1- ÜSKÜDAR\'DA BANKA SOYGUNU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Üsküdar\'da bir banka şubesi, kar maskeli ve silahlı bir kişi tarafından soyuldu.

Üsküdar Acıbadem Caddesi\'ndeki soygun saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Banka şubesine gelen silahlı ve kar maskeli soyguncu, özel güvenlik görevlisinin tabancasını aldı. Banka çalışanlarını silahla tehdit eden soyguncu, yaklaşık 15 bin lirayı alıp yaya olarak kaçtı.

Soygun sonrası banka şubesine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine özel harekat polisi de geldi. Polis kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada soygunun şokunu yaşanan bazı banka çalışanlarının ağladığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Banka önünden görüntüler

-Özel harekat polisi

-Ağlayan banka çalışanı

-Görgü tanıkları ile röp.

-Detaylar

14.02.2018 - 12.06 Haber Kodu : 180214053

14.02.2018 - 12.50 Haber Kodu : 180214074

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(Havadan görüntülerle)

2- BANLİYÖ HATLARINDA YENİ PERONLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da kapatılan banliyö hattının yeniden açılabilmesi için sürdürülen çalışmalar yoğunlaştırılırken, rayların döşenmeye başladığı hatlarda yolcuların inip bineceği peronlar da ortaya çıkmaya başladı.

İKİ YILDA BİTİRİLECEKTİ

Haydarpaşa-Gebze arasında bulunan, 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattı 19 Haziran 2013\'te yapılan son seferin ardından kapatılmıştı. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray\'la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonların da yenilenmesine karar verilmişti. Yapım süresi 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılı Haziran ayında sonuçlandırılması hedeflenmişti. Ancak aradan geçen süre içinde yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki aşırı artışı gerekçe göstererek 2014 yılının Ekim ayında çalışmaları durdurmuştu. Sorunların çözülmesinin ardından çalışmalar 2015 yılı içinde tekrar başlamıştı.

BU YIL SONUNDA AÇILMASI PLANLANIYOR

2018 yılı sonunda açılması hedeflenen Halkalı-Gebze banliyö hattında ekipler yoğun olarak çalışıyor. 45 kilometrelik banliyö ve tren hatlarının tamamlanması ve Marmaray projesi ile entegrasyonu sağlandığında Gebze\'den Halkalı\'ya 105 dakikada, Bakırköy\'den Bostancı\'ya 37 dakikada seyahat edilebilecek. Söğütlüçeşme-Yenikapı\'nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak. Hatta günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanıyor.

PERONLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Hattaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken pek çok bölümde rayların döşenme işlemi tamamlandı. Çalışmalarda yolcuların inip binmekte kullanacağı peronlar da artık ortaya çıkmaya başladı.

ESKİ VE YENİ TRENLER HAYDARPAŞA GARINDA BEKLİYOR

Öte yandan seferlerin durdurulmasının ardından Haydarpaşa Garı\'nda kalan eski banliyö trenlerinin bekleyişi sürüyor. Yıllarca İstanbulluları taşıdıktan sonra 4 yılı aşkın süredir bekleyen eski banliyö trenlerinin yeni hat üzerinde kullanıp kullanılmayacağı ise henüz belli değil. Metro standartlarına yükseltilecek hatta yeni trenlerin kullanılması bekleniyor. Bu amaçla Haydarpaşa tren garının gümrük bölümüne doğru olan bölümünde çok sayıda yeni tren bekletiliyor.

VATANDAŞLAR HATTIN YIL SONUNA KADAR AÇILMASINI BEKLİYOR

Göztepe\'de tren hattı yakınlarında yaşayan bir mahalleli, \"Burada oturanlar olarak sıkıntısını çektik. Bu yılın sonunda bitmesini bekliyoruz. Bittiği zaman herkes için güzel olacak\" dedi. Bir diğer mahalleli ise \"Ne zaman geleceği söylenmedi. Bu inşaat senelerdir sürüyor. Raylı sistem ağını uzun zaman önce kuran Moskova\'ya, Paris\'e ve Londra\'ya göre çok gerideyiz\" diye konuştu

Görüntü Dökümü:

-HAVADAN GÖRÜNTÜ

-Banliyo hatları

-Peronlar

-Çalışmalar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Banliyö hattında yapılan çalışmalar

-Vatandaşlarla röportaj

-Muhabir anonsu

-Genel ve detay

14.02.2018 - 12.47 Haber Kodu : 180214072

14.02.2018 - 12.48 Haber Kodu : 180214071

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3- FETÖ MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA 3. GÜN: TÜM SANIKLAR SON SAVUNMALARINI TAMAMLADI...

