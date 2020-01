DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- OTOBÜSE TAKILAN PATENLİ GENÇLERE CEZA

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul\'un yoğun trafiğinde otobüslerin arkasına tutunarak tehlikeli şekilde ilerleyen patenli gençler, polis tarafından yakalandı. Patenli gençlere \'Trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak\' suçundan adli işlem başlatıldı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil ve otobüslerin arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yapan patenli gençlerle ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, geçtiğimiz pazar günü Barbaros Bulvarı\'nda otobüse takılarak ilerleyen M.G. ile 18 yaşından küçük olduğu belirlenen H.Ö.\'yü yakaladı. Patenli gençlere \'Trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak\' suçundan adli işlem başlattı.

Polis ekipleri, M.G ve H.Ö.\'nün patenle yaptığı tehlikeli yolculuğunu fark ederek polis aracından, \'Çocuklar sağda bekleyin, sağda bekleyin. Bekle sağda bırak bekle\' diye anons ederek, otobüsten ayrılan patenci çocukların önüne park etmesi cep telefonu görüntülerine yansıdı.

2- EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN METE PROJESİNİ TANITTI

* İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan,

\" Geçen iki yılda genel manada teröre dur dememiz, özelde de ilçe ilçe terörle mücadele edilerek İstanbul tarihinin en iyi durumuna gelinmiştir. Terörle anılan ilçe ismi kalmamıştır. Bu mücadelemiz de sıkı bir şekilde devam etmektedir\"

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, denetimin kolaylaşması için Mobil Emniyet Teknolojileri (METE) adlı bir sistem geliştirdi. METE projesinde başarılarına göre sıralamaya giren polislere ödül verildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan\'ın talimatıyla başlatılan proje kapsamında \"METE\" yazılımı tamamlandı. Denetimlerin geliştirilmesi, personelin çalışmalarının raporlanması için defter sisteminden dijital ortama geçildi. Geçtiğimiz yıl deneme sürümü olarak kullanılmaya başlayan METE projesi bugün Polis Eğitim ve Kongre Merkezi\'nde (PEKOM) düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Programda, Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Çatal, METE Projesi hakkında bilgi verdi. İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelinden oluşan folklor takımı toplantı öncesi kısa bir gösteri düzenledi. Bu sıra folklorcular gösteri sırasında açtığı Türk Bayrağını, Emniyet Müdürü Çalışkan\'a hediye ettiler. METE projesi kapsamında bu zamana kadar yapılan çalışmalarda başarılı olan polisler tebrik edildi ve çeşitli hediyeler verildi.

\" BAZI BİLİNEN YANLIŞLARIN DÜZELDİĞİNİ GÖRDÜK\"

Programda konuşan Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Dünya\'nın en harika şehirlerinden birisi olan İstanbul\'da görev yapmak ve bu şehre hizmet etmenin bir nevi ibadet olduğunu söyledi.

Çalışkan konuşmasında, \"FETÖ başka olmak üzere, bütün terör örgütleriyle mücadele ederek, terörü ilimizin gündeminden zaman içerisinde düşürmek ve tamamen bitirmek hedefimizdi. Geçen iki yılda genel manada teröre dur dememiz, özelde de ilçe ilçe terörle mücadele edilerek İstanbul tarihinin en iyi durumuna gelinmiştir. Terörle anılan ilçe ismi kalmamıştır. Bu mücadelemiz de sıkı bir şekilde devam etmektedir\" dedi.

\"Uyuşturucu ile mücadelede de hızımız günden güne artmaktadır\" diye konuşan Çalışkan, \"Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde uyuşturucu satıcısı veya kullanıcısı olarak tutuklanan kişilerin üçte biri İstanbul\'da yakalanmıştır. Her gün uyuşturucu konusunda 14 kişi tutuklanmış, bu süreçte 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. 2017 yılında 7 bin polisimiz 1 haftası teorik diğer haftaları ise uygulama eğitimi olmak üzere toplam 3 hafta süren Acil Müdahale Eğitimi\'ni tamamladı. Bu eğitimi alan polislerimizin özgüvenlerinde ciddi oranda bir artış meydana geldi. Bazı bilinen yanlışların düzeldiğini gördük. 2018 yılında da 10 bin polisimiz daha bu eğitimi tamamlamasını hedefliyoruz. Branş ve birim fark etmeksizin tüm polislerimize uygulayacağız\" diye konuştu.



