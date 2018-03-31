DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUNLAR ZİHNİYET İTİBARİYLE MODERN BEDEVİLERDİR (1)

\" Tepeden inmeci, baskıcı, jakoben anlayışın bugün de bazı sözüm ona sanat çevrelerinde devam ettiğine şahit oluyoruz\"

\" Sırf yerli ve milli bir duruş sergilediler diye, askerlerimize moral veriler diye o sanatçılarımıza edilmedik hakaret bırakmadılar. Bunların lümpen mahalle kabadayılarından inanın hiç bir farkı yoktur. Bunlar zihniyet itibariyle modern bedevilerdir\"

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya\'da İstanbul Yeditepe Bienali açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Türkiye uzun yıllar sanat, kültür ve tarih deyince sadece belli bir dönemi, belli bir kalıbı esas alan kısır ve dar bir bakış açısının esiri olmuştur. Bizans\'tan çok Bizanscı, Batı\'dan ziyade Batıcı ama her halükarda milletin değerleriyle kavgalı bu zihniyet, ecdadın bize bıraktığı mirasın kıymetini de ne yazık ki bilememiştir\" dedi.



\"BUNLAR DA BİR TÜRLÜ KÖTÜ HUYLARINDAN VAZGEÇMİYOR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Kendi mecrasında bir şeyler yapmaya çalışan ürün veren, topluma yeni eserler kazandıran sanatçılarımız da ötelenmiş dışlanmış adeta ademe mahkum edilmiştir. Bu tepeden inmeci, baskıcı, jakoben anlayışın bugün de bazı sözüm ona sanat çevrelerinde devam ettiğine şahit oluyoruz\" diye konuştu.

\"Kendi ideolojilerini paylaşmayan, bunların diktasına boyun eğmeyen, sanatçılarımıza yönelik en şiddetli saldırılar bunlardan geliyor\" diyen Erdoğan, \"Gezi olaylarına destek vermeyen sanatçılarımızın bu çevrelerce nasıl hedef gösterildiğini gayet iyi biliyoruz. Çapulcularla kol kola yürümedikleri, vandallığa, sokak terörüne prim vermedikleri için sanatçılarımızın nelerle tehdit edildiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Atalar \'Can çıkar huy çıkmaz\' diyor. Bunlar da bir türlü kötü huylarından vazgeçmiyor. Milletimizden yedikleri onca şamara rağmen bir türlü akıllarını başlarına toplamıyorlar. Gezi\'de yaptıklarını daha yakın zaman \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için bölgeye giden sanatçılarımıza yaptılar. \'Sizin orada ne işiniz var?\' dediler. Kendi \'Mehmet\'i ile \'Mehmetçik\'i ile onur duyan sanatçılarımıza bunu yaptılar. O zaman sanatçılarımızı nasıl linç ettilerse bugün de aynı ahlaksızlığı aynı haydutluğu sergilediler\" şeklinde konuştu.

\"BUNLARIN LÜMPEN MAHALLE KABADAYILARINDAN İNANIN HİÇ BİR FARKI YOKTUR\"

Erdoğan, \"Sanatçılarımızın ülkemizin için canlarını hiçe sayan Mehmetçiklerimize moral vermesine dahi tahammül gösteremediler. Günlerce içlerinde biriktirdikleri kin, nefret ve husumeti gazete köşelerinden, televizyon ekranların sosyal medya hesaplarından ortalığa boca ettiler. Sırf yerli ve milli bir duruş sergilediler diye, askerlerimize moral veriler diye o sanatçılarımıza edilmedik hakaret bırakmadılar. Bunların lümpen mahalle kabadayılarından inanın hiç bir farkı yoktur. Bunlar zihniyet itibariyle modern bedevilerdir. Kendi küçük kabilelerinden olmadığı sürece ne kadar büyük olursa olsun ne bir sanatçının ne de bir sanat eserinin onların gözünde kıymeti vardır. Kabile üyelerine ise hangi suçu işlerse işlerisin yaptığı iş ne kadar değersiz olursa olsun sonuna kadar sahip çıkarlar. Bunların gözünde vatana ihanet etsen bile menfaat grubuna ihanet etmediğin sürece makbulsün. Nitekim bölücü terör örgütüne aleni destek veren Türkiye düşmanı çevrelere taşeronluk yapan, sabah akşam ülkemizi kötüleyen sözde sanatçıları hala baş tacı etmelerinin yegane sebebi de budur\" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan\'ın konuşması



31.03.2018 - 13.32 Haber Kodu : 180331061

31.03.2018 - 13.34 Haber Kodu : 180331062

31.03.2018 - 13.35 Haber Kodu : 180331063

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2- ALARA KARADEMİR\'İN ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Ankara\'da hocası Atilla G.\'nin odasında intihar ettiği iddia edilen ve önceki gün tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Alara Karademir\'in tüm organları bağışlandı. Karademir\'in karaciğeri, böbrekleri ve korneaları nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere alındığı öğrenildi. Karademir\'in cenazesinin yarın İstanbul\'da defnedileceği belirtildi.

ANNEANNESİ, ANNE VE BABAYI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Ankara\'da katıldığı bir okul gezisinde Alara Karademir, öğretim üyesi Dr. Atilla G.\'nin odasında bir tişörtle duşakabine asılı şekilde bulunmuş, tedavi altında bulunduğu hastanede önceki gün beyin ölümü gerçekleşerek yaşamını yitirmişti. Alara\'nın anneannesinin, anne ve babasını öldürmekten hüküm giydiği ortaya çıkmıştı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onanan karara göre, anneannenin anneyi kazayla vurduğu belirlenmişti. Babayı öldürmekten ise 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Alara Karademir\'in ölümüne ilişkin soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Karademir\'in sosyal medyada paylaştığı video

31.03.2018 - 12.33 Haber Kodu : 180331052

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3- METEOROLOJİDEN SAĞANAK YAĞMUR UYARISI

Erhan TEKTEN - İstanbul (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yarın için sağanak yağmur uyarısı yaptı.

