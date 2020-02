DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ek görüntülerle - geniş haber)

1- KARARA TEPKİ GÖSTEREN BABA ADLİYE KORİDORUNDA KALP KRİZİ GEÇİREREK ÖLDÜ



Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Kocaeli Gölcük\'te eşinin arkadaşı Erdal Kaya tarafından boğazı kesilerek öldürülen Hacer Çetindağ\'ın babası Şaban Deniz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi\'nde görülen davada karar sonrası adliye koridorunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Gölcük\'te 2 Ekim 2015 tarihinde arkadaşı işitme engelli Selçuk Çetindağ\'ın eşi işitme engelli Hacer Çetindağ\'ı boğazını keserek öldüren işitme engelli Erdal Kaya, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, \"Kasten adam öldürme\" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, aynı davada yine \"Eşini kasten öldürme\" suçundan yargılanan Selçuk Çetindağ\'ı ise delil yetersizliğinden beraat ettirdi.

Taraflar kararı İstinaf Mahkemesi\'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi\'nde bugün görülen davaya, tutuklu sanık Erdal Kaya SEGBİS sistemi ile katıldı. Tutuksuz yargılanan ve yerel mahkemece hakkında beraat kararı verilen Selçuk Çetindağ\'ın katılmadığı duruşmada, Hacer Çetindağ\'ın babası Şaban Deniz, kardeşi Cemalettin Deniz ile ablası Ayhan Doğan ve tarafların avukatları katıldı:

Son sözü sorulan sanık Erdal Kaya, eski savunmaların tekrar ettiğini belirterek pişman olduğunu söyledi. İstinaf Savcısı Ali Parlar, sanığın, \"Kasten öldürme\" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

İSTİNAF MAHKEMESİ YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONADI

Kararını açıklayan 1. Ceza Dairesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Erdal Kaya\'ya, \"Kasten adam öldürme\" suçundan verilen müebbet hapis cezasının usul ve yasaya uygun bularak onadı. Mahkeme, Hacer Çetindağ\'ın eşi Selçuk Çetindağ\'a verilen beraat kararını da onadı.

KARDEŞİ CAMDAN ATLAMAK İSTEDİ BABASI KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Hacer Çetindağ\'ın yakınları karara tepki gösterdi. Hacer Çetindağ\'ın kardeşi Cemalettin Deniz, karar üzerine adliyenin beşinci katından cama doğru koşarak intihar etmek istedi. Cemalettin Deniz kapalı camı açana kadar güvenlik görevlileri tarafından durduruldu.

AMBULANS YARIM SAAT SONRA GELDİ

Bu sırada Hacer Çetindağ\'ın babası Şaban Deniz de yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Şaban Deniz\'e ilk müdahaleyi polis, özel güvenlik görevlileri ve adliyenin sağlık personeli yaptı. Ambulans, haber verildikten yaklaşık yarım saat sonra geldi. Şaban Deniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şaban Deniz, ambulansa bindirilerek adliyeden götürüldü.

2- ASKERİ UÇAK AFAD EKİBİNİ İRAN\'A GÖTÜRDÜ

Haber: Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHA

İran\'da düşen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bölgeye Türkiye\'den ekip gönderildi. Enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak AFAD personeli, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'na ait bir uçakla İran\'a hareket etti.



3- DÜŞEN UÇAKTAKİ 11 KİŞİNİN HİKAYESİ...

* İran\'da düşen Başaran Holding\'e ait jette hayatını kaybeden 3\'ü mürettebat 11 kişiyle ilgili yeni fotoğraf ve bilgiler...

* Başaran Holding\'in Kemerburgaz\'daki binasında sessizlik hakim.



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA

İran\'da düşen uçakta hayatını kaybeden 11 kişiyle ilgili yeni bilgi ve fotoğraflar ortaya çıktı.

İş adamı Hüseyin Başaran\'ın kızı Mina Başaran, arkadaşları Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun, Ayşe And, kaptan pilot Beril Gebeş, ikinci kaptan Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu düşen uçakta hayatını kaybetti.

GELECEK AY EVLENECEKLERDİ

Hüseyin Başaran\'ın kızı Mina Başaran\'ın gelecek ay düğünü olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte bekarlığa veda partisi için Dubai\'ye gittikleri öğrenildi. Mina Başaran Ekim ayında nişanlandığı Murat Gezer ile gelecek ay evlenecekti.

