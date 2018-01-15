

(geniş haber)

1- ÜMRANİYE\'DE OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI: ANNE VE BABA ÖLDÜ KIZLARI YARALI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

TEM otoyolu Ümraniye mevkiinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Remzi Bil yönetiminde Ankara istikametine ilerleyen 34 DF 9816 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedende sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı. Kazada sürücü Baba Remzi araçta sıkışırken anne Hikmet Bil araçtan fırlayarak yola düştü. Kızları Beyza Bil ise kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü araçtan çıkartmak için çalışmalara başladı. Çalışma sırasında kalbi durduğu belirlenen sürücüye sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Daha sonra çalışmalara devam eden itfaiye sıkışan sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla Ümraniye Yevlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Baba Remzi Bil ile anne Hikmet Bil yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi. Kızları Beyza Bil\'in ise tedavisi devam ediyor.

Kaza nedeniyle Tem Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazanın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Yaralı kurtulan Beyza Bil

-Yerden sedye ile kaldırılan Hikmet Bil

-Araçta Sıkışan Remzi Bil

-Sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması

-Aracın çarptığı bariyerler

-Kurtarılma sırasında sağlık ekiplerinin kalp masajı yapması

-Kaza nedeniyle oluşan trafik

-Genel ve detaylar

15.01.2018 - 12.31Haber Kodu : 180115066

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2- DİZİ ÇEKİMİNE GİDEN KAMYON DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de dizi çekimine giden kaymonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi 1. Cadde\'deki kaza saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Bir dizinin çekildiği alana jeneratör ve ışık taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Feci kazada sürücü Kemal Bozdoğan (40 hayatını kaybetti. Yanındaki kişi ise yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonetin kaldırılması sırasında trafik bir süre durdu.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Yerdeki ceset

-Dizi seti çalışanı ile röp.

-Detaylar

15.01.2018 - 14.19 Haber Kodu : 180115109

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(ek görüntülerle)

3- KANAL İSTANBUL GÜZERGAHININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ (4)

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Ersan SAN - Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA

Ulaştırma Bakanı Arslan, düzenlediği basın toplantısıyla Kanal İstanbul Projesi\'ne ilişkin detayları açıkladı. Arslan\'ın verdiği bilgiye göre 45 kilometrelik Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru Kanal İstanbul projesinin yolu olarak tespit edildi. Güzergah havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Sazlıdere mevkiinden havadan görüntüleri - ( 1. parçada)

-Sondaj yapılan alan (2. parçada)

-Küçükçekmece mevkiinden havadan görüntüler (3. parçada)

-Küçükçekme Gölü girişi havadan görüntüler (4. parçada)

15.01.2018 - 11.34 Haber Kodu : 180115038

15.01.2018 - 11.36 Haber Kodu : 180115039

15.01.2018 - 12.51 Haber Kodu : 180115078

15.01.2018 - 13.35 Haber Kodu : 180115092

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4- ÜNİVERSİTELİ HAZAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

* Acılı anne Özlem Akyürek\'in kızının tabutuna \"Annem, yavrum, güzel kızım, mis kokulum\" diye sarılıp gözyaşı döktü..



Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Beşiktaş\'ta 6. kattan düşerek ölen üniversiteli Hazal Akyürek\'in cenaze töreninde gözyaşları adeta sel oldu. Annesi, kardeşi ve arkadaşları tabuta sarılıp Hazal için ağladı. Hazal Akyürek, Kasımpaşa\'da toprağa verildi.

Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi 2\'nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Hazal Akyürek, Beşiktaş\'ta dün 6. kattaki evin penceresinden sır bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Bugün Hazal Akyürek için Zincirlikuyu Camii\'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Hazal\'ın ailesi, yakınları ve üniversite arkadaşları katıldı. Hazal Akyürek\'in babası Sayit Akyürek cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

TABUT BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Hazal\'ın annesi Özlem Akyürek kızının tabutuna sarılıp \"Annem, yavrum, güzel kızım, mis kokulum\" diye gözyaşı döktü. Bu anlarda cenazeye katılanlar duygulu anlar yaşadı. Hazal\'ın kız kardeşi Zeynep ablasının tabutunun başından biran olsun ayrılmadı. Hazal\'ın üniversiteden sınıf arkadaşları da tabut başında gözyaşlarına boğuldu.

