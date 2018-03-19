DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ\'DAN AFRİN AÇIKLAMASI (1)

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ İstanbul\'da yaptığı açıkamada \"Afrin\'de dün itibariyle kontrol sağlandı ama Afrin\'de Türkiye\'nin işi bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var. Bildiğiniz gibi bugün meydana gelen bir patlamada orada siviller ve ÖSO mensupları hayatını kaybetti. Terör örgütü mensubu teröristler kaçmadan önce bölgede pek çok tuzaklamalar, mayınlamalar yaptığını biliyoruz. Öncellikle o bölgedeki bütün alanların bu tuzaklardan temizlenmesi, silah, patlayıcı ve benzeri risk oluşturacak şeylerden temizlenmesi gerekiyor. Bu bir zaman alacaktır\" dedi.

Bu harekat sırasında mabetlere, okullara, hastanelere, sivil halkın yoğun yaşadığı yerlere, sivil halkın meskun bulunduğu alanlara hiçbir zarar verilmediğini de söyleyen Bozdağ , \"Bizim Afrin bölgesine yaptığımız Zeytin Dalı Harekatı; sadece bölgeyi PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ teröristlerinden temizleme hedefiyle sınırlı değildir. Bu sadece hedeflerden biri. En önemli hedef; bölgede bir terör koridoru ve terör devleti oluşturulması projesini çökertmektir. Zeytin Dalı Harekatı dün ulaştığı son başarılı hedeflerle beraber terör koridoru ve terör devleti oluşturma projesini de yok etmiştir, çökertmiştir\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Bozdağ\'ın açıklamaları

19.03.2018 - 13.39 Haber Kodu : 180319069

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2- CHP MİLLETVELİ GÜRSEL TEKİN\'DEN İBB BAŞKANI UYSAL\'A: BÖLÜCÜLÜK YAPIYORSUNUZ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, \"Metroda birinci önceliğimiz, en fazla oy aldığımız yerler olacak\" diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı(İBB) Mevlüt Uysal\'a tepki göstererek, \"Bölücülük yapıyorsunuz. Herkesten aldığınız vergi karşılığında herkese eşit hizmet götürmek zorundasınız. Vicdanen de hukuken de bu böyle olmalıdır\" dedi.

CHP Milletvekili Tekin, partisinin Arnavutköy İlçe Başkanlığı\'nda basın toplantısında şunları söyledi:

\"O kapalı salonlarda vatandaşın bile sizinle temas kuramadığı yerlerde kuru sıkı atıp gidiyorsunuz. Aynı zamanda bölücülük yapıyorsunuz. İstanbul\'da yaşayan her vatandaşımız, şu anda doğan çocuğumuz bile vergi ödüyor. Elbette hizmeti her yere götüreceksiniz. Herkesten aldığınız vergi karşılığında herkese eşit hizmet götürmek zorundasınız. Vicdanen de hukuken de bu böyle olmalıdır. Ama ne yazık ki vicdanları susmuş. Utanmadan, arlanmadan \'hangi ilçeden çok oy alıyorsak oraya hizmet götüreceğiz\' diyebilecek kadar aymazlaştıklarını söylemek istiyorum.\"

\"SARIYER\'E DE BAKIRKÖY\'E DE HİZMET GETİRECEK\"

Gürsel Tekin, \"Elbette Arnavutköy\'e Sultanbeyli\'ye hizmet getirecek ama Sarıyer\'e de Bakırköy\'e de hizmet getirecek. Senin görevin bu. Ödemiş oldukları vergilerin karşılığında bu hizmeti yapmak zorundasınız\" diye konuştu.

\"FETÖ\'YE 165 ARSAYI KİM TAHSİS ETTİ?\" DİYE SORDU

İstanbul\'da FETÖ\'ye 165 arsanın tahsis edildiğini öne süren Tekin, İBB Başkanı Uysal\'a seslenerek, şunları söyledi: \"Tahsis edenlerin tamamını biliyoruz. Çok gariptir, şu andaki belediye başkanımız, eski Başakşehir Belediye Başkanı\'dır. Başakşehir\'de 2008 ile 2015 arasında 13 tahsis gördüm. Bu tahsislerde mevcut belediye başkanının dahli var mıdır, yok mudur? Bunu bilmiyoruz ve halen cevap alamadık. Bugüne kadar, \'kim tahsis etti\', \'kim imar uygulamalarını yaptı\' bunların hiçbirisiyle ilgili tek bir soruşturma açılmış değil.\"

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR ADAYI KİM OLACAK?

Toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Gürsel Tekin, CHP\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının ne zaman açıklanacağı ve kim olacağı yönündeki bir soruya cevap verdi. Tekin, \"Aday konusunda genel merkez bir çalışma yapıyor. Çok ciddi çalışmalar, araştırma şirketleri, örgütlerin düşünceleri; bütün bunlar bir araya geldiğinde bir çok aday adayı arkadaşımız var. Hepsi çok değerli çok kıymetli. 11 milyon seçmenin bilgisine başvuracağız. Kimi istiyorlarsa o adayın arkasında yolumuza devam edeceğiz\" dedi. Gürsel Tekin, önümüzdeki pazar seçim olsa İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Mersin, Kocaeli gibi bir çok büyükşehiri Cumhuriyet Halk Partisi\'nin kazanacağını da sözlerine ekledi.

Basın toplantısının ardından Gürsel Tekin, Arnavutköy İlçe Başkanı Ruhi Tuncel ve partililerle birlikte esnaf ziyareti yaptı.

BAŞKAN UYSAL\'IN \'O SÖZLERİ\'

Öte yandan İBB Başkanı Mevlüt Uysal önceki gün AK Parti Arnavutköy ilçe kongresinde konuşmuş, \"AK Parti kurulduğundan bugüne baktığımız zaman Arnavutköy oyu en fazla ilçelerimizden biri. Büyükşehir olarak Arnavutköy\'e borcumuz olduğunu düşünüyorum. Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah\" ifadelerini kullanmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Basın toplantısı

-Gürsel Tekin\'in açıklamaları

-Soru ve cevap

-Esnaf ziyareti genel ve detay

19.03.2018 - 13.32 Haber Kodu : 180319062

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3- TAKSİ PİYASASINDA AYDA 440 MİLYONA VARAN NAKİT AKIŞI VAR



Gülseli KENARLI -Güven USTA/İSTANBUL,( DHA) İstanbul\'da kayıtlı bulunan 17 bin 395 adet taksi müşterilerine hizmet veriyor. Bu taksilerin plakalarının bugünkü değeri adedi 1 milyon 600 bin liradan hesaplandığında 28 milyar lira civarında . Taksilerde dönen aylık nakit para ise ortalama 440 milyon lirayı buluyor.İstanbul Taksiciler Esnaf Odası eski Başkanı Yahya Uğur İstanbul\'da taksilerin ayda 45 milyon yolcuyu taşıdığını mesleğin artık çok kazandırmadığını söylüyor.

TAKSİLERDE DÖNEN NAKİT PARA AYLIK 450 MİLYON LİRA

İstanbul\'da 17 bin 395 taksi bulunuyor. Bir takside 12 saat esasına göre çalışan iki şoför günlük ortalama 400 lira plaka sahibine para ödüyor. Bir taksi günde ortalama 100-110 liralık yakıt harcıyor. Şoförlerin durak aidatı yemek gibi giderleri ise günde 70-80 lirayı buluyor. Şoförlerin günde ortalama 100 lira da ceplerine kalıyor. Bir taksici ayda ortalama 2 bin -2 bin 500 lira gelir elde ediyor.Bu rakamlara göre günde ise ortalama 15 milyon lira, ayda ise 440- 450 milyon lira nakit para dönüyor taksi sektöründe.

PLAKA DEĞERİ TOPLAMI 28 MİLYAR LİRA

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası eski Başkanı Yahya Uğur, İstanbul\'da bulunan 17 bin 395 taksi plakasının değerinin yaklaşık 28 milyar lira değerinde olduğunu ifade ederek, taksi plakasını şahısların sadece bir tane alabildiğini, şirketlerinde taksi plakası alma hakkının bulunmadığını ifade ederek, Uğur, \"Bu esnafa verilmiş bir haktır\" dedi. Uğur, \"Ancak piyasada bazı kesimler, 30-40 tane arabayı kiralamış gibi görünüp çalıştırıyor\" ifadelerini kullandı.