2 GÜN ÖNCE O FOTOĞRAFI PAYLAŞMIŞTI

Hayatını kaybedenlerden Aslı İzmirli, 10 Mart\'ta Başaran\'ın bekarlığa veda partisi için bir araya geldiği arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Mücevher tasarımcısı olan İzmirli\'nin \'Gia Jewels\' isimli bir markası bulunuyordu. Aslı İzmirli Kasım ayının sonunda nişanlanmıştı.

MODA, SAĞLIK GİBİ ALANLARDA ÇALIŞIYORLARDI

Baguette Jewellery kurucularından Jasmin Baruh Siloni ise yaklaşık 2 yıl önce evlenmişti. New York Ackerman Institute mezunu olan Ayşe And ise klinik psikologdu. Liana Hananel, \"Lily and Rose\" isimli marka ile bir çok ünlü ismi giydiriyordu. Eğitimini moda ve pazarlama alanında tamamlayan Sinem Akay, \'Casa di Denim\' adlı kendi markasını geçtiğimiz yıl kurmuştu.

Burcu Gündoğar Urfalı ise İstanbul Teknik Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümü ile Fashion İnstitute of Technology New York\'ta eğitim aldı. Urfalı, mezun olma projesi ile \'Critic\'s Award\' alan ilk Türk öğrenci olmuştu. Urfalı, 2015 yılında \"Bug Uniform\" adında kendi şirketini kurarak, kurumsal firmaların personellerine üniforma tasarımı ve üretimi yapmaktadır.

Zeynep Coşkun, Bursalı iş adamı olan Orhan Coşkun\'un kızı mimar Zeynep Coşkun\'da bu yaz evlenecekti.

MELİKE KUVVET İLK KADIN PİLOTLARDAN

Uçağın Kaptan Pilotu Beril Gebeş\'ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken Ayjet Uçuş Okulu\'nu bitirip pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları\'nda Airbus A320 filosunda uçtu. Uçağın ikinci pilotu ise Melike Kuvvet\'ti. Türk Hava Kuvvetleri\'nin ilk kadın pilotlarından biri olan Kuvvet daha sonra özel sektöre geçti.



KABİN MEMURU EDA USLU

Uçuş ekibinde ise kabin memuru olarak Eda Uslu görev yapıyordu. Uslu yaklaşık 10 yıl TAV Havalimanlarında yer hizmetlerinde çalıştıktan sonra 1 yıldır Başaran Holding\'de kabin memuru olarak görev yapıyordu.

Eda Uslu, sosyal medya hesabında geçen cuma günü Kaptan pilot Melike Kuvvet ile akşam yemeğinde çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.

HOLDİNG BİNASINDA SESSİZLİK HAKİM

Bu arada Kemerburgaz\'da bulunan Başaran Holding binasında sessizlik hakim.

4- GAZİ MAHALLESİ\'NDEKİ OLAYLARDA ÖLENLER ANILDI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Gazi Mahallesi olaylarının 23. yıldönümünde ölenler yürüyüşle anıldı.

Gazi Mahallesi\'nde sabah erken saatlerden itibaren toplanmalar başladı. Ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu bir pankart açan kalabalık grup saat 11.00\'da yürüyüşe geçti. Gazi Cemevi\'nden eski postanenin önüne gelen grup burada ölenler için karanfil bıraktı. Yapılan basın açıklamasında \'Gazi Olayları\'nın sorumlularının bulunarak cezalandırılması istendi. Grup daha sonra olayın ilk gerçekleştiği kahvehaneye doğru sloganlara yürüyüşüne devam etti. Kahvehane önüne de karanfil bırakan grup mezarlığa doğru yürüyüşüne devam etti.

Olaylara hayatını kaybedenlerin yakınları mezarlar başında gözyaşı döktü. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından dualar edildi. Mezarlara karanfil bırakıldıktan sonra grup olaysız şekilde dağıldı. Polis yürüyüşü uzaktan takip ederken, Gazi Polis Merkezi\'nin çatısından polislerin fotoğraf ve görüntü çektiği görüldü.

