DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- BAKAN ALBAYRAK: RÜZGARDA DÜNYANIN EN BÜYÜK OFF-SHORE PROJESİNİ HAZIRLIYORUZ

* Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak,

\"Rüzgarda dünyanın büyük off-shore (deniz üstünde) projesini hazırlıyoruz. Yani denizin üzerinde, hakikaten rüzgar verimliliğinin çok yüksek olduğu bölgelerimizi barındıracak, dünyada en büyük off-shore ihalesini yapmayı düşünüyoruz\"

\"Bor madeninde bu yıl çok önemli hamleler yapacağız. Bu konuda dünyada yetkin, dünyada çok önemli kurumlarla çalışmış güzel bir ekip kurduk\"

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul\'da katıldığı bir forumda yaptığı konuşmada, rüzgar enerjisiyle ilgili dünyanın en büyük off-shore (denizin üstünde) projesini hazırladıklarını söyledi. Bakan Albayrak, ayrıca bor madeninin stratejik ürüne dönüştürülmesi kapsamında da bu yıl bazı önemli tesislerin açıklanacağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu\'nda konuştu. 2017 yılının, yenilenebilir enerji kaynaklarında Türkiye\'nin dünyada ses getirdiği bir yıl olduğunu belirten Bakan Albayrak, \"Rüzgarda dünyanın büyük off-shore projesini hazırlıyoruz. Yani denizin üzerinde, hakikaten rüzgar verimliliğinin çok yüksek olduğu bölgelerimizi barındıracak, dünyada en büyük off-shore ihalesini yapmayı düşünüyoruz\" diye konuştu.

\"BOR MADENİNDE BU YIL ÇOK ÖNEMLİ HAMLELER YAPACAĞIZ\"

Bor madeni için dünyada yetkin kurumlarda çalışan uzmanlarla bir ekip kurulduğunu dile getiren Bakan Albayrak, \"Bor\"da bu yıl çok önemli hamleler yapacağız. Bu konuda dünyada yetkin, dünyada çok önemli kurumlarla çalışmış güzel bir ekip kurduk. Bu arkadaşların da ekibimize katılmasıyla birlikte, çok yoğun bir çalışmayla, bu yıl borun katma değerli ve stratejik ürüne dönüştürülmesi kapsamında çok önemli 2-3 tane tesisle ilgili bir anons gerçekleştireceğiz. İnşallah bor madeninde ülkemizin kulağına hoş gelecek, gururunu kabartacak güzel birkaç adım atacağız\" açıklamasını yaptı.

\"ÇOK CİDDİ KIRILMALARIN YAŞANACAĞI BİR DÖNEME GİRİYORUZ\"

Bölge ve dünyanın tarihi günlerden geçtiğini söyleyen Bakan Albayrak, \"Ortadoğu üzerinde çok ciddi kırılmaların yaşanacağı bir döneme giriyoruz. Bütün bu yaşanan gelişmeler oluşturduğu tehditlerin yanı sıra çok daha büyük fırsatları da beraberinde getiriyor. Türkiye olarak, Enerji Bakanlığı olarak biz meseleye nasıl bakıyoruz? Fırsatlar olarak bakıyoruz. Özellikle Türkiye\'nin son günlerde ve aylarda yaşadığı Afrin operasyonuyla birlikte her geçen gün daha yüksek bir tonda sahada cereyan eden sürecin, Türkiye\'nin yalnızca beka meselesi değil, 81 milyon vatandaşımız bu resmin farkında; yani siz sınırın ötesine 5 bin TIR silah yığacaksınız, sonra da diyeceksiniz ki sınırınızdaki bu gelişmeleri oturup bekleyeceksiniz, tehdit unsuru olan gelişmeleri izleyeceksiniz. Böyle bir şey yok\" ifadesini kullandı.

\"ÇİLE, SIKINTI ÇEKMEDEN NETİCE ALAMIYORSUNUZ\"

Bakan Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye, bölgenin ve dünyanın tarihsel anlamda çok önemli gelişmelere gebe olduğu bir süreçte artık bağımsız iç ve dış politikayı her geçen gün sahada uyguluyor. Bu beraberinde dediğim gibi fırsatları da doğurduğu kaçınılmaz. Çile, sıkıntı çekmeden netice alamıyorsunuz. Ortadoğu\'daki yeni sürecin enerji politikaları özelinde de benzer yansımaları olacak.\"

\"KAZAN KAZANA DAYALI İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK ZORUNDADIR\"

