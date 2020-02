DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1 (ek bilgilerle)- BAKIRKÖY\'DE SİLAHLI SALDIRIDA YARALANAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ - Ali AKSOYER- İSTANBUL DHA

Bakırköy\'de sabah sporundan dönerken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan Kemal Serdar Sitoçi(70) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay sabah saatlerinde Ataköy 1. kısım Yeni Fişek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spordan dönen Kemal Serdar Sitoçi\'nin yanına yaklaşan bir kişi silahını çıkararak ateş etmeye başladı. Sitoçi vücuduna isabet eden çok sayıda mermiyle ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sitoçi, çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırının yaşandığı noktaya güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Olay yeri inceme ekipleri çok sayıda mermi kovanı tespit etti. Sitoçi ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Olay yeri incelemenin çalışmaları

-Caddeden görüntü

-Diğer detaylar

23.02.2018 - 10.34 Haber Kodu : 180223018

====================

2- CHP\'DEN \'ÇOCUK İSTİSMARINA HAYIR\' EYLEMİ...

* CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,

\"Son 10 yılda hızla artan çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına karşı acil önlem alınmasını istiyoruz\"

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı tarafından, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla, Rumeli Hisarı Sahili\'nde düzenlenen eylemde \"Sesimi duy\" yazılı siyah renkli binlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu\'nun önderliğinde, belediye başkanları ve milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen eyleme il ve ilçe teşkilatı yöneticileri ile partililerden oluşan kalabalık bir grup destek verdi.

\"Çocuk istismarına dur de!\" yazılı büyük bir pankart açan CHP\'li grup, sık sık \"Susma haykır istismara hayır\" sloganları attı. Eyleme denizden destek veren bazı teknelere asılan \"Çocuk susar sen susma, istismara sessiz kalma\" yazılı pankartlar da dikat çekti.

BOĞAZI SİYAHA BÜRÜYEN BALONLAR

Çocuklara yönelik istismara dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla CHP\'liler hem denizden hem karadan gökyüzüne binlerce siyah renkli balon bıraktı. \"Sesimi duy\" yazılı balonlar, denizde teknelerden, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki partililere ait araçlardan ve sahilde bulunanların eş zamanlı olarak uçuruldu. Gökyüzü, uçurulan balonlarla bir anda siyaha büründü.

Canan Kaftancıoğlu, eylemin ardından bir basın açıklaması yaptı. Son dönemde Türkiye\'nin dört bir yanında gelen çocuk istismarı haberleri nedeniyle sarsıldıklarını kaydeden Kaftancıoğlu, \"İstismar toplumsal hayatın her alanına sirayet etmiş durumda. Artarak yaşanan vakalar kanımızın donduğu, bunun insanlıkla yakından uzaktan ilişkisi yok dediğimiz korkunçluktadır\" diye konuştu.

\"ÇOCUK İSTİSMARI SON 10 YILDA 7 KAT ARTTI\"

Canan Kaftancıoğlu, son 10 yılda çocuk istismarının tam 7 kat arttığını, 300 bin istismar vakası yaşandığını aktardı. Kaftancıoğlu, \"Ülkemizde 181 binin üzerinde gelin edilmiş çocuk var. Dini nikahlar nedeniyle gerçek sayı bunun çok üzerindedir. Çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarında Türkiye, dünyada 3\'üncü sırada. Onlar yazmasa da söylemese de biz her yerde söyleyecek ve susmayacağız\" dedi.

\"CEZA BİR KISAS YA DA İNTİKAMI DEĞİL, ONARICI VE CAYDIRICILIĞI HEDEFLEMELİDİR\"

Çocuk tecavüzünün toplumsal ve ekonomik nedenlerle yakından ilişkili olduğunu ifade eden Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

\"Devletten en büyük beklentimiz geleceğimiz olan çocuklarımızı koruma ve kollamasıdır. Hukuki yaptırımların ağırlaştırılmasını elbette öneriyoruz. Ama verilecek ceza bir kısas ya da intikamı değil, onarıcı ve caydırıcılığı hedeflemelidir. Verilen ceza ne kadar ağır olursa olsun toplum vicdanını rahatlatacak ama yeni cinayet ve tecavüzlerin gerçekleşmesini engellemeyecektir. Yaşanmış olaylar için etkin, caydırıcı ve onarıcı hukuk mekanizmaları kurulurken, gelecekte bu suçların yaşanmaması için sosyal ve ekonomik önlemlere ağırlık verilmelidir. Son 10 yılda hızla artan çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına karşı acil önlem alınmasını istiyoruz. Toplumun tüm kesimlerini rahatsız eden, vicdanları yaralayan bu acı olayların yersiz, mesnetsiz açıklamalarla sulandırılmasını reddediyoruz. Ülkemizde çocuk istismarının bir daha hiç yaşanmaması için kalıcı, katılımcı ve etkin çözümü savunuyoruz.\"