KASIMPAŞA\'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Hazal için önce helallik alındı. Sonra da cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından da Hazal Akyürek Kasımpaşa Kulaksız\'daki Zindan Arkası Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeye katılanlar

-Anne Özlem Akyürek ile Baba Sayit Akyürek\'ten detaylar

-Tabut başında gözyaşı dökenler

-Anne Özlem Akyürek\'in \"Annem\" diyerek tabuta sarılması

-Hazal\'ın kız kardeşinin tabut başında ağlaması

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun omuzlara alınıp cenaze aracına götürülmesi

-Genel ve detaylar

15.01.2018 - 14.31 Haber Kodu : 180115114

15.01.2018 - 14.32 Haber Kodu : 180115115

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5- VATAN ŞAŞMAZ CİNAYETİ SORUŞTURMASINA TAKİPSİZLİK

Haber: Ümit TÜRK - İstanbul / DHA

Beşiktaş\'taki lüks otelde Vatan Şaşmaz\'ı öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden eski manken Filiz Aker dosyası takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Savcılığın hazırladığı takipsizlik kararında Aker\'in telefonunda yapılan incelemelerde, cinayetten önce internetten, \"Siyanür\" ve \"Ölü insanın vücudu neden sertleşir\" gibi aramalar yaptığı ortaya çıktı.

DOSYA KAPATILDI

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017\'de Beşiktaş\'taki Conrad The Bosphorus Oteli\'nin 1130 numaralı odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmüştü. Şaşmaz\'ı dört kurşunla öldüren Aker, aynı silahla intihar etmişti. Cinayete ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, cinayetin işlenmesinde Filiz Aker\'e yardım eden ya da azmettiren birinin varlığına dair bulguya rastlanılmadığını, olayın tek faili olan Filiz Aker\'in de hayatına son verdiği için soruşturma yapılamayacağına karar vererek dosyayı kapattı.

OLAYDAN ÖNCE \"ÖLÜM\" VE \"SİLAH\" ÜZERİNE ARAŞTIRMA YAPMIŞ

Takipsizlik verilen soruşturma dosyasında çarpıcı bilgilere yer verildi. Filiz Aker\'in telefonunda yapılan incelemede olaydan yaklaşık 1 ay kadar önce Aker\'in telefonunun arama motorundan, \"Siyanür\", \"Organ bağışı hangi hastanelerde yapılıyor\", \"Kadavra bağışı nasıl yapılır?\", \"Ölünce vücut neden ağırlaşıyor\", \"Ölü insanın vücudu neden sertleşir\", \"Silah askıları nerede satılıyor\" ve \"Korse silah kılıfı\" aramaları yaptığı ortaya çıktı.

OTOPSİ RAPORU: 1\'İ BOYNUNA 3\'Ü SIRTINA İSABET ETTİ

Yapılan otopsi incelemesinde Vatan Şaşmaz\'ın vücuduna isabet eden 4 kurşunun da öldürücü nitelikte olduğu, uzaktan atış yapıldığı ve kurşunlardan 1\'inin boynuna diğer 3\'ünün ise sırtına isabet ettiği belirtildi. Raporda, Aker\'in Şaşmaz\'ı öldürdükten sonra aynı silahı başına dayayarak ateş ettiği kaydedildi.



Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

-Olay yeri

-Polis ekipleri

15.01.2018 - 13.20 Haber Kodu : 180115086

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6- BEŞİKTAŞ\'TA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI



Haber: Hakan KAYA Kamera: Özgür EREN/İSTANBUL DHA

Beşiktaş\'ta iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda emekli polis memuru İsmet K., yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanırken, olayı gerçekleştiren kişi ise kayıplara karıştı.