\"Düne kadar bölge siyasetinde bir senaryo masaya konulur ve bu uygulanırdı\" diyen Bakan Albayrak, \"Birilerinin odasında 30 yıl öncesinden astıkları çerçeve içerisindeki bölge haritalarıyla ilgili planlar uygulanırdı. Türkiye\'nin özellikle 15 Temmuz\'da yaşadığı süreçten sonra bölgede daha farklı senaryolar gündemde ve bu çoklu senaryolar için çoklu oyuncuların her birinin müdahil olduğu günlerden geçiyoruz. Türkiye tüm bölge oyuncuları ve paydaşlarıyla kazan kazana dayalı tüm bu ilişkileri geliştirmek zorundadır\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Bakan Albayrak\'ın konuşması

-Forumdan detaylar

-Genel ve detaylar

22.02.2018 -13.36 Haber Kodu : 180222091

===========

2- SURİYELİLERDEN RUSYA BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE EYLEM

Haber - Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İSTANBUL,DHA

Suriye Dernekler Platformu\'na bağlı bir grup, Suriye rejiminin kuşatma altındaki Doğu Guta\'da sivillere yönelik katliam yaptığı gerekçesiyle Beyoğlu İstiklal Caddesi\'ndeki Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup, katliamdan sorumlu tuttukları Esad rejimi ve Rusya\'yı protesto etti.

ESAD VE PUTİN ALEYHİNE PROTESTO

Çocuk ve kadınların da aralarında olduğu yaklaşık 100 kişi, saat 12.00 sıralarında Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu önünde toplandı. Polis, konsolosluk önünde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

\'Katil Rusya Suriye\'den defol\', şeklinde sık sık slogan atan grup, \'Katil Putin, Katil Esad\' diyerek Rusya\'yı ve Suriye rejimini protesto etti. Tepkilerini İngilizce, Rusça, Arapça ve Türkçe yazılı dövizler açarak da gösteren Suriyeli eylemcilerin, Doğu Guta\'da yaşandığı belirtilen olaylara ait resimleri de pankartlara yansıtması dikkat çekti.



BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Suriye Dernekler Platformu tarafından hazırlanan basın açıklamasını grup adına Ömer Faruk Teke okudu. 2012\'den beri 400 bin kişinin kuşatma altında olduğunun bildirildiği açıklamada, hastanelerin, okulların, camilerin ve pazar yerlerinin hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

\"17 Kasım 2017\'den bu zamana kadar Esed ve Rusya tüm vahşetini Guta\'da kullanmaktadır. 570 kişi şehit olmuştur. Toplam 4 bin yaralı bulunmaktadır. Son 24 saat içinde 100 kişi hayatını kaybetmiştir. Bütün bunlar sessiz kalan tüm dünyanın gözü önünde yaşanıyor. Derhal uluslararası alınan kararların uygulanmasını, katliamların durdurulmasını, demografik yapının değişmesini, kuşatma altındaki sivillerin kurtarılmasını ve sivillerin zorla göç ettirilmesini talep ediyoruz\"

Türkçe ve Arapça gerçekleşen basın açıklamasının ardından grup, bir süre daha sloganlar attı. Öte yandan elinde Özgür Suriye bayrağı olan bir kadının başkonsolosluk binasına doğru yönelmesi üzerine polis kadına engel olarak, uzaklaştırdı. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Başkonsolosluk binasını görüntüsü

-Polisler

-Başkonsolosluk çevresinde bekleyen çevik kuvvet

-Bayraklarıyla eyleme katılanlar

-Slogan atılması

-İngilizce, Arapça Rusça Pankartlar

-Esad ve Putin aleyhine pankartlar ve sloganlar

-Basın açıklamasının okunması

-Konsolosluğa gitmeye çalışan bir kadını polisin durdurması

-Özgür Suriye bayrakları

-Genel ve detay

===================

3- EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ\'DEN \"ENFLASYON\" AÇIKLAMASI

* Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,

\"Maalesef enflasyon ile ilgili istediğimiz noktaya belki gelemedik ama bununla mücadeleyi de kenara bırakmadık\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen \"Türkiye-Ecowas Ekonomi ve İş Forumu\"na katıldı.

İstanbul\'da düzenlenen foruma Bakan Zeybekci\'nin yanı sıra DEİK Başkanı Nail Olpak, Batı Afrika Ticaret ve Sanayileri Federasyonu Başkanı Germain Essohouma Meba katıldı.

Forumda konuşan Nihat Zeybekci, Türkiye ekonomisine değinerek, \"2017 yılında ilk üç çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olduk. Yine dünyanın en fazla ihracatını artıran ülkelerinden biri olduk. 2017 sonu itibariyle de son çeyrekte yüzde 6.3-6.5 aralığında bir büyüme ile yılı yüzde 7.1-7.2 gibi bir büyümeyle kapatacağız\" dedi.

