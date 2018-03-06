DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- İSTANBUL\'DA \" KURT KAPANI 15\" DENETİMİ (1)



Haber-Kamera : Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ -İSTANBUL-DHA

İstanbul\'da \"Kurt Kapanı 15\" denetimi yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'nün koordinesinde 39 ilçenin emniyet müdürlüğü ekipleri, 100 noktada 1500 polis ile \"Kurt Kapanı-15\" denetimi gerçekleştiriyor

ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Uygulama kapsamında Bostancı İDO İskelesi önünde de polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurdu. Araçları didik didik arayan polis, Genel Bilgi Taraması (GBT) da yaptı. Narkotik köpekleri ve polis helikopteri de denetime katıldı.



Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Şüpheli araç aranması

-GBT yapılması

-Özel harekat polislerinden görüntü

-Narkotik köpeklerle araç aranması

-Polis helikopterinden görüntü

-Sürücü ile röp

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2- AKM\'DE İŞ MAKİNESİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Taksim\'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM)\'nin yıkımında iş makinesi çalışmaya başladı.

Geçtiğimiz ay dış cephedeki camların kırımıyla başlanan AKM\'nin yıkımında bugün iş makinesi devreye girdi. İş makinesi alt katlarda çalışmaya başladı. Yeni AKM binasının 2019\'un ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-İş makinesinin görüntüsü

-AKM\'nin havadan arşiv görüntüsü

06.03.2018 - 13.11 Haber Kodu : 180306069_

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3- MESAM\'IN ESKİ YÖNETİMİ: KARAR HUKUK DIŞI... MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIZ



Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA)

MESAM\'ın eski yönetimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nca MESAM\'a yeni bir yönetim atanmasının hukuk dışı olduğunu belirterek, karara itiraz edeceklerini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı incelemeler neticesinde Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği\'ne (MESAM) yeni bir yönetim atadı. Arif Sağ\'ın başkanlığını yaptığı eski MESAM yönetim kurulunun üyeleri, bugün konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Arif Sağ rahatsızlığı nedeniyle açıklamaya katılamadı. Grup adına konuşan MESAM eski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cahit Berkay, \"Kendi yazılı talebimiz doğrultusunda MESAM\'da yapılan inceleme ve teftiş sonuçlanmadan, ne gibi olumsuz bir tespit yapıldığına dair herhangi bir bilgi verilmeksizin, mevcut yönetim kurulunun tedbiren işten el çektirilerek yerine geçici bir yönetim kurulu atanması ve olağan genel kurulumuzun ileri bir tarihe ertelenmesi, öncelikli olarak anayasal savunma hakkımızı engelleyen hukuk dışı bir yaptırımdır\" dedi.

\"MESAM\'I ZARAR UĞRATACAKTIR\"

Cahit Berkay sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bu şekilde geçici bir yönetim atanmasına dair bakanlıkça uygulanan usul, MESAM\'ın bağlı bulunduğu 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili mevzuata tamamen aykırıdır. Mevcut yönetim,kurulumuza bir yaptırım olarak uygulanan görevden el çektirme ve geçici yönetim atanmasına dair idari işlem tamamen yasal mevzuata aykırı şekilde işletilmiştir. Ayrıca yine kanun ve tüm yasal mevzuatla belirlenen gelen kurulun yapılmasına yönelik hukuki prosedür gereğince 2 yılda bir, Mart ayının sonuna kadar yapılması mecburiyet arz eden genel kurul tarihinin bu şekilde ertelenmesi, MESAM\'ı maddi ve manevi açıdan telafisi mümkün olmayan bir şekilde zarara uğratacaktır.\"

Kararın kendilerine bugün tebliğ edildiğini belirten MESAM eski Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Timisi de \"Dilekçelerimiz hazır. Fikri ve Sınai Hukuk Mahkemesi\'ne tedbir kararı için başvuracağız. Onun ardından da Bölge İdare Mahkemesi\'ne yürütmenin durdurulmasıyla ilgili bir başvurumuz olacak\" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-MESAM\'ın eski yönetim kurulu üyeleri