ARANAN KİŞİLER POLİSLE KARŞILAŞACAĞINI BİLECEK

İstanbul\'un iki ucu arasında 150 kilometre bir mesafe bulunduğuna değinen Çalışkan, \"89 noktada 24 saat aralıksız denetim yapılıyor. 2017 yılında 22 milyondan fazla GBT sorgusu yaparak bir rekor kırdık. Tekrar bu rekoru kırabilir miyiz bilmiyorum ama bunun için çalışacağız. Aranan, herhangi bir suçla ilişkisi olan kişiler artık her adımında bir polisle karşılaşacağını ve yakalanacağını hissedecek. Biz böylelikle biraz yorulacağız, ama sistem oturunca rahatlayacağımızı umuyorum. 2017 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak biz 67 bin müsabakaya ekip yolladık. 16 bin polisimizi ise başka illerdeki görevlere takviye olarak gönderdik. Şuan burada bizlerle olan polis arkadaşlar METE programı kapsamında kendi branşlarında ilçelerinde başarılı olanlarınız. METE projesine kafa yormamızın sebebi şuydu, denetlemede bir dengesizlik olduğunu, denetlemenin rutine döndüğünü fark ettik. Geçtiğimiz yıl 11 bin olan denetleme sayımız, bu yıl 123 bine yükseldi. METE projesini daha da ilerleteceğiz. Bütün birimlerimiz bu konuda daha hassas şekilde çalışacaklar. Görevde adaleti, hizmette adaleti ve kendi içimizde adaleti sağlayacağız. Çalışan ve çalışmayan bir olmayacak\" diye konuştu.



MEHMETÇİĞİMİZ AFRİN\'E GELİN DESE, SEL OLUR AKARIZ

Emniyet Müdürü Çalışkan, Zeytin Dalı harekatına değinerek, \"Allah onların yardımcısı olsun. Eğer onlar gelin desin, biz buradan sel gibi akar Afrin\'e de geliriz, daha ilerisine de gideriz. Önlerindeki her engeli kaldırır atarız. Allah\'ım onların muhafızı olsun, başarılı kılsın\" dedi.

METE PROJESİ NEDİR ?

Mobil Emniyet Teknolojileri (METE) emniyet yetkilileri tarafından kullanılan ve akıllı cihazlara yüklenen bir yazılım. Programın yerel ve genel denetimin kolaylaşmasını, eksikliklerin yerinde görülmesini sağlayacağı ön görülüyor. Ekipler, programı \'Denetim\', \'Performans\' ve \'Aranan Şahıslar\' modülleri altında kullanılacak. Emniyet personelinin spor müsabakaları, uygulama tedbirleri, güzergah tedbirleri, Metro, Metrobüs, Marmaray ve iskeleler gibi ulaşım noktalarında yapılan uygulama ve denetlemeleri, şehit aileleri ve gazileri ziyaret, karakollardaki eksiklikler, yapılacak uygulamalara kadar birçok veri depolanabilecek. Sıcak olaylarda olay yerine varan ekipler ilk bilgileri buradan sıralı amirleri ve müdürlerine bilgi aktarabilecek. Programda yetkili kişi ve GPS bilgisi eşleşmeden sistem denetim modülünü açamayacak.

DEVLET KURUMLARI ARASINDA BİR İLK

Türkiye\'de devlet kurumları arasında ilk kez kullanacak denetim sistemi sayesinde, zamandan tasarruf sağlanacak sistem, memurların başarısının da daha adaletli şekilde belirlenmesini sağlayacağı öne sürüldü.



3- İSTANBUL\'DAKİ SURİYELİLER\'DEN \'ZEYTİN DALI HAREKÂTI\' AÇIKLAMASI

* Suriye Sivil Toplum Örgütü Başkanı Hıdır Alsotari,

\"Türkiye Cumhuriyeti\'nin kendi sınır güvenliğini savunması konusunda sonuna kadar yanındayız\"

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA

İstanbul\'daki \'Suriyeliler Topluluğu\' ile \'Suriye Sivil Toplum Örgütü\', Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de terör örgütlerine yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na ilişkin ortak bir basın açıklaması yaptı.

Fatih\'te bir otelde düzenlenen basın toplantısına İstanbul\'da Suriyeliler Topluluğu ile Suriye Sivil Toplum Örgütü\'nün yöneticileri katıldı.

Açıklamayı Suriye Sivil Toplum Örgütü Başkanı Hıdır Alsotari yaptı. Suriye\'de yaşanan askeri ve siyasi gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydeden Alsotari, \"Suriye\'yi bölmeye çalışan projelere karşı Suriye\'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Geçici hükümete bağlı Suriye Ulusal Ordusu\'nun Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmasına ve ayrılıkçı PYD ve PKK terör örgütlerine karşı Türk ordusunun yanında olmasına destek veriyoruz\" dedi.

