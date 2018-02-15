DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- SPİKER SUAT TUNA HUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Haber: Cansel KİRAZ - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

TRT\'nin eski spikerlerinden Tuna Huş için toprağa verildi.

Tuna Huş için Üsküdar\'daki Selami Ali Fahreddin Tivnikli Camii\'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Tuna Huş\'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile meslektaşları da katıldı. Huş, buradaki cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı\'na defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeye katılanlar

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun cenaze aracına konulması

-Genel ve detaylar

15.02.2018 - 14.25 - Haber Kodu : 180215112

15.02.2018 - 14.58 - Haber Kodu : 180215122

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2- (görüntü dökümüyle) ESKİ KADIKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜNÜN GÖZALTINA ALINMASIYLA İLGİLİ EMNİYET\'TEN AÇIKLAMA

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 4 ilde yaptığı operasyonda Eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu\'nun da aralarında bulunduğu 16 kişiyi gözaltına aldı.

\"H.A. LİDERLİĞİNDEKİ SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON\"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada operasyonun ilk ayağının 15 Aralık 2017 tarihinde yapıldığı ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce 15 Aralık 2017\'de Anadolu ve Avrupa yakasında faaliyet gösteren H.A. liderliğindeki suç örgütü ve üyelerine yönelik yapılan operasyonda silahlı suç örgütü kurmak-yönetmek- örgüte üye olmak-fuhuşa teşvik, zorlama, yer temin etmek, zorla senet imzalamak suretiyle nitelikli yağma, cinsel saldırı, kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması, 6136 SKM, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından 15 kişi sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir\"

\"RÜŞVET VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK\"

\"Örgüt üyelerinden elde edilen bilgiler ve yapılan tespitler sonucu örgütün tefecilik ayağında yer aldığı tespit edilen üyeleriyle, haklarında örgütten rüşvet aldığı ve örgüt faaliyetleri kapsamında görevini kötüye kullandığı yönünde deliller elde edilen kamu görevlilerine yönelik 15 Şubat 2018\'de İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır\"

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi\'ndeki yerleşkesine götürülen şüpheliler, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde sorgulanıyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah zoru ve tehditle senet imzalattırdıkları çok sayıda kadını fuhuş yapmaya zorladığı iddia edilen şüphelilere yönelik 15 Aralık 2017\'de çeşitli ilçelerde bulunan masaj salonu, cilt bakım merkezi ve güzellik salonu adı altında faaliyet gösteren 13 işyerlerine operasyon düzenlenmişti. Operasyonda şebeke liderliği yaptığı belirlenen Hakan A.\'nın da arasında bulunduğu 15 kişi sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Hakan A.\'nın mal varlığına ve hesaplarına el koyma kararı çıkarmasının ardından üzerine kayıtlı bulunan 10 ev, 3 arsa, 3 lüks araba, işyeri ve motosikletine el konulmuştu.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

-Polis kamerası

-Operasyon anı

-Adliyeye sevk edilmeleri

-Detaylar

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3- FADIL AKGÜNDÜZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI; MAĞDURLAR ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

* Fadıl Akgündüz\'ün ifadesi üzerine duruşma salonundaki mağdurlar \"Dolandıracağı yeni kişiler arıyor\" diye tepki gösterdi.

Haber: Ümit TÜRK - Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul / DHA

Bayrampaşa\'daki Caprice Gold ile Maldivler\'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme başkanının projedeki son durumu sorması üzerine Akgündüz, yabancı yatırımcıya ulaşamadıklarını, yerli yatırımcıları ikna etmeye çalıştıklarını söyledi. Mağdurlar Akgündüzün bu ifadesi üzerine, \"Dolandıracağı yeni kişiler arıyor\" diye tepki gösterdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki 12\'inci celseye, tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz ve avukatları katılırken diğer tutuksuz sanıklar katılmadı. Duruşmada 7 şikayetçi ifade verdi.



