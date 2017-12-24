DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- MALTEPE\'DE DENİZ CANLILARI KIYIYA VURDU

* Prof. Dr. Yelda Aktan,

\"Muhtemelen tabakalar arasında ani değişim meydana geldi. Balıklar şoka girerek daha sakin, daha ılık ve sıcak bölgeleri tercih etmeye başladılar. Şokun verdiği sonuç diye tahmin ediyorum.\"

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Maltepe\'de onlarca vatoz, kalkan ve kalamar kıyıya vurdu. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Aktan ile beraberindeki bir grup bölgede inceleme yaptı.

Balıkçılar sabah saatlerinde, Maltepe Küçükyalı sahilde çok sayıda vatoz, kalkan ve kalamarın kıyıya vurduğunu gördü. Deniz canlılarının bazılarının hareketsiz olduğunu, bazılarının oldukça yavaş hareket ettiğini gören balıkçılar durumu yetkililere bildirdi.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri bölgeye gelerek inceleme yaptı.

\"ŞOKUN VERDİĞİ SONUÇ DİYE TAHMİN EDİYORUM\"

Prof. Dr. Yelda Aktan,

\"Öncesinde bir bilimsel çalışma yapmadık ama muhtemelen birkaç gündür devam eden soğuk hava şartları, yağmurlar, balıkçıların dediğine göre su da geriye çekilme varmış; muhtemelen tabakalar arasında ani değişim meydana geldi. Balıklar şoka girerek daha sakin, daha ılık ve sıcak bölgeleri tercih etmeye başladılar. Şokun verdiği sonuç diye tahmin ediyorum. Oksijen muhtemelen doygunluk seviyesindedir; ama tabi ölçüm yapıp bakmak lazım. Genelde ilk bakışta söyleyebileceklerim bunlar\" dedi.

\"ANALİZ YAPIP BAKMAK LAZIM\"

\"Bazı balıkçılar balıkları toplamışlar. Bu balıkların yenmesinde herhangi bir sıkıntı olur mu?\" şeklinde soruya Aktan, \"Önce bir bakmak lazım, neden acaba bu halde diye. Mesela toksik bir türden kaynaklı olabilir, onların etkisiyle de olabilir. Analiz yapıp bakmak lazım\" diye cevap verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Kıyıya vuran vatoz ve kalamarlar

-Yelda Aktan ile röp.

-Balıkçılar ile röp.

-Kıyıya vuran vatoz ve kalamarlar

-Genel ve Detay

24.12.2017 - 16.22 - Haber Kodu : 171224119

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2- (Geniş haber) MİLLİ PİYANGO KUYRUĞU HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ...

* 61 milyon liralık ikramiyenin hayaliyle oluşan o \'umut kuyruğu\' havadan böyle görüntülendi...

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Özden ATİK - Güven USTA / İstanbul DHA

Umudunu milli piyangonun büyük ikramiyesine bağlayanlar bugün de Eminönü\'ndeydi... Kuyruk, milli piyango bilet gişesinden Mısır Çarşısı\'na kadar uzandı. Milli Piyango\'nun yılbaşı için belirlediği büyük ikramiye olan 61 milyon lirayı kazanmak isteyen yüzlerce kişi, bugün de Eminönü\'ndeki milli piyango bileti gişesine akın etti. Kuyruk, bilet gişesinden Mısır Çarşısı\'nın girişine kadar uzandı. Öte yandan özel güvenlik görevlileri, gişe önünde karışıklık yaşanmaması için önlem alındı.

\"KALİTELİ VE HIZLI HİZMET İÇİN GÜVENLİK ELEMANI GETİRDİK\"

Gişe önünde özel güvenlikleri koordine eden Mustafa Kırcaoğlu, \"Bu işyerinden emekli oldum. 20 senemi verdim. Özel günlerde yardıma geliyorum\" dedi. İnsanlara daha kaliteli ve hızlı bir şekilde bilet almalarını sağlamak için özel güvenlik elemanı getirdiklerini anlatan Kırcaoğlu, biletleri tezgaha koydukları ilk günden bu yana kuyruk oluştuğunu söyledi. Hafta sonu yoğunluğun arttığını da belirten Kırcaoğlu, \"20 seneden beri burdayız daha bir boş görmedik\" dedi. Kırcaoğlu, \"Kaşe ile ruhsatın isminin tutması gerekiyor\" şeklinde uyarı yaparak toplamda 10 güvenlik görevlisiyle bilet bitene kadar çalışacaklarını söyledi.