\"SONUNA KADAR TÜRKİYE\'NİN YANINDAYIZ\"

\"Suriye\'deki bütün devrim birliklerinin, ulusal ordudaki kardeşlerinin yanında durmalarını diliyoruz\" diyen Alsotari, \"Türkiye Cumhuriyeti\'nin kendi sınır güvenliğini savunması konusunda sonuna kadar yanındayız. Suriye\'deki Kürt kardeşlerimiz, Suriye toplumunun değişmez, asil unsurlarından biridir. Kürt kardeşlerimizin bu terör örgütleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Bu terör örgütlerinin Kürt halkını kendilerine kalkan olarak kullanmalarına da karşıyız\" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Hıdır Alsotari, \"Ulusal orduya, sivilleri korumasını silahı olmayanları dokunmamasını talep ediyoruz. Bizim devrimimiz, Allah\'ın izniyle bağımsızlık, hürriyet ve özgürlük yolunda devam etmektedir. Mücadelemiz, Suriye\'nin halkıyla, toprağıyla birliğini muhafaza etmek için devam edecek. Uluslararası toplumu da bizim davamızın yanında olmasını, zalim rejimin karşısında durmasını diliyoruz\" diye konuştu.

İstanbul\'daki Suriyeliler Topluluğu\'nun Genel Sekreteri Nezar Harrot ise yaptığı konuşmada Suriye\'nin güvenliğinin Türkiye\'nin güvenliği, Türkiye\'nin güvenliğinin ise Suriye\'nin güvenliği olduğunu söyledi.

\"AFRİN\'DEN KAÇANLAR, GÖÇ EDENLER DÖNECEKTİR\"

Toplantıda Zeytin Dalı Harekâtı\'nın ardından Suriyeliler\'in Afrin\'e dönüp dönmeyecekleriyle ilgili bir soruya İstanbul\'daki Suriyeliler Topluluğu üyesi Giyas Sahlouf, yanıt verdi. Sahlouf, \"Harekâtın yapıldığı bölgeyi hepimiz biliyoruz. ABD, tampon bir bölge oluşturulmasını istedi. Türkiye ise buna \'ben karar veririm\' diye yanıt vermiştir. Bölgeye, Afrin\'den kaçanlar, göç edenler dönecektir\" dedi.

4- VATANDAŞLAR YOLDAKİ BU YAZININ ANLAMINI BİLMİYOR



Haber: Özgür Deniz KAYA- Kamera: Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da, ana güzergâhlarda asfalt üzerinde bulunan İBB yazısının vatandaşlar tarafından bir trafik uyarısı olarak bilindiği ortaya çıktı.Sadece Sefaköy -Avcılar arasına kadar olan 13 kilometrelik yolda 100\'den fazla bulunan yazı için uzmanlar \"Trafik işaretlemesinin amacı, trafiğin akış düzenini ve güvenliğini sağlamaktır. Bu amaca hizmet etmeyen işaretlemler ve levhalar zararlıdır\" diyor.

ANA ARTERLERDEKİ YAZININ NE OLDUĞUNU BİR ÇOK KİŞİ BİLMİYOR

Toplam yol uzunluğu 93 bin 958 kilometre olan İstanbul\'un ana arterlerinde, sürücülere ve yayalara rehberlik etmesi gereken işaretlerin yerine, belediye ve hastanelerin isimlerini taşıyan işaretlerin yer alması dikkat çekiyor. Sefaköy\'den Avcılar\'a kadar olan yaklaşık 13 kilometrelik güzergâhta, 100\'den fazla İBB logosunun yer aldığı belirlendi. Ayrıca yönlendirme tabelalarında, \"Hastane\" işaretinin yeterli olmasına rağmen, özel hastane isimlerinin de yazıldığı görüntülendi.

Asfalt üzerine sürekli İBB logosu görenler , \"Devlete ait araçların geçmesi için ayrılan şerit\", \"Sadece otobüsler geçiyordur\" yorumunu yaptı. Bir taksi sürücüsü ise \"Dikkatimizi dağıtıyor\" derken, bir diğer sürücü, \"İBB reklamını yapıyor\" diye konuştu.

SÜRÜCÜNÜN DİKKATİNİ DAĞITACAK HER TÜRLÜ UYGULAMADAN VAZGEÇİLMELİ

Konu hakkında konuşan İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Niyazi Özgür Bezgin, \"Trafik işaretlemesinin amacı, trafiğin akış düzenini ve güvenliğini sağlamak. Bu amaca hizmet etmeyen özel kuruluşların, kendilerince uygun olduğunu düşünerek yaptıkları levhaların zararlı olacağını düşünüyorum.\" dedi.