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla örgütün medya yapılanmasına ilişkin gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve akademisyen Mehmet Altan\'ın da aralarında bulunduğu 6\'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada, sanıklar Yakup Şimşek, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Tibet Murat Sanlıman savunmasını yaptı. Böylece haftabaşından bu yana tüm sanıkların mütalaaya karşı son savunmaları tamamlanmış oldu.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül getirildi. Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman ve avukatlar da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmanın üçüncü gününde kapatılan Zaman Gazetesi Marka Pazarlama Müdürü sanık Yakup Şimşek\'in esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması alındı. Zaman gazetesinin reklam filminde darbe çağrışımı yapmakla suçlanan sanık Şimşek, \"Ben bu reklam filminin ne senaryosunda, ne de ne zaman yapılacağı konusunda yetkiliydim. Teknik işlerin takibi dışında bir görevim olmamıştır\" dedi. Sanık Şimşek, reklam filmini yapan ve hazırlayanın ajans sahibi olan ve tutuksuz yargılanan Tibet Murat Sanlıman olduğunu öne sürdü.

SANIK ÖZŞENGÜL: \"ÖRGÜTÜN TELEVİZYON YÜZÜ DEĞİLİM\"

Sanık Şükrü Tuğrul Özşengül ise savunmasında, Polis Akademisi\'nde öğretim görevlisi olduğunu, güvenlik konularında danışmanlık yaptığını söyledi. Sanık Özşengül, kapatılan Samanyolu TV\'de 2.5 ay program yaptığını ve bazı sitelerde kısa bir süre köşe yazısı yazdığını belirterek \"Savcı tarafından örgütün medya unsuru olduğum iddia ediliyor. Örgütün televizyon yüzü değilim, çok reyting alan programlar yapmadım. Bu nedenle medya unsuru olduğumu düşünmüyorum\" dedi.

\"Çok ciddi askeri darbe kokusu var havada\" şeklindeki tweet\'i hakkında ise sanık Özşengül, \"Bu tweeti hatırlamıyorum ama atmış da olabilirim. Bir sürü insan beni sosyal medyada takip ediyor. Zaman zaman attığım tweet\'ler haber de olmuştur. Siyasi kulisleri çok iyi takip ederim. Tüm gazeteleri okurum. Bu benim işim. Bundan dolayı böyle bir koku alabiliyorsunuz\" şeklinde konuştu. Sanık Özşengül, 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında bir programda \"Halk sokağa çıkmasın\" dediği yönündeki iddiaya ise \"Böyle bir şey söylemedim. Darbeyi isteyen, teşvik eden biri değilim. Kimseden de bu yönde telkin almış değilim. 1.5 senedir tutukluyum. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim\" dedi.

\"REKLAM FİLMİ ŞİRKETİMİZE AİT DEĞİL\"

Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman da reklam filminin şirketine ait olmadığını öne sürdü. Şirketlerinde bu reklam filmine ait faturanın da bulunmadığını ifade eden sanık Sanlıman, \"Zaman Gazetesi ve Feza Yayıncılık\'ın o dönem terör örgütüne ait yayın olduğunu bilmem imkansızdı. Bu nedenle terör örgütüne yardım yapmış sayılamam. Ekrem Dumanlı\'nın gözaltına alınma sürecini video film yapmam istenmişti. Ben bunun bir reklam filmi olmayacağını düşündüğüm için reddetmiştim. Tüm suçlamaları reddediyorum ve beraatimi talep ediyorum\" dedi. Sanık Sanlıman\'ın savunmasını tamamlamasıyla birlikte tüm sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları da tamamlanmış oldu. Duruşmaya öğle arası verildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ TALEP EDİLMİŞTİ

Davanın 11 Aralık 2017 tarihli celsesinde, mütalaasını veren duruşma savcısı, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül hakkında \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etmişti. Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman\'ın ise \"Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme\" suçundan cezalandırılması istenmişti.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