Olay Beşiktaş Cihannüma Mahallesi, Bostancı Veli Sokak saat 13.00 sıralarında Beşiktaş İlçe Sağlık Merkezi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beşiktaş İlçe Sağlık Merkezi\'nde çalıştığı öğrenilen emekli polis memuru İsmet K., ile ismi henüz bilinmeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı.

SOKAK İÇERİSİNDE ÇEVREYE ATEŞ ETTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İsmet K.\'nın belinden çıkardığı silahı, sokak içerisinde çevreye ateş açması sonucu, saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, silahtan çıkan mermi bir işyerinin kapısını delerek o sırada masada oturan Selahattin Himmet\'in masasına isabet etti. Selahattin Himmet şans eseri yara almazken, olayın ardından çevredeki vatandaşlar elinde silah olan İsmet K.\'yı etkisiz hale getirdi. O anlar ise iş yerindeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Aldığı darbeler sonucunda yaralanan İsmet K.\'ya ilk müdahale çalıştığı hastanede yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. İsmet K., ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

\"KURŞUN MASAYI DELEREK DİZİMİ SIYIRDI\"

Olayın görgü tanığı Selahattin Himmet \"İki kişi kavga ediyordu. Biri yürürken birisi geldi. Diğerini yıktı aşağıya ondan sonra vurmaya başladı. Alttaki de çıkardı silahı rast gele ateş etti. Kurşun dükkânın kapısından girdi, masa da oturuyordum o sırada kurşun masayı da deldi. Daha sonra dizimi de sıyırarak geçti. Kavgaya karışanlardan biri kaçtı, diğeri de zannedersem hastanede çalışan personel\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu görüntüsü silahlı kişinin yerde yatması

-Cep telefonu görüntüsü vatandaşların silahlı kişinin etrafında toplanması

-Sağlık ekiplerinin gelişi

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Silahlı kişinin ambulansa alınması

-Ambulansın gidişi

-Boş kovanlardan detay görüntü

-Dükkan kapısına kurşun isabet etmesi

-Masaya kurşun isabet etmesi

-Mermi çekirdeğinden detay görüntü

-Selahattin Himmet ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

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7 - NURAY HAFİFTAŞ\'IN SAĞLIK DURUMU

Haber: Cansel KİRAZ - İSTANBUL DHA

Kanser tedavisi devam eden Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş\'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle Pendik\'teki özel bir hastanede tedavisi devam eden Nuray Hafiftaş\'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, \"Yaklaşık iki buçuk, üç ay sonra genel bir değerlendirme yaparak hangi seri tedaviyle devam edeceğimize karar vereceğiz\" denildi.

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, Hafiftaş\'ın son dönemlerde artan ağrı ve yakınmalar sebebiyle hastaneye başvurduğunu, ilk incelemelere göre karaciğerinde lezyonların gözlendiğini ve hızlı bir şekilde tedavi sürecine başladıklarını ifade etti. Karagöl yazılı açıklamada, \"Şu anda Nuray Hanımın bünyesinin tolere edebileceği şekilde tedavi uyguluyoruz. Nasıl fayda göreceğini ise ara değerlendirmeler sonunda anlayacağız. Yaklaşık iki buçuk, üç ay sonra genel bir değerlendirme yaparak hangi seri tedaviyle devam edeceğimize karar vereceğiz\" dedi.

\"KORKULARIM VE ENDİŞELERİMİ YENDİM\"

Hastane odasında fotoğrafı da paylaşılan Nuray Hafiftaş, durumu 5 ay boyunca tüm sevenlerinden sakladığını, çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek, \"Hayatım bir anda tepe taklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım, içimde yaşattığım bir çocuk var ama bu kez başaramadım\" dedi. Nuray Hafiftaş, \"İlk tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum Ancak buraya adım atar atmaz doktorumun hastalığım hakkındaki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum. Aynı zamanda burada aldığım psikolojik destek ile korkularım ve endişelerimi yendim\" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü:

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-Hafiftaş\'ın hastane odasındaki fotoğrafı



