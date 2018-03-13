DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- AVM\'YE BOMBALARI BÖYLE SOKMUŞLAR

- BAYRAMPAŞA\'DAKİ AVM\'YE BOMBALI SALDIRI GİRİŞİMİ İDDİANAMESİ TAMAMLANDI

- DEAŞ terör örgütü üyesi 4 kişi hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 50\'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

- İddianamede şüphelilerin patlayıcı maddeyi alışveriş merkezine nasıl soktuklarına ilişkin fotoğraflar da yer aldı.



Haber: Ümit TÜRK İstanbul DHA

Bayrampaşa\'daki alışveriş merkezinde bombalı terör saldırısı hazırlığındayken polisin operasyonuyla yakalanan DEAŞ terör örgütü üyesi 4 kişi ve onlara yardım ettikleri iddia edilen şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. 4 şüpheli hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 50\'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede şüphelilerin patlayıcı maddeyi alışveriş merkezine nasıl soktuklarına ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Bayrampaşa\'daki AVM\'nin otoparkına geçen yıl 28 Ekim\'de bomba yüklü araç ve motosiklet bırakarak kaçmaya çalışırken yakalanan 2\'si kadın 4 DEAŞ\'lının da arasında bulunduğu 8\'i tutuklu 14 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.



BOMBAYI X-RAY\'A SOKMADAN GEÇİRDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin, alışveriş merkezine, saldırıdan bir gün önce bombayı beyaz eşya içinde x-ray cihazına sokmadan soktukları kaydedildi.



\"CUMHURİYET BAYRAMI HEDEF ALINDI\"

İddianamede, \"Bombalı eylem girişiminin DEAŞ terör örgütü mensubu şüpheliler tarafından İstanbul\'un en önemli alışveriş merkezlerinden biri olan AVM\'ye yönelik, en kalabalık olduğu günlerden biri olan cumartesi günü ve bir gün sonra Cumhuriyet Bayramı olacağı da göz önünde bulundurularak yapılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir\" denildi.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ

İddianamede, eylem sırasında yakalanan 4 şüphelinin \"Anayasa\'yı ihlal\" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve \"silahlı terör örgütüne üye olma\", \"tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme\", \"ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma\", \"kasten yangın çıkarmak suretiyle genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması\" ve \"yakıcı ve patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme\" suçlarından 19 yıldan 50\'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer şüpheliler hakkında da çeşitli oranlarda cezalar talep edildi.



FOTOĞRAFLAR İDDİANAMEDE

İddianamede ele geçirilen patlayıcılara da yer verildi. İddianamede yer alan fotoğraflarda şüphelilerden Hatice Yurdakul\'un patlayıcıları bir koli içerisinde AVM\'ye getirdiği görülüyor. Bombalı kolinin büyük olduğu için x-ray cihazına sokulmadan AVM içine alındığı görülen fotoğrafta patlayıcıların bir süre sonra şüpheliler Hatice Yurdakul ve Mücahit Şahin tarafından alışveriş sepeti içinde emanet dolabına konulmak için götürüldüğü yer alıyor. İddianamede yer alan fotoğrafta şüpheliler ait evlerde yakalanan yüklü miktardaki patlayıcılara da yer verildi.

Görüntü Dökümü:

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-İddianameye giren fotoğraflar

-Olayla ilgili arşiv görüntüler

13.03.2018 - 13.18 - Haber Kodu : 180313098

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2- KAPTAN PİLOT BERİL GEBEŞ\'İN İSTANBUL\'DAN KALKIŞ İÇİN YAPTIĞI KONUŞMALAR SES KAYITLARINDA

Haber: Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ / İstanbul DHA

İran\'da yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden özel uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş\'in İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan Birleşik Arap Emirlikleri\'ne uçuşundaki ses kayıtları yayınlandı.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Atatürk Havalimanı\'ndan kalkış yapan Beril Gebeş Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi\'nden motor çalıştırma için izin aldıktan sonra piste ilerliyor. Kalkış öncesi \" Günaydın \" diyen Gebeş\'e hava trafik kontrolorü 35 sol pistinden kalkabileceğini bildiriyor. Gebeş 5 bin feette olduğunu belirttikten sonra konuşmasının devamında kuleye 6 bin feet\'e çıkmak istediğini bildiriyor. Kontrolörde Gebeş\'e 6 bin feet\'e yükselebileceğini söylüyor. Uçağın İstanbul\'dan kalkışında herhangi bir sorun yaşanmadan kalktığı anlaşılıyor.