\"2 EV BİR TAKSİ VE PARA VERDİM\"

Şikayetçilerden Recep Türker Bayrampaşa Caprice Gold projesinden, 2 evini, bir taksisi olmak üzere toplamda 1 milyon 50 bin Euro vererek 30\'a yakın devre mülk aldığını, 9 ay boyunca kendisine sadece aylık 15 bin kira bedeli ödendiğini, 2014 itibari ile de bu ödemelerin kesildiğini söyledi.



\"HİSSELERİMİZİ DE KAYBEDEBİLİRİZ\"

Şikayetçi Mustafa Çelik de, 2011 yılında 12 adet 15\'er günlük devre mülk sözleşmesi yaptığını karşılığında da 1 milyon 200 bin TL verdiğini söyledi. Kira bedelini sadece bir yıl aldıktan sonra bu ödemelerin kesildiğini ve bir daha da ödenmediğini ifade etti. Çelik ayrıca devre mülk alan iki arkadaşının hisselerine yönelik dava açıldığını dile getirerek, \"Dava açan kişiler bu şirketten alacaklı olduğunu iddia eden şahıslardır. Burada bizim hisselerimizin de yok elimizden alınma durumu olabilir. Dava açan kişiler bunların adamları da olabilir\" diye konuştu.



AVUKATLAR AKGÜNDÜZ\'ÜN SÖZÜNÜ TUTMADIĞINI SÖYLEYEREK TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Daha sonra söz alan şikayetçi avukatları da sanık Fadıl Akgündüz\'ün tahliye olduktan sonra projeyi tamamlayacağı yönünde mahkeme huzurunda söz verdiğini; ancak müştekilerin mağduriyetlerinin giderilmediğini belirterek Akgündüz\'ün yeniden tutuklanmasını talep etti.



AKGÜNDÜZ: YABANCI YATIRIMCIYA ULAŞAMIYORUZ… YERLİLERİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ\"

Bu durum üzerine mahkeme başkanı Akgündüz\'e projedeki son durumu sordu. Sanık Akgündüz, \"Yabancı yatırımcıya ulaşamıyoruz. Burada bazı yerli firmalarla görüştük. Yaz aylarında perakende satışa açacağız. Daha düşük fiyatlarla. Tek bir yatırımcıyla şuan da proje olmuyor. 50-100 yatırımcıyı ikna etmeye çalışıyoruz. Yurtdışından yabancı yatırımcının olmasını biz de arzu ederdik. Ortada bir eser var. Bu yok hükmünde sayılamaz\" diye konuştu. Mağdurlar, Akgündüz\'ün bu ifadesi üzerine, \"Dolandıracağı yeni kişiler arıyor\" diye tepki gösterdi.



MAHKEME TUTUKLAMA TALEBİNİ REDDETTİ

Duruşmada ara kararını oluşturan mahkeme heyeti, dosyada herhangi bir yeni durumun ortaya çıkmadığı gerekçesiyle Fadıl Akgündüz\'ün tutuklanması yönündeki talebin reddine karar verdi. Bayrampaşa Caprice Gold projesinin gerçek bedelinin ortaya çıkarılması için belirlenen 2 bilirkişinin görevlerini yerine getirmeyerek rapor almadıkları gerekçesiyle bu bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Dosyaya yeni bilirkişi atanmasına hükmeden mahkeme heyeti duruşmayı Mayıs ayına erteledi.



MAĞDURLAR ADLİYE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Duruşmanın başlamasından önce, mağdurlarından oluşan bir grup adliye binasının karşısındaki meydanda bir araya geldi. Burada açtıkları pankartlar ve dövizlerle mağduriyetlerine dikkat çeken grup, sloganlar atarak Fadıl Akgündüz\'e tepki gösterdi.

Kalabalık adına yapılan açıklamada, \"Yıllardır bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Ve bir türlü bir sonuca ulaşamıyoruz. Çoluk çocuk dışarıda rezil oluyoruz. Yıllardır sürüyor bu. Çekirdek kadar yol alamıyoruz. Devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Halen daha devasa reklamlar yayınlıyor. Bizim yatırdığımız paralarla. Para yok deniliyor, para var\" denildi.



