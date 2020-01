DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- KEMAL KILIÇDAROĞLU: KALBİMİZ AFRİN İÇİN ATIYOR

* Kemal Kılıçdaroğlu,

\" Bakın kalbimiz atıyor. Ne diye atıyor; Afrin için atıyor. Afrin\'de askerlerimiz var. Onların başımızın üstüne yeri var. Onlar mücadele ediyorlar -30, -35 derecede. Zor şartlarda mücadele ediyorlar\"

\"Ortadoğu\'nun kan gölüne dönmesini de istemiyoruz. Biran önce Ortadoğu\'nun her tarafında barış, huzur olsun. Herkes ama herkes kardeşçe yaşasın, en büyük arzumuz budur\"

Haber: Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Belediyesi Tapu Dağıtım Töreni\'ne katıldı. Kılıçdaroğlu burada da Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, \"Bu ülkede kim adalet istiyorsa; görüşü ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun kim adalet istiyorsa sözüm söz bu can onun yanında olacaktır. Hepimiz birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kavga, gerginlik istemiyoruz; her evde aş, iş olsun, herkes evinde huzur içinde yaşasın, her evde barış olsun istiyoruz. Niye kavga edelim? Hangi gerekçeyle kavga edelim. Geriyorlar ortamı, geriyorlar. Biz gerginlikten yana değiliz. Biz kendi ülkemizde hep beraber, birlikte, 80 milyon huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bakın kalbimiz atıyor. Ne diye atıyor; Afrin için atıyor. Afrin\'de askerlerimiz var. Onların başımızın üstüne yeri var. Onlar mücadele ediyorlar -30, -35 derecede. Zor şartlarda mücadele ediyorlar. Biz kendi ülkemizde huzur içinde yaşayalım diye. Terör örgütleriyle mücadele ediyorlar. Terörden en büyük acıyı çeken bir ülkenin vatandaşları olarak kendi ülkemizde ve hiçbir ülkede terör istemiyoruz. Ortadoğu\'nun kan gölüne dönmesini de istemiyoruz. Biran önce Ortadoğu\'nun her tarafında barış, huzur olsun. Herkes ama herkes kardeşçe yaşasın, en büyük arzumuz budur\" dedi.

\"HER KURUŞUN HESABINI BU MİLLETE VERMEK NAMUS BORCUMDUR\"

\"Her vatandaşın hakkını ve hukukun sonuna kadar koruyacağız\" Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bugün saraylarda oturanlar sarayı kaça yaptığını millete söylemiyorlar. Ama sözüm söz; her kuruşun hesabını bu millete vermek benim namus borcumdur, namus borcum. Benim onlardan bir farkım var; onlar kul hakkını yerler, biz kul hakkını yemeyiz. Kul hakkını sonuna kadar savunuruz ve koruruz. Eğer her kuruşun hesabını verebiliyorsanız sizden daha değerli birisi yoktur. Bizim siyaset felsefemiz de, ahlak felsefemiz de, inanç felsefemiz de böyledir. Her kuruşun hesabını millete vermek.\"

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Kemal Kılıçdaroğlu\'nun konuşması

==========================

2- BAKAN KURTULMUŞ: BU TERÖR ÖRGÜTLERİ BU SİLAHLARI ÇARŞAMBA PAZARINDAN ALMADILAR

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş,

\"Bu terör örgütleri, bu silahları Çarşamba Pazarı\'ndan almadılar. Terör örgütlerine bu silahlar \'kast-ı mahsus\'la getirildi, teslim edildi.

\"Neredeyse Türkiye\'nin güneyinde, Suriye\'nin kuzeyinde sadece bir örgüt değil, bir ordu, Türkiye\'ye karşı faaliyet gösteren bir ordunun oluşumu ortaya çıkmış oldu. Bu doğrudan doğruya Türkiye\'ye karşı ve bölge halklarına karşı bir tehdittir\"

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ, İSTANBUL / DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, restorasyon çalışmaları devam eden Fatih Sultan Mehmet Türbesi\'ndeki incelemelerde bulundu. Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Afrin\'de terör unsurlarına yönelik devam eden \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Afrin operasyonunun Türkiye için bir beka sorunu olduğunu kaydeden Bakan Kurtulmuş, \"Çanakkale\'deki İstiklal Savaşı\'ndaki savunmamız neyi ifade ediyorsa Afrin\'deki mücadelede aynı şeyi ifade ediyor\" diye konuştu.