CAMİ YAPTIRMAK İSTEYEN DE VAR, EV ALMAK İSTEYEN DE...

Gül Eren 25 dakika beklediğini ifade ederek \"Kızımı kıramadığım için geldim, beklentim yok. Bu tür şeylerde pek şansım yok\" dedi. Suriyeli Rushin Birim de gişeden aldığı iki bileti göstererek \"Biri benim, biri ağabeyimin şansına aldım. Ümit çok. İki senedir Türkiye\'deyiz hep alıyoruz, kazanmıyoruz. Bir de burayı deneyeyim dedim\" şeklinde konuştu. İlhan Işık ise 1,5 saattir kuyrukta beklediğini belirterek \"Umut, ya çıkarsa diyoruz. Çıkarsa kendi hayallerimizi gerçekleştireceğiz. İhtiyacı olanlara, sıkıntılı olanlara yardımcı olmak\" dedi. Seyhan Alptekin de oğlu ile birlikte Kartal Soğanlık\'tan bilet almak için geldiğini belirterek \"Eğer büyük ikramiye bana çıkarsa iki yaşında kaybettiğim, hiç tanımadığım annemin anısına büyük bir cami yaptırmak istiyorum. Bir de okul yaptırmak istiyorum, kız çocuklarının okuması için\" dedi.

\"İNŞALLAH BEKAR EVLENDİRİRİZ\"

Berna Balcı da 3 yaşındaki oğlu Umut ile sıraya girdi. 1,5 saattir kuyrukta beklediğini anlaran Balcı, \"En büyük hayalim oğlumun geleceği. Ondan sonra geri kalan ihtiyaç sahiplerine\" dedi. Cengiz Mutaf, yarım saattir kuyrukta beklediğini hayalinin bir ev almak olduğunu söyledi. Seyhan Karaduran ise arkadaşı Nuran Yaşar ile bilet almak için kuyruğa girdiğini anlatarak \"Aslen Karabüklüyüz ama İstanbul\'da yaşıyoruz. Torun bakıyoruz. Ben iki tane aldım. Hayallerimiz çok var. Çocuklarımıza gelecek olsun. Ev alsınlar. Güzel imkanlar yaşasınlar. İnşaallah bekar evlendiririz. Üç saat falan bekledik. Bayağı bekledik. İnşaallah çıkar, çok seviniriz çıkarsa\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Uzun kuyruklar

-Sırada bekleyenler

-Röportajlardan görüntü

-Mısır Çarşısı\'na uzayan kuyruk

24.12.2017 - 13.56 - Haber Kodu : 171224082

24.12.2017 - 15.18 - Haber Kodu : 171224101

24.12.2017 - 15.43 - Haber Kodu : 171224109

24.12.2017 - 15.45 - Haber Kodu : 171224110

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3- TAKSİM\'DE KADIN TURİSTİN BAŞINA YORGUN MERMİ İSABET ETTİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Ersan SAN - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA

Taksim\'de sokakta yürüyen Mısırlı turistin başına nereden geldiği belli olmayan \'yorgun merminin\' isabet etti. Yaralanan kadın turist hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mis Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta yürüyen 30 yaşındaki Mısırlı Zahide Muhammed Fadii, bir anda başında acı hissetti ve yere yığıldı. Fadii\'nin yardımına koşan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Uzaktan atıldığı için \'yorgun mermi\' olarak adlandırılan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralanan turist, olay yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Ambulanstaki yaralı kadın

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Ambulansın gidişi

-Yaralı kadının sedyede hastaneye girişi

-Genel ve detaylar

24.12.2017 - 14.08 - Haber Kodu : 171224084

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4- BAKAN FARUK ÖZLÜ: MİLLİ VE YERLİ ŞUURUNU HER ALANDA HAYATA GEÇİRMEMİZ GEREKİR...

