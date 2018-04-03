DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(geniş haber)

1- USTA OYUNCU DURSUN ALİ SARIOĞLU\'NUN CENAZESİNDE \"VEFASIZLIK\" TEPKİSİ

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Harun UYANIK / İstanbul DHA

Usta Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 81 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu için Üsküdar\'daki Şakirin Camii\'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Sarıoğlu\'nun ailesi, yakınları, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Usta oyuncunun eşi Elif Sarıoğlu ile kızı Aslı Sarıoğlu cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

\"SANAT CAMİASI ÇOK BÜYÜK VEFASIZLIK YAPTI\"

Elif Sarıoğlu, \"8 yıldır çok rahatsızdı, hiç yürüyemiyordu. Dünyanın en güzel insanlarından biriydi\" dedi.Cenazeye katılanlar arasındaki oyuncu Mecit Kervancı, \"Hep şikayet ederdi. Ne arayan oldu ne soran oldu. Sanat camiası çok büyük vefasızlık yaptı. Medyatik olmadığı için maalesef unutuldu. Türkiye\'ye gelen en büyük sanatçılardan biri. Maalesef değeri görülmedi\" dedi.

\"ÇOK NANKÖR BİR CAMİA MAALESEF\"

Tiyatro sanatçısı Selahattin Taşdöğen ise, \"İsterdim ki Dursun Abi\'nin değeri yaşadığı zaman bilinseydi. Dursun Abi uzun zamandır evde eşiyle beraber yardıma muhtaç bir şekilde. Yürüyemiyordu çünkü, hastaydı, kimse kapısını çalmadı\" diye konuştu.

Cenazeye katılan oyuncu Yıldız Kaplan ise \"Dursun Abi çok değerli bir oyuncuydu. Nur içinde yatsın mekanı cennet olsun. Çok nankör bir camia maalesef. Gönül isterdi burada birkaç kişiyi görmek. Bir keresinde de söylemişti zaten \' Unuttular beni Yıldız. Artık aramıyorlar, sormuyorlar\' demişti\" diye konuştu

Dursun Ali Sarıoğlu\'nun cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere Ihlamur Kuyu Mezarlığı\'na götürüldü

Görüntü Dökümü

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-Dursun Ali Sarıoğlu\'nun eşi Elif Sarıoğlu\'nun konuşması

-Mecit Kervancı\'nın konuşması

-Taşdöğen\'in açıklaması

-Kaplan\'ın açıklaması

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin götürülmesi

-Genel ve detaylar

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(ÖZEL)

2- YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN TANKERİN EZDİĞİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

Avcılar\'da 61 yaşındaki kadın yolun karşısına geçmek isterken tankerin altında kalarak feci şekilde can verdi. Kadının ölmeden önceki son görüntüleri bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Tahtakale Mahallesi\'nde bir cadde üzerine meydana geldi. 61 yaşındaki Halime Yüksel evine yakın bir noktada dolmuştan indi. Bir süre cadde üzerinde yürüyen Yüksel, yolun karşısına geçip marketten alışveriş yapmak istedi. Bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen kadına seyir halindeki tanker çarptı. İddiaya göre kadını ezdiğini fark etmeyen tanker sürücüsünü çevredeki vatandaşlar durdurdu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kadının tanker altında kaldığını gören çevredekiler yardıma koşarak, durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen 112 ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tanker sürücüsünü gözaltına alırken, olay yerinde incelemelerde bulundu.

SON GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA

Feci şekilde can veren 61 yaşındaki Halime Yüksel\'in son görüntüleri bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde Yüksel, dolmuştan iniyor ve yürümeye başlıyor. Bir süre yürüyen kadın daha sonra kameranın açısından çıkarken, kadını ezen tankerin de aynı yöne doğru seyir halinde olduğu görülüyor.

\"ÖNLEM ALINSIN\"

Cadde üzerinde çok sayıda kaza meydana geldiğini söyleyen vatandaşlar yetkilerden duruma çözüm bulmasını istedi. Halil Eroğlu isimli bir esnaf, \"Defalarca burada kaza oldu. Haftada 2-3 kaza oluyor. Belediyelere defalarca dilekçe yazdık. Biz kasis istiyoruz ve TIR\'ların bu yolda yasaklanmasını istiyoruz\" diye konuştu. Eroğlu, \"Teyze araçtan iniyor, karşıdan karşıya geçmek isterken, tanker altına alıyor ve sürüklüyor. Feci bir şekilde ölüyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kadının güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsü

-Caddeden görüntü

-Vatandaşlar ile röportaj

-Taziye evinden görüntü

-Genel ve detaylar

03.04.2018 - 14.15 - Haber Kodu : 180403104

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3 - KAN ALMA TÜPLERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Üsküdar\'da bir kargo firmasında 54 kan alma tüpünde 565 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya almaya gelen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar\'da bir kargo firmasına gelen kargo paketi içinde uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 31 Mart\'ta Üsküdar\'da bal tenekesi içine gizlenmiş 54 kan alma tüpünde 565 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuları teslim almaya gelen H.İ. ve M.Ç. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.İ. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin kargo paketini açması

-Kargo paketinden çıkan bal tenekesi

-Bal tenekesinden çıkan kan tüpleri

-Kan tüpleri içinde bulunan uyuşturucu maddeler

-Genel ve detaylar

03.04.2018 - 14.25 - Haber Kodu : 180403110

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4- BÜLENT ERSOY\'A \"TEHDİT\" SUÇUNDAN 900 LİRA PARA CEZASI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Şarkıcı Lerzan Mutlu\'ya yönelik \"Ben adamın canlı yayınını basarım\" sözü nedeniyle \"Tehdit\" suçundan yargılanan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, 900 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde 5\'inci duruşmaya, sanık Bülent Ersoy ve şikayetçi Lerzan Mutlu katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti.

Şikayetçi Lerzan Mutlu\'nun avukatı Hızır Barbaros Bursalıoğlu, sanık Bülent Ersoy\'un pişmanlık sergilemediğini belirterek caydırıcı bir şekilde cezalandırılmasını gerektiğini söyledi. Sanık Bülent Ersoy\'un avukatı Aydın Kuban ise suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek \"Müvekkilimin ünlü bir sanatçı olması aleyhine bir değerlendirme nedeni olamaz\" diyerek müvekkilinin beraatini istedi. Bunun üzerine şikayetçi Lerzan Mutlu\'nun avukatı tekrar söz alarak \"Kastetmek istediğim yargılama aşamasında pişmanlık göstermemesidir. Bu nedenle caydırıcı bir ceza alması gerektiğidir\" deyince Ersoy\'un avukatı Aydın Kuban, \"Müvekkilimizin \'sesimle döverim, bilgimle gömerim\' şeklindeki söylemi alelade bir söylemdir. Bu konunun bu yargılamayı ilgilendirmediğini düşünmekteyiz\" dedi. Avukatların sözlerini tamamlamasının ardından mahkeme kısa bir ara verdi. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, Bülent Ersoy\'un \"Tehdit\" suçunun sübuta erdiğini belirterek 900 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.