-Cahit Berkay ve Ali Haydar Timisi\'nin açıklamaları

-Genel ve detaylar

06.03.2018 - 14.42 Haber Kodu : 180306101

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4- İSTANBUL\'DA MAKET UÇAKLARLA SALDIRI GİRİŞİMİ İDDİASINA YÖNELİK DAVA : 1 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Terör örgütü DEAŞ adına İstanbul\'da maket uçaklarla bombalı saldırı düzenleyecekleri iddiasıyla 5\'i tutuklu 8 Çeçen uyruklu sanığın yargılandığı davada bir kadın sanık ev hapsi konularak tahliye edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 5\'i tutuklu tutuklu 8 sanık ve avukatları hazır bulundu. Mahkemeye gelen evrakların okunmasının ardından başka suçtan tutuklu bulunan yabancı uyruklu bir kişi tanık olarak dinlendi. Daha sonra söz verilen sanıklar tahliye talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu, sanıklara istenilen atılı suçların ceza miktarının dikkate alınarak tutukluluk hallerininde devamı yönünde karar verilmesini talep etti. Ara kararını veren mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve gelen raporlara göre tutuklu sanık Zelimkhan Tsaysaev\'in ev hapsine karar vererek tahliyesine hükmetti. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN...

İddianamede, DEAŞ\'ın maket uçaklarla Türkiye\'ye bombalı saldırı yapacağı, bu uçaklarla ilgili Türkiye\'ye yönelik izleme ve keşif faaliyetlerinde bulunulduğu belirtiliyor.

Uçakların sipariş usulü elde edildiği belirtilen iddianamede bu uçakların 17-50 kilogram ağırlığında patlayıcı taşıma kapasitesinin olduğunun tespit edildiği, suç tarihi aralığında DEAŞ\'ın Türkiye\'ye eylem yapmak için 25 kişilik eğitimli bir timi hazır beklettiği bilgisine ulaşıldığı vurgulandı. Şüphelilerin bu kapsamda, DEAŞ terör örgütü adına faaliyette bulundukları ve böylelikle DEAŞ terör örgütüne üye olma suçunu işledikleri belirtilerek, sanıkların 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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5- DEMET ŞENER\'İN EDVİNA SPONZA\'YA AÇTIĞI DAVA

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Demet Şener\'in, eski eşi İbrahim Kutluay\'la evlilik dışı ilişki yaşadığı iddiasıyla Edvina Sponza\'ya 500 bin TL\'lik manevi tazminat davası açtığı davanın görülmesine İstanbul Adalet Sarayı\'nda devam edildi.

İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde görülen davanın ikinci celsesinde davacı Demet Şener avukatlarıyla birlikte katılırken davalı Sponza\'yı avukatları temsil etti.



\"ZARF İÇİNDE SİYAH İÇ ÇAMAŞIRI GÖNDERDİ\"

Duruşmada her tarafların tanıkları dinlendi. İlk olarak Şener\'in spor hocası ve ağabeyi tanık olarak dinlendi. Demet Şener\'in 10 yıldır özel spor hocası olduğunu belirten tanık Eftan Metin, 2016 Eylül ayında Demet Şener ile evde antreman yaptıkları sırada Edvina Sponza\'nın

şoförünün kapıya gelerek bıraktığı zarftan siyah iç çamaşır takımı ve \'Bunu bana yalancı kocan vermişti. Artık başka birine verir\' yazılı notun çıktığını öne sürdü. Metin, zarfın gelmesinden sonra çocukların da evde olduğu sırada Demet\'in tabletine Sponza\'nın iki çıplak fotoğrafının düştüğünü altında da İbrahim Kutluay\'la ilgili yazı olduğunu söyledi.