Görüntü Dökümü:

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-Grubun adliye önünde toplanması

-Grubun pankart açarak slogan atması

-Yapılan açıklamalar

-Genel ve detay görüntüler

15.02.2018 - 13.23 - Haber Kodu : 180215093

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4- DOLMABAHÇE SARAYI ÖNÜNDE MOTOSİKLET YANDI -1

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Dolmabahçe Sarayı önünde üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklette yangın çıktı. Sürücü ve yolcu motosikletten hemen inerken alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan motosiklet itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Görüntü Dökümü:

-Motosiklet

-İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri

-Yolcu ve sürücüden görüntü

-Dolmabahçe Sarayı

-Trafik

-Detaylar

15.02.2018 - 14.56 - Haber Kodu : 180215120

15.02.2018 - 15.08 - Haber Kodu : 180215125

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(görüntüyle yeniden)

5- İSTANBUL\'DA EDS CEZA YAZMAYA BAŞLADI

Haber: Çağatay KENARLI - Cengiz ÇOBAN- İSTANBUL DHA

İstanbul\'da Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) çalışmaya başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla kurulan EDS\'nin yeni yayınlanan usul ve esaslara göre sisteminde eklemeler yapılarak faaliyete geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, \"İstanbul genelinde \'Kırmızı ışık\', \'Ortalama hız\', \'Park\', \'Emniyet şeridi\', \'Tramvay yolu\', \'Ters yön\', \'Yaya yolu\', \'Ofset taralı alan\', \'Dönüş yasağı\' ve \'Mobil ihlal tespit sistemi\' olmak üzere faaliyete geçirilen 455 ihlal tespit sistemi ile ihlal yaptığı tespit edilen araç plakalarını trafik para cezası düzenlenmeye başlanmıştır\" denildi.



Görüntü Dökümü

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-TEM otoyolu EDS kamera görüntüsü

-Emniyet şeridine giren araçlardan görüntü

-15 Temmuz Şehitler köprüsü EDS görüntü

-Tabela görüntüsü

-TEM otoyolu trafik ekiplerinden görüntü

-Çamlıca gişelerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

15.02.2018 - 13.01 - Haber Kodu : 180215082

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6- (geniş haber) BEYOĞLU\'NDA ELE GEÇİRİLEN 3 TON CANLI MİDYE DENİZE DÖKÜLDÜ

* Beyoğlu\'nda polis tarafından durdurulan bir kamyonette yaklaşık 3 ton midye ele geçirildi. Zabıta ekiplerine teslim edilen ve canlı oldukları belirlen midyeler Haliç\'ten denize döküldü.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu\'nda bir kamyonette ele geçirilen yaklaşık 3 ton canlı midye denize döküldü.

Dün gece 23:00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere\'de uygulama yapan polis ekipleri durdurdukları bir kamyonette arama yaptı. Aramalarda kamyonetin kasasında 180 çuval midye ele geçirildi. Kamyonet ve midyeler Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Zabıta ekiplerinin haber vermesi üzerine gelen Beyoğlu İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri midyelerin canlı olduğunu belirledi. Sarıyer Rumeli Kavağı\'nda denizden çıkarılıp Beyoğlu\'ndaki bir imalathaneye sevk edildiği tespit edilen yaklaşık 3 ton midye Haliç\'ten denize döküldü. Sevkiyatı yapan kamyonet sürücüsü K.S\'ye usülsüz ve izinsiz sevkiyattan dolayı cezai işlem uygulandı.

Görüntü Dökümü

-Ele geçirilen midye yüklü kamyonet

-Zabıta ekipleri

-Polis ekipleri

-Midyelerin denize dökülmesi

-Genel ve detay görüntüler

15.02.2018 - 13.27 Haber Kodu : 180215094

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7- (geniş haber)- AKILLI YÜZER İSKELE TÖRENLE DENİZE İNDİRİLDİ

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Şiddetli lodosta batan Karaköy İskelesi\'nin yerine yapılan 81 metre uzunluğundaki akıllı yüzer iskele suya indirildi. İskelenin iç aksamı ile ilgili çalışmaların devam ettiği, iskelenin Nisan ayının ortalarında faal olarak çalışmaya başlayacağı öğrenildi.

