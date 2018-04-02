DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ÖZEL)

1- GENÇ BASKETBOLCUNUN DRAMI İSTANBUL SOKAKLARINDA BAŞLAMIŞ...

- UĞRADIĞI SOPALI SALDIRI KAMERAYA YANSIDI

* Genç basketbolcu Mehmet Şanlı\'nın Atatürk Havalimanı\'ndan önce İstanbul sokaklarında yaşadığı ortaya çıktı.

* Elinde çantasıyla sokaklarda dolaşan Şanlı saldırıya da uğramış.

* 4 kişinin, Mehmet Şanlı\'ya sopalarla saldırma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ /İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı\'nda kalmasıyla gündeme gelen 23 yaşındaki Mehmet Şanlı\'nın daha önce İstanbul\'da sokaklarda yaşadığı ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişilerin saldırısına uğradığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş\'ta bir dönem basketbol oynayan ve geleceğin basketbolcularından biri olarak gösterilen Mehmet Şanlı geçirdiği ağır psikolojik sorun ve ailesinin kendisini istememesi üzerine İzmir\'den İstanbul\'a gelmişti. NBA\'de basketbol oynama hayali ile Amerika\'ya gitmek isteyen genç basketbolcu, Atatürk Havalimanı\'na gelmeden önce İstanbul\'da sokaklarda kaldığı ortaya çıktı. Elinde bir çantayla İstanbul sokaklarında dolaşan genç basketbolcu, yaklaşık 4 ay önce gece saatlerinde gezerken madde bağımlılarının saldırısına uğradığı belirlendi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere göre Mehmet Şanlı, sokakta yürürken bir kişi tarafından durdurulmaya çalışılıyor. Bu kişiye umursamadan ilerleyen Mehmet Şanlı\'nın yanına 3 kişi daha geliyor. 4 kişi, Şanlı\'ya saldırıyor. Kaçmaya çalışan genç basketbolcu dengesini kaybedip yere düşerken, 4 kişi sopalarla saldırmaya devam ediyor. Cadde ortasında dövülen Şanlı, bir süre sonra kaçarak saldırganların elinden kurtuluyor.



Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamera görüntüsünden saldırı anları

-Şanlı\'nın havalimanındaki görüntüleri

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AFRİN\'DE 3 BİN 872 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ (1)

* Cumhurbaşkanı Erdoğan,

\"Afrin\'de 3 bin 872 teröristin etkisiz hale getirildi\"

\"Bugün artık Türkiye terör örgütlerini sınırları dışındaki inlerinde bulup tepesine biniyor\"

\"Bağdat yönetimine özellikle söyledik; \'Eğer siz halledecekseniz halledin, yoksa biz gelip Sincar\'da PKK\'yı hallederiz\"\'

Haber: Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul\'da katıldığı açılış töreninde, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin\'de 3 bin 872 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde, İstanbul\'da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 spor salonunun açılış töreninde konuştu.

\"EĞİTİM-ÖĞRETİM BÜTÇEDE BİRİNCİ SIRAYA ÇIKTI\"

\"Eğitim-öğretim bütçede birinci sıraya çıktı. Biz geldiğimizde birinci sırada Milli Savunma vardı\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bugüne kadar 282 bin yeni derslik inşa ederek sınıfları akıllı tahtalarla, öğrencilerimizi tablet bilgisayarlarla donatarak eğitim-öğretim altyapısını tamamen modernleştirdik. Göreve başlattığımız 584 bin yeni öğretmenle eğitimci sayımızı 904 bine çıkartarak, sınıfların hamdolsun boş kalmamasını sağladık. Hayata geçirdiğimiz 4+4+4 sistemiyle en önemli reformumuzu bu dönemde yaptık\" diye konuştu.

\"BİR TIKANIKLIK, BİR EKSİKLİK VAR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Eğitim ve kültür konusunda tam istediğimiz seviyeye henüz ulaşamadığımıza inanıyorum. Milletimizin evlatlarına iyi bir eğitim-öğretim vermek için yaptığı fedakarlığın büyüklüğü karşısında bulunduğumuz yer, olmamız gereken yer değildir. Devlet diğer hizmetlerden, yatırımlardan kısarak eğitim-öğretime bunca kaynak aktarırken ortaya çıkan netice bununla mütenasip görünmüyor. Demek ki bazı yerlerde bir tıkanıklık, bir eksiklik var. Eğitim sistemimizden beklentimiz çocuklarımızı anne ve babalarına hayırlı birer evlat, ülkelerine ve milletine hayırlı bir fert olarak yetiştirmesidir\" ifadesini kullandı.

\"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN HEDEFİNDE ÖNCELİKLE GENÇLER OLUR\"

\"Türkiye\'nin başına musallat edilen terör örgütlerinin hedefinde öncelikle genç dimağlar olur\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Şayet terör örgütleri sizlere de bulaşırsa, ölçünüz gayet basit olsun. Her kim ki size, annenize, babanıza, ailenize rağmen bir şey yaptırmak istiyorsa onlardan uzak durun. Her kim ki sizi tarihinize, kültürünüze, değerlerinize aykırı bir takım fikirlerle zehirlemeye çalışıyorsa onlardan uzak durun\" şeklinde konuştu.