\"MÜCADELEYİ KENARA BIRAKMADIK\"

\"Beklentimiz biraz daha yukarı olabilir\" diyen Zeybekci, \"Bizim dahil olduğumuz alanlarda, Avrupa Birliği, OECD, G-20 gibi toplulukların içinde bir numaralı hızlı büyüyen ülke olacağız. Bunu son derece makul bir bütçe açığı ve cari açıkla gerçekleştirmiş olacağız. Maalesef enflasyon ile ilgili istediğimiz noktaya belki gelemedik ama bununla mücadeleyi de kenara bırakmadık. Biz bu kabiliyetlerimizle, bu özelliklerimizle 2018 yılında da yine aynı şekilde, aynı büyüme hedeflerine ulaşacağız. İhracat ile ilgili beklentilerimiz son derece yüksek, özel sektör yatırımlarıyla ilgili beklentilerimiz son derece yüksek ve büyüme hedeflerimiz de yine aynı şekilde büyük ve üst düzeyde olacaktır\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

------------------

- Zeybekci\'nin açıklamaları

- Detaylar

22.02.2018 - 12.08 Haber Kodu : 180222053

=================

4- VOLKAN KONAK\'IN SAHNE ALDIĞI BARIN ÖNÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇILMASI : 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Ünlü sanatçı Volkan Konak\'ın Ataşehir\'de sahneye çıktığı barın önüne gelerek pompalı tüfekle havaya ateş açılması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda ünlü sanatçı Volkan Konak\'ın Ataşehir\'de sahneye çıktığı barın önüne gelerek ateş açtığı iddiasıyla İ.Ç ve S.D ile onlara müdahale ettiği belirtilen M.Y. polis tarafından gözaltına alınmıştı. M.Y. ile İ.Ç\'nin Ataşehir Asayiş Büro Amirliği\'ndeki işlemleri tamamlanarak Kartal\'daki Anadolu Adliyesi\'ne sevk edildi. S.D\'nin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Emniyetten çıkışları

-Detaylar

22.02.2018 - 13.29 Haber Kodu : 180222089

================

5- HASTANE ÖNÜNDEKİ O SÖZLERİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ İstanbul (DHA)

Beylikdüzü\'nde hastane önünde aracını valeye teslim etmek istemeyen bir kişi, \"Aracımda her türlü silah ve bomba var\" deyince polis alarma geçti. Araçta yapılan aramalarda herhangi bir bomba yada silaha rastlanmazken vale ve araç sahibi gözaltına alındı.

VALE İHBARDA BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, 34 GE 9701 plakalı aracın sürücüsü, özel bir hastanenin önüne aracını park etmek istedi. Hastane önündeki valenin iddiasına göre aracını kendisine teslim etmek istemeyen sürücü, \"Benim aracımda her türlü bomba veya silah var\" dedi. Aracını hastanenin ilerisine parkeden sürücü ayrıldıktan sonra durumdan şüphelelen vale, polisi arayarak ihbarda bulundu.

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ GELDİ

İhbar üzerine aracın bulunduğu noktaya çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Aracı hastanenin biraz ilerisinde park halinde bulan polis ekipleri, yaptıkları incelemelerde herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Polis ekipleri valeyi ve araç sahibini ifade almak üzere polis merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü

----------

-Otopark görevlisi

-Polis ekiplerinden görüntü

-Şüpheli araçtan görüntü

-Valelerden görüntü

-Diğer detaylar

22.02.2018 - 12.31Haber Kodu : 180222059

======================

6-ESENLER\'DE GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİYİ ARKADAŞLARI KURTARDI

*İSKİ\'nin kanalizasyon çalışması sırasında, bir işçi göçük altında kaldı. Beline kadar göçük altında olan işçiyi çalışma arkadaşları kurtardı.

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK-İSTANBUL DHA

Esenler\'de İSKİ\'nin kanalizasyon çalışması sırasında beline kadar göçük altında kalan işçiyi çalışma arkadaşları kurtardı.

Göçük Tuna Mahallesi 721 Sokak\'ta meydana geldi. Sokak üzerinde İSKİ\'nin yaptığı kanalizasyon çalışması sırasında 34 yaşındaki işçi Hüseyin Kaya, göçüğün altında kaldı. İşçinin yardımına çalışma arkadaşları ile çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri de sevk edildi. Çevredekiler, beline kadar göçük altında kalan Kaya\'yı çıkararak kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan işçiyi ilk müdahalesinin ardından sedyeyle taşıyarak ambulansa götürdü. Olayı anlatan Hüseyin Kaya\'nın çalışma arkadaşları, birden göçüğün meydana geldiğini ve Kaya\'nın dengesini kaybettiğini söyledi. Olay nedeniyle kazı çalışmalarına ara verildi. Yaralanan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Sağlık ekiplerinin işçiye müdahale etmesi