\"İSTANBUL\'U YANSITACAK BİR İSKELE OLACAK

Konu ile ilgili bilgi veren Şehir Hatları kaptanlarından İlker Çetin iskelenin teknik özelliklerini anlatarak iskelenin milli ve yerli imkanlarla yapıldığını söyledi. İskelede engellilerin girişi için olanakların arttırıldığını belirten Çetin, \"Nisan ayının ilk haftaları gibi faaliyete geçirilmesini planlıyoruz. Şu anki iskelemiz 3 gemide aynı anda yolcu alıp yolcu tahliye edebilecek özellikte. Çok daha rahat olacak. Bekleme salonları açısından da çok daha uygun bir iskele olacak. Son teknoloji ürünü akıllı bir iskele olacak. Biz de defalarca bu iskeleye yanaşıp kalkacağız. İstanbul\'u yansıtacak bir iskele olacak\" dedi.

2 AY SONRA HİZMETE AÇILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, inşa edilen iskele yaklaşık 2 ay sonra İstanbulluların hizmetine sunulacak. Deniz üzerinde yüzer olarak tasarlanan iskele 81 metre boyunda, 27.6 metre eninde. 3.5 metre yüksekliği bulunan yeni yüzer iskelenin ana güverteden çatıya olan yüksekliği 7.5 metre. Yaklaşık 2 bin ton ağırlığındaki iskele, toplamda 2 bin 236 metrekarelik bir alanı kapsıyor.

Görüntü Dökümü:

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-İskelenin denize indirilmesi

-İskeleden detaylar

-Çetin ile röp

-Genel ve detaylar



15.02.2018 - 14.14 Haber Kodu : 180215111

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8- FETÖ\'NÜN DARBE GİRİŞİMİNDE ORHANLI GİŞELERİNİN KAPATILMASI DAVASI..

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)\'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, 6 kişinin şehit edildiği Tuzla Orhanlı Gişeleri\'nde meydana gelen olaylara ilişkin dava, mütalaaya karşı son savunmaların yapılması için 2-6 Nisan haftasına bırakıldı.

Savcının 63 asker hakkında \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ettiği dava, Silivri\'de görülecek.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada devam eden duruşmaya, bir saatlik aranın ardından yeniden başlandı. Mahkeme heyeti ara kararında, tüm tutuklu sanıkların kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimaline binaen tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de devamına hükmeden heyet, sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı son savunmalarını yapmaları için süre verilmesini kararlaştırdı. Duruşmaların, 2-6 Nisan tarihlerinde Silivri\'de yapılmasına da karar verildi.

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9- 46\'NCI İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ YILDIZ İSİMLERİ AĞIRLAYACAK

Haber: Orhan SENCER - Kamera: İSTANBUL DHA

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Müzik Festivali, 23 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında yapılacak. 46. yılına giren ve bu yıl \"aile bağları\" temasıyla düzenlenecek festival, La Scala Filarmoni Orkestrası, mezzosoprano Joyce DiDonato ve Mischa Maisky\'nin de aralarında olduğu yıldız isimleri ağırlayacak.

46. İstanbul Müzik Festivali\'nin programı, Yapı Kredi Kültür Sanat\'ta bugün yapılan bir basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıya, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı ve E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen ve İstanbul Müzik Festivali Direktörü ve İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak konuşmacı olarak katıldı. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı konuşmasında, \"İstanbul Müzik Festivali 46 yıldır İstanbul\'un kültür ve sanat yaşamını zenginleştiriyor ve hem sanatçılar hem de izleyiciler için önemli bir uluslararası platform yaratıyor. Festival programında bu yıl da büyük solistler ve önemli orkestralar, prömiyerler, disiplinler arası söyleşiler, her yaştan izleyiciye açık, geniş katılımlı ücretsiz konserler yer alıyor. Bunun yanı sıra festivalde, İKSV olarak gençlere ve çocuklara yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu çalışmaların hem klasik müziğin hem de ülkemizin geleceğine önemli etkileri olacağına inanıyoruz. Festivalde yer alan tüm sanatçılara, her yıl Haziran ayını özlemle bekleyen festival izleyicilerine, Festival Sponsoru ECA Presdöküm Sanayii A.Ş. başta olmak üzere 46. İstanbul Müzik Festivali\'nin gerçekleştirilmesine destek veren tüm kurum ve kuruluşlara içten teşekkürlerimizi sunuyorum\" dedi.