-Ilıcak ve Altan

-Detaylar

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(operasyon görüntüsüyle)

4- İSTANBUL\'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK\'YA OPERASYON: 19 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da PKK\'nın gençlik yapılanmasına yönelik 10 ilçede düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın Kenya\'da yakalanıp, Türkiye\'ye getirilmesini bahane ederek eylem hazırlığında olan kişilerle ilgili çalışma başlattı. TEM ekipleri, terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik 10 ilçede bulunan 26 adresi belirledi. TEM Özel Tim ve Özel Harekat ekiplerinin desteği ile gece saatlerinde yapılan operasyonlarda 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi. Şüphelilerin dijital cihazlarına incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

-POLİS KAMERASI

-Özel harekat polisleri

-Bina kapısını kırmaları

-İçeri girmeleri

-Arama yapmaları

-Gözaltına alınan kişi

-Detaylar

14.02.2018 - 11.59 Haber Kodu : 180214052

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5- BANK ASYA\'YA PARA YATIRAN BİRLİK YÖNETİCİLERİNE OPERASYON: 7 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in talimatı sonrası Bank Asya\'ya para yatıran \'İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği\' ve birliğin alt birimi \'Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu\' yöneticisi 7 kişi gözaltına aldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in talimatından sonra Bank Asya\'ya, 27 Ocak 2014\'te İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği\'nin 3 milyon 600 bin lira, 17 Haziran 2014\'te ise birliğin alt birimi olan Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu\'nun 3 milyon 800 bin lira yatırdığını belirledi.

Aralarında birliğin yöneticileri ve eski yöneticilerinde bulunduğu 8 kişinin gözaltına alınması için bu saban operasyon yapıldı. 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 1 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



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6-YENİ AKİT GENEL YAYIN YÖNETMENİ DEMİREL\'İN DAMADININ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Haber: Serpil KIRKESER Kamera: İSTANBUL DHA

Kayınpederi Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel\'i 10 ay önce bıçakla öldürdüğü ve eşi Esma Karanfil\'i de yaraladığı iddia edilen tutuklu sanık Cemil Karanfil\'in yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Cemil Karanfil\'in \"kasten öldürme\" suçundan müebbet hapis cezası, \"Eşi kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.

TUTUKLU SANIK DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Cemil Karanfil ile taraf avukatları hazır bulundu. Olay günü 112 Acil Servis\'in sanık Cemil Karanfil tarafından arandığına dair mahkemeye gelen yazıya değinen şikayetçi Demirel Ailesi\'nin avukatı \"Bu aramanın suç tamamlanıp netice gerçekleştikten sonra olması dolayısıyla indirim hükümlerinin uygulanmasını gerektiren bir eylem olarak kabulünün de mümkün olmadığı şeklindedir. Dosya tamamlanmıştır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz\" dedi.

\"İNTERNETTE SERBESTÇE SATILAN BIÇAKLARDAN\"

Sanık avukatı da \"Suçta kullanıldığı iddia edilen bıçakla ilgili olarak piyasada serbestçe alınıp satılan ve yasak nitelikte bıçaklardan olmadığından dair internet satış ilanların suretleri ibraz ediyoruz\" diye konuştu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Cumhuriyet Savcısı Şevket Hazar duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaaya göre 29 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: 9 yıllık evli olan Esma Karanfil ile Cemil Karanfil arasında önceki dönemden süre gelen anlaşmazlıklar zaman zaman mahkemeye taşındı. Boşanma davasında vazgeçen Karanfil çifti birlikte yaşamaya başladı. Ancak aralarındaki anlaşmazlık aile fertlerini de ortak edecek şekilde devam etti. Olay günü Kadir Demirel, damadı Cemil Karanfil ile görüşmek için Esma Karanfil\'in de ortak ikamet ettiği evlerinde bir araya geldi. Hep birlikte görüştüklerinde yine aralarında tartışma çıktı. Taraflar karşılıklı olarak anlaşmazlık konusunda farklı bilgiler ve iddialarda bulundu. Kadir Demirel ile Cemil karanfil karşılıklı konuştukları sırada tartışma büyüdü. Cemil Karanfil ani bir kararla belinde bulunan bıçağı alarak odaya döndü. Kadir Demirel\'e 4 kez, eşi Esma Karanfile de bir kez vurdu. Cemil Karanfil Kadir Demirel\'in vefatına, Esma Karanfil\'in de ağır yalanmasına sebep oldu. Cemil Karanfil Esma Karanfil\'i de öldürmek amacıyla hareket etti. Cemil Karanfil\'in Kadir Demirel\'e yönelik eyleminden dolayı \"Kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası, eşi Esma Karanfil\'e karşı eyleminden dolayı da \"Eşi kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi talep edildi.