\"SİYASAL, EKONOMİK, SOSYO-KÜLTÜREL KOŞULLARI DÖNÜŞTÜRMEK\"

Canan Kaftancıoğlu, \"Şimdi içinde bulunduğumuz siyasal, ekonomik, sosyo-kültürel koşulları dönüştürmek, eğitim sistemini yeniden, çağdaş insani değer anlayışı temelinde yapılandırmak ve durumun ötesine bakmak gerekiyor\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Rumeli Hisarı sahilinde toplananlar

-CHP\'lilerin açtığı pankartlar

-Denizdeki teknelerin desteği

-Açılan dövizler

-Slogan atılması

-Canan Kaftancıoğlu ve eyleme katılan milletvekilleri

-\'sesimi duy\' yazılı balonlar

-Köprü üzerinde balon uçurmak için ilerleyen minibüsler

-Denizden ve köprüden balonların uçurulması

-Partililerin balonları bırakması

-Canan Kaftancıoğlu\'nun basın açıklaması

-Drone ile çekilmiş havadan görüntüler

23.02.2018 - 13.36 - Haber Kodu : 180223070

==========================

- (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

3- MARTI PROJESİ\'NDE KARA BÖLÜMÜ İNŞAATI DURDU, \"KURUL KARARI\" BEKLENİYOR

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA - Ali AKSOYER / İstanbul DHA

Kabataş\'ta \'martı\' şeklinde olması nedeniyle kamuoyunda \'Martı Projesi\' olarak bilinen \"Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi\" projesi inşaatı, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu\'ndan kara bölümüne henüz izin çıkmadığı için durdu.

İPTAL YOK KURUL KARARI BEKLENİYOR

Edinilen bilgiye göre, proje alanında yaklaşık 1 aydır tek bir çivi bile çakılmadığı belirtildi. Havadan görüntülenen ve işçilerin olmadığı şantiye alanında şu anda sessizlik hakim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerinden edinilen bilgiye göre ise çalışmaların deniz tarafında tamamlandığı, kara tarafında ise kurul onayı beklendiği, projenin iptal edilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi. 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan projenin inşaatının devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Mimar Hakan Kıran tarafından 2005 yılında tasarlanan projeye daha sonra metro ilavesi kararı verilerek 28 Temmuz 2016 yılında başlanmıştı. Fındıklı Molla Çelebi Camii\'nin kuzey tarafından başlayıp Kabataş Bezm-i Alem Valide Sultan Camii\'ne bitişik balıkçı barınağını da içine alan çalışmalarda önce yaklaşık 650 metre boyunca denize kazıklar çakılarak kıyı kısmı deniz üzerinde yaklaşık 20 metre genişletilmişti. Projede yer alan 4 iskelenin yapılması için de denize yüzlerce kazık çakılmıştı. İskelelerin betonarme bölümleri ise geçtiğimiz yılın sonunda tamamlanmıştı.

BİR AYDIR TEK BİR ÇİVİ BİLE ÇAKILMIYOR

Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi projesinde çalışmalar hızla ilerlerken, çevre sakinleri, yaklaşık 1 ay önce bölgedeki çalışmalar durduğunu ifade etti. Daha önce hummalı bir çalışmanın sürdüğü alanda şu anda çalışmayan birkaç iş makinesi park halinde dururken işçiler de alanı terk etti. Haftalardır proje alanında tek bir çivinin bile çakılmadığı öğrenildi. Projenin akıbetinin ne olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Bölgede şu anda sadece Kabataş-Mahmutbey metro hattıyla ilgili çalışmaların devam ettiği görüldü.

Öte yandan duran projeyle ilgili tanıtım faaliyetleri de sürüyor. İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin, bölgenin hemen yanında açtığı \"Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi \" tanıtım ofisinde proje hazırlanan maketlerle tanıtılmaya devam ediliyor.

