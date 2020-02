DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ÖZEL)

1- KAVGA ETTİĞİ KİŞİNİN KULAĞINI ISIRARAK KOPARDI



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Cansel KİRAZ İstanbul DHA

Başakşehir\'de Mustafa Türker, kavga ettiği kişi tarafından kulağının ısırılarak koparıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

ALACAĞINI İSTEDİ, KAVGA ÇIKTI

Olay Başakşehir Şahintepe Mahallesi\'nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Mustafa Türker (55)\'in iddiasına göre daha önce birlikte iş yaptığı müteahhit Hüseyin A.\'dan 65 bin lira alacağını isteyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin A., Türker\'in kulağını ısırarak kopardı. Hüseyin A. ağzındaki kulak parçasını yere tükürüp olay yerinden kaçtı. Türker çevredekilerin buza koyduğu kulak memesiyle ambulans bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Birkaç hastane gezdiğini iddia eden Türker en son olarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Kulağı yerine dikilen Türker taburcu edildi. Mustafa Türker, polis merkezine giderek Hüseyin A.\'dan şikayetçi oldu. Hüseyin A.\'nın ifadesinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

\"KULAĞIMIN PARÇASINI YERDE GÖRDÜM\"

Olayı DHA muhabirine anlatan Mustafa Türker, \"Kulağımın parçasını tükürdükten sonra yerde gördüm. O an şok oldum, kendimden geçtim. Dövseydi, kırsaydı ama kulağımı koparmasaydı. Ömür boyu burada psikolojik olarak bunu yaşayacağım. Kulağımı ameliyat eden hoca, \'Bu kulak kesik olsaydı daha kolay tutabilirdi. Isırıp attığından dolayı tutmayabilir\' dedi\" diye konuştu.



2- ZEYTİNBURNU\'NDA GENÇ KIZA SALDIRAN ZANLI TUTUKLANDI

Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA

Zeytinburnu\'nda üniversite öğrencisi E.Ö\'yü adım adım takip ederek apartman girişinde darp ettiği iddiasıyla gözaltına altına alınan 21 yaşındaki H.A.S. tutuklandı.

Şüpheli H.A.S. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı Haluk Tekin\'e ifade veren şüpheli H.A.S. \"Cinsel saldırı\" ve \"Hürriyeti tahdit\" suçlarından tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Şüpheli H.A.S. tutuklandı.

3- FENERBAHÇE ORDUEVİ DAVASI: 4 RÜTBELİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

* Savcı 36 ere beraat istedi

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde 4 zırhlı askeri araçla Fenerbahçe Orduevi\'ni basmaya giden 1\'i üsteğmen, 3\'ü uzman çavuş 40 askerin yargılandığı darbeye teşebbüs davasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 4 rütbeli için \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ederken; 36 er hakkında ise beraat istedi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 5\'inci celseye, tutuklu sanık Kayhan Korkmaz getirilirken; tutuksuz sanıklar Faruk Yüksel, Salim Savtur, Fahri Sivri ve Recai Yeğen katıldı. Müdahil kurumlar TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı avukatları ve sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından Savcı Onur Ekinci esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

MÜTALAAYA KARŞI BEYANLAR İÇİN TARAFLARA SÜRE VERİLDİ

Mütalaada eski üsteğmen Kayhan Korkmaz ile uzman çavuşlar Fahri Sivri, Recai Yeğen ve Faruk Yüksel\'in \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Savcı, 36 er hakkında ise suça iradi olarak katıldıkları tespit edilemediği gerekçesiyle beraatlerini talep etti. Tutuklu sanık Kayhan Korkmaz\'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, askerlerin Fenerbahçe Orduevi\'ne 4 adet uçaksavar silahı, 6 adet MG-3 ağır makineli tüfek, ile 30 adet de piyade tüfeği ve bu silahlara ait 4 bin 500 adet fişekle gittikleri ifade ediliyor. Çeşitli nedenlerle başka illerden İstanbul\'a gelen rütbeli askeri personellerin genellikle Fenerbahçe Orduevi\'nde konakladıklarına dikkat çekilen iddianamede, \"Olay gecesi darbe karşıtı tavır ve davranış göstermeleri muhtemel bir kısım askeri personelin orduevinde bulunabileceklerinin öngörüldüğü, Fenerbahçe Orduevi\'nin kontrol altına alınarak, geçici olarak burada kalan rütbeli askeri personellerin başka rütbeli asker kişilerle irtibatlarının kesilmesinin ve hareket kabiliyetlerinin tamamen ortadan kaldırılmasının amaçlandığı\" belirtiliyor.

