DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ZİHNİNİ VE YÜREĞİNİ AMERİKA\'DA YAŞAYAN BİR ŞARLATANA ADAYAN MANKURTLARDAN BİLİM ADAMI DA OLMAZ, MÜSLÜMAN DA OLMAZ (1)

* Cumhurbaşkanı Erdoğan,

\"Boğaziçi Üniversitemiz halen ülkemizin en prestijli en önemli yüksek öğretim kurumlarından biridir. Bununla birlikte Boğaziçi Üniversitemizin bizim gönlümüzden geçen konuma ulaşamadığını da belirtmek durumundayım.\"

\"Ülkesine, milletine ve insanlığa hizmet etmek yerine zihnini ve yüreğini Amerika\'da yaşayan bir şarlatana adayan mankurtlardan bilim adamı da olmaz, Müslüman da olmaz.\"

\"İrfanla yoğrulmamış ilim nasıl bizi kalpsiz beyinlerin tasallutuna maruz bırakırsa, İslam\'ın temiz ve pak mayasıyla yoğurulmamış körü körüne inançta işte bu tür sapkınlıkların aracı haline dönüşür. Bize lazım olan dinimizin emrettiği şekilde gönül süzgecinden geçirilerek o damıtılmış bilgidir; yani hikmettir.\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Programı\'nda konuştu.

\"Boğaziçi Üniversitemiz halen ülkemizin en prestijli en önemli yüksek öğretim kurumlarından biridir. Bununla birlikte Boğaziçi Üniversitemizin bizim gönlümüzden geçen konuma ulaşamadığını da belirtmek durumundayım\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Hep söylenir eğitim-öğretim özgürlüğü, düşünce özgürlüğü bunlar hep konuşulur. Konuşulması güzel de acaba uygulamaya gelindiği zaman, diyelim ki Boğaziçi Üniversitesi buradaki hocalarımız bu işe nereye kadar şöyle pergellerini açıyorlar. Burası çok önemli. Çünkü belli bir fikrin savunucusu olanlara kapıyı aç, belli bir fikrin eğer savunucusu değilse ona kapıyı kapa. Bu mu özgürlük? Eğitim-öğretim kurumlarının bu noktada bir defa kefeni yırtması lazım. Ehliyet-liyakat kimdeyse o girmesi lazım. Önünün de kapatılmaması lazım\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Selçuklu\'yu yıkılışa götüren Haşhaşi dalgası bir yanıyla cehalet ve bir yanıyla vahşet kokuyordu. Bugün de Türkiye benzer saldırılarla karşı karşıyadır. FETÖ dediğimiz ihanet çetesi, etkisine aldığı insanların zihinlerini örgüte karşı kayıtsız şartsız bir itaat duygusuyla çökertirken, gerektiğinde 15 Temmuz\'da olduğu gibi en acımasız vahşetlere de yöneltebilmiştir. Ülkesine, milletine ve insanlığa hizmet etmek yerine zihnini ve yüreğini Amerika\'da yaşayan bir şarlatana adayan mankurtlardan bilim adamı da olmaz, Müslüman da olmaz\" ifadesini kullandı.

\"SAPKINLIKLARIN ARACI HALİNE DÖNÜŞÜR\"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Saygıdeğer hocalarım, sevgili gençler unutmayın; alim olmak başka bir şeydir, arif olmak başka bir şeydir. Alim olabilirsin; ama arif olamazsın. Arif irtifa makamıdır. Alim ve arif olduğun zaman o bambaşka bir zenginliktir. İrfanla yoğrulmamış ilim nasıl bizi kalpsiz beyinlerin tasallutuna maruz bırakırsa, İslam\'ın temiz ve pak mayasıyla yoğurulmamış körü körüne inançta işte bu tür sapkınlıkların aracı haline dönüşür. Bize lazım olan dinimizin emrettiği şekilde gönül süzgecinden geçirilerek o damıtılmış bilgidir; yani hikmettir.\"

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın konuşması

-Genel ve detaylar

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2- (Geniş Haber) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RESTORASYONU TAMAMLANAN DEMİR KİLİSE\'NİN AÇILIŞINI YAPTI