Mütalaaya karşı tarafların savunmalarını hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Görüntü Dökümü: (Arşiv)

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-İnceleme yapması

-Hastaneden görüntü

-Genel ve detaylar

14.02.2018 - 11.52 Haber Kodu : 180214049

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7- VASAT CEMAATİ LİDERİ ŞAHMERDAN SARI TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-Serpil KIRKESER-İSTANBUL DHA

Yaklaşık 3,5 yıldır Erbil\'de tutuklu bulunan Vasat Cemaati lideri Şahmerdan Sarı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarı, dün akşam Türkiye\'ye iade edilmişti. Ailesinin Türkiye\'ye iade başvurusunda bulunmasının ardından Sarı, Erbil\'den Atatürk Havalimanı\'na getirildi. Şahmerdan Sarı daha sonra havalimanı polisi tarafından işlemleri yapılmak üzere Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Sarı, sabah saatlerinde de Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü\'nden Bakırköy Adliyesi\'ne sevk edildi. Şubeden çıkarılışı esnasında yakınları Sarı\'nın elini öpmeye çalıştı. Sarı adliyede tutuklanarak, Metris Cezaevi\'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü:

EK GÖRÜNTÜ

-Sarı\'nın polisler eşliğinde adliyeden çıkarılması

-Sarı\'nın araca bindirilerek götürülmesi

-Genel ve detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Havalimanı Şube Müdürlüğü\'nden görüntü

-Sarı\'nın polisler eşliğinde şubeden çıkarılması

-Sarı\'nın elini öpmeye çalışan yakınları

-Sarı\'nın araca bindirilerek götürülmesi



14.02.2018 - 10.57 Haber Kodu : 180214035

14.02.2018 - 12.07 Haber Kodu : 180214054

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8- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA KAÇAK KÜRK OPERASYONU

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı\'nda yurda kaçak olarak sokulmaya çalışılan kürk ve derilere el konuldu.

Geçtiğimiz Cuma günü Danimarka\'nın başkenti Kopenhag\'dan Atatürk Havalimanı\'na gelen G. G isimli Türk vatandaşı bir yolcunun valizlerini kontrol eden İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri kürk yapımında kullanılan 977 adet Çinçila kürkü ile Astragan olarak tabir edilen derileri buldu. Değeri yaklaşık 582 bin TL olan kürk ve derilere el konulurken G.G hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\'na muhalefetten yasal işlem gerçekleştirildi.

VÜCUT GELİŞTİRME HAPLARI DA YAKALANDI

Ekiplerin ikinci operasyonu ise Türkiye\'ye kaçak ilaç sokmak isteyenlere yönelik oldu. Uganda\'dan İstanbul\'a gelen M.K isimli Türk yolcu ile J.K isimli Ugandalı yolcuların valizlerinde yapılan aramalarda değeri yaklaşık 66 bin lira olan 887 adet vücut geliştirme ilacı ile yine 40 adet tıbbi ilaç tespit edildi. İlaçlara el konulurken 2 yolcu hakkında da işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü:

GÜMRÜK KAMERASI

-Atatürk Havalimanı geliş salonu

-Yolcular ve gümrük görevlileri arama noktaları

-Yapılan aramalar

-Ele geçirilen kürk ve deriler

-Yakalanan ilaçlar -detaylar

14.02.2018 - 12.19 Haber Kodu : 180214061

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9- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI\'NDA SEVGİLİLER GÜNÜ SÜRPRİZİ

Haber-Kamera: Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda 14 Şubat sevgililer günü sebebiyle yolculara sürpriz hazırlandı.

Türkiye\'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı\'nda 14 Şubat sevgililer günü \"Aşkımız Çiçek Açsın\" etkinliğiyle kutlandı. Etkinlik kapsamında kurulan platforma yolcular yoğun ilgi gösterdiler. Yapılan etkinlikte yolcular fotoğraf çektirerek keyifli anlar yaşadılar.

