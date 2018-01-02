DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- (geniş haber) İSTİKLAL CADDESİ\'NDE KADININ BAŞINA TAHTA DÜŞTÜ

- O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Beyoğlu İstiklal Caddesi\'nde başına tahta düşen kadın yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstiklal Caddesi\'nde arkadaşlarıyla birlikte yürüyen İsrailli R.A adlı kadının başına tadilat yapılan binadan tahta düştü. Yaralanan kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları binada çalışma yapıldığı sırada tahtanın düştüğünü ifade etti. Olayla ilgili binada çalışma yaptığı belirtilen 2 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anının güvenlik kamerası görüntüsü

-Kadının ambulanstaki görüntüsü

-Olay yerinden görüntüler

-Görgü tanıkları ile röp.

02.01.2018 - 12.04 - Haber Kodu : 180102049

02.01.2018 - 12.28 - Haber Kodu : 180102052

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2- (Geniş Haber) ABD BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE VİZE HAREKETLİLİĞİ

Haber: Cansel KİRAZ - Harun UYANIK / İstanbul DHA

Türkiye ve ABD ilişkilerinde yaklaşık 3 aydır devam eden vize krizi, geçen hafta aşılmıştı. Vize başvurularında kısıtlamalar tamamen kaldırıldı. Yılbaşı tatili sonrası ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'nda mesai başladı. Başkonsolosluk önünde vize hareketliği yaşandı.

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan vize krizinin çözülmesiyle vize başvurusunda bulunanlar sabah erken saatlerde ABD\'nin İstinye\'deki İstanbul Başkonsolosluğu\'na geldi. Başvuru için gelenler, üst aramasından geçirildi; belgelerinin kontrolü yapıldıktan sonra içeri alındı.



\"TARİHİN ERKENE ALINMASI GÜZEL OLDU\"

Vize başvurusu için ABD Başkonsolosluğu\'na gelen Harun Çetin, \"Aslında sıradan bir vize görüşmesi oldu. 2019 Ocak ayına almıştık randevumuzu, o tarihe vermişlerdi. İş seyahati dolayısıyla vizeye ihtiyacım vardı. Bu tarihin erkene alınması güzel oldu. İçerideki vize görüşmesi sıradan bir görüşme gibi geçti, olumluydu. Bayağı bir yoğunluk var içeride\" dedi.

Vize alamayan kişilerin de bulunduğunu belirten Çetin, \"İngilizce eğitimi için, turistik seyahat için giden arkadaşlardan olumsuz cevap alanlar oldu. Genel olarak olumlu bir durum var. Ben bir iş seyahati dolayasıyla gidiyordum. Üç yıldır almak istediğim bir ödül vardı, bu benim için çok önemliydi aslında. Şu anda ben çok mutluyum. 08.45 gibi girdim, 10.15 gibi çıktım. Uzun bir süreç oldu\" şeklinde konuştu.



\"VİZE ALAMADIM\"

Dil eğitimi için vize almak isteyen Alperen Okkala ise \"İçeride ilk önce güvenlikten geçtik. Parmak izimiz alındı. Ondan sonra belirli sorular soruldu. \'Ne için gidiyorsunuz? Ne kadar kalacaksınız?\' diye. Bunların hepsini güzel açıkladığımı düşünüyorum; fakat yine de vize alamadım. Bir gerekçe de sunmuyorlar, sebebini bilmiyorum. Ya ret ya da direkt veriyorlar\" diye konuştu.

\"BENCE TURİST VİZESİ YA DA ÖĞRENCİ VİZESİNDE SORUN ÇIKARIYORLAR\"

Vize işlemlerinde sorun çıkmadığını söyleyen bir kişi ise, \"Benim için kolay oldu çünkü ben G-4 vizesi alıyorum kuyrukta beklemedim. İçeride de çok iyi tepki aldım. Vizede bir sorun çıkartmadılar; ama içeride bekleyenler var. G-4 vizesi diplomatik vize şeklinde. Dünya Bankası\'nda çalışıyorum, onun vizesi. Bence turist vizesi ya da öğrenci vizesinde belki sorun çıkarıyorlar\" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'ndaki yerel bir çalışanın FETÖ ile ilişkili olduğu gerekçesiyle tutuklanmasının ardından, ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği 8 Ekim\'de Türkiye\'deki tüm Amerikan konsolosluklarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığını duyurmuştu. Türkiye de aynı gece Washington\'daki Büyükelçiliği aracılığıyla benzer bir şekilde açıklamada bulunmuş, vize işlemlerini askıya almıştı. İki ülke arasındaki vize krizi 28 Aralık\'ta ABD Büyükelçiliği\'nin yaptığı açıklama ile Türk vatandaşlarının vize başvurularında randevu kısıtlamasının kaldırıldığını belirtilerek sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Vize almak için kuyruğa girenler

-Vize kuyruğuna girenlerin üstlerinin alınması

-Belgelerin kontrol edilmesi

-Vize başvurusu sonrasında röportajlar

-Genel ve detaylar

02.01.2018 - 11.37 - Haber Kodu : 180102039

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(ek bilgi ve görüntüyle)

3- ÜSKÜDAR\'DA 3 KATLI AHŞAP BİNA YANDI

- Yanan binadaki çökme anı kameraya yansıdı.

- Yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonunda söndürüldü.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Üsküdar\'da 3 katlı ahşap binada yangın çıktı.

Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi Tomruk Ağası Sokak\'ta bulunan 3 katlı ahşap bir binada saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Binanın 2. katındaki dairede elektrik sobasından çıktığı belirtilen yangın kısa sürede bütün binayı sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında çökme meydana geldi. Binadaki çökme kameraya da yansıdı. Yangının çıktığı dairede yaşayan yatalak annesini son anda dışarı çıkardığını belirten bir kişi elinden yaralandı. Yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Ahşap binanın yanması

-Binadan çıkarılan tüpler

-Bina sakinleri ile röp

-Çökme anının görüntüsü

-Genel ve Detay

02.01.2018 - 10.37 - Haber Kodu : 180102021

02.01.2018 - 10.55 - Haber Kodu : 180102025

02.01.2018 - 11.09 - Haber Kodu : 180102030

02.01.2018 - 11.25 - Haber Kodu : 180102034

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4- BAŞBAKAN YILDIRIM DENİZ BAYKAL İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya\'da tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda görüştü. Başbakan Yıldırım, Baykal\'a geçmiş olsun dileklerini yineleyerek tedavi süreci ve sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

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5- İSTANBUL\'DA YILBAŞINDA 215 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün yeni yıl önlemleri kapsamında 37 bin polisin katılımıyla yaptığı yılbaşı uygulamalarının bilançosu ortaya çıktı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalarda 23 bin 476 kişinin GBT (Genel Bilgi Tarama Sistemi) üzerinden sorgulanarak 215 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 156\'sı hakkında yakalama kararı olan, 3 kişi taciz, 35 kişi silah bulunduğu için gözaltına alındı. 21 şüphelinin ise uyuşturucu, kesici alet, hırsızlık malı taşıma, yankesicilik gibi suçlardan yakalandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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-İstanbul\'daki yılbaşı önlemleri

-Arama noktaları

-Gözaltına alınanlar

-Genel ve detaylar

02.01.2018 - 12.21 - Haber Kodu : 180102050

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6- HANDE YENER KONSERİNDE FAZLA BİLET KAVGASI

- Hande Yener\'in yılbaşı konseri için 2 bin 800 kapasiteli salona 4 bin 500 bilet sattığı iddia edilen organizatör salona giremeyenlerin tepkisiyle karşılaştı.

- Dövülen organizatörü güvenlik görevlileri ile polis kurtardı.

- Hande Yener, yasal yollara başvuracağını açıkladı.

Haber-Kamera: Kemal Onur YAZICI - Yılmaz BEZGİN İSTANBUL (DHA) -

Hande Yener\'in yılbaşı konseri olaylı geçti.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, yılbaşı gecesi İstanbul\'da bir otelde sahte aldı. İddiaya göre organizatör, 2 bin 800 kapasiteli salona, 4 bin 500 bilet satınca ortalık karıştı. Salona giremeyenler ile organizatör arasında kavga çıktı. Organizatör dövülünce araya otelin güvenlik görevlileri ile polis girdi. Şikayet üzerine organizatör gözaltına alındı.

Yaşanan olaylardan dolayı özür dileyen Hande Yener, yasal yollara başvuracağını açıkladı. Hande Yener sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, \"Organizatörler tarafından otel kapasitesinin çok üstünde bilet satışı yapıldığı için, gelen misafirlerimize karşı son derece mahçup olduk.. 2 bin 800 kapasiteli salona, 4 bin 500\'e yakın bilet satışı yapıldığı için, organizasyonu yapanlara ve tüm sorumlulara yarın dava açmak için başvuracağız... Yılbaşı günü sevenlerimi ve beni zor durumda bırakan bu kişilere karşı, hakkımızı Türk Mahkemeleri\'nde arayacağız.. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen, 3 saat boyunca beni yalnız bırakmayan tüm sevenlerime sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum...\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Organizatörün dövülmesi

-Polisin götürmesi

-Konserden görüntüler

02.01.2018 - 12.41 - Haber Kodu : 180102054