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"Bulgaristan, Avrupa Birliği dönem başkanlığıyla, bu dönemde farklı bir konumda. Böyle bir dönemde bu açılışın yapılıyor olmasını uluslararası topluma verilmiş çok önemli bir mesaj olarak değerlendiriyorum. İstanbul buradaki özellikle şu fotoğrafla, farklı din ve kültürlerin bir arada barış içinde yaşadığı şehir olma vasfını bir kez daha tüm dünyaya özellikle göstermiştir.\"

* Başbakan Binali Yıldırım,

\"Bugünlerde etrafımıza baktığımızda özellikle Avrupa başta olmak üzere dini inançlar konusunda gerekli müsamahayı, toleransı maalesef göremiyoruz. Gittikçe bu değerler, insanlığı birleştiren değerler yerine aradaki düşmanlığı, husumeti arttıran değerlere dönüşüyor. Dini ve kutuplaşma riski gittikçe artıyor.\"

* Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov,

\"2018 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin normalleştirilmesi, iyileştirilmesi için çaba harcamamız lazım. Bir kaç yıl önce Strazburg\'ta bulunduğumda zaten iyi ilişkiler olduğunu görmüştük. İş ilişkileri, ticaret ve güvenlik ilişkileri yeni bir iyileşme sürecine girmek durumundadır. Ülkelerin büyük küçük olması önemli değil, hepimizin bir katkısı olabilecektir. Biz, olabildiğince katkı sağlayacağız.\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov Balat\'ta bulunan ve restorasyonu 7 yıl süren Demir Kilise\'nin (Sveti Stefan Kilisesi) açılışını gerçekleştirdi.

Törene ayrıca Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Vasil Liaze, Fener Rum Patriği Bartelemous, Bulgaristan Başmüfütüsü Mustafa Aliş Hacı da katıldı.

\"ULUSLARARASI TOPLUMA VERİLMİŞ ÇOK ÖNEMLİ BİR MESAJ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, \"Bulgaristan, Avrupa Birliği dönem başkanlığıyla, bu dönemde farklı bir konumda. Böyle bir dönemde bu açılışın yapılıyor olmasını uluslararası topluma verilmiş çok önemli bir mesaj olarak değerlendiriyorum. İstanbul buradaki özellikle şu fotoğrafla, farklı din ve kültürlerin bir arada barış içinde yaşadığı şehir olma vasfını bir kez daha tüm dünyaya özellikle göstermiştir. Şu anda burada bakıyorsunuz bir tarafta patrikhane; bir tarafta bakıyorsunuz Demir Kilise... Arada çok uzun bir mesafe yok, yürümeye kalksak 200-250 metrelik bir yer. Demir iskelet sistemiyle halen türünün dünyadaki tek örneği olan bu kilise, 1898 yılından bu yana, 120 yıldır ayakta duruyor. Burası Bulgar cemaati için ibadethane olarak hizmet vermenin yanında, İstanbul\'un güzelliğine ve zenginliğine de katkıda buluyor\" dedi.

\"DEMİR KİLİSE\'DEKİ İBADET ÖZGÜRLÜĞÜ İLE FİLİBE MURADİYE CAMİİ\'NDEKİ İBADET ÖZGÜRLÜĞÜNÜ BİRBİRİNDEN AYIRMIYORUZ\"

\"Tarihin belirli bir döneminde yaşanmış acı hatıralar, bizlerin çok daha uzun ve çok daha köklü olan birlikte yaşama tecrübemizi gölgelememelidir\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Onun için biz de şu var; kesrette vahdet anlayışı var. Bu bizim aslında tüm inançlara, düşünceye, vesaire yaklaşımımızı gösterir. Yani çoklukla birlik. Biz işte bu anlayışla ülkemizin her köşesinde diğer dinlere mensup vatandaşlarımızın ibadethanelerini ayağa kaldırmaya, bunlara yönelik çalışmalar yürüttük, yürütüyoruz. Son dönemde, ülkemizde Edirne\'deki Büyük Sinagog, Gökçeada\'daki Aya Nikola Kilisesi, İskenderun\'daki Süryani Katolik Kilisesi, Diyarbakır\'daki Sur Ermeni Protestan Kilisesi, Gaziantep\'teki Nizip Fevkani Kilisesi, Cunda\'daki Taksiyarhis Kilisesi, Edirnekapı\'daki Aya Yorgi Kilisesi\'nin de aralarında bulunduğu 14 ibadethane onarımdan geçirilmiştir. Demir Kilise, bu işin finalidir, son örneğidir. Havra, şapel, kilise gibi dini mekanların onarımlarını önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. İstanbul, Demir Kilise\'deki ibadet özgürlüğü ile Filibe Muradiye Camii\'ndeki ibadet özgürlüğünü birbirinden ayırmıyoruz\" şeklinde konuştu.

