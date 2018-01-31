1- SULTANAHMET MEYDANI\'NDAKİ TERÖR SALDIRISINDA KARAR (2)



Haber: Özden ATİK - Kamera: İstanbul DHA

Sultanahmet Meydanı\'nda 12 Ocak 2016\'da terör örgütü IŞİD üyesi Nabil Fadlı tarafından gerçekleştirilen, 12 Alman vatandaşının öldüğü ve 16 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısına ilişkin 26 sanıklı dava karara bağlandı. 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 329\'ar yıl hapis cezası verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, 4 tutuklu sanık ve avukatları katıldı. Son savunmaları sorulan sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme 4 tutuklu sanıktan 3\'ü hakkında \"Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 12 kişiyi öldürmek ve 16 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan ise toplam 329 yıl hapis cezası verdi. Tutuklu sanık Abdurrahman Faiz Rashıd Rashıd ise \"Silahlı terör örgütüne üye olma\" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi. Mahkeme bu sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı koydu. 18 sanık hakkında beraat kararı verilirken; yakalamalı 4 sanığın dosyasının da ayrılmasına hükmedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın arşiv görüntüleri

31.01.2018 - 14.58 Haber Kodu : 180131093_

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2- BÜYÜKADA TOPLANTISI DAVASI: TEK TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ (1)

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Büyükada\'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 1\'i tutuklu toplam 11 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Davanın tek tutuklu sadığı Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç\'ın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Taner Kılıç, SEGBİS sistemi ile katıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklardan 7\'si ile avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Konsolosluk temsilcileri, yabancı heyetler ve bazı sanık yakınların duruşma salonuna alınırken, yer darlığı nedeni ile bazı sanık yakınları ve izleyiciler duruşma salonuna alınmadı. Yine yer darlığı nedeni ile bazı basın mensupları da duruşma salonuna alınmadı.

Duruşmada söz alan davanın tek tutuklu sanığı olan Uluslararası Af Örgütü Türkiye temsilcisi Taner Kılıç, avukatları tarafından daha önce dava dosyasına konulan bilirkişi raporların ByLock kullanmadığı ve indirmediği yönünde olduğunu savunarak, avukatlarının bugün yeni bir rapor sunacağını söyledi. Kılıç, \"Avukatlarımın sunacağı raporda benim telefonuma istem dışı bağlantı yapan programların olduğu tespit edilmiş\" dedi.

\"TELEFONUMDA İNCELEME YAPILMASINI İSTİYORUM\"

Bilgi Teknolojileri Kurumu verilerinden yola çıkılarak ByLock kullandığına ilişkin tespit yapıldığını hatırlatan Kılıç, \"Benim nezdimde Uluslararası Af Örgütü\'nün itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını, kriminalize edilmeye çalışıldığını düşünüyorum. Türkiye ve dünyada çok saygın bir kurum olan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Başkanı olmaktan gurur duyuyorum\" diye konuştu.

Kendisi hakkında ByLock tespitinin Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) verilerinden çıkılarak yapıldığını söyleyen Kılıç, \"BTK\'dan ByLock listesi hakkında yeni bir çalışma olup olmadığının sorulmasını, re\'sen atanacak bilirkişilerce telefonumda inceleme yapılmasını istiyorum\" dedi. Taner Kılıç, BTK\'ya yazılarak ByLock mağdurlarına ilişkin yeni bir çalışma yapılıp yapılmadığının sorulmasını istedi.

Taner Kılıç\'ın avukatları da tahliye talebinde bulundular.

ARANIN ARDINDAN KARAR AÇIKLANDI

Kısa bir ara veren mahkeme, tutuklu sanık Taner Kılıç\'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi gözönünden bulundurarak tahliyesine karar verildi. Kılıç hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.



