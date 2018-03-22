DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- DİZİ OYUNCULARINA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, Muhteşem Yüzyıl\'da oynayan A.K\'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Aynı dizi de oynayan başka bir oyuncuya ise uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir uyuşturucu satıcısının ünlülere uyuşturucu madde sattığını belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri uyuşturucu satıcısı S.B.yi takibe aldı. Narkotik polislerinin takibindeki S. B. 15 Mart\'ta, Avcılar\'dan yola çıkarak İçerenköy\'de Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynayan A. K., ile buluştu. İkilinin bir kafeye girmesi üzerine polis ekipleri şüphelilere operasyon düzenledi. Yapılan baskında A.K. 3 kardeşi, bir arkadaşı ve S.B. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda A.K. üzerinde 5 kullanımlık kokain ele geçirildi. Kafede yapılan aramalarda ise bir miktar metamfetamin ve ecstasy hap ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin yaptığı baskında, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri polise vermemek konusunda direndiği öğrenildi. Şüpheliler hakkına \'Uyuşturucu madde temin etmek\', \'uyuşturucu madde kullanmak\' ve \'Polise direnmek\' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan A.K.\'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

OYUNCUYA UYUŞTURUDAN İŞLEM YAPILDI

Gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı S.B.\'nin yine Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynayan S.O.\'ya uyuşturucu sattığı iddia edildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri S.O\'ya uyuşturucu kullanmaktan işlem yaptı. S.O., hakkında tedavi şartıyla denetimli serbestlik uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-A.K. adliyeye sevk edilmesi (2. Sırada kolu kırık)

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Genel ve detaylar

22.03.2018 -14.15 Haber Kodu : 180322085

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2- BAKIRKÖY\'DE KÖPRÜ ALTINA SIKIŞAN KAMYON ASILI KALDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Bakırköy Sahil yolunda köprü altına sıkışan kamyon asılı kaldı. Görevli ve sürücünün tehlikeye aldırış etmeden sol lastiklerinin üstünde havada duran kamyonun altına girmesi ise dikkat çekti. Aynı yerde geçtiğimiz hafta ise vinç taşıyan bir kamyon köprüye takılarak devrilmişti.

Kaza öğle saatlerinde Rauf Orbay Caddesi Yeşilyurt mevkii Florya istikametinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Adem Çoban\'ın kullandığı 78 YB 906 plakalı kamyon Yeşilyurt Mevki\'nde bulunan bir köprüye takıldı. Köprü altından sıkışan kamyon sol lastiklerinin üstüne yükselerek askıda kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kurtarıcı aracı sevk edildi. İBB\'ye ait vinç aracı kamyonu sıkıştığı yerden çıkardı. Çalışmalar sırasında görevlilerin ve sürücünün tehlikeye aldırış etmeden kamyon altına girip halat bağlaması dikkat çekti. Çalışmalar boyuna duran trafik, kamyonun yoldan çekilmesiyle normal akışına döndü. Yaşadığı kazayı anlatan kamyon sürücüsü Adem Çoban , \"Oradan geçtik, İçi boş bir otele sandalye bıraktım oradan dönüyordum. İkitelli tarafına gidiyordum. Bende bir şey yok\" diye konuştu. Aynı yerde geçtiğimiz hafta ise vinç taşıyan bir kamyon köprüye takılarak devrilmişti.

Görüntü Dökümü:

-Köpru altında sıkışan kamyon

-Trafikten görüntü

-Sürücü ile röp

-Ekiplerin çalışması

-Trafikten görüntü

-Görevli ve sürücünün kamyon altına girmesi

-Diğer detaylar



22.03.2018 - 14.33 Haber Kodu : 180322096

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(EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜYLE)

3- 1 TON 100 KİLOGRAM UYUŞTURUCUNUN ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYON POLİS KAMERASINDA



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)

ARNAVUTLUK\'tan getirilen 1 ton 100 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. İstanbul ve Muğla Narkotik polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyona özel harekat polisleri de destek vermişti. Operasyonda 11 kişi gözaltın alındı, ele geçirilen uyuşturucular emniyette sergilendi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından Türkiye\'ye uyuşturucu madde getiren şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri 6 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takiple şüphelilerin Arnavutluk\'tan Muğla\'ya yatlarla uyuşturucu maddeler getirildiğini tespit etti. İstanbul ve Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden 250 polisin yaptığı çalışmalarda liderliğini Arnavutluk vatandaşı Met Kanani\'nın yaptığı iddia edilen şüphelilerin her hareketi aralıksız olarak izlendi.

ARNAVUTLUK\'TA HİÇ YAKALANMAMIŞ

İstanbul Narkotik polislerinin irtibata geçtiği Arnavutluk makamlarının da uluslararası uyuşturucu madde ticareti konusuyla ilgili Met Kanani\'yi takip ettikleri fakat hiç yakalanmadığı öğrenildi. Polis ekipleri şüphelilerin deniz yoluyla Arnavutluktan bir yat limanına getirdiği uyuşturucu maddeleri Muğla\'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde daha önceden tuttukları depolara konulduğunu belirledi.