\"ÇOK DAHA SAMİMİ BİRLİKTELİKLERE HEP BİRLİKTE TÜM DÜNYADA ŞAHİT OLACAĞIZ\"

Erdoğan, Borisov\'un beraberinde Bulgaristan Başmüfütüsü Mustafa Aliş Hacı\'yı da getirmesinin sürece pozitif katkı sağladığını belirterek, \"Biz inancı ve kökeni ne olursa olsun herkesin özgürce ibadetini yapabilmesini temin etmenin, devletlerin sorumluluk alanında olduğuna inanıyoruz. Bugün Sayın Borisov\'un heyetinde Bulgar Ortodoks Kilisesi Patriği Sayın Neofit ile Bulgaristan Başmüftüsü Sayın Mustafa Aliş Hacı\'nın beraber yer alıyor olması Bulgaristan\'ın da bu birlikteliğe verdiği öneme işaret ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu konuda çok daha güzel görüntülere, çok daha samimi birlikteliklere hep birlikte tüm dünyada şahit olacağız\" dedi.

BULGARİSTAN\'DAKİ CAMİ AÇILIŞI

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Demir Kilise örneğinde olduğu gibi ortak kültürel mirasın muhafazasına yönelik bu çalışmaları birlikte yapabiliriz. Bulgar dostlarımızla Demir Kilise restorasyonunda gerçekleştirdiğimiz işbirliğini Bulgaristan\'daki ibadethaneler konusunda da sürdürmeyi ümit ediyoruz. Sofya\'daki 1882\'den beri ibadete açık tek cami olan 450 yıllık Kadı Seyfullah Efendi Camii\'nin restorasyonunun tamamlandığını öğrendim. Bu önemli kültür mirasımızın açılışını sizlerle birlikte yapmaktan memnuniyet duyacağımızı da ayrıca belirtmek istiyorum.\"

\"BATI DÜNYASINDA DA ARTAN ŞEKİLDE BUGÜN NE YAZIK Kİ KENDİNİ GÖSTERİYOR\"

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın başbakanlığı döneminde çıkarılan bir kanun ile cemaat vakıflarının mallarının iade edildiğini belirterek, \"Bu şekilde 167 cemaat vakfına ait tam bin 29 eser, varlık, cemaat vakıflarına aktarılmış ve geçmişten beri gelen bu önemli sorun da ortadan kaldırılmıştır. Bu bağlamda Şişli Kaptanpaşa Mahallesi\'nde yaklaşık 60 dönümlük önemli bir taşınmaz Bulgar Vakfı\'na teslim edilmiştir. Bugünlerde etrafımıza baktığımızda özellikle Avrupa başta olmak üzere dini inançlar konusunda gerekli müsamahayı, toleransı göremiyoruz ve gittikçe bu değerler, insanlığı birleştiren değerler olmak yerine aradaki düşmanlığı, husumeti artıran değerlere dönüşüyor. Dini ve kültürel kutuplaşma riski gittikçe artıyor. Ortadoğu\'da yüzyıllar boyunca bir arada yaşayan değişik dinlere mensup insanlar mezhepleri veya inançları nedeniyle hedef olurken, aynı eğilimler İslam düşmanlığı ve gittikçe tırmanan ırkçılık olarak Batı dünyasında da artan şekilde bugün ne yazık ki kendini gösteriyor\" ifadesini kullandı.

\"TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÇABA HARCAMAMIZ LAZIM\"

Bulgaristan Başbakanı Borisov ise, \"Türkiye, büyük bir devlettir ve Avrupa\'nın en büyük komşusudur. Bizler elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Macron\'la yaptığı görüşmeyi büyük bir ilgiyle izledik, Dışişleri Bakanı\'nın temaslarını izliyoruz. 2018 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin normalleştirilmesi, iyileştirilmesi için çaba harcamamız lazım. Bir kaç yıl önce Strazburg\'da bulunduğumda zaten iyi ilişkiler olduğunu görmüştük. İş ilişkileri, ticaret ve güvenlik ilişkileri yeni bir iyileşme sürecine girmek durumundadır. Ülkelerin büyük küçük olması önemli değil, hepimizin bir katkısı olabilecektir. Biz, olabildiğince katkı sağlayacağız. İnanıyorum ki bu, en doğru yoldur\" dedi.