Kara kutu olarak bilinen Flight Recorder (Uçuş Veri Kaydedicisi ) cihazında ise kokpit ekibinin konuşmalarıda bulunuyor. Kaza sonrası kara kutu araştırma ekipleri tarafından bulunmuştu. Kara kutu olarak tabir edilen cihazda seyir ve iletişim kayıtlarınında bulunduğu 88 ayrı veri incelenerek kazanın oluşumuna ilişkin bilgilerde edinilebilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Ses kaydı

13.03.2018 - 13.48 - Haber Kodu : 180313105

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(Ek bilgi ve görüntüyle)

3- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ\'NDE KAVGA: 3 ÖĞRENCİ YARALI... 22 DE GÖZALTI VAR

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

İstanbul Üniversitesi\'nde iki grup arasında çıkan kavgada 3 öğrenci yaralandı, 22 öğrenci gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü\'nde sabah saatlerinde bir öğrenci karşıt görüşlü öğrenciler tarafından darp edildi. Darp edilen öğrencinin arkadaşlarının da olaya karışmasıyla kavga büyüdü. Kavgada 3 öğrenci yaralandı. Bunun üzerine okul yönetimi durumu polis ekiplerine bildirdi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri okula gelerek toplam 22 öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrenciler Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Ambulansların kampüse girişi

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Kavgayla ilgili öğrencilerin çektiği görüntü

13.03.2018 - 13.00 - Haber Kodu : 180313090

13.03.2018 - 13.59 - Haber Kodu : 18031311

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4- UBER ŞOFÖRLERİ VE YOLCULARINA CEZA YAĞDI

Haber: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

İstanbul\'da taksiciler ile UBER uygulaması çalışanları arasındaki tartışma ve kavgalar büyürken Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2018 yılı içinde, Uber ve benzeri uygulamalarla hizmet veren 2 bin 214 sürücü ile uygulamayı kullanan 2 bin 321 yolcuya ceza kestiği belirtildi.

2018 YILINDA 2 BİN 214 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri 2018 yılı içerisinde UBER ve benzeri uygulamalarla korsan yolcu taşımacılığı yapan 2 bin 214 sürücüye 3 bin 6\'şar lira para cezası kesti. Ceza kesilen şoförlerin büyük çoğunluğunun UBER uygulamasına kayıtlı şoförler olduğu belirtildi.

YOLCULARA DA CEZA KESİLDİ

Öte yandan bu uygulamaları kullanarak yolculuk yapan yolcular da cezadan kurtulamadı. Yapılan çalışmalarda toplam 2 bin 321 yolcuya da 344\'er lira ceza kesildiği öğrenildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 2017 yılında toplamda 4 bin 747 Uber sürücüsü ile içinde bulunan 5 bin 3 yolcuya para cezası kesmişti. 2016 yılında yapılan uygulamalarda ise 598 sürücüye ceza kesilirken 614 yolcu da ceza almıştı.

YASA NE DİYOR?

Yapılan denetimlerde izin belgesi almadan ticari faaliyet yürüten ya da aldığı belgenin dışında faaliyet yürüten sürücülere Karayolları Trafik Kanunu\'na göre, ilgili belediyeden izin veya ruhsat olmaksızın, belediye sınırları dahilin de ticari amaçlı yolcu taşımak maddesine istinaden 1. defada 3 bin 6 lira, ikinci defasında 5 bin 10 lira cezai işlem uygulanıyor. Bu araçlarda hizmet alan yolculara da ilgili belediyeden izin veya ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak\" maddesi uyarınca 344 lira para cezası veriliyor.

