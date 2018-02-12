DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

1- MAÇKA PARKI\'NDA AĞAÇLARIN SÖKÜLMESİNE BAŞLANDI (ek bilgilerle)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen Dolmabahçe-Levazım tüneli projesi kapsamında daha önce büyük bölümü alüminyum plakalarla kapatılan Maçka Demokrasi Parkı\'nda ağaç sökme işlemleri başladı. Parktaki çalışmalar bugün havadan da görüntülendi. Proje kapsamında bölgeye gelen özel iş makineleri ile ağaçların sökümüne başlandı. Çalışmalar sırasında polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

İBB\'nin ağaçların taşınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle denilmişti:

\"Toplam büyüklüğü 140 bin metrekare olan Maçka Parkının sadece 3 bin 500 metrekarelik bölümünde başlayacak çalışmalar kapsamında; alanda bulunan 85 ağaç, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi\'nden alınan rapor doğrultusunda Bahçeköy Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkına dikilecek. Uzman ekipler yönetiminde ROOTBALL yöntemi ile sökümü gerçekleşecek ağaçlar, kök ve gövdeleri itina ile korunarak yeni yerlerine dikilecekler. Park dışında ise 91 ağaç başka bölgelere nakledilecek. Çalışmalardan sonra bölge tekrar ağaçlandırılacak. Çalışmalar tamamlandığında, 3 bin 500 metrekarelik alan yeniden yeşillendirilerek eski haline döndürülecek\"

Görüntü Dökümü:

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-Parktaki çalışmaların havadan görüntüleri

-Ağaçların taşınması

-Çalışmalardan görüntüler

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(aktüel görüntüyle)

2- KADİR İNANIR\'IN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ HASTANEDE AÇIKLAMA

* Başhekim Prof. Dr. Reha Baran,

\" Genel durumu gayet iyi. Hayati riski şu an için yok. Takiplerimiz devam ediyor\"

* Prof. Yunus Aydın,

\"45 dakika kadar ikna etmekle uğraştık\"

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Özgür EREN /İSTANBUL DHA

Ünlü sanatçı Kadir İnanır\'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Beynine pıhtı atması sonucu dün anjiyo olan İnanır\'ın sağlık durumu ile ilgili olarak tedavi gördüğü Fulya\'daki özel hastanenin Başhekimi Prof Dr. Reha Baran ile doktorları Prof. Dr. Yunus Aydın ve Prof Dr. Naci Koçer açıklama yaptı.

\"DURUMU GAYET İYİ\"

Başhekim Prof. Dr. Reha Baran, \"Sayın Kadir İnanır 24 saati birkaç aşan saat aşan şekilde hastanemizde. Kendisi şu anda yoğun bakımımızda takip ediyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Genel durumu gayet iyi. Hayati riski şu an için yok. Takiplerimiz devam ediyor\" dedi. Baran, \"MR\'ı çektiğimizde de beynin orta damarının üst kısmında bir damarın tıkandığını ona ait beyin alanının iyi kanlanmadığını tespit edince, beynin damarlarını görmek üzere anjiyo grafiği yaptık. Tesadüfen bulunan radyolog arkadaşımız -bu konuda uzman bir arkadaşımızdı- beraberinde nörolog ekibi topladık. Belli bir sürenin sonunda da damarın açılma gerekliliği kararını verip görüntüleri internet ortamında Prof. Dr. Naci Koçer\'e gönderdik. Onla yaptığımız telefon konuşmalarında Naci bey de bizim koyduğumuz karara katıldı ve hızla ekibi topladı. Saat 12.00 civarında konuştuk. Saat 01. 00 civarında Naci bey hastanemize katıldı. 02.00 civarında da hastamızın tıkanmış damarındaki pıhtının çıkartılması işlemi tamamlandı. Burada zamanlamanın tabi ki çok önemi var. İşlem öncesinde yüzünde bir miktar asimetri vardı. O da işlem sonrası kayboldu. Yoğun bakımda. Garanti olsun diye yakın gözlemde\" diye konuştu.