AÇILIŞ KURDELESİ KESİLDİ

Konuşmaların ardından Erdoğan, Borisov ve Yıldırım kilisenin açılış kurdelesini kesti. Bir süre kiliseyi gezen Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşması

-Başbakan Yıldırım\'ın konuşması

-Boyko Borisov\'un konuşması

-Açılış

-Demir Kilise\'nin havadan görüntüleri

07.01.2018 - 12.22 - Haber Kodu : 180107041

07.01.2018 - 13.03 - Haber Kodu : 180107050

07.01.2018 - 13.04 - Haber Kodu : 180107051

07.01.2018 - 13.06 - Haber Kodu : 180107052

07.01.2018 - 13.09 - Haber Kodu : 180107053

07.01.2018 - 13.22 - Haber Kodu : 180107061

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3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BULGARİSTAN BAŞBAKANI BORİSOV\'U KABUL ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balat\'taki Demir Kilise\'nin (Sveti Stefan Kilisesi) açılışının ardından, Beşiktaş\'ta bulunan Mabeyn Köşkü\'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov\'u kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul 1,5 saat sürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Görüşmeden fotoğraflar



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4- (Geniş Haber) MÜNİR ÖZKUL İÇİN MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ\'NDE TÖREN DÜZENLENDİ

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA - İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

93 yaşında hayata veda eden Türk sinemasının duayen isimlerinden Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi\'nde tören düzenlendi. Özkul\'un cenazesi buradaki törenin ardından cenaze töreni için Teşvikiye Camii\'ne götürüldü. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi\'nde Münir Özkul için düzenlenen tören, saygı duruşu ile başladı. Törene Münir Özkul\'un ailesi, İlyas Salman, Tuncay Akça, Ahmet Arıman, Nuri Alço, Erhan Yazıcıoğlu, Behzat Uygur, Suna Selen, Beyoğlu Belediye Başikanı Ahmet Misbah Demircan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile sanat ve siyaset camiasından pek çok isim katıldı. Münir Özkul\'un kızı Güner Özkul, babasının hastalığı sürecinde yanında olanlara teşekkür etti. Güner Özkul, şöyle konuştu: \"Bu salona ilk defa 40 yıl önce geldim, 1987\'de babamı izlemek için. Daha sonrasında birçok sevdiğimizi, büyüğümüzü uğurlamak için hem kendi adıma hem de artık gelemediği için babamı temsil etmek için geldim. Şimdi kısmet, birlikte gelmekmiş. Babamın orada yatması, babamı uğurlamak için bu kürsüde konuşmammış. Bana \'aile adına sen konuş\' dediler. O, hepimizin babasıydı. O zaman hepimiz bir aileyiz. Güzel bir aileyiz. Size onun sanatçı kişiliği, büyüklüğü hakkında, bu milleti birleştirmesi hakkında, ortak payda oluşturma konusunda nasıl önemli biri olduğu hakkında ne söyleyebilirim ki? Siz hepsini benden iyi biliyorsunuz. Güzellikleri çok severdi. Güzel kadınları, sesleri severdi. Öyle ki, solunum cihazı takıldıktan sonra kendi sesini beğenmedi ve sustu. Çöküş süreci böyle hızlandı. Müziği severdi. Cazı çok severdi. Güzel giyinmeyi severdi. İngiliz kumaşlarını severdi. Gerekli gereksiz bildiğim şeylerin çoğunu ondan öğrendim. Bu koltuklarda oturan sizler, şu duyguyu çok iyi bilirsiniz. Oyundan önce perdenin aralığından bakılır. Salon dolu mu değil mi diye. Eminim o da şimdi sizi görüyordur.\" Münir Özkul\'un oğlu Ferdi Özkul da \"Ben Umman Hanım\'ı konuşmak istiyorum. Onun babama bakışını. Son birkaç sene inanılmayacak şekilde baktı. Babamız çok çekti. Ama Umman Hanım\'ın hakkını ödeyemeyiz\" dedi.

ARIMAN: SİNEMACILAR, TİYATROCULAR NEREDE?