Doç. Dr. Bezgin, \"Örneğin, saatte 50 kilometre hızla giden bir araç, saniyede yaklaşık 14 metre mesafe kat ediyor demektir. Aracın hızı saatte 70 kilometreye çıkarsa, o zaman saniyede yaklaşık 20 metre mesafe kat ediyor demektir. Bu da şu anlama geliyor: Eğer bu sürücünün dikkati, trafik güvenliği ya da düzeniyle ilgili olmayan bir levha yüzünden bir saniye bile dağılacak olsa, araç bu mesafeleri kontrolsüz bir şekilde kat edecek demektir. Bu durumun trafik güvenliği için olumlu bir tarafı olduğu söylenemez. Sürücünün dikkati dağıtacak her türlü uygulamadan vazgeçilmeli.\" diye konuştu.

UYGULAMA İBB\'NİN İNTERNET SİTESİNDE YER ALMIYOR

Birçok kişinin anlamını dahi bilmediği uygulama hakkında, İBB tarafından yapılan yazılı açıklamada, yazıların sadece İBB\'nin kontrolünde olan E-5 ve şehir içi ana arterlerde mevcut olduğu açıklandı. İBB Trafik Kontrol Merkezi\'nin internet sitesinde, asfalta uygulanan yazılar hakkında bilgi verilmezken, şu bilgiler yer aldı:

\"Yatay trafik işaretlemeleri; trafik ve yol güvenliğinin sağlanması, trafiğin düzenlenmesi, yolu kullanan sürücü ve yayalara rehberlik etmesi, yol hakkında bilgiler vermesi, gerekli yasaklama ve kısıtlamaların belirtilmesi amacı ile yürütülen çalışmalardır. Bu işaretlemeler; şerit ve banket çizgileri, yaya güvenliğinin sağlanması için hemzemin yaya geçitleri zebra ve sinyalize kavşaklarda pelikan yaya çizgileri, oklar, yazı ve semboller, kavşak içi, yol ayrım ve katılım kollarında ofset taramalar, yavaşlama ön uyarı çizgileri, yol butonları, vb. işaretlemelerden oluşmaktadır. Çift Kompenantlı, termoplastik ve soğuk yol çizgi boyaları ile yapılan yatay işaretlemeler uygulama standartları gereği mevsim şartları göz önüne alınarak kış ayları dışında kalan süreçte gerçekleştirilmektedir.\"

5- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASI (2)

* İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın konuşmaları esnasında telsiz hattına müdahale ettiği öne sürülen sanık eski Yarbay Turgay Ödemiş \"Ben telsiz ile konuşma yapmadım\" dedi.

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135\'i tutuklu, 143 sanık askerin yargılandığı davada tutuklu sanık eski Yarbay Turgay Ödemiş savunmasını yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde darbe girişimi gecesi en yetkili komutan olduğu belirtilen sanık Ödemiş, terör tehdidi olduğu gerekçesiyle köprüye gittiklerini savunarak, darbeyi de Gayrettepe\'deki Emniyet Müdürlüğü binasında duyduğunu öne sürdü. 34 kişinin şehit olması ve vatandaşların yaralanmasından kendini sorumlu hissediyor musun?\" sorusuna Sanık Ödemiş \"Evet. İstemeden de olsa buna alet oldum. Üzerime düşen neyse kabul ediyorum. Komutanlarım ne emir verdiyse ona güvenerek hareket ettim. Emir kulu erler, öğrenciler ile er ve öğrencilerin aileleri ne kadar hakaret etseler de haklılar. Bunlara alet olduk. Çok pişmanım\" dedi. Darbe girişiminin önlenmesine yönelik talimatlar veren İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın konuşmaları esnasında telsiz hattına müdahale ettiği öne sürülen sanık eski Yarbay Turgay Ödemiş \"Ben telsiz ile konuşma yapmadım\" diye cevap verdi.

\"FETÖ İLE BİR İLGİM YOK\"

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü\'nün karşısında bulunan binada 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde savunması yapan tutuklu sanık Turgay Ödemiş, 22 yıllık asker olduğun belirterek, \"1990 yılında Kara Harp Okulu\'na girdim, terör örgütü FETÖ ve benzeri örgütlerinden hep uzak durmayı yeğledim. Ben ve ailemin terör örgütü FETÖ ile bir bağlantısı ve ilgisi yoktur\" dedi. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi eski Albay Mürsel Çıkrıkçı\'nın talimatıyla Kuleli Askeri Lisesi\'ne sivil geldiğini belirten Ödemiş, \"Mürsel Çıkrıkçı\'yı okul kantininin orada gördüm. Kendisi kamuflajlarını giymişti. \'Hemen kamuflajlarınızı giyin\' dedi. \'Acele giyinin, iç bahçede toplanıyoruz\' dedi. \'Terör tehdidi var\' dedi. Sıkıyönetim kelimesini çıkmadan nizamiyede duydum. Terör tehdidi kapsamında emniyet anlamında sıkıyönetim anladım\" diye konuştu.