\"RUHUNDAN MÜZİK AKANLARIN AİLE BAĞLARINI MÜZİKLE GÜÇLENDİRMEK DİLEĞİYLE\"

Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı ve E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen de şunları söyledi:

\"Elginkan Topluluğu olarak biz, tüm iş alanlarımızın yanı sıra kültür - sanat faaliyetlerine, eğitime ve bilime büyük değer veren bir aileyiz. İstanbul Kültür Sanat Vakfı ile 1988 yılında başlayan işbirliğimiz karşılıklı dostane duygularla her geçen yıl artarak devam etmiş ve bugünlere kadar gelmiştir. Bu iş birlikteliğimiz esnasında birçok kıymetli sanatçımızı ağırladık; festivalin önemli isim ve topluluklarından Suna Kan, İdil Biret, Halit Turgay ve Fazıl Say gibi isimleri İstanbul\'da sanatseverlerle buluşturduk. İKSV ile ortak hedefimiz, müziği çok yönlü ele alarak, tüm ülkemizin geleceği gençleri ve müzikseverleri aralarında aile bağının kurulduğu bir müzik anlayışıyla buluşturmaktır. Festivalimizin bu yılki \'aile bağları\' teması sayesinde müziğin birleştirici gücünü içimizde hissederek eşsiz bir müzik ziyafetine tanık olacağız. Ruhundan müzik akanların aile bağlarını müzikle güçlendirmek dileğiyle\"

Festival programı ve temasına dair detayları aktaran İstanbul Müzik Festivali Direktörü ve İKSV Genel Müdür yardımcısı Yeşim Gürer Oymak, festivalin bu yıl birçok aileyi ağırladığını belirterek, \"Bu sene \"aile bağlarıö teması etrafında şekillenen İstanbul Müzik Festivali sunduğu zengin program kapsamında birçok aileyi ağırlıyor: Mischa Maisky ile çocukları Lily ve Sascha, Ferhan ve Ferzan Önder, Güher ve Süher Pekinel, Skride Quartet\'in kardeş üyeleri Lauma ve Baiba Skride, Kudsi Erguner ve oğlu, Akatay Ailesi, Diana Damrau ve eşi Nicholas Teste, Hakan Güngör ve eşi Meral Azizoğlu. Ve tabii festivalde daha önce çeşitli yıllarda diğer aile üyelerini ağırladığımız Capuçon, Onay, Bunuatishvili, Hagen aileleri. Bu yıl İstanbul\'un yine kültürel mirasının altını çizdiğimiz, mekânla konuşan içeriklerde bir konser seçkisi sunmaya hazırlanıyoruz. Aya İrini Müzesi, Kapalıçarşı, Sirkeci Garı, Rahmi Koç Müzesi, Sinagoglar ve Kiliseler, İstanbul\'un çok kültürlülüğüne dikkati çeken pek çok mekân konserlerimize ev sahipliği yapacak\"

FESTİVALİN BU YILKİ TEMASI \"AİLE BAĞLARI\"

46 yıldır farklı kuşakları müzikle buluşturan İstanbul Müzik Festivali\'nin teması \"aile bağları\" olacak. Sanatçıları, dinleyicileri, destekçileri ve çalışanlarıyla kendisi de büyük bir aile olan İstanbul Müzik Festivali, bu yıl müzikseverleri aile ilişkileri arasındaki müziğin izini sürmeye, müziğe dair anılarını yeniden hatırlamaya ve keşfetmeye davet ediyor. Festival bu tema kapsamında müzikseverleri, kardeş müzisyenler Lauma & Baiba Skride, Güher & Süher Pekinel ve Ferhan & Ferzan Önder, baba ve çocuklar Selman & Kudsi Ergüner, Mischa, Lily & Sascha Maisky ile eş müzisyenler Diana Damrau & Nicolas Tesle\'nin de aralarında olduğu zengin bir programla buluşturacak.