\"BİZ BU OYUNU BOZACAĞIZ\"

Numan Kurtulmuş, \"Uzunca bir süredir bu coğrafyada \'böl, parçala, yönet\' taktiğiyle paramparça etmeye çalışan emperyalist güçler, PYD ve PKK\'yı maşa olarak kullanarak bir senaryoyu bozmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri orada bulunuyor. Biz bu oyunu bozacağız. Bu terör örgütleri bu silahları Çarşamba Pazarı\'ndan almadılar. Terör örgütlerine bu silahlar \'kast-ı mahsus\'la getirildi, teslim edildi. Neredeyse Türkiye\'nin güneyinde, Suriye\'nin kuzeyinde, sadece bir örgüt değil bir ordu, Türkiye\'ye karşı faaliyet gösteren bir ordunun oluşumu ortaya çıkmış oldu. Bu doğrudan doğruya Türkiye\'ye karşı ve bölge halklarına karşı bir tehdittir\" dedi.

\"TÜRKİYE AFRİN\'DE KÜRT KARDEŞLERİMİZE BİR OPERASYON YAPMIYOR\"

Konuşmasında \"Türkiye, Afrin bölgesinde yaşayan Kürt kardeşlerimize bir operasyon yapmıyor\" diyen Kültür veTurizm Bakanı Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

\"Türkiye bu bölgede yaşayan Kürtler\'in, Araplar\'ın, Acemler\'in ve bütün etnik grupların bir arada ve kardeşçe yaşamasını istediği açıktır. Bizim mücadelemiz emperyalistlerin oyuncağı haline gelmiş ve bu savaşın bir aracı olarak kullanılan terör örgütene karşıdır. Biz bölge halklarının kerdeş olduğuna inanan bir iradeye sahibiz. Aradaki terör örgütlerinin sayesinde oluşan fitneyi bu topraklardan söküp atacağız. Onların arkasındaki emperyalist güçlerin oyunlarını da bozacağız.\"

\"BU ALGI OPERASYONLARININ BAŞARISIZ OLMASI İÇİN BÜTÜN GÜCÜMÜZLE MÜCADELE EDİYORUZ\"

Zeytin Dalı Harekatı\'nın şu ana kadar planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini vurgulayan Bakan Kurtulmuş, \"Bu örgüt alanda kaybedeceğini biliyor. Bu örgütün arkasındaki güçler de biliyor. Ancak bir algı operasyonuyla Türkiye Devleti Cumhuriyeti\'ni sanki sivillere bir operasyon yapıyormuş gibi hele hele eski, bayat görüntüleri, başka olayların , başka saldırılarda çekilen görüntüleri bir şekilde dünya medyasına vermeye çalışıyorlar. Buna karşı da çok şükür bütün milletimiz uyanık bir şekilde hareket ediyor. Uluslararası alanda da bu algı operasyonlarının başarısız olması için bütün gücümüzle mücadele ediyoruz\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

------------------

-Türbeyi gezen Bakan Kurtulmuş ve beraberindekiler

-Bakan Kurtulmuş\'un soruları yanıtlaması

-Genel ve detaylar

===========================

3- CUMA NAMAZI\'NDA ASKERLER İÇİN DUA EDİLDİ

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İstanbul DHA

İstanbul\'daki tüm camilerde, cuma hutbesinin ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)\'nin Afrin\'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerler için dua edildi.