Haber: Özden ATİK - Kamera: Güven USTA / İstanbul, DHA

Türkiye Dil ve Edebiyatı Derneği\'nin 4. Olağan Genel Kurulu\'nda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, \"Eğer peşinden gidilen bir ülke olacaksak milli ve yerli şuurunu her alanda hayata geçirmemiz gerekir\" dedi.Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi\'nde düzenlenen Türkiye Dil ve Edebiyatı Derneği\'nin 4. Olağan Genel Kurulu\'na Blilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, derneğin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Dernek Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, eski bakan Atilla Koç ile AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ katıldı.

\"DİLİ YOZ BİR TOPLUMUN KÜLTÜRÜ YOZDUR\"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü kurulda yaptığı konuşmada \"Bir milleti millet yapan, milli birliğin temel taşlarından biri olan diline yabancılaşan bir toplum, ilk düğmeyi yanlış iliklemiş demektir. Kadim kuraldır, ilk düğmeyi yanlış yerden iliklersen sonraki düğmelerde hep yanlış iliklenir. Dilini koruyamayan, onu geliştiremeyen, zenginleştiremeyen toplumlar ne kendi özgün dilin oluşturabilir, ne milli değerlerini koruyabilir. Dili yoz bir toplumun, kültürü yozdur. Edebiyatı yozdur. Ve yozlaşmış bir toplum güdülmeye mahkumdur\" dedi.

\"MİLLİ VE YERLİ ŞUURUNU HER ALANDA HAYATA GEÇİRMEMİZ GEREKİR\"

Milli ve yerli önceliğini sadece siyasette değil, icraatın da merkezine yerleştirdiklerini kaydeden Bakan Özlü, \"Örneğin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu anlamda ciddi projeler yürütüyoruz. Sizin \'Türkçe karşılığı olan hiçbir kelimenin yerine yabancı kelime kullanılmasın\' ilkenizle bizim ithalata karşı başlattığımız yerli ürün seferberliği, aslında aynı dertle dertlendiğimizin bir göstergesidir. Nasıl ki biz bin ürün, bin KOBİ projemizle Türkiye\'de üretebileceğimiz ancak ithal ettiğimiz ürünlerin üretimini Türkiye\'de yapmaya başladıysak sizlerin de benzer çalışmaları dil alanında yapmanızdan memnuniyet duyuyoruz. Çünkü eğer peşinden gidilen bir ülke olacaksak milli ve yerli şuurunu her alanda hayata geçirmemiz gerekir\" diye konuştu. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eski bakan Atilla Koç\'un da konuşma yaptığı kurulda, derneğin faaliyet raporları ve bütçeleri onaylandı. Ayrıca Mevcut başkan Ekrem Erdem, yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Faruk Özlü konuşması

-Genel ve detaylar...

24.12.2017 - 15.47 - Haber Kodu : 171224111

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5- POLİS, DOLANDIRICILARI KENDİ YÖNTEMİYLE YAKALADI



* Teknik destek bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 2 kişi, müşteri kılığına giren polisler tarafından yakalandı.



Haber: Ümit TÜRK / Kamera: İstanbul / DHA

Gaziosmanpaşa\'da, \"Satış sonrası teknik servis hizmetleri\" adı altında kurdukları site aracılığıyla kendilerini arayan kişileri dolandırdıkları tespit edilen 2 kişi, müşteri kılığına giren polis tarafından yakalandı. Gaziosmanpaşa\'da, tamir etmeleri için elektronik cihazlarını teslim ettikleri kişiler tarafından dolandırıldıklarını anlayan 4 kişi, polise ihbarda bulundu. İhbarları değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıların, \"Satış sonrası teknik servis hizmetleri\" adı altında kendilerini arayan kişilerin evlerine giderek elektronik cihazlarını aldıklarını tespit etti. Müşteri kılığında dolandırıcıları arayan polisler, arızalanan cihazlarının tamiri için talepte bulundu. Polisin verdiği adrese araçla giden 2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Farklı tarihlerde 4 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen B.Ö., (21) ve V.A., (30) isimli kişilerden B.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü:

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Şüphelilerin adliyeden çıkışı

Genel ve detaylar

24.12.2017 - 16.32 - Haber Kodu : 171224121