EVLERE VE DEPOLARA EŞZAMANLI BASKIN

Bunun üzerine pazartesi günü operasyon kararı alan narkotik polisleri şüphelilerin kaldığı adreslere ve uyuşturucu maddelerin bulunduğu depolara eşzamanlı operasyon düzenledi. İstanbul ve Muğla polisi yaptığı eş zamanlı ortak operasyonda 1 ton 100 kilo skunk ele geçirdi. Narkotik polisleri uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu öğrenildi.

UYUŞTURUCU BARONUNUN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda aralarında şebeke lideri Met Kanani, R.D.,R.S. ve B.L.\'nin de arasında bulunduğu Arnavutluk vatandaşları ile T.A., M.M., S.Z., M.G., Y.M., Ç.İ. ve S.U. olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen 1 ton 100 kilo skunk Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde sergilenerek basın mensuplarına gösterildi.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Arnavutluk\'tan getirilen 1 ton 100 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan baskınlarda bazı şüphelilerin gözaltına alınması ve evlerde yapılan aramalar saniye saniye kaydedildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemler devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Görüntü Dökümü

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(AKTÜEL)

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

-Sergiden görüntü

-Sergiyi görüntüleyen basın mensupları

-Skunk\'an görüntü

-Genel ve detaylar

(POLİS KAMERASI)

-Özel Harekat ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinin adreslere girmesi

-Evlerde bulunan şüphelilerin gözaltına alınması

-Adreslerde yapılan aramalar

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

-Genel ve detaylar



22.03.2018 - 123.4Haber Kodu : 180322051

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(geniş haber)

4- ZUHAL OLCAY\'A \"CUMHURBAŞKANINA HAKARET\"TEN 10 AY HAPİS CEZASI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Kadıköy\'de sahne aldığı yerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği gerekçesi ile hakkında dava açılan Zuhal Olcay, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı temsilen iki avukat katılırken, tutuksuz yargılanan Zuhal Olcay ve avukatı yer almadı.

Erdoğan\'ın avukatı Ela Ezgi, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirterek cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Zuhal Olcay\'a \"Cumhurbaşkanına hakaret\" suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. Bu cezayı \"İyi hal\" indirimi ile 10 aya düşüren mahkeme, sanığın daha önce de kamu görevlisine hakaret suçundan 10 bin 620 lira adli para cezasından hükümlü olduğunu gerekçe göstererek bu cezayı ertelemedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Zuhal Olcay\'ın 5 Ağustos 2016 tarihinde Kadıköy\'de sahne aldığı yerde Erdoğan\'a hakaret ettiği belirtiliyor. İddianemede bir vatandaşın 155 polis ihbar hattını aramasıyla Olcay hakkında işlem yapıldığı kaydedilirken Olcay\'ın ifadesinde ise ön sırada bulunan bir seyircinin laf atması üzerine ona yönelik hareket yaptığını söyleyerek suçlamayı kabul etmediği belirtiliyor. İddianamede Olcay\'ın 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.

Görüntü Dökümü:

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-Olcay\'ın arşiv görüntüsü

22.03.2018 - 12.33Haber Kodu : 180322049

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5- FETÖ\'NÜN EĞİTİM YAPILANMASI DAVASI: 6 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) eğitim yapılanmasına ilişkin aralarında iş adamlarının bulunduğu 42\'si tutuklu 55 sanığın yargılandığı davada, 6 sanığın tahliyesine karar verildi.

40 SANIK HAZIR DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı\'nda bulunan konferans salonunda görülen duruşmada 40\'ı tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Pazartesi günü başlayan ve 4 gün süren davada sanıkların savunmaları alındı.Bugün görülen davada da sanıkların ve avukatların talepleri alındı. Söz alan sanıklar tahliyelerini talep etti.

MAHKEME 6 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Osman Uçar, Erkul Öztemel, Hamza Doğan, Güngör Koca, Musa Şen ve Zeki Balcıoğlu\'nun tahliyesine karar verdi. Tüm sanıkların emekli maaşları üzerine konulan tedbir kararının kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların üzerindeki adli kontrol şartlarının da devamına hükmetti. 36 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın 21 Mayıs\'da Silivri\'de görülmesini karar verdi.



İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, aralarında iş adamlarının da bulunduğu 55 sanık bulunuyor.