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5- İSTANBUL\'DA FİDYE OPERASYONU

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

İstanbul\'a kaçak yollarla giriş yaparak Avrupa\'ya gitmeye çalışan Pakistan uyruklu Ş.E\'yi, kaçırarak Suudi Arabistan\'da bulunan ailesinden 50 bin dolar fidye istedikleri iddia edilen 3 kişi yakalandı. Düzenlenen operasyonda zorla bir evde tutulan 18 yaşındaki genç Ş.E. kurtarıldı. Öte yandan Ş.E.\'nin Pakistan\'da olan bir rütbeli bir polis memurunun attığı mesajla Türk polisine teşekkür ettiği belirtildi.

FİDYE ÖDEMELERİNE RAĞMEN ÇOCUK BIRAKILMAYINCA POLİSE HABER VERDİLER

Esenler\'de 22 Şubat\'ta meydana gelen olayda İstanbul\'a yasadışı yollarla geldiği öğrenilen Ş.E adlı genç, yolda silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Polis soruşturmasına göre Ş.E.\'nin Suudi Arabistan\'da bulunan ağabeyini arayan şüppheliler 50 bin dolar fidye istedi. Aile polise haber vermeden topladığı 6 bin doları şüphelilere gönderdi. Ancak genci bırakmayan zanlılar bir kez daha para istedi. Aile 40 bin lira göndermesine rağmen Ş.E., bırakılmayınca İstanbul\'da bulunan bulunan bir akrabalarından yardım istedi.

POLİS BİR GÜNDE YERİNİ BULDU

Cumhuriyet savcılığına 10 Mart\'ta başvuran Fahen Babar Kamhnan\'ın şikayeti üzerine İstanbul polisi devreye girdi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Rehine Kurtarma ve müzakere timi tarafından başlatılan soruşturmada polis, bir gün içinde zanlıların kimlikleri tespit etti. Pendik\'te bir evde kaldığı tespit edilen şüphelilere yönelik 11 Mart\'ta operasyon düzenlendi.

BİR ŞÜPHELİ EV ARKADAŞI ÇIKTI

Pendik, Kavaklıpınar mahallesinde bir eve yapılan baskında şüpheliler Pakistan uyruklu Rızvan K.(23) ile, Fuat A.(26) gözaltına alındı. Öte yandan olayla ilgisi olduğu tespit edilen mağdur Ş.E.\'nin ev arkadaşı Ashvan A.(25) de yakalandı. Operasyon sırasında şüphelilerin 18 gün rehin tuttukları Ş.E de kurtarıldı. Ş.E.\'nin işkence gördüğü ve şüphelilerin cinsel istismarına uğradığı tespit edildi. Ş.E.\'nin işlemlerinin tamamlanmasını ardından sınırdışı edileceği belirtildi.

PAKİSTAN POLİSİNDEN TEŞEKKÜR MESAJI GELDİ

Öte yandan operasyonla ilgili Pakistan polisinden, İstanbul polisine teşekkür mesajı geldi. Ş.E.\'nin bir akrabası olduğu öğrenilen rütbeli bir Pakistan polisinin attığı mesajda \"Herkese iyi görevler ve vazifeler dilerim. Ulkemin kayıp bir vatandaşını kurtarmak adina gösterdiğiniz çaba ve uğraş için, bana gösterdiğiniz sabır ve saygı için, elinizden gelen yardımı esirgemediginiz için, aynı ülkeden olmasak da beni de kendiniz gibi görüp kapılarınızı açtığınız için çok teşekkür ederim. Her ülkenin iyisi kötüsü vardır. Pakistan vatandaşlarını bu şekilde tanıtan insanımız adına sizden özür dilerim. Bizler saygısız insanlar değiliz ama içimizde ister istemez cahil insanlar bulunuyor. İnşallah bir dahakine, daha güzel bir şekilde karşılaşmak ve sizlere gerçek Pakistan insanını göstermek nasip olur\" dediği öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan 3 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Kaçırılan gencin ailesine kavuşma anı