Sabiha Gökçen Havalimanı\'na gelen yolculardan Mehmet Müezzinoğlu, \"38 yıldır evliyim. Allah eşime sağlık versin. Bir yastıkta kocayalım\" dedi. İzmir\'e kız arkadaşının yanına gittiği söyleyen Utku Karadeniz, \" İzmir\'e gidiyorum. Kız arkadaşımın yanına. Bugün doğum günüm 21\'inci yaşıma giriyorum. 1 Yıldır kız arkadaşımla birlikteyim. Okulum bitsin onu almak için İzmir\'e gideceğim\" dedi. Sevgililer gününü anne kız geçirmek için seyahat eden Sevgi Gökmen ve Bergüzal Gökmen ise, \"Dünyadaki en güzel mutluluk kızım. Ben onun sadece annesi değilim. Arkadaşıyım, herşeyiyim. Allah herkese bu mutluluğu nasip etsin. Kızımı çok seviyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Fotoğraf çekimlerinden görüntüler

-38 yıllık evli Mehmet Müezzinoğlu Röp

-İzmir\'e giden Utku Karadeniz Röp.

-Anne-Kız Sevgi Gökmen ve Bergüzal Gökmen Röp

-Detaylar



14.02.2018 - 12.49 Haber Kodu : 180214073

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10- \"HADİ BE OĞLUM\" FİLMİNİN GALASI YAPILDI

Haber: Orhan SENCER - Kamera: İSTANBUL DHA

3 kuşak baba-oğul hikâyesini özgün bir senaryoyla beyazperdeye taşıyan \"Hadi Be Oğlum\" filminin galası gerçekleşti. Sanat ve iş dünyasından pek çok konuğun davetli olduğu gecenin kırmızı halı töreninde yıldızlar geçidi yaşandı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Yücel Erten ve Alihan Türkdemir\'in başrollerini paylaştığı Hadi Be Oğlum filminin galası dün gece yapıldı. Bir babanın, oğlunu hayata bağlamak ve onunla iletişim kurabilmek adına büyük bir emekle verdiği mücadeleyi, cesaret ve azmi beyazperdeye taşıyan filmin galasına, film ekibi başta olmak üzere sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Galada, Başak Dizer Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Burcu Kara, Burak Deniz, Tolga Çevik, Ece Uslu, Barış Falay, Rıza Kocaoğlu, Deniz Marşan, Önder Öztarhan, İlker Ayrık ve Sanem Ayrık, Şahika Ercümen, Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, Çağatay Ulusoy, Zeynep Beşerler ve Emir İçgören, Beyza Şekerci ve Engin Hepileri, Burak Hakkı ve Hara Pappa, Esra Erol, Fulya Zenginer, Akasya Asıltürkmen ve Serdar Özerman, Alper Saldıran ve Furkan Palalı\'nın da aralarında olduğu birçok isim yer aldı.

Galada, 25 Film ortakları Fırat Parlak, Koray Şahin Fox Networks Group Genel Müdürü Cen Soner ve Fox Networks Group SVP ve COO\'su Mehmet İçağasıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Alihan Türkdemir, Yücel Erten ve filmin yönetmeni Bora Egemen kırmızı halıda kameraların karşısına birlikte çıktı.

\"UMARIM SİNEMA ADINA İZ BIRAKACAK BİR YAPIM OLUR\"

Kıvanç Tatlıtuğ sıcak ve sevgi dolu bir film çekmeye çalıştıklarını belirterek, \"Emeği geçen bütün oyuncularımıza, yönetmenimize ve yapımcılarımıza teşekkür ederiz. İzleyicilerimizin yorumlarını elbette merak ediyoruz. Sıcak ve samimi bir öyküyü en iyi şekilde yansıtmaya çalıştık. Sinema benim için farklı bir alan ve ben de burada bir iz bırakmak istiyorum. Umarım sinema adına iz bırakacak bir yapım olur\" diye konuştu.

Filmin başrol oyuncularından Büşra Develi de, \"Çok heyecanlıyım, seyircilerin tepkisini çok merak ediyorum. Hüzünlü olduğu kadar neşeli de bir film oldu\" dedi.