\"ASKERLERE EMİRSİZ ATEŞ ETMEMELERİNİ SÖYLEDİM\"

Köprünün araç ve yaya trafiğine kapatılması yönünde Mürsel Çıkrıkçı\'dan emir aldığını ve emir üzerine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne doğru hareket ettiği anlatan sanık Ödemiş, Beylerbeyi\'nde patlama sesi duyduğunu, aracı sağa çektiğini belirterek, \"Askerlere \'Kimse inmesin ben birazdan geleceğim\' dedim.\' Ahmet Taştan\'a ne oldu?\' dedim. Silahının yanlışlıkla patladığını söyledi. Ben de \'Beni takip edin\' dedim. Köprüye geldim. 22.00\'da köprüye ulaştık. Ben yolu kestirdim. Duran trafik nedeniyle inenler oldu. \'Ne oldu?\' diye soran vatandaşlara \"Sıkıyönetim olduğunu, araçlarla devam etmelerini ve trafik akışını engellememelerini söyledim. Askerlere emirsiz ateş etmemelerini söyledim. 2 saat trafiğin akışını seyrederek bekledik. Köprünün her iki tarafında askerlerin dizilmesini emrettim. Kimsenin emirsiz ateş etmemesini söyledim. Bir kısım vatandaşların üzerimize yaklaştığını gördüğümde eski binbaşı Ahmet Taştan\'ın havaya ateş ettiğini gördüm. Okul Komutanı Mürsel Çıkrıkçı beni bu sırada aradı. \'Bana ulaşamazsan eski okul komutanı albay Muammer Aygar\'ı ara, benim emrim onun emridir\' dedi\" ifadelerini kullandı.

\"AHMET TAŞTAN\'A SAKİN OLMASINI SÖYLEDİM\"

Sanık eski binbaşı Ahmet Taştan\'ın Avrupa yakasından gelen iki kişiyi durdurduğunu, elini beline atan bu kişileri yere yatırdığını gördüğünü söyleyen sanık Ödemiş, bu olay dışında kimsenin silahına el konulmadığını belirtti. Ödemiş şunları söyledi: \"Ahmet Taştan\'a sakin olmasını söyledim, ikaz ettim. İkazlarım sabaha kadar sık sık sürdü. Anadolu yakasından insanlar bize yaklaşmaya başladı. El sallıyorlardı. Üzerimize yürümeye başladılar. Çok fazla yaklaşmamaları konusunda ikaz ettim. Havaya ateş etme emri verdim. Askerlere mecbur olmadıkça silah kullanmamaları emrini de verdim. Saat 24.00\'da köprüye bir tank geldi. Saat 01.30\'da Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT)geldi\"

\"ATIŞLARIN AMACI CAYDIRMAK VE KORKUTMAK AMACIYLA YAPILMIŞTIR\"

Vatandaşların giderek kalabalıklaştığını anlatan sanık Ödemiş, \"00:00-03:00 saatleri arasında tankların üstünde bulunan MG-3 ile boş alanlara ateş edildi. Korkutmak ve dağıtmak amaçlıydı. Tanklardan karayollarının yanında bulunan boş araziye 2 top atışı yapılması emrini de ben verdim. Bu da korkutmak ve dağıtmak amacıylaydı. Ancak TOMA\'ya yapılan top atışı emrini ben vermedim. Farklı birliklerden oluşmamız nedeniyle birinin fevri davranarak, TOMA\'ya yapılan bu atışı gerçekleştirdiğini düşünüyorum. İlerleyen saatlerde üzerimizden helikopter geçti. Ateş açıldı ama üstten alta mı, alttan üste mi bilmiyorum. Sabah 06.00\'da Mürsel Çıkrıkçı beni arayarak \'Okula gelin\' dedi. Ben de bunun mümkün olmadığını söyledim. Mürsel Çıkrıkçı bana \'Polise teslim olun\' dedi. Ben de telefon konuşmasının ardından \'Bütün rütbeliler yanıma gelsin\' dedim. Silahlarınızı boşaltın, silahlarınızı bırakın\' dedim. Ben de teslim olacağımı askerlere söyledim. Sanık eski uzman çavuş Mahir Çubuk \'Sabaha kadar mermi attım, adam vurdum. Ben teslim olmam\' dedi. Ben daha sonra teslim oldum. Bu sırada darp edildim\" şeklinde konuştu. Sanık Ödemiş, savunmasının ardından sadece mahkeme heyetinin sorularına cevap vereceğini, diğer sorulara cevap vermeyeceğini söyledi.