13.03.2018 - 14.22 - Haber Kodu : 180313120

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6- ZİNCİRLİKUYU\'DAKİ DEV PROJE İÇİN SORU ÖNERGESİ



Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi\'nin CHP\'li üyesi Avukat Taner Kazanoğlu, Beşiktaş Zincirlikuyu\'da yapımına devam edilen \"Çiftçi Towers\" adlı iki kulenin yer aldığı 45 katlı rezidans ve AVM projesinin imara aykırı olduğunu iddia etti. Çiftçiler Holding\'den yapılan açıklamada ise inşaatın yasalara ve mevzuata uygun olduğu belirtilerek, \"Mevzuattan kaynaklanan haklarımızın ötesinde iddia edildiği gibi, meri imar planı dışında bir imalat yapılması söz konusu değildir\" denildi.

İBB\'nin CHP\'li Meclis Üyesi Taner Kazanoğlu, Zincirlikuyu\'da yapımına devam edilen Çiftçi Towers adlı proje hakkında dün soru önergesi verdi. Kazanoğlu, yaptığı açıklamada \"Şehrin tam merkezine, Çiftçi Towers gibi silueti, görüntüyü bozan bir inşaatı diktiler. Bununla da kalmadılar. Şu anda dikey olarak yapılmış inşaat yatay olarak da devam ediyor. İnşaatı hormonlu bir şekilde büyütüyorlar. Şu anda Türkiye\'de imar affı ile ilgili bir söylenti dolaşıyor. Yasal olarak yapılan inşaatlarda bile insanlar şu anda kaçak inşaata yönelmiş durumda. İstanbul\'da Çiftçi Towers sadece gözümüzün önünde, merkezde bir yer olduğu için dikkatimizi çekti\" dedi.

İNŞAAT TAMAMLANINCA TRAFİK DAHA DA YOĞUNLAŞACAK

İnşaatın tamamlandığındfa bölgedeki trafik yoğunluğunu artıracağını belirten Kazanoğlu, \"O bölgede Zorlu AVM var, tam karşısında Çiftçi Towers diye bir AVM kuruyorlar. Etiler ve Beşiktaş bölgesindeki tüm insanlar o trafikten geçecek. Trafik yoğunluğunu artıracak. Şehir artık yaşanılamaz bir hale geldi. Gerçek anlamda İstanbul\'a ihanet ediliyor. İBB ve Beşiktaş Belediyesi görevini yapsın. Beşiktaş Belediyesi\'ne de gideceğim ve buna engel olmaları için konuyu gündeme getireceğim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na da suç duyurusunda bulunacağım\" diye konuştu.

PROJEYİ 2011\'DE BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ ONAYLADI

Kazanoğlu, mecliste yaptığı konuşmada ise \"Son dönemde İstanbul Zincirlikuyu\'da Çiftçiler Holding\'in arazisinde Türkerler İnşaat tarafından inşa edilen Çiftçi Towers adlı projede yasalar ve imar mevzuatları yok sayılarak inşaat yapılmasında göz yumulduğu iddiaları kamuoyunda geniş yer bulmaktadır. Söz konusu yerde 16 Ağustos 2010\'da 3259007 sayı ile İBB tarafından avam projesi yapılmış, 7 Aralık 2010\'da 4835 sayılı kurul kararı ile uygun görülmüş olup 3 mayıs 2011\'ta ve 2702 sayılı uygulama projesi Beşiktaş Belediyesi tarafından onaylanmıştır\" dedi.

İNŞAAT HORMONLU BİR ŞEKİLDE BÜYÜDÜ

\"Son zamanlarda imar affı çıkacağı söylentisi yaygınlaşmıştır\" diyen Kazanoğlu, İBB meclisinde \"Bu nedenle ruhsatını almış projesi devam eden inşaatlar dahi bu söylenti nedeni ile kaçak inşaata yönelmişlerdir. Çiftci Towers isimli inşaat dikey inşaatını tamamlamış fakat yatay inşaatını bilerek tamamlamamıştır. Fakat imar affı söylentisinin gündeme gelmesi nedeni ile hızlı bir biçimde yatayda kaçak yapılanmasını hızlandırmıştır. Hormonlu bir büyüme ile neredeyse arazinin tamamını içine alacak bir biçimde yatay olarak büyümüştür\" ifadelerini kullandı.