PROJEDE NELER VAR

Proje kapsamında yaklaşık 90 bin metrekarelik alanın yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Projede deniz otobüsü, vapur ve deniz otobüsü iskeleleri yenilenecek.Projede otomobillerin geçtiği yol, yer altına alınıp tüm entegrasyon bu alanda sağlanacak.Proje ile Kabataş İskelesi, Kabataş-Taksim füniküler hattı ve yapımına başlanan Mahmutbey-Kabataş metro hattı entegre olacak. Projeye göre, bölgede büyük eksiklik olan meydan ihtiyacı karşılanıp 10 bin metrekarelik bir meydan oluşturulacak. Altta ve üstte geçiş alanlarını kullanacakların ihtiyaçlarını karşılayacak büfe, pastane, gazete bayii gibi üniteler yapılması planlanıyor.

MİMARLAR ODASI\'NDAN YAPICI \" 2006 PROJESİ İLE ALAKASI YOK\"

Mimarlar Odası Kent Danışma Kurulu Sekreteri Mimar Mücella Yapıcı ise Koruma Kurulu kararının daha sonradan alınması konusuna başından beri itiraz ettiklerini belirterek \" Bu kararların sonradan alınması zaten projeyi yasal yapmıyor. 2006 yılındaki proje bu değildi. Kültür Bakanlığı 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu\'nun vereceği karar için inşaatın kara bölümü durdu.Biz zaten projeye karşı dava açmıştık\" dedi.

İBB: PROJENİN İPTAL EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre ise çalışmaların deniz tarafında tamamlandığı, kara tarafında ise tüm çalışmalarda olduğu gibi koruma kuruul onayının beklendiği, projenin iptal edilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi projesi son durumu

-Havadan görüntüler

-Tanıtım ofisi ve proje görselleri

-Genel ve detay

23.02.2018 - 12.10 - Haber Kodu : 180223049

23.02.2018 - 12.14 - Haber Kodu : 180223051

=================================

- (ek görüntülerle geniş haber)

4- ULAŞTIRMA BAKANI ARSLAN, KÜÇÜK ÇAMLICA TV-RADYO KULESİ\'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

* Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,

\"Hedefimiz bu sene inşallah burayı bitirmek. Tarih vermekten imtina ediyoruz. Daha önce tarih verdik rüzgar bize izin vermedi\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Ahmet Arslan, incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Arslan, rüzgarın 30 kilometre/saati geçtiği durumlarda kuledeki asansör ve kule vinci çalıştırmadıklarını söyledi.

Arslan, \"İstanbul\'a simge olabilecek bir eser kazandırıyoruz. 221 metre betonarme yüksekliği olan, üzerine 144,5 metre çelik konstrüksiyon antenlerin oluşturduğu ve onun üzerine de spine dediğimiz en uç anten ki, o da 23 metre olacak. Hepsini üst üste koyduğunuz zaman 387 metrelik bir yükseklikten bahsediyoruz. Bu 387 metreye 118 metre de deniz seviyesinden olan yüksekliği düşünürseniz, kulenin en üst noktasına çıktığınızda İstanbul\'un her tarafını görebilir olacağız. Bu kuleyi İstanbul\'a sembol olması, gelen misafirlere o enfes görüntüyü göstermek adına yapmıyoruz. Bu kuleyi, İstanbul\'daki antenlerden kaynaklı TV ve radyo vericilerinden kaynaklı görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve onların yerine tek bir anten ve tek bir kuleyle bu işi görmek adına yapıyoruz\" dedi.