\"SIKIYÖNETİM İFADESİNİ GAYRETTEPE\'DE DUYDUM\"

Ödemiş savunmasını bitirdikten sonra Mahkeme heyetinin sorularını yanıtladı. Mahkeme Başkanı Taner Akıncı \"Darbeyi nerede duydun, nereden biliyorsun?\" sorusu üzerine sanık Ödemiş, \"Gayrettepe\'de duydum\" diye cevap verdi.

\"GİDER GİTMEZ TAM DOLDURUN EMRİ VERMEDİM\"

Mahkeme Başkan Akıncı, \"Köprüye gittiniz, trafiği durdurdunuz. Vatandaşlar tarafından direnç yok. Neden erlere \'Tam doldurun!\' emri verdiniz\" diye sordu. Sanık Ödemiş de \"Gider gitmez tam doldurun emri vermedim. Biz yolu kestikten sonra rütbeli askerleri çağırdım. Bu emri verdim. Sağa sola ateş edin emri vermedim. Bu hareketim çok riskli bir hareketti\" şeklinde yanıtladı.

\"ONUN HEYECANININ NORMAL OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM\"

Ahmet Taştan\'ın köprü üzerindeki eylemlerine ilişkin soru üzerine sanık Ödemiş, \"Ben bir insan olarak değerlendirdim. Onun heyecanının normal olabileceğini, konuşabileceğimi düşündüm. Onu alıp başka birini koyabileceğim durum yoktu\" şeklinde cevap verdi.

\"ÇOK FAZLA KİŞİNİN ATEŞ ETTİĞİNİ SANMIYORUM\"

Mahkeme Başkanı Akıncı, \"Dizilmiş erler, arkada Ahmet Taştan, halka yoğun ateş ediyorlar. Şehit ve yaralılar var. Bu olayı nasıl değerlendirdin?\" şeklindeki sorusuna sanık Ödemiş, \"Gördüm evet, dumanlar yerden kalkarken gördüm. Ben televizyonda gördüm çok fazla kişinin ateş ettiğini sanmıyorum\" diye cevap verdi.

\"GÖZÜMLE ŞEHİT OLANLARA ŞAHİT OLMADIM\"

Mahkeme Başkanı Akıncı\'nın \"Kaç kişinin şehit olduğuna şahit oldun?\" şeklindeki sorusuna sanık Ödemiş, \"Gözümle şahit olmadım, yaralıları gördüm\" şeklinde cevap verdi. Sanık Ödemiş\'in bu sözlerine müştekiler tepki gösterdi. \"Bu yaşananlara rağmen hala darbe girişimini öğrenebilmiş değilsiniz, öyle mi?\" şeklindeki sorusuna sanık Ödemiş, \"Evet\" diye cevap verdi.

\"ÇOK PİŞMANIM\"

Mahkeme Başkanı Akıncı, 34 kişinin şehit olduğunu ve o gece yaralananların da olduğunu belirterek, \"Kendini sorumlu hissediyor musun?\" diye sordu. Sanık Ödemiş de \"Evet. İstemeden de olsa buna alet oldum. Üzerime düşen neyse kabul ediyorum. Komutanlarım ne emir verdiyse ona güvenerek hareket ettim. Emir kulu erler, öğrenciler ve er ve öğrencilerin aileleri ne kadar hakaret etseler de haklılar. Bunlara alet olduk. Çok pişmanım\" dedi.

\"SANIĞA SORU SORMAYA GEREK GÖRMÜYORUZ\"

Mahkeme Başkanı sorularını tamamladıktan sonra Olçok Ailesi\'nin avukatı Uğur Güven\'e söz hakkı verdi. Avukat Güven sanık Ödemiş\'e \"Sorulara cevap vermek istemeyebilirsin. Ancak müştekilerin de sorularını sorma hakları var\" dedi. Sanık Ödemiş\'in 34 şehit ve 428 yaralıdan sorumlu olduğunu kaydeden Avukat Güven, Ödemiş\'in suçlarını ve delillerini sıraladıktan sonra sanığın suçüstü yakalandığını belirterek \"Tüm bu sebeplerden dolayı asıl biz bu sanığa soru sormaya gerek görmüyoruz\" dedi.