5- BEYOĞLU\'NDAKİ VAHŞET: LİSE ÖĞRENCİSİNİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ BABA ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)

Beyoğlu\'nda lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili baba ve bir kişi adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu\'ndaki metruk bir binada dün akşam 18 yaşındaki Doğukan Köksal\'ın yakılmış cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili gencin babası Ayhan Köksal ve bir kişi gözaltına alındı. Bugün Polis Merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, polis aracına bindirildiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.



6- DİNK CİNAYETİ DAVASI\'NDA DÖNEMİN İSTANBUL İL JANDARMA GÖREVLİSİ: ORTADA OLMAYAN BİR GÖRÜNTÜDEN DOLAYI SUÇLANIYORUM



Özden ATİK / İSTANBUL, DHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 9\'u tutuklu 85 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı görevlisi astsubay Yavuz Karakaya, görüntü inceleme tespit tutanağında cinayet işlendiği sırada orada bulunduğuna ilişkin iddiayı reddederek \"Ortada olmayan bir görüntüden dolayı suçlanıyorum\" dedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, dönemin İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek ve Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile eski jandarma ve emniyet görevlilerinin de aralarında yer aldığı tutuklu sanıklar getirilirken; 13 tutuksuz sanık da hazır bulundu. Duruşmaya, 3 tutuklu sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

\"ORTADA OLMAYAN BİR GÖRÜNTÜDEN DOLAYI SUÇLANIYORUM\"

Duruşmada, dönemin tutuklu sanıklarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı görevlisi Astsubay Yavuz Karakaya savunmasını yaptı. \"Bu kirli davaya adının karıştırılmasından ötürü utanç duyuyorum\" diyen sanık Karakaya, suçlamaları reddetti. Sanık Yavuz Karakaya, diğer sanıklar Yusuf Bozca ve Ogün Samast\'ın soruşturma ve dava aşamasında verdikleri ifadelerle kendisini suçladıklarını, ayrıca dosyada yer alan görüntü inceleme tespit tutanağında, cinayetin işlenmesi sırasında orada bulunduğunun iddia edildiğini ancak kesinlikle orada bulunmadığını belirtti. Sanık Karakaya, \"İstanbul TEM ekiplerince cinayet mahallindeki güvenlik kameralarının incelenmesine ilişkin hazırlanan tespit tutanağında, bir grup jandarma personelinin bulunduğu iddia edilmiş ve bu şahıslar da sanık Yusuf Bozca\'ya onaylattırılmaya çalışılmıştır. Ortada olmayan bir görüntüden dolayı suçlanıyorum. Tutanaktaki görüntüdeki şahısların bir kısmına emekli, bir kısmına da FETÖ\'cü denilmiştir. Bu tutanağı hazırlayan arkadaşlar, görüntüde emekli olarak belirttikleri şahısların emekli olduklarını ense tıraşından mı anladılar? 30 yıldır jandarma görevlisiyim böyle bir şeye hiç şahit olmadım\" dedi.

\"TUTANAK CİDDİYETTEN UZAK HAZIRLANMIŞTIR\"

Tutanaktaki bilgilerle Ogün Samast\'ın ifadelerinin çelişkili olduğunu belirten sanık Karakaya, şunları söyledi:

\"Samast cinayetten 9 yıl sonra cinayette ihmali olan kamu görevlilerine ilişkin soruşturmada verdiği ifadesinde cinayet günü olay yerinde kendisini takip eden ve kameraya çeken kişilerden bahsetmiştir. Bu görüntülerin Samsun\'da gözaltına alındığında kendisine gösterildiğini anlatmıştır. Ogün Samast\'ın 9 yıl sonra anlattığı, varlığı bile kesin olamayan görüntüler nedeniyle bu davaya dahil edildik. Bu görüntülere ben ulaşamadım. Bu görüntülerin var olup olmadığı ortaya konulamamıştır. Soyut delil ötesine geçemeyen yorumları ete kemiğe büründürme çabasından başka bir şey değildir. Adı geçen tutanak ciddiyetten uzak hazırlanmıştır\" diye konuştu.

Savunmasının ardından üye hakimin, \"Sanıklardan Muharrem Demirkale\'nin kendisine \'abi\' diye seslendiğini\" sorması üzerine sanık Yavuz Karakaya, \"Bu ciddiyetsiz bir iddia. Muharrem Demirkale herkese aynı şekilde hitap eden kişidir\" diye cevap verdi. Duruşmaya, öğle arası verildi.