\"DURUMU STABİL VE İYİ\"

Anjiyo işlemini gerçekleştiren Prof. Dr. Naci Koçer de Kadir İnanır\'ın durumunun iyi olduğunu ifade etti. Koçer, \"Sabah bazı haberler duydum. Açık bir cerrahi olmadı. Bu netleşsin diye söylüyorum. Açık bir ameliyat olmadı. Olan şey beyin damarlarına atılmış olan bir emboli. Ve bu emboliyi 4-6 saat dilimi dediğimiz çok kritik bir dönem içerisinde Yunus Bey\'in şahsi gayretler ile hastanın buraya gelmesi ve MR\'ının hızlı bir şekilde çekilip ve bize hızlı bir şekilde haber verilmesiyle mümkün oldu. Aslında yapılan işlem standart bir işlemdir. Özel bir işlem değildir. Dünya\'da uygulanan, bizde yeni yeni oturmaya başlayan benim yıllardır yaptığım işlemdir. İşlemde beyin damarına giden pıhtı çıkartılmıştır. Bu çıkartılma işleminde herhangi bir problem olmadığı gibi dün ve bugün çekilen MR incelemesinde de hastamızın beyin dokusu oldukça iyi konumdadır. Kritik günlerimiz önümüzdeki günler. Tekrar pıhtı atmaması için kontrol altında tutuyoruz. Yoğun bakım lafı herkes için hoş bir laf değildir. Ama yoğun bakımda tutma k istememiz hastamızın kontrol altında bulundurulmasıdır. Bundan sonraki detayı size söylemem hasta hakları açısından doğru değildir\" dedi.

\"45 DAKİKA KADAR İKNA ETMEKLE UĞRAŞTIK\"

İnanır\'ı hastaneye ilk getiren ve teşhisini ilk koyan doktoru ve arkadaşı Prof. Yunus Aydın ise yaptığı açıklamada pazar sabahı saat 10.00 sıralarında Jülide Kural\'dan bir telefon aldığını, İnanır\'ın konuşmasının bozulduğunu ve yere düştüğünü öğrendiğini belirtti. Hemen ambulans çağırılmasını istediğini belirten Aydın, \"Ama onu kabul etmedi. Etmeyince mecburen eve gittim. 45 dakika kadar ikna etmekle uğraştık. Beynin geçici olarak kansız kalması durumu geçirdiğini bunun altında bir damar tıkanması problemi olursa bunun için zamanın önemli olduğunu dilimin döndüğünce kısmen de korkutarak anlatmaya çalıştım. Ve sonunda ikna ettik. Kalktık geldik\" ifadelerini kullandı.

\'BUGÜN ŞEHİT VAR MI?\" DİYE SORMUŞ

Kadir İnanır\'ın 10 gün daha hastanede tedavisinin süreceği, yoğun bakımdan da 3-4 içinde çıkartılacağı öğrenildi. Öte yandan ünlü sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil ve İnanır\'ın yeğeni Levent İnanır, Kadir İnanır\'ı hastanede ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kadir İnanır\'ın durumunun iyi olduğunu belirten Levent İnanır, dayısının kendisine \'bugün şehit var mı?\" diye sorduğunu belirtti.



Görüntü dökümü:

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-Yapılan açıklamalar

-Levent İnanır ve Mehmet Ali Erbil\'in açıklamaları

-Genel ve detaylar

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3- FETÖ MEDYA YAPILANMASI DAVASI... ALTAN KARDEŞLER VE ILICAK\'IN DAVASINA SİLİVRİ\'DE DEVAM EDİLECEK



Haber: Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)

FETÖ medya yapılanması davasında gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak\'ın da aralarında bulunduğu 6\'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı dava, yarın Silivri\'de yapılmak üzere ertelendi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde öğleden sonra görülmesine devam edilen duruşmada, tutuklu sanık Fevzi Yazıcı, darbelere her zaman karşı olduğunu belirterek, beraatini ve tahliyesini talep etti. Sanık Yazıcı daha sonra Fetullah Gülen\'in mektubuna ilişkin mahkemeye sunduğu dijital inceleme raporunda eksik hususlar olduğunu söyleyerek söz istedi. Mahkeme Başkanı ise sanık Yazıcı\'ya gerek olmadığını bildirdi ve \"Yerine geçmezsen salonun dışına alacağım\" dedi. Bunun üzerine avukat Ergin Cinmen, usule ilişkin söz almak istedi. Mahkeme Başkanı, \"İzin vermiyorum\" diyerek Cinmen\'in sözünü kesti. Avukat Cinmen, usule ilişkin itirazlarını söylemeye devam edince mahkeme başkanı \"Üç kez uyardım\" diyerek avukat Cinmen\'i duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan çıkarmak istedi.