Yahya Uğur, taksi plakalarının kiraları hakkında da bilgi veren Yahya Uğur, \"Genel geçer rakamlar var, bunların net rakamları yok, kimlerin belirlediği de belli değil, herkes birbirini göstererek \'bu civarda gidiyor\' diyerek kendi koyduğu rakamları söylüyorlar. Bir taksi sahibi kendisi çalışmıyorsa 5-6 bin lira para kazanabilir.Kendisi çalışıyorsa bu rakam 7-8 bin liraya çıkabilir\" diye konuştu.

AYDA 45 MİLYON YOLCU

Yahya Uğur, bir taksinin günde ortalama 2 şoför 12\'şer saat çalıştığında 110 kişiyi taşıdığını belirterek, \"Bu hesap üste çıkabilir ama alta düşmez. En az bir günde 1.5 milyon yolcu taşıyoruz. Bir ayda da en az 45 milyon yolcu taşıyoruz. Her İstanbullu bir ayda yaklaşık 3 defa taksiye biniyor\" dedi.

\"TAKSİCİLİK ÇOK KAZANDIRAN BİR MESLEK DEĞİL\"

\"Taksi sahibi de çok kazanmıyor,taksi şoförü de çok kazanmıyor, taksicilik çok kazandıran bir meslek değil, çok yoğun da bir meslekö diyen Yahya Uğur, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bazı bölgeler müşteriyi kolay buluyorlar. Aslında en çok spekülosyon yapılan yerlerde bunlar. Zaten müşteri hazır, \'bizim bir şey yapmamaıza gerek yok, müşteri bizim taksimize binmeye mecbur\' denilen yerlerde kalite de düşüyor. Oralarda araçların temizliğinden, arkadaşların çalışma şekline ve insan kallitesine önem vermeden şoför çalıştırabiliyorlar. Bu bölgelerde \'müşteri nasıl olsa arabamıza binmeye mecbur\' diyorlar. Taksici arkadaşlarımızda maalesef olmaması gereken bu bakış, müşterilerin başka yerlere kaymasına sebep oluyor. Müşteri her zaman taksinin, taksicinin patronudur, mal sahiplerinin de patronudur. \"

Görüntü Dökümü:

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- Uğur ile röportaj

- Taksilerin görüntüsü

- Durakların görüntüsü

- Detaylar

19.03.2018 - 13.33 Haber Kodu : 180319063

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4- BİLDİRİCİ AKADEMİSYEN HAKKINDA GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA)

\"Bu suça ortak olmayacağız\" bildirisine imza atarak \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan akademisyen Aylin Altınay Cingöz hakkındaki hükmün gerekçesi açıklandı.

Gerekçeli kararda; \"Sözde sorumluluk sahibi aydın bir akademisyen olarak \"Barışa katkısı olsun diye bildiriyi imzaladım\" diyen sanık Cingöz\'ün, aynı mahiyette bir bildiri veya çağrıyı PKK silahlı terör örgütüne karşı yapmayı düşünmemesi ya da düşünmek istememesi aydın, barışçı, demokratik, sorumluluk sahibi ve tarafsız akademisyen kimliği ile hiçbir şekilde bağdaşmadığı tartışmaya yer vermeyecek kadar açıktır\" denildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, \"Bu suça ortak olmayacağız\" bildirisine imza attığı gerekçesiyle \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdiği akademisyen Aylin Altınay Cingöz\'e ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme heyeti hazırladığı 21 sayfalık gerekçeli kararda, suça konu ve sanığın da içerisinde bulunduğu bin 128 akademisyen tarafından imzalanarak 11 Ocak 2016 tarihinde yayınlanan bildirinin çatışmaların arttığı dönemde yayınlandığına dikkat çekildi.

532 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞEHİT OLDU... 362 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİMDEN MAHRUM KALDI...

Kararda, 2015 yılının ikinci yarısında örgütün bu eylemlerine ilişkin 532 güvenlik görevlisinin şehit olduğu 228 sivilin de hayatını kaybettiği belirtilen gerekçeli kararda, devletin almış olduğu sokağa çıkma yasağı kararı sonucunda 1 milyon 300 bin kişinin doğrudan etkilendiği, 362 bin öğrencinin eğitimden mahrum kaldığı kaydedildi.

