DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3



1- YAĞMUR, SOĞUK ENGELLEMEDİ... METRELERCE UZUNLUKTA UMUT KUYRUĞU.

- Sıra kavgasını önlemek için 10 özel güvenlik görevlisi çalışıyor

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İSTANBUL,DHA

Eminönü\'ndeki milli piyango bileti gişesinden bilet satın almak isteyenler, soğuk hava ve yağmura rağmen bugün de uzun kuyruk oluşturdu. Öğle saatlerinden itibaren gişe önünde yoğunluk başlarken, bilet kuyruğu 200 metreyi buldu. Her geçen dakika ise kuyruk uzuyor.

Milli Piyango\'nun yılbaşı için belirlediği büyük ikramiye olan 61 milyon lirayı kazanmak isteyen yüzlerce kişi, bugün de Eminönü\'ndeki milli piyango bileti gişesine akın etti. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen, uzun kuyruklar oluştu. Yılbaşı bileti almak isteyenler, dakikalarca sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREV YAPIYOR

İzdiham ve \'araya kaynak yapanlar\' olmaması için gişe önünde 10 özel güvenlik görevlisi çalışıyor. Zaman zaman çıkan \'sıra\' tartışmaları, bu görevlilerinin araya girmesiyle büyümeden önleniyor.

ŞEHİR DIŞINDAN GELENLER BİLE VAR

Nimet Abla gişesini tercih edenlerin ortak düşüncesi, büyük ikramiyenin sıklıkla buraya vurduğu şeklinde. Bu nedenle yılbaşı bileti almak için şehir dışından bile geldiğini söyleyenler var. Bunlardan biri de Kocaeli\'den İstanbul\'a gezmeye gelen ve gelmişken de bilet gişesine uğrayan Murat Oğuz oldu. Oğuz, \"Yaklaşık 1 buçuk saat sırada bekledim. Burayı özellikle seçtim\"\" dedi.

9 çeyrek bilet satın alan emekli Celal Doğan ise, \"Buradan çıktığını hep duyuyoruz. Bu nedenle biz de tercih ettik. 70 yaşında olduğum için görevliler beni sırada bekletmedi. Allah razı olsun onlardan\" diye konuştu.

ÜNLÜ GİŞENİN MÜDÜRÜ KONUŞTU

Gişenin müdürü Hasan Pan, DHA\'ya yaptığı açıklamada yoğunluğun sabah saatlerinden başlayıp geç saatlere kadar yaşandığını söyledi. Pan, \"Personelimizle hızlı bir şekilde bu yoğunluğun üstesinden geliyoruz. Müşterilerimiz en fazla 30 ila 40 dakika bekledikten sonra biletlerini alıyorlar. Yıllardır ikramiye dağıtıyoruz. Son iki yıldır büyük ikramiye bizden satıldı. İnşallah bu yıl da büyük ikramiyenin bizden satılmasını bekliyoruz. Bunu da buradan çok bilet satılmasına bağlıyoruz. O zaman ikramiyenin çıkma olasılığı ise artıyor\" ifadelerini kullandı.

\'TİCARİ SIR\' DEDİ TAM RAKAMI SÖYLEMEDİ

Hasan Pan, gişeden günde tam olarak kaç adet bilet satıldığıyla ilgili bir soruya ticari sır olduğu gerekçesiyle yanıtlamaktan kaçınırken, \"Şunu söyleyim, binlerce satıyoruz\" demekle yetindi.

Görüntü Dökümü

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-Gişeden görüntü

-Uzun kuyruklar

-Sırada bekleyenler

-Yeni Cami\'ye doğru uzayan kuyruk

-Gişe Müdürü Hasan Pan ile röp

-Bilet alanlarla röp

-Özel güvenlik görevlilerinin çalışması

-Sıradakiler arasında çıkan tartışma

-Görevlilerin araya girmesi

-Muhabir anonsu

-Genel ve detaylar

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2 - İŞTE İSTANBUL\'DAKİ YAPI SAYISI...

Haber: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul sınırları içerisindeki yapı sayısının 1 milyon 528 bin 782 olduğunu açıkladı.

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan \"Tech İstanbul\" dergisinin Aralık ayı sayısında yer alan bilgilere göre, İstanbul sınırları içerisinde 1 milyon 528 bin 782 adet yapının bulunduğu belirtildi.

911 MİNİBÜS HATTI VE 455 TAKSİ DURAĞI

Derginin \"Dijital Dönüşüm\" temasıyla çıkan ilk sayısında ayrıca, İstanbul\'da 12 bin 901 İETT durağı, 74 iskele, 6 bin 942 minibüs durağı, 911 minibüs hattı, 455 taksi durağı, 61 taksi dolmuş durağı ve bin 456 İETT güzergâhının yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle İstanbul (ARŞİV)

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3- VAPURDAN DÜŞEN KADINI DENİZ POLİSİ KURTARDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Eminönü-Üsküdar seferini şapan vapurdan denize düştüğü belirtilen kadın son anda kurtarıldı.