DHA\'ya konuşan oyuncu Ahmet Arıman da \"Hababam Sınıfı öğrencileri şimdi öksüz kaldı. Biraz sitemim var. Az gördüm salonu. O yüzden çok üzgünüm. Bir tek sevenler biz miyiz? Nerede sinemacılar, tiyatrolcular? Kimsenin arkasından konuşmak istemiyorum; ama salonu boş görünce çok üzüldüm\" dedi.

SALMAN: MUTLU YAŞADIĞINA İNANIYORUM

Oyuncu İlyas Salman ise şunları söyledi: \"Milyonlarca sözcüğü bir araya getirerek bir değeri anlatamazsınız. Ancak virgülünü, noktasını koyarsınız. Hiçbir sözcük bir ustayı anlatmaya yetmez. Gerçekleri tekrarlamak yinelemek değil, yenilemektir. Münir abi, Türk sinema, tiyatro sanatı için kutsal bir insandı. Bu kutsiyetin arkasından şu anda ağlamak gelmiyor içimden. Çünkü ben mutlu yaşadığı inancındayım. Son dönemlerinin belki farkına varamadı yaşadığı rahatsızlıktan dolayı. Ama bıraktığı eserlerle birlikte var olacak diye düşünüyorum.\"

Görüntü Dökümü:

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-Törenden detay

-Güner Erkul\'un konuşması

-İlyas Salman\'ın konuşması

-Arıman\'ın konuşması

-Törene katılanlardan görüntü

-Genel ve detaylar

07.01.2018 - 10.51 - Haber Kodu : 180107023

07.01.2018 - 12.35 - Haber Kodu : 180107045

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5- BÜYÜK USTA MÜNİR ÖZKUL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber: Hasan YILDIRIM - İbrahim AKTÜRK - Özgür Deniz KAYA Kamera: İdris TİFTİKCİ - - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)

Türk sinemasının duayen isimlerinden Münir Özkul son yolculuğuna uğurlandı. 93 yaşında hayata veda eden Münir Özkul için Teşvikiye Camii\'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ile Şişli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Sarıgül\'ün yanı sıra sanatçılar ve çok sayıda seveni katıldı. Tiyatro oyuncusu Ali Poyrazoğlu, tabutun üzerine kırmızı karanfiller bıraktıktan sonra dua etti.

HAMDİ ALKAN: ÇOK ÜZGÜNÜM

Cami avlusuna gazetecilere konuşan sanatçı Hamdi Alkan, \"Beraber çalışmıştık, çok üzgünüm. Kitapları karıştırırken \'Oğlum Hamdi Alkan\'a\' diye Münir Özkul Tiyatrosu kitabı imzalamıştı.Oyunun da adı \'Bana çiçek yollama\'. Buradaki sevgi, güzellik, ona her şeyi yolladı. Çok yalnız kalıyoruz. Mekanı cennet olsun\" dedi.

\"ÇOK SEVDİĞİMİZ BÜYÜĞÜMÜZ, USTAMIZ\"

Sanatçı Demet Akbağ da \"Çok sevdiğimiz büyüğümüz, ustamız. Hem iyi bir oyuncu hem herkesin sevdiği biriydi. Ben kendisiyle iki oyun oynama şansını bulabildim. İki yıl üst üste aynı sahneyi paylaştık. O yüzden kendimi sadece böyle avutabiliyorum\" diye konuştu.

\"BÜYÜK BİR USTAMIZI KAYBETTİK\"

Oyuncu Salih Kalyon ise \"Münir ağabey hepimizin hocası. Türk sinemasının, tiyatrosunun ustası. Biz onları görerek, oyuncu olmaya, tiyatrocu olmaya karar verdik. Büyük bir ustamızı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun\" ifadelerini kullandı.

\"ÇOCUKLUĞUMUZ HEP ONUNLA GEÇTİ\"

Tiyatrocu Süheyl Uygur, \"Son görevimizi yapmaya geldik. Ustayı kaybettik. Baba dostuydu. Çocukluğumuz hep onunla geçti. Çok güzel hatıralarımız var\" dedi.Selami Şahin ,\" Çok önemli bir insanı kaybettik. Sinema dünyasında bir tarih. Onun yeri dolmaz. Tanrı\'dan dileğimiz mekanı cennet olsun. Her şey bir varmış, bir yokmuş\" diye konuştu.