\"HER TERÖRİST BİRER MANKURTTUR\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Mankurt beyni iğdiş edildiği için kendi toplumunu, kendi halkını, hatta kendi ailesini düşman gören onlara saldıran kişi demektir. İşte bunlar mankurt. Her terörist bir mankurttur. Ülkesinin ve milletinin aleyhine çalışanlar da birer mankurttur. Bunlar kimi zaman işte bu şekilde siyasetçi kılığına bürünüp dünyaya ülkesini kötüler. Nerede bunun genel başkanı? Niye kalkıp da \'sen ne diyorsun, nasıl böyle bir şey söylersin\' diyor mu? Tam aksine cepheye sürüyor, arkadan da ona sufle ediyor. Bunlar kimi zaman öğrenci kılığına girip şehitlerimizin anılmasını engellemeye de kalkar. Bunlar kimi zaman eline silah alıp doğrudan devletine saldırır.\"

\"3 BİN 872 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ\"

Afrin\'de 3 bin 872 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bugün artık Türkiye terör örgütlerini sınırları dışındaki inlerinde bulup tepesine biniyor; Gabar\'da, Cudi\'de, Tendürek\'te, Bestler-Deresi\'nde inlerine giriyor, inlerine. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Suriye\'ye kaçtılar, Afrin\'e kaçtılar, Sincar\'a kaçtılar. Bağdat yönetimine özellikle söyledik; \'Eğer siz halledecekseniz halledin, yoksa biz gelip Sincar\'da PKK\'yı hallederiz\'. Ve bütün bunlar için kimseden icazet beklemiyor, kimsenin de gözüne bakmıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın konuşması

-Programdan detaylar

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3- CAN DÜNDAR HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

MİT TIR\'larının durdurulmasına ilişkin davanın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yargılaması yeniden başlayan davada mahkeme, Can Dündar hakkında, gıyabında tutuklanmasına ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi.

MİT TIR\'larının durdurulmasına ilişkin, \"Gizli belge ve bilgileri açıklamak\" suçundan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar 5 yıl 10 ay, Ankara temsilcisi Erdem Gül de 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dündar hakkında verilen cezanın, 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasını öngörmesi gerektiğini belirten Yargıtay, mahkemenin kararını bozarak Dündar\'ın yeniden yargılanmasına hükmetti.

Dosyanın ulaştığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi hazırladığı tensip zaptında Dündar\'ın, yurt dışında bulunması ve kendisine ulaşılamaması nedenleriyle kovuşturmanın sonuçsuz kalmamasını sağlamak amacıyla gıyaben tutuklanmasına karar verdi. Dündar hakkında, kırmızı bülten de çıkarılmasına karar veren mahkeme, kararı Dündar\'ın Belçika\'dan iadesi için Adalet Bakanlığı\'na gönderdi.



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(ek görüntülerle)

4- İSTANBUL\'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU: SİGARALARI BU BÖLMEDE SAKLAMIŞLAR

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de polis, kaçak sigara operasyonu düzenledi.

Polis, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi\'nde kaçak sigaraların saklandığını belirlediği bir iş hanına girdiğinde çöp ve molozlar ile karşılaştı. Çöp yığınlarını kaldıran polis ekipleri, binanın bodrumundaki gizli bölmeye giden kapağı buldu. Kapak kaldırıldığında çuvallar içinde çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. Gizli depoda 5 bin paket kaçak sigara bulunduğu belirtildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Polislerin binaya girmesi

-Çöplerin arasındaki kaçak bölmenin kapağı

-Polisin kapağı kaldırması

-Bulunan kaçak sigaralar

-İş hanından detaylar

02.04.2018 - 12.00 - Haber Kodu : 180402029

02.04.2018 - 12.42 - Haber Kodu : 180402044

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5- HACISÜLEYMANOĞLULLARI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

\'Hacısüleymanoğulları\' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 yıl önce hayatını kaybeden \'Oflu İsmail\' lakaplı İsmail Hacısüleymanoğlu\'nun torunların yönettiği 20 Mart\'ta düzenlediği operasyonda 24 şüpheliyi gözaltına almıştı. \'Hacısüleymanoğulları\' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 5 tabanca, 5 av tüfeği, 499 mermi ve fişek ele geçirildi.



5\'İ EMNİYETTEN SERBEST, 19\'U ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

24 şüpheliden 5\'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Hacısüleymanoğlu\'nun torunlarından Orhun ve Ali Hacısüleymanoğlu\'nun da aralarında bulunduğu toplam 19 kişi, Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.



GÜVENLİK KAMERALARI KAYIT CİHAZLARINA EL KOYUYORLAR, 16 FARKLI OLAY ORTAYA ÇIKARTILDI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin işyeri sahiplerini tehdit ederek haksız menfaat elde edildiğini, kendilerine karşı çıkan kişileri ise dövdükleri ve işyerine zarar vererek korkuttuklarını tespit etti. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanmamak için darp olayının olduğu yerlerde bulunan güvenlik kameralarının kayıt cihazlarını sökerek yanlarına aldıklarını belirledi. Şüphelilerin 16 farklı yağma, tehdit, silahlı yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma olayına karıştıklarını kaydedildi.



Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Orhun Hacısüleymanoğlu(Mavi çiçekli gömlekli) görüntüsü

-Şüphelilere yapılan operasyonda ele geçirilen silahlar

-Genel ve detaylar



02.04.2018 - 12.50 - Haber Kodu : 180402047