46. İstanbul Müzik Festivali kapsamında bu sene \"aile bağları\" temasını merkezine alan bir sosyal medya kampanyası da gerçekleştirilecek. Festival takipçilerinin enstrüman çalarken çekilmiş ve #ailebağları etiketiyle paylaşacağı çocukluk fotoğrafları festivalin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

FESTİVAL AÇILIŞI YİNE GENÇ BİR SOLİSTLE YAPILACAK

46. İstanbul Müzik Festivali, açılış konserini 14 yıldır gelenek haline getirdiği gibi genç bir müzisyenle gerçekleştirecek. Sascha Goetzel yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğindeki solist, 2017 XV. Uluslararası Van Cliburn Piyano Yarışması\'nın ilk Güney Koreli birincisi Yekwon Sunwoo olacak. Piyano repertuarının en güç konçertoları arasında sayılan Rachmaninov\'un 3. Piyano Konçertosu\'yla Altın Madalya kazanan ve Türkiye\'deki ilk konserini festivalde gerçekleştirecek olan 28 yaşındaki Yekwon Sunwoo piyano üzerindeki üstün hâkimiyeti ve kuvvetli yorumculuğuyla son yıllarda pek çok ödülün sahibi oldu. 46. İstanbul Müzik Festivali açılış töreni ve konseri 23 Mayıs Çarşamba akşamı saat 19.00\'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı\'nda gerçekleştirilecek.

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ MISCHA MAISKY\'E, ONUR ÖDÜLÜ PROF. YEKTA KARA\'YA

46. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Rostropovich ve Piatigorsky\'nin varisi olarak anılırken, iki isimle de çalışmış tek isim olma ayrıcalığı taşıyan efsanevi viyolonselci Mischa Maisky\'e takdim edilecek. Festival, benzersiz kariyeri ve hayat hikâyesine sahip Maisky\'i iki konserde ağırlayacak. Maisky ilk konserini köklü geçmişiyle tanınan Franz Liszt Oda Orkestrası\'yla 2 Haziran Cumartesi günü Aya İrini Müzesi\'nde gerçekleştirecek. Konser öncesinde sanatçıya \"Yaşam Boyu Başarı Ödülü\" takdim edilecek. Festivalin bu yılki temasına gönderme yapan ve sanatçının kızı Lily ve oğlu Sascha\'yla birlikte gerçekleştireceği Maisky Kesişmeleri başlıklı konser ise 4 Haziran Pazartesi akşamı Süreyya Operası\'nda müzikseverlerle buluşacak.

46. İstanbul Müzik Festivali\'nin bu yılki \"Onur Ödülü\" ise Prof. Yekta Kara\'ya takdim edilecek. Kara, ödülünü festivalin açılış töreninde alacak.

LA SCALA FİLARMONİ ORKESTRASI 9 YIL ARADAN SONRA İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ\'NDE

İstanbul Müzik Festivali\'nin en son 2009 yılında ağırladığı dünyanın en önde gelen orkestralarından La Scala Filarmoni Orkestrası, şef Daniel Harding yönetiminde ve Grammy ödüllü piyanist Daniil Trifonov eşliğinde müzikseverlerle buluşacak. La Scala konseri 27 Mayıs Pazar akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı\'nda gerçekleştirilecek.