BAKIRKÖY\'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Kılınan cenaze namazının ardından Münir Özkul\'un cenazesi, \"Mahmut Hoca\" ve \"Yaşar Usta\" sloganlarıyla defnedilmek üzere Bakırköy Mezarlığı\'na getirildi. Burada Özkul\'un cenazesini Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve çok sayıda vatandaş alkışlarla karşıladı. Türk bayrağına sarılı tabutu, karanfillerle süslendi. Duayen sanatçının cenazesi dualarla defnedildi.

Görüntü dökümü:

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-Başbakan Yıldırım\'dan görüntü

-Hamdi Alkan\'ın konuşması

-Demet Akbağ\'ın konuşması

-Salih Kalyon\'un konuşması

-Uygur\'un konuşması

-Atılan sloganlar

-Tabuttan görünü

-Poyrazoğlu\'ndan görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Münir Özkul\'un cenazesinin getirilişi

-Çevredekilerin alkışlaması

-Bakırköy Belediye Başkanı\'nın cenazeyi karşılaması

-Cenazenin omuzlanması

-Mezarlığa taşınması

-Defnedilmesi

-Yapılan dua

-Genel ve detaylar

07.01.2018 - 14.45 Haber Kodu : 180107091

07.01.2018 - 15.06 Haber Kodu : 180107094

07.01.2018 - 16.00 - Haber Kodu : 180107108

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(ÖZEL)

6-KADIKÖY\'DE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SALDIRI... KORKU ANLARI KAMERADA

* Silah sesleriyle birlikte koşarak kafenin içine sığındılar.

Haber: Ramazan EĞRİ - Kamera: İstanbul DHA

Kadıköy\'de bir restoranda müşterilerle valeler arasında kavga çıkmış; valelerden biri silahla 2 müşteriyi öldürmüştü. Saldırgan kayıplara karıştı. Olay anında restoranın karşısındaki bir kafede yaşanan korku dolu anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, valenin ateş açmasıyla birlikte, yolun karşısında kaldırımda yürüyenler ve kafenin bahçesinde oturanlar hızlıca kafeye sığınıyor. Bazı kişilerin ise bu anlarda önce masaların altına gizlendiği sonra da sürünerek kafeye yöneldiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Yaşanan panik anları

-Koşarak ve sürünerek kafeye sığınanlar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olay yeri

-Polis ve sağlık ekipleri

-Güvenlik önlemi alınması

-Yerde yatan ceset

-Olay yeri inceleme ekipleri

-İçeriden çıkan müşteriler

-Görgü tanıyla röp.

-Yerde boş kovanlar

-Cesedin kaldırılması araca konması

-Genel ve detaylar

07.01.2018 - 14.13 - Haber Kodu : 180107075

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7- İŞ ADAMI ADEM YILMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI...

* Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi,

\"Allah rahmet eylesin. Kaza, fabrikasında gezerken orada bir ayak kayması herhalde yere düşmüş. Böyle bir kazayla kaybettik kendisini\"

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Çatalca\'da cuma günü hayatını kaybeden Delta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı ve Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu üyesi Adem Yılmaz (65) son yolculuğuna uğurlandı. Üsküdar İlahiyat Camii\'nde düzenlenen cenaze töreninde Adem Yılmaz\'ın eşi Nur, kızı Ece ve oğlu Efe Yılmaz taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine iş ve spor dünyasının yanı sıra Yılmaz\'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Cenazeye katılan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, \"Üzüntülü bir kaza, kaza insanlar içindir. Ailesine başsağlığı diliyorum. Bizimde ailemizin önemli bir parçasıydı. Beşiktaş Divan Kurulu üyemizdi. Genel kurul üyemizdi. Beşiktaş ile çok ilgisi alakası olan kardeşimizdi. Arkadaşımızdı, benim de ağabeyimdi. Allah rahmet eylesin. Kaza fabrikasında gezerken orada bir ayak kayması herhalde yere düşmüş böyle bir kazayla kaybettik kendisini\" dedi. Öğle vakti kılınan cenaze namazında Adem Yılmaz\'ın eşi ve kızı da saf tuttu. Cenaze namazının ardından Adem Yılmaz Çengelköy Mezarlığı\'nda toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Taziyeleri kabul eden aileden görüntü

-Ahmet Nur Çebi ile röp.

-Cenaze namazının kılınması

-Kızı ve eşinin cenazede saf tutması

-Oğlunun tabutu omuzunda taşıması

-Genel ve detaylar

07.01.2018 - 15.09 - Haber Kodu : 180107095