Meteoroloji\'den yapılan açıklamada bugün ve yarın öğle saatlerine kadar yurtta yağış beklenmediği belirtildi. Ancak yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olacağı kaydedildi.

Açıklamada, \"Yurdumuzun kuzeybatı kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Trakya Kesimi, Çanakkale, İstanbul\'un Avrupa yakası ile Balıkesir\'in kuzey ve batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yarın rüzgarın şiddetini artırarak Marmara\'nın doğusu ve İç Ege\'de kuvvetli (40-70 km/sa), Trakya Kesimi ve Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor\" denildi.

Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde bugün ve yarın artmaya devam edeceği, pazartesi günü yağışlı sistemle birlikte iç ve batı bölgelerde, salı günü ise kuzeydoğu kesimlerde 6-12 derece azalarak mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor. Ancak Çarşamba günü batı bölgelerden başlayarak haftanın ikinci yarısında yurt genelinde artarak tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

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(ek görüntülerle geniş haber)

4- ATAŞEHİR\'DE FABRİKA YANGINI

*Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Ataşehir\'de inşaat malzemeleri üreten demir-çelik fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında bir kişi dumandan etkilendi. Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü

Yangın saat 12.00 sıralarında Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki inşaat malzemeleri üreten demir-çelik fabrikasında çıktı. İhbar üzerine olay yerine Kayışdağı, Dudullu, Ümraniye, Sultanbeyli, Bakkalköy itfaiye grupları sevkedildi. Dumanları kilometrelerce uzaktan görülen yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hasatneye kaldrıldı. Vatandaşlar da yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine ayran dağıttı. Maddi hasarın meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Dumandna görüntü

-İtfiaye ekiperin çalışması

-Fabrişkadan görüntü

-Çalışnaklardan görüntü

-Vatandaşlarla röp

-Dumnadan etkşlene vatandaşın görüntüsü

-Genel ve detay görünütler

31.03.2018 - 12.25 Haber Kodu : 180331048

31.03.2018 - 12.36 Haber Kodu : 180331055

31.03.2018 - 13.07 Haber Kodu : 180331059

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5- TARTIŞMA SIRASINDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDEN ATLADI

Haber: Hakan KAYA Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA

Şişli\'de otomobil içerisinde erkek arkadaşıyla tartıştığı idda edilen kadın, seyir halindeki otomobilden atladı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı.

Olay Çağlayan Kavşağı alt geçidi, Abide-i Hürriyet Caddesi girişinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Erol D. araç içerisinde kız arkadaşı Çilem K. (36) ile tartışmaya başladı.

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDEN AŞAĞIYA ATLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Çilem K., otomobilin ön kapısını açarak seyir halindeki otomobilden kendini dışarıya attı. Olayın ardından Erol D. ise otomobili durdurarak yerde yatan kız arkadaşının yardımına koştu. Erol D., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan Çilem K.\'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Müdahale sırasında Erol D., kız arkadaşının elini tutarak moral verdi. Yaralı Çilem K., sedye ile ambulansa konularak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.

Sürücü Erol D\'nin yapılan alkol muayenesinde 1.30 promil alkollü olduğu belirlendi. Erol D., ilk ifadesinde \"Otomobilde giderken tartıştık. Kız arkadaşım daha sonra kapıyı açarak aşağıya atladı\" dediği öğrenildi. Sürücü Erol D., polis merkezine götürülürken otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yoldaki yaralı

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi

-Sürücü Erol D.\'nin yaralının elinden tutması

-Yaralının ambulansa alınması

-Sürücünün alkol muayenesi

-Sürücünün polise olayı anlatması

-Genel ve detaylar

31.03.2018 - 12.11 Haber Kodu : 180331045

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6- SGK DENETMENİ RÜŞVETTEN TUTUKLANDI

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Bayrampaşa\'da bir ayakkabı imalathanesine giderek sözde denetim yaptıktan sonra \'eksikleriniz var\' diyerek önce rüşvet alan daha sonra danışmanlık adı altında her ay maaş isteyen SGK denetmeni E.C.Y.(33) ikinci kez parayı almaya geldiği işyerinde polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasından sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİR DAHA HİÇ CEZA KESİLMEYECEĞİNİ VAAD ETMİŞ

Bayrampaşa\'da bir ayakkabı imalathanesine giden E.C.Y.\'nin imalathane sahiplerine eksiklerinin olduğunu ve ceza kesmek zorunda olduğunu belirtti. 2 bin Euro karşılığında ceza kesmeyeceğini ve bu parayı her ay vermeleri karşılığında iş yerinde danışmanlık hizmeti verebileceğini belirtti. E.C.Y., danışmanlık hizmeti karşılığında bir daha hiç ceza kesilmeyeceğini vaad ettiği öğrenildi. 2 bin Euro\'yu alan E.C.Y., daha sonra danışmanlık ücreti altında ikinci kez para almaya geldi.

PARAYI ALMAYA GELDİĞİNDE GÖZALTINA ALINDI

İşyeri sahiplerinin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşyeri sahiplerine teklifi kabul etmiş gibi yaparak parayı vermek için randevu vermeleri istendi. Sözde ilk danışmanlık maaşını almaya gelen E.C.Y. işyerinde polisler tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliğine getirilerek hakkında \"Rüşvet\" suçundan işlem yapılan E.C.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-E.C.Y\'nin fotoğrafı