Görüntü Dökümü:

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Adliyeden görüntü

Adliye önünde açıklama

31.01.2018 - 15.44 Haber Kodu : 180131121_

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(ÖZEL)

3- İSTİKLAL CADDESİ\'NDE PANİK ANLARI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu İstiklal Caddesi\'nde asılı süsleme ışıklarının tramvayın üzerine düşmesi sonucu elektrik kablolarında yangın çıktı. Yangına ilk olarak çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti.

Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İstiklal Caddesi\'nde seyir halindeki nostaljik tramvayın üstüne henüz belirlenemeyen nedenle süsleme ışığı düştü. Tramvayın üstündeki ve süslemelerin bağlı olduğu elektrik kablolarında küçük çapta yangın çıktı. Cadde üzerinde alt yapı çalışması yapan işçiler yangına, yangın tüpüyle müdahale etti. Bu sırada İstiklal Caddesi\'nde yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri düşen süsleme ışıklarını tramvayın üzerinden aldı. Olay nedeniyle nostaljik tramvay seferleri yaklaşık 45 dakika yapılamadı.

Görüntü dökümü

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CEP TELEFONUKAMERASI

-Tramvayın üstüne düşen süsleme ışık ferforjesi

-Elektrik kablolarında çıkan yangın

-Yangın tüpü sıkılarak yapılan müdahale

-Caddeyi kaplayan toz duman

AKTÜEL KAMERA

-İtfaiyenin gelişi

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Ferforjenin tramvayın üstünden alınması

-Röportaj

-Tramvay seferinin normale dönmesi

-Genel ve detay görüntüler

31.01.2018 - 15.53 Haber Kodu : 180131123

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4- FİYATTA ANLAŞAMADIĞI EMLAKÇIYA POMPALI TÜFEKLE SALDIRDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

Bakırköy\'de evine satılığa çıkaran bir kişi, fiyat konusunda anlaşamadığı için tartışma yaşadığı emlakçıya pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, birçok iş yerine saçma isabet etti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Yeşilköy Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bir bina önünde meydana geldi. İddiaya göre, evini satmak isteyen Mustafa Ü. satış için emlakçı Oğulcan G. ile anlaştı. Mustafa Ü., emlakçı ile telefonda fiyatın düşük olduğu konusunda tartıştı. Mustafa Ü. emlakçıyı satışı yapılacak dairenin olduğu bina önüne çağırdı. İki kişi burada tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Evini satışa çıkaran adamla emlakçıyı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Bu sırada Mustafa Ü. satılık pankartına sardığı pompalı tüfeği çıkararak emlakçıya ateş etmeye başladı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda çok sayıda iş yerine saçma isabet etti. Bu sırada çevredeki vatandaşlar ve iş yeri sahipleri büyük korku yaşadı. Yaşadığı olayı anlatan Oğulcan G., \"Ev alım satım işimiz vardı. Evine teklif getirmiştik teklifi düşük bulduğu için tartışma yaşadık. Beni arayarak buraya çağırdı. ortağımla burada beklerken elinde pankart vardı onu bize verecek sandık. Küfür etmeye başladı. Pankartla vurmaya başladı. sonra yere yatırdım kendimi korumak için. Elindeki pankart düştü. çevredekiler bizi ayırdı. Pankartın ucundan silahı gördüm. Kaçmaya başladım o da arkamdan ateş etti\" diye konuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Mustafa Ü.\'yü gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-İsabet alan iş yerlerinden görüntü

-Pompalı kovanından görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Binadan ve daireden görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Emlakçı ile röp

31.01.2018 - 15.42 Haber Kodu : 180131120

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(ÖZEL)

5- 25 SANİYEDE TALAN ETTİLER

Haber-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi de bir telefon bayisine giren 3 soyguncu 25 saniyede 50 bin lira değerinde cep telefonu alarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçen hafta Gazi Mahallesi\'nde 04.00 sıralarında bir telefon bayisine giren maskeli 3 soyguncu stantlardaki teşhir ürünü cep telefonlarını alarak kaçtı. Sadece 25 saniye süren soygunda yaklaşık 50 Bin TL değerinde cep telefonu çalındı. Çok hızlı hareket eden soyguncular teşhir ürünlerinin bağlı olduğu stantları bile yerinden söktü. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