Olay saat 12:00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Eminönü\'nden kalkan vapurda bulunan yolculardan bir kadın kalkıştan bir kaç dakika sonra açıkta denize düştü. Vapurda bulunan vatandaşların uyarısı ile vapur durduruldu. Mürettebatın haber vermesi ile kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi su yüzeyinde çırpınan kadını kurtardı. Eminönü iskelesine çıkarılan kadın için gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

EĞİLDİ, AYAĞI KAYDI DÜŞTÜ

Olay anını gördüğünü söyleyen Ersan Çevikel, \"Kadın aşağıya doğru eğildi, ayağı kayınca denize düştü. Deniz polisi kurtardı. Kadın hayatta, yaşıyor\" dedi. Görgü tanığı Dursun Duman ise, \" Polis arkadaşlar hanımefendiyi açıkta çıkardılar. İskeleden güvenlik arkadaşlarla beraber kadını içeri aldık, ilk müdahalesi yapıldı sonra battaniyeye sardık. Ambulans geldi hastaneye götürüldü. Zannediyorum kendisi atladı. Çok titriyordu zaten yaşlı kendisi, kadın tek başınaydı\" diye konuştu. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

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-İskeledeki polis ve sağlık ekipleri

-Deniz polisi

-Kadının sedyeye alınması

-Ambulansa taşınması

-Görgü tanığı Ersan Çevikel ile röportaj

-Dursun Duman isimli vatandaş ile röportaj

-Boğazdan genel ve detay görüntüler

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4- ÇİKOLATA PAKETLERİNDEN \'ECSTASY\' HAP ÇIKTI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı\'na Brüksel\'den gelen L.L.\'nin valizinde 4 çikolata paketinin içerisine zulalanmış 1 kilo 833 gram ecstasy hap ele geçirdi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışından Türkiye\'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Narkotik polisleri Atatürk Havalimanı\'nda geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı operasyonda Brüksel\'den gelen Letonya uyruklu 24 yaşındaki kadın L.L.\'nin davranışlarından şüphelenerek takibe aldı. Polis ekipleri, L.L.\'yi pasaport kontuarından geçtikten sonra durdurarak üstünde ve valizinde arama yaptı. Yapılan aramada 4 çikolata paketinin içerisine zulalanmış 1 kilo 833 gram ecstasy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan L.L. emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Polis ekiplerinin Atatürk Havalimanında yaptığı operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Havalimanı güvenlik kamera görüntülerinde şüpheli L.L.\'nin havalimanında uçaktan indikten sonra yürümesi ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınması görüldü. Polis ekiplerinin L.L\'nin valizinde yaptığı arama ve uyuşturucu hapları ele geçirmesi polis kameralarınca kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Havalimanında yürüyen L.L\'nin görüntüsü

-L.L.\'nin gözaltına alınması

-L.L.\'nin valizinde yapılan arama

-Ele geçirilen uyuşturucu haplar

-Genel ve detaylar

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5- THY\'NİN SİPARİŞ VERDİĞİ BOEİNG 777F TİPİ KARGO UÇAĞI İSTANBUL\'DA

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Türk Hava Yolları\'nın (THY) sipariş verdiği ikinci Boeing 777F tipi kargo uçağı İstanbul\'a getirildi.

Türk Hava Yolları\'nın (THY) yolcu uçağı olarak sipariş verdiği ancak sonradan kargo modeline çevrilen iki kargo uçağından biri olan TC-LJM kuyruk tescilli kargo uçağı saat 13.45\'te Atatürk Havalimanı\'na iniş yaptı. Toplamda 102 ton yük taşıyabilen ve 777F olarak adlandırılan kargo uçağı, uzun menzilli seferlerde kullanılacak.

Boeing\'den sipariş edilen iki uçaktan diğeri olan TC-LJL kuyruk tescilli kargo uçağı ise Aralık ayı başında İstanbul\'a getirilmişti.

2018 OCAK AYINDA 7 YENİ DESTİNASYON

Türk Hava Yolları\'nın alt markası olan Turkish Cargo, 2018 yılı Ocak ayında uçuş ağına 7 destinasyon daha ekleyecek. Turkish Cargo, Ocak ayından itibaren Porto Riko\'nun liman şehri Aguadilla, Kolombiya\'nın başkenti Bogota, Nijerya\'nın kuzey bölgesinde yer alan Kano, ABD\'nin Teksas eyaletinde yer alan Houston ve yine ABD\'nin Atlas Okyanusu kıyısında bulunan Miami, Tayvan\'ın özel şehirlerinden biri olarak bilinen Taipei Taoyuan, ve Kanada\'nın ticaret merkezi olarak bilinen Toronto\'yu uçuş ağına ekleyecek.

Görüntü Dökümü

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-Kargo uçağının geliş görüntüsü

-Detay görüntüler