TSK\'nın Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerlere destek olmak için, cuma hutbesinin ardından şu dua okundu:

\"Şu anda sınırlarımızın hemen ötesinde, Afrin\'de bu cennet vatanın bölünmez bütünlüğü için şu necip milletimizin huzur ve emniyeti için gece, gündüz, kar, kış demeden canını ortaya koymak suretiyle mücadele veren şanlı ordumuza, kahraman Mehmetçiğimize yardım eyle Allah\'ım! Onları her türlü suikastlardan, karşılarındaki dinsiz imansız teröristlerin şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi! Kahraman ordumuzu mansur ve muzaffer eyle ya Rabb\'i! Şehitlerimiz var. Şehitlerimize rahmet eyle ya Rabb\'i. Şehitlerimizin anne babalarına, ve aziz milletimize sabrı cemiller, metanetler ihsan eyle ya Rabb\'i. Yaralı olan kardeşlerimize de acil şifalar ihsan eyle. Millet olarak birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi her zamankinden daha canlı tutmayı, daha birbirimize yaklaşmayı sen nasip eyle ya Rabb\'i. Her türlü tefrikadan, fitneden, fesattan muhafaza eyle ya Rabb\'i. Geçmişlerimize rahmet eyle ve dualarımızı lütfunla, kereminle kabul eyle Allah\'ım.\"

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Afrin Harekâtı\'na katılan askerler için cuma hutbesi sonrası okunan dua

-Cuma namazı

======================

(ÖZEL)

4- SİLİVRİKAPI SURLARI\'NDA SURİYELİLERE İŞKENCE YAPAN 2 SANIĞA TOPLAM 6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)

Fatih Silivrikapı surlarında Suriyeli iki kişiyi alıkoyup eziyet ettikleri ve bu eziyeti de cep telefonuyla kaydettikleri iddiasıyla yargılanan iki sanık hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme sanıkları, \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" ve \"Eziyet\" suçundan 6 yıl 8\'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Silivrikapı surlarında yaşanan olay, 15 Ağustos 2015\'te polis operasyonu sonrasında ortaya çıktı. Surlarda uyuşturucu madde satışı ve Suriyeli kişilere işkence yapıldığına yönelik ihbar üzerine Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Mekanı kullanan sanıklar 41 yaşındaki Suat Ş. ve 24 yaşındaki Hasret G. gözaltına alındı. Sanık Hasret G\'ye ait cep telefonunda yapılan incelemede Suriyeli iki şahsa yönelik \"Eziyet\" ve \"Cinsel saldırı\" eylemlerinin gerçekleştirildiğine ilişkin cep telefonu kaydı ele geçirildi. Ancak işkence gören Suriyeli kişilerin kimlikleri tespit edilemedi. Sanıkların ifadelerinde Suriyeli şahıslardan birinin Abanur isimli kişi olduğu ileri sürüldü. Aynı olay nedeniyle gözaltına alınan yaşı küçük E.S. ile Suriyeli Dilaver adlı şüpheliler hakkındaki dosya, savcılık tarafından ayrıldı. Sanıklardan Suat Ş. ve görüntüyü cep telefonuna çeken sanık Hasret G. hakkında da dava açıldı.

EYLEM VE FİKİR BİRLİĞİ İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sanıklar Suat Ş., ve Hasret G., hakkındaki dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi\'nde 23 Ocak\'ta karara bağlandı. Kararda, sanıklar Suat Ş., Hasret G\'nin Suriyeli Dilaver ve yaşı küçük olan E.S. ile birlikte açık kimliği tespit edilemeyen Suriyeli Abanur\'u sandalyeye zincirle bağlayıp ayaklarına plastik su borusuyla vurarak, yumruk ve tokat atarak darp ettikleri anlatıldı. Sanıkların mağdurun yalvarmasına rağmen eylemlerinin bir süre devam ettiği, diğer sanıklar döverken sanık Hasret G\'nin olanları kaydettiği, \"Sırtına vurun, çorabını çıkart ayağına ıslatarak vurun\" dediği, böylece sanıkların eylem ve fikir birliği içinde hareket ederek \"Eziyet\" ve \"Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\" suçlarını işledikleri belirtildi.

KARARDA SAVUNMALARINA YER VERİLDİ

Karara göre sanıklardan Suat Ş. savunmasında, Suriyeli Abanur\'un alıkonulması olayına katılmadığını ileri sürdü. Kimseye iddia eden sanık Suat Ş., Suriyeli Abanur\'un kızını sattığı, kızın annesinin isteği üzerine Abanur\'a kızının yerini söyletmek maksadıyla diğer sanıklar tarafından sopayla ayaklarına vurduklarını söyledi. Sanık Hasret G. ise savunmasında, Suriyeli Abanur\'un hem kızını, hem kendisini alıkoyduğunu, diğer sanık Suat Ş\'nin kendisini bu şahsın elinden kurtardığını, kızın annesinin de kızın pazarlanmasını istemediğini, bu nedenle kızın yerini öğrenmek için diğer sanıklar tarafından Abanur\'un sandalyeye bağlandığını, kendisinin bu olayı videoya aldığını söyledi.