371 METRE SEYİR TERASI

Arslan, \"Böyle bir şaheserin yapılması sırasında başka fonksiyonlar da yüklemek istedik. Bunlardan biri de 33\'üncü ve 34\'üncü katlardaki, deniz seviyesinden yüksekliği 366,5 metre ile 371 metre olan seyir terasları. Gelen misafirlerin buralardan İstanbul\'u izleyebilecek. 39 ve 40. katlarda da restoranlar olacak. Bunlar da deniz seviyesinden 393,5 metre ile 398 metre yüksekliğinde olacak. Kule 49 kattan oluşacak. 4 kat yerin altında, 45 kat üstte toplam 49 kat olacak. 12 parçadan oluşan 144,5 metrelik çelik konstrüksiyonda her bir parçayı beton bloğun içine alıp üst üste ekleyerek, 144,5 metreyi bitirdik. Onun üzerine 23,5 metrelik spine da ekledikten sonra yukarıya çektik. İçeriden bunu yukarı çekiyoruz. Beton blok bittikten sonra uzunca bir süre dışarıdan görenler sanki burada hiç bir iş yapılmıyormuş algısındalardı ama bilinmeli ki üzerindeki çelik konstrüksiyon ki, tam bin 200 ton içeride uç uca eklenerek imal edildi ve yukarıya taşındı. 221 metrelik beton bloğun üst tarafına, 31 metrelik kısmı dışarıya çıkarılmış oldu. Bu 31 metre 144,5 metrelik çelik konstrüksiyon artı 23 metrelik spine\'le 167 metrelik kısmını etap etap çekmiş olacağız. Bu çekme işlemlerini gerçekleştirirken de şerefe dediğimiz 24 metrede bir olan üzerinde gezinti yapılabilecek konstrüksiyonlar yapılıyor. Bunların her biri iki kişi marifetiyle kaynatılabiliyor. İsteseniz de oraya fazla eleman yığamıyorsunuz. Bu çalışmalar yapılırken de yine antenlerin bağlanabileceği halkalar var, her 1 metrede bir olan halkada çelik konstrüksiyon dışarı çıktıktan sonra üzerine monte edilip kaynağı yapılıyor. Dolayısıyla uzun ve birbirini takip etmesi gereken süreçler söz konusu. Aynı anda bir çok işi yapma şansınız yok, bunları belli periyotta yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla içeride yapılan işler dışarıdan gözükmediği için sanki bir şey yapılmıyor gibi bir algı var ama bilinmeli ki içeride çok ciddi bir iş yapılıyor. Ve bu bin 200 tonluk konstrüksiyon yukarıya doğru çıktıkça onun altında ayrıca 200 tonluk bir denge ağırlığı var. Bin 400 tonluk bir ağırlığı yukarıya çıkarıyoruz. Bu bin 400 tonluk ağırlık tamamen yukarı çıktıktan ve işlemler bittikten sonra altında 2,5 metre kalınlığında bir betonarme işlem yapılacak. Bu döşeme betonun yapılıp, montajı tamamlanınca da denge ağırlığı dediğimiz 200 ton ağırlığı da tekrar geriye indirmiş olacağız\" diye konuştu.

\"HEDEFİMİZ BU SENE İNŞALLAH BURAYI BİTİRMEK\"

\"Önemli bir iş yapıyoruz. Bu kadar önemli bir iş yapılırken de birbirini takip etmesi gereken işlemler silsilesi var\" diyen Bakan Arslan, \"Ondan dolayı da ağır gidiyor, öyle gözüküyor. Bu kadar yükseklikte, bu kadar büyük bir kütleyi, konstrüksiyonu elbette ki rüzgarın bize izin vermesi gerekiyor. Rüzgar hızı 30 kilometre/saate çıkınca şu anki asansör de çalıştırmıyoruz, kule vinçlerimizi de çalıştırmıyoruz. Dolayısıyla beklemek zorunda kalıyoruz. Hava müsaade ettikçe biz çalışabiliyoruz. Kış periyotunda her ne kadar dışarıda çalıştıysak da, dışarıda çok fazla çalışma şansımız olmadı. Onu özellikle vurgulamış olalım. İnşallah ilk baharla birlikte tekrar süreçler hızlanacak. Hedefimiz bu sene inşallah burayı bitirmek. Tarih vermekten imtina ediyoruz. Daha önce tarih verdik rüzgar bize izin vermedi. Tarih vermekten imtina ediyoruz. Bu sene içerisinde inşallah bunu bitirmek\" dedi.