KAZANOĞLU: RUHSATA AYKIRI İNŞAAT YAPILDI MI?

Kazanoğlu, \"Son iki ay içerisinde ekte sunduğum resimde görüldüğü gibi projesine,plan notlarına ve ruhsata aykırı şekilde imalatlar yapılmış mıdır? Plan notlarında \'avam projeler İBB tarafından onaylandıktan sonra uygulama yapılacaktır\' ibaresi bulunduğundan dolayı bu yapı ile ilgili İBB tarafından herhangi bir tadilat projesi onaylanmış mıdır? Tadilat projesi onaylanması yönünde yüklenicinin veya arsa sahibinin tadilat projesi talebi var mıdır?\" diye sordu.

KAÇAK YAPILAŞMA VARSA CEZA UYGULANMALI

Çiftçi Towers projesinde, 45\'er katlı iki kulede 288 rezidans, alışveriş merkezi ve kulelerden birinin ilk 10 katında ofisler yer alıyor. Kazanoğlu Boğaziçi İmar Kanunu\'nu hatırlatarak \"İlgili inşaatla ilgili herhangi bir kaçak yapılaşma varsa bu soru önergemin göz önüne alınarak 5216 sayılı kanunun imar hareketlerini denetleme yetkisine istinaden 3194 sayılı imar kanunu, 2960 sayılı Boğaziçi kanununu gözetilerek acele olarak denetlenmesinin sağlanmasını, denetleme sonucunda kaçak yapılaşmanın tespit edilmesi halinde encümen para cezası ve yıkım cezasının uygulanmasının sağlanmasını talep ederim\" dedi.

ÇİFTÇİ TOWERS: İMAR PLANI DIŞINDA İMALAT YAPILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Öte yandan Çiftçiler Holding tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Kökleri cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Çiftçiler Holding; otomotiv, inşaat, enerji ve denizcilik olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren Türkiye ekonomisinin önemli gruplarından biridir. Bugüne kadar tüm faaliyetlerinde olduğu gibi Çiftçi Towers projesinde de yasalara ve mevzuata harfiyen uygun hareket etmiştir. Mevzuattan kaynaklanan haklarımızın ötesinde iddia edildiği gibi, meri imar planı dışında bir imalat yapılması söz konusu değildir.\"

Görüntü Dökümü:

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-\"Çiftçi Towers\" projesinden genel ve detay

-Avukat Taner Kazanoğlu\'nun İBB Meclisi\'ndeki konuşması

-Taner Kazanoğlu ile röportaj

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7- \"KELEBEKLER\"İN AFİŞİ VE FRAGMANI YAYINLANDI

Haber: Orhan SENCER / İstanbul DHA

Sundance Film Festivali 2018\'den büyük ödülle dönen \"Kelebekler\"in afişi ve fragmanı yayınlandı.

Tolga Karaçelik\'in yazıp yönettiği, Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal\'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı \"Kelebekler\"in afişi ve fragmanı yayınlandı.

Sundance Film Festivali 2018\'de \"Dünya Sineması Jüri Büyük Ödülü\" kazanarak büyük bir başarıya imza atan ve Avrupa prömiyerini 47. Uluslararası Rotterdam Film Festivali\'nde yapan film, 30 Mart Cuma günü Türkiye\'de vizyona girecek.

\"Kelebekler\", 30 yıl ayrı kalan üç kardeş Cemal, Suzan ve Kenan\'ın, yıllardır haber almadıkları babalarından gelen bir telefon üzerine Hasanlar Köyü\'nde bir araya gelmelerini ve köyde yaşananları konu alıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kelebekler filminin fragmanı

13.03.2018 - 13.27 - Haber Kodu : 180313100