Gerekçeli kararda, bahse konu bildirinin imzanlandığı dönemde, örgütün eylemlerinin durdurulması veya önlenmesi için kolluk tarafından kullanılan kuvvetin ölçülü, orantılı ve hem iç hem de uluslararası hukuka uygun olduğu vurgulandı. Aksinin kabulü halinde ise devletin, şiddet içeren terör eylemlerine kayıtsız kalması ve vatandaşlarına sahip çıkmaması gibi bir sonucun doğacağı ifade edildi.

BESE HOZAT\'IN AÇIKLAMSINDAN SONRA YAYINLANDI

Gerekçeli kararda, PKK terör örgütünün yürütme konseyi eş başkanı Bese Hozat\'ın, örgüt güdümündeki medya aracılığıyla 22 Aralık 2015 tarihinde \"Aydın ve demokratik çevreler öz yönetimlere sahip çıksın\" şeklindeki açıklamasından sonra, yargılamaya konu bildirinin hazırlandığı, basın ve yayın yoluyla paylaşılmak suretiyle algı yaratılmaya çalışılığı belirtildi.

AYNI BİLDİRİ PKK\'YA KARŞI YAPILMADI

Gerekçeli kararda; \"Sözde sorumluluk sahibi aydın bir akademisyen olarak \"Barışa katkı olsun diye bildiriyi imzaladım\" diyen sanık Cingöz\'ün, aynı mahiyette bir bildiri veya çağrıyı PKK silahlı terör örgütüne karşı yapmayı düşünmemesi ya da düşünmek istememesi aydın, barışçı, demokratik, sorumluluk sahibi ve tarafsız akademisyen kimliği ile hiçbir şekilde bağdaşmadığı tartışmaya yer vermeyecek kadar açıktır\" ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU

\"Bu suça ortak olmayacağız\" başlıklı bildiride imzası bulunan 1128 akademisyen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla soruşturma açmış, akademisyen hakkında \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçlamasıyla 7,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle ayrı ayrı davalar açmıştı.

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5- BULGARİSTAN\'DAN GELEN CİPİN EGZOZUNDAN 2 KİLO 200 GRAM KOKAİN ÇIKTI



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bulgaristan\'dan getirilen uyuşturucunun İstanbul\'a sokulacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Narkotik polisleri 13 Mart\'ta şüpheli cipi takibe aldı. Cip, Bayrampaşa\'da bir işyerinin otoparkına girince durdurdu. Ekipler cipte bulunan Bulgaristan uyruklu I.A.I.(63)\'yı yakalayarak gözaltına altı. Narkotik ekipleri cipin egzoz manifolduna gizlenmiş 8 paket halinde 2 kilo 200 gram kokain ele geçirdi.



BULGAR ŞÜPHELİYLE İRTİBATLI 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri Bulgaristan uyruklu şüpheliyle irtibatlı bulunan 7 kişiyi tespit ederek şüphelilerin kaldığı 5 adresi belirledi. Polis ekipleri çeşitli ilçelerde bulunan adreslere eş zamanlı yaptığı baskınlarda 7 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 21 bin 480 lira ile sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan 1\'i yabancı 8 şüphelinin Vatan Caddesi\'ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri devam ediyor.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Cipten görüntü

-Polis ekiplerini uyuşturucu maddeleri çıkartması

-8 paket halindeki uyuşturucu maddeler

-Genel ve detaylar

19.03.2018 - 13.59 Haber Kodu : 180319069_

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6- FETÖ KİTAPLARININ YAYINCI FİRMASINA YÖNELİK OPERASYONDA 24 KİŞİ TUTUKLANDI



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İSTANBUL merkezli 4 ilde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in kitaplarının yayıncısı olan Işık Yayıncılığa yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 24 kişi tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in kitaplarının yayıncısı olan Işık Yayıncılığa yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlediği operasyonda 41 kişi gözaltına alınmıştı. Polis ekipleri, şüphelilerin çeşitli bankalardan kredi çekip Bank Asya\'ya yatırdıklarını ve örgütün üst düzel yöneticilerini çalışan olarak göstererek SGK kayıtlarının yapıldığı tespit etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 41 şüpheli, Kartal\'daki Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Şüphelilerden 24\'ü çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden 13\'ü adli kontrol şartıyla, 4\'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.