\"İBRAHİM\'LE FOTOĞRAFLARINI CEP TELEFONUMA GÖNDERDİ\"

Ardından Demet Şener\'in ağabeyi Enis Şener\'in tanık olarak dinlendi. Enis Şener, \"Ortak arkadaşımız Ebru bir gün beni aradı. Yanında Edvina Sponza\'nın olduğunu ve kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. İl dışında olduğum için Sponza\'ya numaramı vermesini ve daha sonra aramasını istedim. Daha sonra aradı ve İbrahim\'le ilişkisinin olduğunu, bunu ispatlayabileceğini, İbrahim\'le evleneceklerini, Demet\'in ayrılması gerektiğini söyledi. Bu konuda İbrahim\'le çekilmiş fotoğrafları whatsapp üzerinden yolladı. Ben de bunları Demet\'e gönderdim\" diye konuştu. Enis Şener, Sponza\'nın istemesi üzerine Bebek\'te bir araya geldiklerinde, İbrahim\'in kendisine hediye ettiğini söylediği bir tablo, iki yüzük ve bir de itiraf mektubunu Demet Şener\'e iletilmek üzere verdiğini iddia etti.

Daha sonra Edvina Sponza\'nın iki arkadaşı tanık olarak dinlendi. Sponza\'nın tanıkları, İbrahim Kutluay ile ilişki yaşadıkları konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi. Duruşma, delillerin bildirilmesi için ertelendi

Görüntü Dökümü:

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-Şener\'in adliyeden ayrılması

06.03.2018 - 12.43 Haber Kodu : 180306066_

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6- ULUSLARARASI VİCDAN KONVOY\'U İSTANBUL\'DAN YOLA ÇIKTI



Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA)

Suriye\'de 7 yıldır devam eden savasta hapsedilen, işkence ve kötü muamele gören kadınlara dikkati çekmek, özgürlüklerini talep etmek üzere oluşturulan \'Uluslararası Vicdan Konvoyu\', Hatay\'a gitmek üzere İstanbul\'dan yola çıktı. Yaklaşık 200 otobüsten oluşan konvoyda bulunan kadınlar, \'Dünya Kadınlar Günü\' kapsamında 8 Mart\'ta Suriye sınırında basın açıklaması yapacak.

İnsan Hak ve Adalet Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Gülden Sönmez, \"Dünyanın dört bir yanından din, dil, ırk fark etmeden bir dünya kadın toplandık, insanlığın vicdanına doğru yola çıkıyoruz\" dedi. Konvoya katılanlar arasında yer alan ünlü rallici Burcu Çetinkaya, \"Suriye\'de zindanlarda türlü türlü işkencelere maruz kalan kadınlar var. Onların sesini duyurmak için çorbada bir parça tuzumuz varsa ne mutlu bize\" diye konuştu.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde 55 ülkeden bir araya gelen kadınlar, Suriye\'de savaşın başından bu yana hapsedilen ve işkence gören kadınlara dikkat çekmek için oluşturulan \'Uluslararası Vicdan Konvoyu\' adı altında otobüslerle İstanbul\'dan Hatay\'a doğru yola çıktı. Yenikapı Etkinlik Alanı\'nda toplanan kadınlar, hareket etmeden önce bir basın açıklaması yaptı.

BASIN AÇIKLAMASI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE YAPILDI

Yerli ve yabancı olmak üzere çok sayıda medya mensubunun takip ettiği basın açıklaması hem İngilizce hem de Türkçe yapıldı. İngilizce açıklama İskoçyalı gazeteci-yazar ve kadın hakları aktivisti Yvonne Ridley tarafından okunurken, Türkçe açıklamayı ise İnsan Hak ve Adalet Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Gülden Sönmez yaptı.



6 BİN 736 KADIN HAPİSHANELERDE TUTULUYOR

2011 Mart ayından bu yana devam eden Suriye\'deki savaşta 1 milyona yakın insanın hayatını kaybettiğini belirten Gülden Sönmez, Suriye rejimi tarafından halen hapishanelerden olan kadın sayısının 6 bin 736, bunların da 417\'sinin kız çocuğu olduğunu açıkladı.