TELSİZ KONUŞMALARINI REDDETTİ

Darbe girişimi gecesi İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın yaptığı telsiz konuşmalarına \"…Yalan söylüyorsun\" diye cevap verdiği belirtilen sanık Ödemiş, soru üzerine de \"Ben telsiz ile konuşma yapmadım\" diye cevap verdi. Söz alan sanık er ve öğrenciler de Sanık Ödemiş\'e tepki gösterdi. Bir sanık er de \"Benim annem perişan oldu\" diye konuştu.

\"İDAM İSTİYORUZ\"

Duruşmaya verilen arada bazı müştekiler, \"İdam istiyoruz\", \"Allah\'a nasıl hesap vereceksin\" diyerek sanık Ödemiş\'e tepki gösterdi. Duruşmaya ara verildi.

SÖZ KONUSU TELSİZ KONUŞMALARI

Darbe girişimi gecesi İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın \"Türk ordusuyla alakalı bir iş değil. Bu yapılan yanlışı düzeltmek için gereği neyse onu yapacağız. Hiçbir arkadaşımız bulunduğu yeri terk etmeyecek, gereksiz ateş etmeyecek, yanlış yapan kişiler düzeltilene kadar yerinizden ayrılmayacak.\" Şeklindeki telsiz anonslarına Turgay Ödemiş\'in \"Yalan söylüyorsun. Anlaşıldı yalancılar hayatını…… gökyüzünde……. eğer bütün silahlı kuvvetlerin …… olmasaydı bu hareket, denizde yüzen hücum botlar, havada uçan uçaklar olmazdı, halkı daha fazla kandırmayın.\" şeklinde araya girdiği belirtilmişti.



6- 5 İLDE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONU\'NDA 18 KİŞİ TUTUKLANDI



Haber: Çağatay KENARLI-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 ilde yaptığı operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 18\'i tutuklandı.

Polis ekipleri sigara, akaryakıt ve göçmen kaçakçığı yapan şüphelilere yönelik 20 Ocak\'ta 5 ilde 50 adrese yönelik düzenlediği operasyon kapsamında 39 kişiyi yakalayarak gözaltına almıştı. Kaçakçılık polisinin adliyeye sevk ettiği şüphelilerden 18\'i tutuklanırken, 20\'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere yönelik düzenlenen 9 ara operasyonda ele geçirilen 2 tekne, 1 kamyon, 2 kamyonet, 3 tankerin de hazineye devredildiği öğrenildi.



İŞÇİ EMEKLİSİ KAÇAKÇILIK ŞEBEKESİ LİDERİ

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kaçakçılık şebekesinin liderliğini iddiaya göre, işçi emeklisi Erdal B. yapıyordu. Erdal B.\'nin yardımcıları olduğu öne sürülen şüpheliler arasında askeriyeden atılan, polislikten atılan ve gümrükten atılan eski kamu görevlileri olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler arasında bulunan bir kişinin uluslararası bir içki firmasının eski genel müdürü olduğu belirlendi.



KAMUDAN ATILANLARI UZMANLIKLARINA GÖRE YARDIMCILARI YAPMIŞ

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda şüphelilerin birbiri arasındaki bağlantılarını tek tek deşifre etti. Şebekenin Türkiye, Romanya, Ukrayna, Irak, Gürcistan, Yunanistan gibi ülkelerde elemanları bulunduğu öğrenildi. Erdal B.\'nin kamudan atılan yardımcılarını uzmanlık alanlarına göre kaçakçılık dallarında kendisine yardımcılık yaptırdığı tespit edildi.



ŞEBEKENİN 400 BİN PAKET SİGARASI YAKALANMIŞTI

Polis ekipleri, şüphelilerin kaçak yollarla teknelerle getirdiği 400 bin 500 paket sigara geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Sarıyer\'de düzenlediği bir operasyonla ele geçirilmişti.



ŞÜPHELİLERİN ÜÇ AKARYAKIT İSTASYONU VARMIŞ

Sigara, göçmen ve akaryakıt kaçakçığı yapan şüphelilerin Keşan ve Malkara\'daki fabrikalardan alınan yağları solventle karıştığı ve \'10 Numara Yağ\' olarak Başakşehir, Bayrampaşa ve Silivri\'deki 3 akaryakıt istasyonda sattığı da belirlendi. Operasyon düzenlenen akaryakıt istasyonlarında 52 bin 700 litre akaryakıta el konulmuştu. İşletmelerin lisanslarının iptal edildiği ve kapatıldığı belirtildi.