\"YILDA 4.5 MİLYON İSTANBULLUYU VE VEYA İSTANBUL\'A GELEN MİSAFİRİMİZİ BU KULEYE ÇIKARMAK\"

Bakan Arslan, kulenin dış görünüşünün farklı bir yapıya sahip olduğunu ifade ederek, yanında bulunan kulenin maketini göstererek şunları kaydetti: Dış görünüşe bağlı olarak da betonarme kısmına giydirme yapacağız. İlk 4 katı aşağıda yapıyoruz. Birbirine monte ediyoruz. Sonra yukarı çekiyoruz. Sonra ikinci 3 katı yine aşağıda monte ediyoruz. Yukarı çekip en üstteki parçaya monte ediyoruz. Sonra bir alt katta aynı işlemi yapacağız. Yukarı çekip monte edeceğiz. En sonda attaki 5 katı yukarıya monte edeceğiz. Diğer inşaatlardaki gibi alttan yukarıya değil tam tersine dış giydirmeyi yukarıdan başlayıp aşağıya doğru tamamen bitirmiş olacağız. Her iki yakasında iki tane panoramik asansörümüz olacak. Bu asansörler marifetiyle de gelen misafirlerimizi hem seyir katlarına hem restoran katlarına çıkarabilir olacağız. Buradan da kaynaklı beklentimiz yılda 4.5 milyon İstanbulluyu ve veya İstanbul\'a gelen misafirimizi bu kuleye çıkarmak ve İstanbul\'u onlara göstermek. Hem vericileri tek kulede toplamış olacağız, görüntü kirliliğini ortadan kaldırmış olacağız, çok daha kaliteli bir yayıncılık hizmeti vermiş olacağız, hem de İstanbul\'a gelen misafirlerimizi burada ağırlayarak İstanbul\'un siluetine değer katmış olacağız\"

\"İĞNEYLE KUYU KAZAR GİBİ\"

Bakan Arslan, \"İnşallah daha açık bir havada, rüzgarın olmadığı bir ortamda sizinle birlikte 220 metreden İstanbul\'u izleme şansı yakalamış oluruz\" dedi. Bakan Arslan, inşaatta çalışanlara kolaylıklar dileyerek, \"Dünya ilk olabilecek bir işi yapıyorlar. Bin 400 ton ağırlığında bir çelik konstrüksiyonu 220 metrelik betonarmenin üzerine çıkarıyorlar. Bunu yaparken de adeta iğne ile kuyu kazar gibi aşama aşama ve birbiri izlemesi gereken işlemler marifetiyle yapıyorlar. İnşallah bitirip hizmete verip, Büyük Çamlıca\'daki vericileri ortadan kaldırıp o görüntü kirliliğini de inşallah ortadan kaldırmış olacağız\" şeklinde konuştu.

ÖNCE RADYOLAR TAŞINACAK

Toplantıda verilen bilgiye göre, kule tamamlandığında ilk radyolar taşınacak. Sayısal yayıncılığa geçildikten sonra televizyonlar taşınacak. Kule sayesinde frekansların birleşmesi ile elektromanyetik kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Görüntü Dökümü:

------------------

- Arslan\'ın şantiyeyi gezmesi

- Arslan\'ın açıklamaları

- Kulenin tepeden görüntüleri

- Detaylar

23.02.2018 - 11.39 - Haber Kodu : 180223041

23.02.2018 - 13.20 Haber Kodu : 180223067

23.02.2018 - 13.57 Haber Kodu : 180223075_

=================

5-(Ek Görüntüyle) AKM\'DE SON DURUM: ÖN CEPHE SÖKÜLÜYOR

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Taksim Meydanı\'ndaki Atatürk Kültür Merkezi\'ndeki yıkım çalışmalarına başlanmadan önce Taksim Meydanı\'na bakan ön cephesi sökülüyor. Çalışmalardaki son durum DHA kamerası tarafından görüntülendi. Ön cephendeki camların yarısının söküldüğü görülüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-AKM\'den görüntü

-Ön cephe

-İşçilerden görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-Detaylar

23.02.2018 - 11.27 Haber Kodu : 180223037

=====================================

6- HURDA METAL YÜKLÜ TIR VİRAJI DÖNDÜĞÜ SIRADA DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta hurda metal yüklü TIR virajı döndüğü sırada aşırı yük nedeniyle devrildi.

Kaza saat 11.00 sıralarında Adile Naşit Bulvarı üzerinde meydana geldi. 34 KDN 68 plakalı hurda metal yüklü TIR virajı döndüğü sırada devrildi. Aşırı yük nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada TIR sürücüsü yara almadan araçtan çıktı. Orta refüje devrilen TIR nedeniyle bulvarın bir şeridi trafiğe kapatıldı. TIR\'ı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-TIR\'dan görüntü

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Detaylar

23.02.2018 - 11.59 - Haber Kodu : 180223046

====================================