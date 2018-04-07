DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- BOĞAZDA GEMİ YALIYA ÇARPTI (2)

- ÇARPMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Cengiz ÇOBAN - - Erhan TEKTEN - İhsan YALÇIN - Enver ALAS - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı\'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, yalıya çarptı. Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralı olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Mısır\'dan sefere çıkan Malta Bayraklı \"VITASPIRIT\" adlı geminin İstanbul Boğazı\'ndan geçişi sırasında dümeninin kilitlendi. Dümeni kilitlenen gemi sürüklenerek Beylerbeyi tarafında bulunan bir yalıya çarptı. Gemi, 225 metre uzunluğa, 32 metre genişliğe sahip. Kaza sonrası, olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne bağlı römorkörler, gemiyi Ahırkapı\'ya çekiyor.

Görüntü Dökümü:

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-Gemi kaza anı / ikti farklı kamera

- Geminin çekilmesi

07.04.2018 - 15.56 Haber Kodu : 180407142

07.04.2018 - 16.04 Haber Kodu : 180407145

07.04.2018 - 16.21 Haber Kodu : 180407150

07.04.2018 - 16.30 Haber Kodu : 180407154

07.04.2018 - 16.32 Haber Kodu : 180407156

07.04.2018 - 16.36 Haber Kodu : 180407161

07.04.2018 - 16.48 Haber Kodu : 180407167

07.04.2018 - 16.54 Haber Kodu : 180407172

07.04.2018 - 17.02 Haber Kodu : 180407173_

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2- GÜVENLİK KAMERASINDAN GEMİNİN YALIYA ÇARPMA ANI

İstanbul DHA

İstanbul Boğazı\'nda geminin yalıya çarpma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kıyıdaki panik de yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Geminin çarpma anı

07.04.2018 - 17.12 Haber Kodu : 180407176

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3- SARIYER\'DE LGP\'Lİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI; MAHALLEDE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de sahibinin içinde bulunduğu park halindeki LPG\'li otomobil bir anda alev aldı. Araç sahibi son anda kendini dışarı atarak kurtulurken otomobil alev alev yandı. Alevler bir evin doğalgaz hattına sıçrayınca mahallede büyük panik yaşandı.

Yangın saat 13.00 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi Girneli Caddesi üzerinde yaşandı. Ahmet İnan, evinin önünde park halindeki otomobilinde oturduğu sırada otomobil bir anda alev aldı. İnan son anda kendini dışarı atarken otomobil alev yanmaya başladı. Evin önünde yanan otomobilden sıçrayan alevler doğalgaz borusuna da sıçradı. Olayı gören komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile ve evin doğalgaz hattına müdahale etti. Yangın yaklaşık bir satlik çalışma sonunda söndürülürken otomobil sahibi Ahmet İnan polis tarafından ifade için polis merkezine götürüldü. Ağabey Hasan İnan \"2-3 dakika önce beraber oturuyorduk. Daha sonra ben ayrılıp eve geçtim. Eşim bir ses geliyor diye balkondan bakınca otomobilin yandığını gördü. Kardeşim arabada sigara içiyordu. \" diye konuştu.



Görüntü dökümü

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

-Alev alev yanan otomobil

-Eve sıçrayan alevler

-Doğalgaz burusunun yanması

-İtfaiye ekiplerinin gelişi ve yangına müdahale

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Hurdaya dönen otomobil

-İtfaiye,elektrik ve doğalgaz ekipleri

-Evin dış cephesindeki hasar

-Doğalgaz borusu

-Komşular ile röportaj

-Ahmet İnan\'ın ağabeyi Hasan İnan ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

07.04.2018 - 15.15 Haber Kodu : 180407135

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4 - YANAN HASTANEDEN DUMAN YÜKSELDİ, İTFAİYE BİNAYA GELDİ

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin yanan bölümün üçüncü kat penceresinden duman yükseldi. Kısa süreli dumanın ardından itfaiye ekibi gelerek incelemede bulundu.

Yanan hastanenin üçüncü katının penceresinden öğle saatlerinde kısa süreli duman yükseldi. Hastanenin özel güvenlik görevlilerinin dumanın çıktığı yere giderek müdahale ettiği öğrenildi. Kısa süre sonra itfaiye ekibi hastaneye geldi. Merdiven aracıyla dumanın çıktığı kata çıkan itfaiye ekibi inceleme yaptı. Dumanın çıkış nedeniyle ilgili bilgi verilmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastane penceresinden çıkan duman

-İtfaiye ekibinin gelmesi

-İnceleme yapması

07.04.2018 - 14.16 Haber Kodu : 180407099

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5- KOCASINI ÖLDÜREN 5 ÇOCUK ANNESİ KADIN ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Pendik\'te tartıştığı kocasını av tüfeğiyle öldüren 5 çocuk annesi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi.