ŞÜPHELİLERE KAÇAKÇILIK SEBEBİYLE 15 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Kuzey Irak ve Suriye\'den getirilen kaçak sigaralar için terör örgütü PKK\'ya pay verdiği ileri sürülen şebeke üyelerine 15 milyon lira vergi cezası kesildi.

7- DİNK DAVASININ 17. DURUŞMASI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 11\'i tutuklu 85 sanıklı davaya devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın 17. duruşmasına, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz\'ün de aralarında bulunduğu 5\'i tutuklu 4\'ü tutuksuz 9 sanık ile tarafların avukatları katıldı. Bazı sanıklar da SEGBİS sistemi ile duruşma salonuna bağlandı.

Sanıklardan eski Trabzon Jandarma Komutanlığı görevlisi tutuksuz sanık Volkan Şahin\'in çapraz sorgusu yapıldı. Şahin, Pelitli bölgesinden sorumlu olduğunu, burada çıktığı devriye görevi sırasında Erhan Tuncel ve Tuncay Uzundal ile tanıştığını, Hrant Dink\'i tanımadığını ve Dink hakkında hiç bir bilgisi olmadığını söyledi.

Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu\'nun, Tuncay Uzundal ve Erhan Tuncel\'in evine gidip gitmediğine ilişkin sorusu üzerine Şahin, \"Ev dediğiniz tek göz odaydı. Devriyeye gittiğimizde çay içiyorduk. Oralarda dolaşıyorduk. Bir kere Trabzon merkeze geldiklerinde evime gelip çay içtiler\" şeklinde konuştu.

Tuncay Uzundal\'ın cinayetten bir gün sonra kendisini aradığını söyleyen Şahin, Uzundal\'ın Erhan Tuncel\'i görmesi durumunda kendisine bilgi verilmesini istediğini savundu. Dink Ailesi\'nin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, üstlerini ve savcılığı bu görüşme konusunda bilgilendirip bilgilendirmediğini sorması üzerine Şahin, \"Olayla ilgili olduğunu düşünmediğim için bilgi vermedim\" dedi.

Söz alarak Volkan Şahin\'e bazı sorular soran Erhan Tuncel, Volkan Şahin ile Dink\'e ilişkin bir şey konuşmadıklarını savundu.

Şahin\'in çapraz sorgusunun sona ermesi ile mahkeme duruşmayı Perşembe gününe erteledi.

=====================

8- GAZETECİ AHMET ŞIK\'IN TWİTTER PAYLAŞIMLARI NEDERİYLE YARGILANDIĞI DAVA

- Ahmet Şık rahatsızlığı nedeniyle katılamadı

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Cumhuriyet Gazetesi davasında halen tutuklu olarak yargılanan gazeteci Ahmet Şık\'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle \"Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama\" suçundan yargılandığı davaya devam edildi. Halen Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunan sanık Ahmet Şık, rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılamadı.

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, sanık Ahmet Şık katılmadı. Hakim Mustafa Ün, sanığın duruşmada hazır bulundurulması konusuna cezaevinden cevap gönderildiğini, cevapta sanığın rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılmadığını bildirildiğini tutanağa geçirdi. Ahmet Şık\'ın avukatı Can Atalay, müvekkilinin uzun tutukluluk nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını belirterek sanığın ilerleyen günlerde duruşmaya bizzat katılarak ifade vermek istediğini, cezaevi koşulları nedeniyle savunmasını hazırlamakta güçlük yaşadığını da ifade etti.

AYNI SUÇTAN İKİNCİ BİR DAVA AÇILMIŞ

Öte yandan ihbar üzerine gazeteci Ahmet Şık hakkında \"Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama\" suçundan ikinci bir dava açıldığı ve bu dava ile birleştirildiği de tutanağa geçirildi. Ahmet Şık\'ın mahkeme huzurunda savunma yapması için bir dahaki celseye hazır edilmesi için cezaevine yazı yazılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 22 Mayıs tarihine erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kerem Kocalar tarafından Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) yapılan e-ihbara göre, Ahmet Şık\'ın 2015-2016 yıllarında Twitter adlı sosyal paylaşım hesabından devleti aşağılayan ve teröre destek veren paylaşımlar yaptığı iddia edildi. İddianamede, Ahmet Şık\'ın söz konusu paylaşımlarına yer verilerek \"Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama\" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.



======================

9- BOŞ ARAZİDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Beylikdüzü\'nde aracıyla boş bir araziye gelen kişi silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan kişinin tedavisi devam ediyor.

Olay saat 14.20 sıralarında Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre 50-55 yaşlarında bir kişi aracıyla boş bir araziye geldi. Burada bir süre bekleyen kişi daha sonra silahlı intihar girişiminde bulundu. Silah sesi duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

