten Albayrak,\" Enerji ,ekonomi ve çevre birbirinden ayrılamaz. Bugün sahip olduğumuz kaynaklar sadece bize ait değildir. Gelecek nesillerin, evlatlarımızın, torunlarımızın da bu kaynaklarda hakkı vardır. İşte o nedenle enerji üretiminde ne pahasına olursa olsun gibi yanlış bir anlayışın bizim politikalarımızda yeri olmamıştır, olmayacaktır. Bizim inancımızda, bizim medeniyetimizde doğanın, toprağın, hayvanların da insanlar üzerinde hakkı vardır. Çevrenin korunması ve geliştirilmesi adına karbon ayak izimizi azaltacak girişimlere hız verdik\" şeklinde konuştu.

\"EN YÜKSEK PAY YENİLENEBİLİR ENERJİDEN GELDİ\"

Berat Albayrak, sözlerine şu şekilde devam etti:

\"2002 yılında yaklaşık 32 bin megawat olan kurulu gücümüz yaklaşık 3 katı artışla bugün itibariyle 82 bin megawatı geçti. 2017 yılında elektrik üretiminde yüzde 8\'lik artışla, 2011 yılından bu yana en yüksek artışa ulaştık. Yerli kaynaklardan elektrik üretimi ise tarihi rekorlar düzeyi dediğimiz, yüzde 50 bandını yakaladık. Bu üretim artışında en yüksek pay yenilenebilir enerjiden geldi. Yenilenebilir kaynaklarımızın, kurulu güç içindeki payı bugün artık yüzde 32\'yi geçmiş durumda. Şu an hem Avrupa, hem de dünya ortalamasının Türkiye bayağı önünde. Rüzgardaki kurulu gücümüzle, 2017 sonunda dünyada 11\'inci, Avrupa\'da 6\'ncı sıradayız. 2017\'de Avrupa\'da rüzgar enerji kapasitesini en fazla artıran ilk 4 ülkeden bir tanesiyiz. Dünyanın en büyük \'off shore\' rüzgar projesini inşallah en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Güneşte ise 2017 sonunda ulaştığımız toplam kapasite ile dünyada 13\'üncü, Avrupa ülkeleri arasında 7. sıradayız\"

\"TOPLAM 5 MİLYON AĞACI GEÇECEĞİZ\"

Öte yandan Akkuyu\'nun yüksek kapasite ve verimlilik yönüyle mevsim ve iklim koşullarından bağımsız, 7 gün 24 saat elektrik enejisi üretebilecek bir yatırım olduğunu aktaran Berat Albayrak, \" Nükleer enerji, sera gazı salımına sebep olmadığı için, iklim değişikliği ile ilgili hedeflerimiz açısından da aynı zamanda kritik bir öneme sahip. Fosil yakıtlardan kaynaklı emisyon salımımız, Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinin bir hayli altında. GAZBİR 2018\'deki her yeni gaz abonesi için 1, PETDER 2018\'deki trafiğe çıkan her araç için 1, ELDER her yeni elektrik abonesi için 1, KÖMÜRDER çıkarılacak her 100 ton için 1 ağaç dikecek. İnşallah 2018 yılında toplam 5 milyon ağacı geçeceğiz\" dedi. Konuşmaların ardından enerji sektörünün temsilcileri kampanya için protokol imzası attı.