Pendik\'te dün akşam tartıştığı eşi Sedat Filiz\'i öldüren Betül Filiz gözaltına alınarak Pendik Asayiş Büro Amirliği\'nde sorguya alınmıştı. Emniyetteki sorgusu sona eren Filiz, Anadolu Adliyesi\'ne sevkedildi. Filiz emniyetten çıkışta soruları yanıtsız bıraktı.



Görüntü Dökümü:

-Polis merkezinden görüntü

-Polis merkezinden çıkışı

-Polis otosuna bindirilmesi

-Genel ve deta ygörüntüler



07.04.2018 -14.13 Haber Kodu : 180407098

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6 - FULDEN URAS\'TAN \"ÖLÜMLE TEHDİT\" İDDİASI : 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

ŞARKICI ve Oyuncu Fulden Uras\'ı ölümle tehdit ettiği iddia edilen A.A. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne gelen Fulden Uras \"360 çocuğun manevi anneliğini yaparken böyle bir tehditle karşılaşmam beni derinden yaraladı\" dedi. Suçlamaları kabul etmeyen dernek başkanı A.A.\'nın ise \"Ben kimseyi ölümle tehdit etmedim. Benim de onunla ilgili şikayetlerim var\" dediği öğrenildi.

FULDEN URAS ŞİKAYETÇİ OLDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yaklaşık 1 ay önce başvuran Fulden Uras, Ankara\'da kelebek hastalığı ile ilgili bir derneğin başkanı olan A.A. tarafından ölümle tehdit edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Poliste ifade veren Fulden Uras, İstanbul\'da kelebek hastalığı ile mücadele eden çocuklara yardımcı olmak için bir dernek kurduğunu, ancak 3 yıl önce benzer Ankara\'da bulunan benzer bir derneğin başkanı tarafından tehdit edildiğini söyledi.

POLİS LEVENTTE GÖZALTINA ALDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, A.A.\'yı önceki gün Levent\'te düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheli A.A. verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek kendisine komplo kurulduğunu iddia etti. A.A.\'nın \"Ben kimseyi tehdit etmedim. Bana komplo kuruyorlar. Benim de onlarla ilgili şikayetlerim var. Ben suç işlemedim kimseyi de ölümle tehdit etmedim\" dediği öğrenildi.

FULDEN URAS EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GELDİ

Gayrettepe bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Fulden Uras ise şüpheliyi yakayan polislere teşekkür ederek \" Bu kişi Ankara\'da dernek başkanı, bir kez karşılaşmıştık. Ben de İstanbul\'da kelebek hastalığına yakalanan çocuklarla ilgili bir derneğin başkanıyım. Şu an 360 çocuğun ablalığını ve anneliğini yapıyorum .Çocukların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Böyle bir durumdayken tehdit edilmek beni çok üzdü\" dedi.

\"BENİ SÜREKLİ TEHDİT ETTİ\"

Şüphelinin sürekli kendisini rahatsız edip tehdit ettiğini söyleyen Fulden Uras \"Bu kişi benimle uğraşmaya başladı. Ben bu işi ticaret amaçla yapmıyorum. Benim çalışanları ve işyerimi takip etmeye başladı. Bir ifadesinde beni ortadan kaldıracağını söyledi. 3 yıldır süren bir konular var. Daha önce kendisi de kaç kez beni şikayet etti. Ama hepsinde takipsizlik kararı verildi. Benim yapacağım ne oldu tabi ki emniyette adalete sığındım. Gerekli şikayeti belgelerimle yaptım\" dedi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli A.A. adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü:

-A.A\'nın emniyetten çıkışı

-Uras ile röportaj

-Detaylar

07.04.2018 - 13.58 Haber Kodu : 180407094

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7- AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ/ İSTANBUL (DHA),

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde emniyet şeridinde ilerleyen ambulansın emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.30 sıralarında Ankara istikametinde meydana geldi. Kadir T.\'nın kullandığı özel ambulans emniyet şeridinde ilerlerken, park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpanın etkisiyle ambulans sürücücüsü ve 2 sağlık görevlisi ile otomobil içindeki 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan ambulans ile otomobil olay yerine gelen çekiciler yardımıyla kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazaya karışan araçlar

-olay yerinden detaylar

07.04.2018 - 15.44 Haber Kodu : 180407141