Türk Sineması\'nın iki ünlü ismi Yücel Erten ve Yıldız Külür de galada büyük ilgi gören iki isim oldu. Yücel Erten, \"Çok emek verdik, güzel ve seçkin bir atmosferde çalıştık. İçten ve yürekten bir film olmasına gayret ettik. Seyircinin hayattaki gibi gözyaşıyla kahkaha arasında gezineceği iyilik yansıması bir film oldu\" ifadesini kullandı.

Filmin çocuk oyuncusu Alihan Türkdemir, sıcak tavırları ve sempatik davranışlarıyla galada herkesin ilgi odağı oldu. Türkdemir, \"Çok keyifle ve hissederek bir film çektik. Sette bana yardımcı olan bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Umarım seyirciler de bizim kadar keyifle filmimizi izler\" dedi.

Filmde müzisyen kimliğiyle yer alan Feridun Düzağaç, \"İçinde olmaktan onur duyduğum sevgi ve güzellikle çevrili bir film oldu. Milenyum çağında en büyük sorunu iletişim sorunu. Bunu sonuna kadar işleyen son derece zarif bir film. Umarım yüreklere dokunacak bir film olacaktır\" diyerek duygularını aktardı.

Filmin yönetmeni Bora Egemen, \"Ekibimizden herkesin yüreğini koyarak çalıştığı bir film oldu. Umuyoruz ki izleyici de beğenir ve izlemekten keyif alır\" dedi.

Müziklerini Fahir Atakoğlu\'nun yaptığı Hadi Be Oğlum, Koray Şahin ve Fırat Parlak\'ın ortağı olduğu 25 Film ve FOX ortak yapımı olarak 16 Şubat Cuma günü vizyona girecek.

Görüntü Dökümü:

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-Galadan detaylar

-Açıklamalar

-Sinema salonunda Kıvanç Tatlıtuğ\'un alkışlanması

-Detaylar

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11- BLUE MAN GROUP\'TAN TARKAN SÜRPRİZİ

Haber: Orhan SENCER - Kamera: İSTANBUL DHA

Müzik, komedi ve teknolojiyi bir araya getiren dünyaca ünlü performans grubu \"Blue Man Group\", dün akşam İstanbul\'da ilk performansını sergiledi. Grup, boruları vurmalı çalgı gibi kullanarak Tarkan\'ın \"Şımarık\" şarkısını da seslendirdi.

İsmini, ekibin bizzat yaratıp bir kimlik haline getirdiği mavi karakterden alan müzik, eğlence, sanat ve komedi öğelerini taşıyan sahne şovuyla dünyaca ünlü bir fenomene dönüşen Blue Man Group, İstanbul\'da gerçekleşecek 16 şovunun ilkini dün Zorlu PSM\'de gerçekleştirdi. Sahneden inerek izleyicilerin arasına karışan ve onları da gösteriye dahil eden \"mavi adamlar\", kahkaha dolu bir gece yaşattı. Aralıksız 90 dakika süren şovda grup, hiç konuşmadan, sadece müzik ve hareketlerle seyirciyle iletişim kurdu. Blue Man Group, boruları vurmalı çalgı gibi kullanarak Tarkan\'ın \"Şımarık\" şarkısını da seslendirdi.

1991\'DEN BU YANA 35 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

Blue Man Group, 1991\'den bu yana 20\'den fazla ülkede, senede 3 bin 600 kez sahnelendi ve 35 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Hiçbir gösterisi bir diğerine benzemeyen Blue Man Group, New York, Las Vegas, Boston, Chicago, Orlando ve Berlin\'de büyük ilgi gören şovlarının yanı sıra dünya turneleriyle de grubun başarısını ve renklerini yansıtmaya devam etti. Grammy adaylığı bulunan grup, dünya çapında bir fenomene dönüşen gösterilerinin yanı sıra birçok farklı alanda başarısını kanıtladı. Film ve televizyon programlarına da müzikleriyle katkıda bulunan Blue Man Group, sonuncusu \"Threeö olmak üzere kendi adlarıyla yayınladıkları albümlerle de büyük beğeni topladı. Zorlu PSM Ana Tiyatro\'da 25 Şubat\'a kadar sahne alacak Blue Man Group, 15 şov daha gerçekleştirecek.

Görüntü Dökümü:

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-Gösteriden görüntüler

-Detaylar

14.02.2018 - 13.01 Haber Kodu : 180214078

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