-İşçinin sedye ile ambulansa götürülmesi

-Göçüğün meydana geldiği yerden görüntü

-İşçilerle röportajlar

-Çevredeki kalabalık

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

22.02.2018 - 14.02 Haber Kodu : 180222096

==================

7-ATİLLA TAŞ\'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU \"FETÖ\'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASI\"NDA SONA GELİNDİ

Haber: Ümit TÜRK-İSTANBUL DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin \"örgüt üyeliği\" ve \"darbeye teşebbüs\" suçlarından haklarında dava açılan 19\'u tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada son savunmalar alınıyor.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne yapılan duruşmada 19 tutuklu sanık cezaevinden getirildi. Atilla Taş, Murat Aksoy\'un da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme başkanı duruşmayı başlatırken, ilk olarak sanıkların esasa ilişkin savunmalarını yapmalarını, daha sonra avukatların beyanıyla duruşmaya devam edeceğini son aşamada ise sanıklardan son sözlerini söylemelerini istedi. Duruşma sanıkların son savunmalarıyla devam ediyor.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇLAMASI

Önceki celse esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, 13 sanık hakkında istenen \"darbeye teşebbüsö suçundan beraatlerine yönelik karar verilmesi talebinde bulundu. Savcı, aralarında Atilla Taş\'ın da bulunduğu 24 sanığın ise \"terör örgütü üyeliğiö suçundan, 3 sanığın ise \"örgüte yardım etmekö suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Emniyetten çıkışları

-Polis aracına bindirilmesi

-Detaylar

22.02.2018 - 12.49 Haber Kodu : 180222065

================

8- \"ADALET NÖBETİ\" 47\'NCİ HAFTASINDA

*Cumhuriyet Gazetesi avukatı Akın Atalay\'ın serbest bırakılması için başlatılan \"Adalet nöbeti\"nin 47\'nci haftasına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Haber- Kamera: Özden ATİK - İSTANBUL DHA

Cumhuriyet Gazetesi\'nin yazar, yönetici ve avukatlarına yönelik açılan davada tutuklu bulunan avukat Akın Atalay\'ın serbest bırakılması için başlatılan \"Adalet nöbeti\" 47\'nci haftasında da devam etti. Nöbete CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nın içinde bulunan Themis heykelleri önünde Cumhuriyet davası sanıklarından Musa Kart ve avukat Mustafa Kemal Güngör\'ün de bulunduğu bir grup avukat nöbet tuttu. Nöbete, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Milletvekili Mahmut Tanal da katıldı. Nöbet sonunda toplu fotoğraf çektiren grup adliye önünde \"Herkes için adalet\" yazılı pankart açıp tutuklu avukat Akın Atalay\'ın fotoğrafının bulunduğu döviz taşıdılar.

CANAN KAFTANCIOĞLU: \"BU MÜCADELE YANYANA VE HEP BİRLİKTE ÇOK KIYMETLİ\"

Basın açıklamasında konuşan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, \"Bu ülkeyi yönetenlerin yaşadığı güç zehirlenmesi yaşamın her alanına sirayet etmiştir. Geldiğimiz noktada ülkeyi yönetenler bizden şunu istiyorlar, \'Ülkede bizim ağzımızdan çıkan her şey kanundur, hukuktur ve adalettir\' diye. Fakat unuttukları bir şey var. Bu topraklarda yetişmiş aydınlar, ilericiler, mesleğine aşık hukukçular, avukatlar tarihin hiçbir evresinde zora, zorbaya teslim olmadılar. Aksine her daim meydan okudular. Güçlüye karşı zayıfın, haklının yanında saf tuttular. 47 haftadır burada olan avukatların da yaptığı tam da budur aslında; güçlüye karşı zayıfın aynı zamanda haklının yanında olmak ve bu hak mücadelesini vermek. Sizlere mahkeme salonlarında yaptırılmayan savunmaları mahkemenin dışında, halkın vicdanında bu hukuksuzluğu göstermek. Bu bağlamda hepimizin yaptığı bu mücadelenin yanyana ve hep birlikte çok kıymetli, hepimizin bu inancı ve cesareti ülkenin üzerindeki bu karanlığı atacaktır. İşte o karanlığın dağıldığı gün kısa çöpün uzun çöpten hakkını aldığını hep birlikte göreceğiz. Onlar şimdilik güçlü, daha doğrusu güçlü olduklarını zannediyorlar ama bizler haklıyız ve elbette kazanacağız\" dedi. Kaftancıoğlu\'ndan sonra eski İzmir Barosu Başkanı Ercan Demir ve Bursa Baro başkanı Gürkan Altun da konuşma yaptı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Canan Kaftancıoğlu\'nun konuşması

-Ercan Demir açıklama

-Gürkan Altun açıklama

-Genel ve detaylar



22.02.2018 - 13.52Haber Kodu : 180222093