GÜVENLİK KAMERASI

-Soyguncuların dükkana girişi

-Stantlardaki cep telefonlarını sökerek almaları

-Bir soyguncunun poşet açması

-Soygun sonrası kaçmaları

-Genel ve detay görüntüler

31.01.2018 - 14.17 - Haber Kodu : 180131088

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6- ÜSKÜDAR SAHİL YOLU\'NDA ZİNCİRLEME KAZA : 2 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Üsküdar\'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya ardından 2 otomobil ile 1 motosiklete çarptı. Kazada 1\'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, Çengelköy Yalıboyu Caddesi\'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Esmer Dişkaya idaresindeki 34 KS 8535 plakalı otomobil seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kontrolden çıkan otomobil daha sonra iki araca ve bir motosiklete daha çarptı.



ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Çarpmanın şiddetiyle havalanan yaya yere düşerek ağır yaralandı. Kazada kadın sürücü de hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Olayın haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yalıboyu Caddesi üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardınadan trafik normale döndü. Kazaya karışan bir sürücü, \"Yaya yolun karşısına geçecekti. Aracın çarpmasıyla metrelerce havalandı ve yere düştü. Araç daha sonra benim otomobilime ve diğer araca çarptı\" diye konuştu. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Ambulans ve polislerden görüntü

-Kazaya karışan araç sürücüleri ile röp

-Yaralıya ambulans içinde müdahale

-Kaza nedeniyle yaşanan trafik

-Vatandaşlarla röportaj

-Genel ve detay görüntüler

31.01.2018 - 14.53 - Haber Kodu : 180131092

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7- \"BANK ASYA İÇİN SATILIK \" İLAN SAHİPLERİNE GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA

\"Bank Asya\'ya para yatırmak için\" başlığıyla bir internet sitesinde arazi, ev, otomobil ve teknolojik eşyalarını satarak Bank Asya\'ya para yatıran 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY yapılanması soruşturması kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in talimatı sonrasında Bank Asya para yatırarak FETÖ\'ye finansal destek sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah yaptığı operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 36 şüpheliyi yakalamak için çeşitli adreslere baskınlar düzenlendi. Yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 16 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Şüphelilerin internet siteleri üzerinden \'Bank Asyaya para yatırmak için\' başlığıyla özellikle arazi, ev, otomobil ve teknolojik eşyalarını satan kişiler olduğu ileri sürüldü. Bu kişilerin paraları Bank Asya\'ya yatırdığı belirtiliyor.

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8- İBB ZABITASI\'NDAN ZEYTİN DALI HAREKATI\'NA KOREOGRAFİLİ DESTEK

Haber: Özgür Deniz KAYA - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı personeli, Zeytin Dalı Harekâtı\'nı gerçekleştiren askerlere drone ile video çekimi yaparak destek mesajı gönderdi.

İBB Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için bir koreografi hazırlandı. 81 ili temsilen 81 zabıta personeli Zeytin Dalı yazılı koreografi gerçekleştirdi. Bu koreografi de drone ile havadan görüntülendi.

Avrupa Yakası Zabıta Müdür Yardımcısı Namık Turutoğlu, \"Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de yaptığı operasyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak sonuna kadar destekliyoruz. Zeytin Dalı Harekâtı\'nda bayrağımızı, namusumuzu, şerefimizi, dinimizi ve vatanımızı korumak için tereddütsüz canlarını ortaya koyup göğüslerini siper eden şehitlerimize Allah\'tan rahmet, ailelerine büyük sabırlar dileriz. Yaralılarımıza acil şifalar ve görev yapan tüm Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler dileriz. Allah onlardan razı olsun\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Koreografiden havadan görüntüsü

31.01.2018 - 13.00 - Haber Kodu : 180131066

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