Sanık Fevzi Yazıcı\'nın avukatı Sevgi Taş, \"Biz avukat beyin düzeni bozmadığına şahidiz, ne diyeceksiniz\" dedi. Mahkeme Başkanı bu kez avukat Sevgi Taş\'ı da dışarı çıkararak duruşmaya ara verdi. Aranın ardından yeniden toplanan heyet, duruşmaların Silivri\'de kesintisiz olarak devam edeceğini belirterek oturuma son verdi. Yarınki duruşma, sanık Ahmet Altan\'ın savunmasıyla devam edecek.

Duruşma öncesi Ahmet Altan\'ın \"Ahmaklığın Adaleti\" ve Mehmet Altan\'ın ise \"Yargıladığınız gibi yargılanmak ister misiniz\" başlıklı kitapçık haline getirilmiş savunmaları gazetecilere dağıtıldı.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Nazlı Ilıcak

-Ahmet Altan

-Detaylar

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4- BLUE MAN GROUP, TÜRKİYE\'DE İLK KEZ SEYİRCİYLE BULUŞUYOR

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL DHA

Müzik, komedi ve teknolojiyi bir araya getiren dünyaca ünlü performans grubu \"Blue Man Group\", Türkiye\'deki ilk gösterisini yarın izleyiciyle buluşturacak.

İsmini, ekibin bizzat yaratıp bir kimlik haline getirdiği mavi karakterden alan müzik, eğlence, sanat ve komedi öğelerini taşıyan sahne şovuyla dünyaca ünlü bir fenomene dönüşen Blue Man Group, 13 - 25 Şubat tarihleri arasında 16 performansla İstanbul\'da Zorlu PSM\'de sahne alacak.

1991\'DEN BU YANA 35 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

Blue Man Group, 1991\'den bu yana 20\'den fazla ülkede, senede 3 bin 600 kez sahnelendi ve 35 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Hiçbir gösterisi bir diğerine benzemeyen Blue Man Group, New York, Las Vegas, Boston, Chicago, Orlando ve Berlin\'de büyük ilgi gören şovlarının yanı sıra dünya turneleriyle de grubun başarısını ve renklerini yansıtmaya devam etti. Grammy adaylığı bulunan grup, dünya çapında bir fenomene dönüşen gösterilerinin yanı sıra birçok farklı alanda başarısını kanıtladı. Film ve televizyon programlarına da müzikleriyle katkıda bulunan Blue Man Group, sonuncusu \"Three\" olmak üzere kendi adlarıyla yayınladıkları albümlerle de büyük beğeni topladı.

\"GÖSTERİMİZİ TÜRKİYE\'DEKİ İZLEYİCİLERLE PAYLAŞABİLMEK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR\"

Kurucu üyelerden Chris Wink, gösterilerini Türkiye\'deki izleyicilerle paylaşabilmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu belirterek, şunları söyledi: Blue Man adlı bu masum ve ilginç karakterin etrafında dönen performanslarımıza ilk başladığımızda onun bizi nasıl bir noktaya getireceğini hayal bile edemezdik. Gösterimizi Türkiye\'deki izleyicilerle paylaşabilmek bizim için büyük bir onur.

Diğer kurucu üye Phil Stanton ise, \"Blue Man karakteri, insanın iletişim kurma ihtiyacını keşfetmeye olan derin ilgimizden kaynaklanarak farklı yaşlar, kültürler ve milletlerden birçok kişiye hitap ediyor. Blue Man\'in vermeye çalıştığı hayat dolu mutluluk ve kutlama hissiyatının herkese evrensel bir şekilde dokunduğuna inanıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Blue Man Group\'un tanıtım videosu

12.02.2018 - 13.32 Haber Kodu : 180212071