2017 ECHO KLASİK ÖDÜLÜNÜ ALAN \"SAVAŞTA VE BARIŞTA\" TÜRKİYE\'DE İLK KEZ

Tüm dünyada geniş yankı uyandıran, mezzosoprano Joyce DiDonato\'nun projesi Savaşta ve Barışta, Türkiye\'de ilk kez 46. İstanbul Müzik Festivali kapsamında dinleyicilerle buluşacak. Barış ve huzura müzik yoluyla ulaşabileceği inancıyla hayata geçirdiği Savaşta ve Barışta projesiyle ECHO Klasik Ödülünü alan, kendi neslinin en güçlü şancıları arasında gösterilen Joyce DiDonato aynı zamanda iki Grammy ödülü ve 4 kez aldığı ECHO Klasik Yılın Kadın Sanatçısı Ödüllünün de sahibi. Maxim Emelyanchev yönetiminde Il Pomo d\'Oro Orkestrası\'nın eşlik ettiği projenin kostümleri ise ünlü İngiliz tasarımcı Vivienne Westwood\'un imzasını taşıyor. Savaşta ve Barışta, 1 Haziran Cuma akşamı Aya İrini Müzesi\'nde müzikseverlerle buluşacak. Konserin hemen öncesinde Barış İçin Müzik Korosu Aya İrini avlusunda konsere gelen dinleyicileri karşılayacak.

\"YARININ KADIN YILDIZLARI\" İLE GELECEĞİN MÜZİSYENLERİNİ KEŞFEDİLİYOR

İstanbul Müzik Festivali 40. yılında başlattığı Festival Genç Solistini Sunar projesinin ardından 46. yılında geleceğin kadın müzisyenlerini desteklemek amacıyla yeni bir projeye imza atacak. Yarının Kadın Yıldızları, TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) işbirliği ve dinleyicilerin katkılarıyla üstün yetenekli müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek olacak. Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu\'na lisans veya lisansüstü seviyesinde yurtdışında bir müzik okulundan kabul alan, yurtdışında müzik eğitimini sürdüren ya da kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, uluslararası yarışma gibi etkinliklere katılım veya çalgı alımı için desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler başvurabilecek. Başvurular İstanbul Müzik Festivali Direktörü ve İKSV Genel Müdür Yardımcısı müzikolog Yeşim Gürer Oymak başkanlığında, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, piyanist Muhiddin Dürrüoğlu, klarnet sanatçısı Ayşegül Kirmanoğlu ve besteci Özkan Manav\'dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

Seçici Kurul tarafından desteğe değer bulunan adaylar, Türkiye\'nin ilk \"harika çocuğu\" İdil Biret\'le birlikte 28 Mayıs Pazartesi akşamı Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall\'da gerçekleştirilecek Yarının Kadın Yıldızları konserinde dinleyicilerle buluşacak. Konsere Doğru Etkinlikleri kapsamında yazar Yekta Kopan moderatörlüğünde, çalışmalarını Massachusetts Institute of Technology (MIT)\'de sürdüren ve Harvard Genç Akademi üyeliğine seçilen ilk Türk bilim insanı Canan Dağdeviren ve Trakya Tıp Fakültesi öğrencisi ve kök hücre araştırmacısı İnci Kadribegiç\'in kişisel başarı hikâyelerini anlatacak.

FESTİVALİN KAPANIŞINDA PEKİNELLER, İNGİLİZ ODA ORKESTRASI İLE BİR ARAYA GELECEK

İngiliz Oda Orkestrası ile turnelerden albümlere uzanan pek çok başarılı işbirliği gerçekleştiren ikiz kardeşler Güher & Süher Pekinel bu kez 46. İstanbul Müzik Festivali\'nin kapanış konseri için bir araya gelecek. İngiliz Oda Orkestrası ve Güher & Süner Pekinel konseri 12 Haziran Salı akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı\'nda Türkiye İş Bankası\'nın katkılarıyla gerçekleştirilecek. Amerikalı şef Gerard Schwarz\'ın yöneteceği konser ile 46. İstanbul Müzik Festivali görkemli bir kapanış yapacak.

Görüntü Dökümü:

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-Basın toplantısındaki açıklamalar

-Detaylar

15.02.2018 - 14.57 - Haber Kodu : 180215121