İddianamede, 55 sanığın, terör örgütü FETÖ\'nün okullarında ve bunlarla ilgili bazı şirketlerde hissedar ortak oldukları, şirketlerin yönetim kurullarında yer aldıkları, Bank Asya\'da para artışlarının görüldüğü ve sanıklardan 4\'ünün örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kulladığı öne sürülüyor. iddianamede, 55 sanığın \"silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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6- PTT ŞUBESİNDE MEMUR DİRENDİ, SİLAHLI SOYGUNCU BİR ŞEY ALAMADAN KAÇTI

*Soygun girişimi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Ataşehir\'de yüzünde hasta maskesi ve silahla geldiği PTT şubesini soymaya kalkan şüpheli Ali Rıza T.(43), içeride bulunan memur R.I\'nın direnmesi üzerine bir şey alamadan kaçtı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken şüpheli kısa süre içinde polis tarafından yakalandı.

Kayışdağı Mahallesi\'nde bir PTT şubesinde 23 Şubat 2018 tarihinde meydana gelen olayda silahlı ve maskeli şekilde müşteri gibi içeri giren şüpheli, kasada bulunan PTT memuruna bir poşet uzatarak paraları içine doldurmasını istedi. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay sırasında memur R.I.\'nın direnmesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Kavga sırasında elindeki silahı düşüren şüpheli, bir süre sonra olay yerinden hızla kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Ali Rıza T., kısa süre içinde evinde gözaltına alındı. Daha önceden kavga etmek suçundan poliste kaydı bulunduğu öğrenilen Ali Rıza T. polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Ali Rıza T.\'nin işsiz ve parasız olduğu için böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Maskeyle gelen soyguncu

-İçeri girmesi

-Memurun direnmesi

-Yaşanan kavga

-Kaçışı

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışı

-Detaylar

22.03.2018 - 13.59 Haber Kodu : 180322077

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7- MÜCEVHER FUARI KAPILARINI AÇTI

*Fuarın en değerli ürünü 1 milyon liralık fiyatıyla, 20 karatlık pırlanta tek taş yüzük.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Mücevher sektörü fuarı \"46. Istanbul Jewelry Show\" bugün başladı. CNR Expo\'da düzenlenen fuara yerli ve yabancı firmalar birbirinden değerli mücevherle katılıyor. 110 ülkeden 28 bin sektör temsilcisinin katıldığı fuarda, 1 milyon liralık pırlanta yüzük ile 100 bin lira değerindeki taç dikkat çekiyor.

20 KARATLIK PIRLANTA TEK TAŞ YÜZÜK

Bir altın firması tarafından yapılan 100 bin lira değerinde taç, kolye olarak da kullanılabiliyor. Firmanın pırlanta markalar müdürü Zuhal Özcan, \"18 ayar altından yapılan bir ürün, üzerinde yaklaşık 12 karat taş var. 100 bin lira da perakende satış fiyatı var\" dedi.

Fuarın en değerli ürünü 1 milyon liralık fiyatıyla, 20 karatlık bir pırlanta tek taş yüzük. Fuara özel olarak hazırlanan yüzük ile ilgili bilgi veren firmanın yönetim kurulu üyesi Yiğit Akgün, \"Prenses kesim bir tek taş. 20 karat, beyaz renkli. Fuarın en büyük pırlantası. Nadide bir parçadır. Doğada çok ender bulunur. Değeri ise 1 milyon lira\" dedi.

ORTADOĞU ÜLKELERİNDEN YOĞUN İLGİ

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Uğur İnci Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Üstdağ, \"Uzun zamandan beri yeni modeller, yeni ürünler için hazırlık yapıyoruz. 2017 yılında iç piyasamız biraz dardı. Fakat Ortadoğu ülkeleri daha çok talepte bulunduğu için ağırlık onlara yönelik çalıştık. 2018 yılında bir yükseliş eğilimi bekliyoruz. Fuarın başı olmasına rağmen katılımcı sayısı yüksek. Genellikle Ortadoğu ülkesinden katılım var\" dedi.

\"KUYUMUCUNUN İSTEDİĞİ ALTIN FİYATLARININ DÜŞMESİDİR\"

Uğur Üstdağ, sektör hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, \"2016-2017 tüm piyasalarda olduğu gibi iç piyasa biraz sakin geçti. Kuyumcular çoğunlukla yurt dışındaki pazara yönelmiş oldu. 2018 yılında bir yükseliş bekliyoruz. Altın şu anda en zirve zamanlarını yaşıyor. Bundan sonra ne olacağını bilmiyoruz. Yurt dışındaki piyasalara bağlı olarak neler olacağını göreceğiz. Kuyumcu altının yükselmesini istemez. Çünkü fiyat yükseldiği zaman müşteri alışları çok daha azalmaya başlıyor. Kuyumcunun tek istediği şey altın fiyatlarının düşmesidir\" şeklinde konuştu.

Fuar 25 Mart\'a kadar ziyarete açık olacak.

Görüntü Dökümü:

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- Fuardan görüntüler

- Mücevherlerin görüntüleri

- Taçın görüntüsü

- Yüzüğün görüntüsü

- Üstdağ ile röportaj

- Detaylar

22.03.2018 - 14.35 Haber Kodu : 180322097