Kadın tutukluların işkence ve kötü muamelelere maruz kaldığının altını çizen Gülden Sönmez, \"Suriye\'deki savaş sırasında kadınlara yönelik cinsel saldırı, işkence, hukuksuz tutulmalar, uluslararası hukuka göre savaş suçu ve insanlığa karşı suç niteliğindedir. Bilinen tek gerçek şudur ki; Suriye rejimi, kadınlara tecavüz ve saldırıyı bir savaş silahı olarak kullanmaktadır\" diye konuştu.

TÜM İNSANLIĞI KADINLARIN KORUNMASI İÇİN ETKİLİ TEDRBİRLER ALMAYA DAVET ETTİLER

Gülden Sönmez Uluslararası Vicdan Konvoyu\'nun amacının, Suriye\'de kadınların işkence, tecavüz, infaz, hapis ve mültecilikle gelen dramlarına dikkat çekmek, savaş sebebiyle haksız bir şekilde tutulan tüm kız çocukları ve kadın mahpusların serbest bırakılması için çağrı yapmak ve girişim başlatmak, tüm insanlığı savaşlarda kadınların korunması için etkili tedbirler almaya davet etmek olduğunu dile getirdi.

\"SENİ KURTARMAK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ\"

Konvoya sadece kadınların katıldığını aktaran Sönmez şunları söyledi:

\"Dünyanın dört bir yanından din, dil, ırk fark etmeden bir dünya kadın toplandık, insanlığın vicdanına doğru yola çıkıyoruz. Suriye hapishanelerinde beklenen vicdanın bu konvoyda olduğunu söylemek üzere yola çıkıyoruz. Dünya sessiz kaldıkça zalimler cesaret buluyorlar. Çok beklediğinizi biliyoruz, \'nerede insanlık\' dediğinizi duyuyoruz Suriyeli kardeşim. Biz buradayız, seni terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Seni kurtarmak için yola çıkıyoruz. Konvoyumuza ve sesimize herkesi katarak size geliyoruz.\"

BURCU ÇETİNKAYA\'DAN DESTEK

Uluslararası Vicdan Konvoyu\'na katılanlar arasında ünlü kadın rallici Burcu Çetinkaya da yer aldı. Suriye\'de zindanlarda türlü türlü işkencelere maruz kalan kadınlar var. Onların sesini duyurmak için çorbada bir parça tuzumuz varsa ne mutlu bize\" ifadelerini kullandı.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ\'NDE HATAY\'DAN SESLENECEKLER

Yola çıkan konvoyun sırasıyla uğrayacağı duraklar, Kocaeli, Sakarya, Ankara ve Adana olacak. 8 Mart günü Hatay\'da sona erecek olan yolculuğun ardından kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde de Hatay Fuar Alanı\'ndan basın açıklamasında bulunacak.

DESTEK VEREN STK\'LAR

Öte yandan Vicdan Konvoyu, aralarında Kadın ve Demokrasi Derneği, İHH, Ensar Vakfı, Memur Sendikaları Federasyonu, Diyanet Vakfı, Özgür-Der, Hukukçular Derneği\'nin olduğu bazı sivil toplum kuruluşları tarafından düzenleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Yenikapı\'da sırayla bekleyen otobüsler

-Konvoya katılacak kadınlar

-Otobüslerden görüntüler

-Kadınları otobüslere binişi

-İngilizce basın açıklamasının okunması

-Gülden Sönmez\'in açıklamaarı

-Yurt dışından katılımcılar

-Burcu Çetinkaya ile röp

-Otobüslerin hareket etmesi

-Korno çalarak alandan hareket edilmesi

-Genel ve detaylar

06.03.2018 - 12.52 Haber Kodu : 180306067