4- TAKSİM MEYDANI\'NA YAPILAN CAMİNİN KUBBESİ YÜKSELİYOR

Haber-Kamera: Ersan SAN - Zeki GÜNAL-İSTANBUL,(DHA)

Taksim Meydanı\'nda inşaası devam devam eden caminin ana kubbesinin yapımına başlandı.

Taksim\'de 17 Şubat 2017\'de temeli atılan caminin inşaatı sürüyor. Caminin ana taşıyıcıları tamamlandı. İki küçük kubbesi inşa edilen caminin ana kubbesi ve minarelerin yapımına başlandı. Taksim Meydanı\'ndaki caminin silueti belirgin bir hal aldı.

5- FUHUŞ ŞEBEKESİ ÜYELERİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ, KURTARILAN 2 KADINDA HIV BULUNDU

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da yurt dışından yüksek maaşlı iş vaadiyle getirdikleri kadınları İstanbul\'da geceliği 300 dolardan pazarladığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda çete üyesi 3\'ü kadın 17 kişi adliyeye sevk edildi. Şebekenin pasaportlarına el koyarak çalıştırdığı 140 kadın da polis tarafından kurtarılırken yapılan sağlık kontrollerinde iki kadında AIDS\'e yol açan HIV bulundu.

13 GECE KULÜBÜ 10 OTEL 24 EVE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Asayiş şube müdürlüğü tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis tarafından 47 adrese eşzamanlı baskın yapılmıştı. Yaklaşık 250 polisin katıldığı operasyonda 13 gece kulübü, 10 otel ve 24 eve yapılan baskınlarda şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 3\'ü kadın 17 kişi gözaltına alınmıştı. Baskınlarda şebekenin organize bir şekilde fuhuş yaptırdığı öğrenilen 140 kadın da yakalanmıştı. Bu kadınlardan 50\'sinin Türk, geri kalanın ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

KADINLARI YÜKSEK MAAŞLA İŞ BULACAKLARINI SÖYLEYİP KANDIRIYORLARMIŞ

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda şebekenin yurt dışındaki elemanları aracılığı ile kadınları tespit ederek, yüksek maaşla iş bulma vaatleriyle İstanbul\'a getirdikleri öğrenildi. İstanbul\'da karşılanan kadınların pasaportlarına el konulduğu, borçlandırıldıkları daha sonra zorla fuhuşa zorlandıkları tespit edildi.

İKİSİNDE HIV TESPİT EDİLDİ

Sağlık kontrolünden geçirilen ve poliste ülkelerinde doktor ve öğretmen, kuaförlük gibi meslekleri olduğunu söyledikleri öğrenilen kadınlardan ikisinde AIDS\'e yol açan HIV taşıdıkları belirlendi. . Bu kadınlardan 13\'nünün de cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdıklarının tespit edildiği öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan fuhuş şebekesi üyesi 3\'ü kadın 17 kişi adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan fuhuş yaptırılan kadınlardan yabancı uyruklu olan 90 kadının yurt dışına gönderilmesi için işlemlere başlanırken, 50 Türk kadın ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.



6- THY UÇAĞININ İNİŞTE LASTİĞİ PATLADI

Haber: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA

Türk Hava Yolları\'nın Miami-İstanbul seferini yapan uçağının inişinde lastiği patladı.

Pazar günü Miami\'den gelen Boeing 777 tipi TK 78 sefer sayılı uçağın İstanbul Atatürk Havalimanı\'nın 17-35 numaralı pistine inişinde sol arka lastiği patladı. Karadeniz isimli uçak sorunsuz inişini gerçekleştirirken Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri uçağın pilotuna sol motoru kapatmasını istedi. Uçağın bakıma alındığı öğrenildi.