6 YIL 8\'ER AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Sanıklar Suat Ş. ve Hasret G. eylemi silahla ve birden fazla kişi ile gerçekleştirdikleri gerekçesiyle \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçundan 5\'er yıl hapis cezasına; \"Eziyet\" suçundan ise 1 yıl 8\'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Sanık Hasret G. hakkında \"Eziyet\" suçlamasıyla ilgili olarak sabıka kaydının olmaması, kişilik özellikleri dikkate alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Davayla ilgili arşiv

=====================================

5- KAMYON ALT GEÇİDE SIKIŞTI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Ataşehir\'de kamyon alt geçide sıkıştı, yol bir süre trafiğe kapandı.

Ataşehir\'de bulunan Yenisahra alt geçidinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Emrah Ziya Keskin\'in kullandığı 06 DCJ 29 plakalı asansör taşıyan bir kamyon, alt geçide sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyondaki asansörün metal aksamlarını kesti.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kamyon alt geçitten kurtarıldı. Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, kamyonun alt geçitten kurtarılmasının ardından normale döndü.



Görüntü Dökümü:

---------------

-Sıkışan kamyon

-Altgeçidin görüntüsü

-Yoldan görüntüler

-Kurtarma çalışmalarından görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

26.01.2018 - 15.45 - Haber Kodu : 180126097



=========================

6- GÜMRÜK GÜNÜ\'NÜ KUTLARKEN, KAÇAK GÜMÜŞ SÜS EŞYALARI DA ELE GEÇİRDİLER

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR / İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali\'nde görev yapan Gümrük Müdürlüğü çalışanları, \"26 Ocak Dünya Gümrük Günü\" nedeniyle, yolculara karanfil dağıttı. Gümrük günü Atatürk Havalimanı\'nda kutlanırken çalışanlar vazifelerini de ihmal etmediler. Arındırılmış Salon\'da havalimanı yetkililerinin katılımıyla gümrük günü kutlanırken Beyrut\'tan gelen bir yolcunun valizlerini arayan gümrük memurları 99 kg gümüş süs eşyası yakaladı. Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Beyrut\'tan İstanbul\'a gelen Mısır vatandaşı yolcu T.A.M.\'nin valizlerini x-ray cihazıyla arayan gümrük memuru şüphelenince, valizler açıldı ve içinde kilolarca gümüş süs eşyası bulundu. Yurda kaçak olarak sokulmaya çalışılan ve piyasa değeri 250 bin TL\'yi i bulan mallara el konuldu. Gözaltına alınan T.A.M.\'nin ifadesi alınacak.

Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürü İdris Çalık 26 Ocak Gümrük Günü münasebetiyle basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl çok miktarda alkollü içki, çay,sigara ve elektronlik eşyalara el konulduğunu bildirerek, İstanbul\'un yeni havalimanı hizmete girdiğinde burada üç katı fazla personelle çalışacaklarını kaydetti.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Atatürk Havalimanı yolcu salonunda davetliler ve gümrük görevlilerinin kutlaması

-Atatürk Havalimanı yetkilileri

-Gümrük görevlilerinin yolculara karanfil dağıtmaları

-Memurların günün hatırası için fotoğraf çektirmeleri

-İdris Çalık\'ın açıklaması

-Mısırlı yolcunun gümrük görevlisiyle x-ray\'e gelişi

-Valizlerini x-ray\'e koyması ve valizlerin içindeki yoğunluk

-Valizlerini alan Mısırlı yolcunun arama noktasına gelişi ve valizlerin açılması

-Valizlerin içinden çıkan gümüş süs eşyaları

-Genel ve detaylar

26.01.2018 - 13.38 - Haber Kodu : 180126074

======================================