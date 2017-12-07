DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİLERLE)

1- ABD VE İSRAİL BAŞKONSOLOSLUKLARINDA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

* Dışarda polis, çatılarda dürbünlü Amerikan askerleri nöbet tutuyor.

* İsrail Başkonsolosluğu\'nun bulunduğu binanın önü polis bariyerleriyle kapatıldı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Enver ALAS / İstanbul DHA

İstinye\'deki ABD Başkonsolosluğu\'nun bulunduğu sokak araç trafiğine kapatıldı. Başkonsoloslukta görevli Amerikan askerlerinin çatı ve bina çevresinde güvenlik önlemi aldığı görüldü. Beşiktaş\'taki İsrail Başkonsolosluğu\'nun bulunduğu bina önünde de polis sıkı önlem almış durumda...

ABD Başkanı Donald Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından, İstinye\'deki ABD İstanbul Başkonsolosluğu\'nda güvenlik önlemleri de artırıldı. Polis, başkonsolosluğun önündeki sokağı araç giriş çıkışlarına kapattı.

Başkonsolosluğun önünde çevik kuvvet polisleri nöbet tutuyor. Amerikan askerlerinin ve özel güvenliklerin konsolosluk etrafında ve çatıda nöbet tuttuğu görüldü.

Beşiktaş\'taki İsrail Başkonsolosluğu\'nda da önlemler artırılmış durumda. Başkonsolosluk binasının önü bariyerlerle kapatıldı; çok sayıda çevik kuvvet polisi burada nöbet tutuyor.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

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-ABD Başkonsolosluğu Binası

-Konsolosluğun genel görüntüsü

-Çatıdaki silahlı ABD askerleri

-Konsolosluğun girişinde güvenlik görevlileri

-Caddenin araç trafiğine kapanmış hali

-Polisler

-Güvenlik bariyerleri

-Konsolosluktan çıkan araçlar

-İsrail Başkonsolosluğu\'nun bulunduğu bina

-Polis bariyerleri

-TOMA\'dan detay

-Nöbet tutan polisler

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

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-Polisin sokak giriş çıkışlarını kapatması

-Konsolosluk karşısına gece asılan pankartlar

-Konsolosluk çatısındaki Amerikan askerleri

-Genel ve detay görüntüler

07.12.2017 - 11.12 - Haber Kodu : 171207042

07.12.2017 - 12.07 - Haber Kodu : 171207057

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2- FETÖ\'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASI: ZAFER ÇAĞLAYAN DA DAVAYA KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

- SAVCI TÜM SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINI İSTEDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

FETÖ\'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 21\'i tutuklu 86 sanık hakkında açılan davanın 10. duruşması başladı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmaya İşadamı Ömer Faruk Kavurmacı ve Ünlü Baklavacı Faruk Güllü\'nün de aralarında bulunduğu 21 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Saat 10.00\'da başlayan duruşmada Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ile Eski Bakanlardan Zafer Çağlayan\'ın davaya katılma talebinde bulunduğunu açıkladı.

SAVCI TÜM SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLMESİNİ İSTEDİ

Cumhuriyet Savcısı, aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü\'nün de bulunduğu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ayrıca sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbir kararlarının devamına karar verilmesini isteyen Cumhuriyet savcısı, sanıkların kayyum atanan şirketlerinde illegal kayıt olup olmadığı konusunda bilirkişi raporu alınmasını da talep etti. Savcının görüşünü açıklamasının ardından tutuklu sanıklara söz verildi.

ÖMER FARUK KAVURMACI: TAHLİYEMİ VE BERAATİMİ TALEP EDERİM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş\'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı da talep konuşmasında \"Tüm deliller toplanmıştır. Tutukluluğum süresince beyanlarımla çelişen bir delil elde edilememiştir. 1 Mart 2014\'te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu\'nda (hükümeti alenen tehdit ettiği belirtilen) Başkan Rızanur Meral\'in açılış konuşmasını alkışlamadım, ayağa kalkmayarak protesto ettim. TUSKON\'dan ilk istifa eden benim. Buna ilişkin delili de mahkemeye sundum. Hakkımda beyanda bulunan gizli tanığın ifadelerinde somut bir delil yoktur. Tutuksuz yargılanırsam buraya geleceğim konusunda tereddütünüz olmasın. Tahliyemi ve beratimi talep ediyorum. Mal varlıklarım üzerindeki tedbir kararlarının kaldırılmasını talep ederim\" dedi.

ZENGİNER: TUTANAĞA YAN YANA OTURDUĞU ŞEKLİNDE GEÇMİŞTİR, DÜZELTMEK İSTİYORUM

Sanıklardan söz alan Mehmet Zenginer de, \"Kolluk ifadem de bana sorulduğunda Ömer Faruk Kavurmacı\'yla yakın oturduğumu beyan etmiştim. Ancak tutanağa \'yan yana oturduğu…\' şeklinde geçmiştir. Ben bunu düzelmek istiyorum. Benim amacım kimseyi zan altında bırakmak değildir. Toplantı da sıkılarak elimdeki cep telefonu ile oynadım. Arka taraftaki amigo grubun en sık alkışlayan kişiler olduğu görülmektedir. Ben Bank Asya\'daki 9 milyonu çektim. Bunu da mahkemeye sundum. TUSKON\'dan istifamın da gözardı edilmemesini talep ederim. 15 Temmuz\'dan sonra ülkeme döndüğüm sabittir. Tahliyeme ve beratime karar verilsin\" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ BAKLAVACI GÜLLÜ: 15 AYDIR TUTUKLUYUM

Faruk Güllü ise, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 15 aydır tutuklu olduğunu belirterek, \"Dün duruşmada suçlamalara cevap verdim. Bylock kullanmadım. DİGİTÜRK iptali söz konusu değildir. Kod adım yok. Örgütün toplantılarına katılmadım. Suç örgütü FETÖ\'ye katılma kastım olmadı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çekingem olmadığı için yurtdışına gitmedim. Kaçmayı düşünmedim. Arandığımı öğrenince kendim teslim oldum. Sabit ikametgah sahibiyim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim\" diye konuştu.

DİĞER SANIKLAR DA TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

Duruşmada söz alan diğer tutuklu sanıklar da tüm delillerin toplandığını, örgüt üyesi olmadıkları belirterek, tahliyelerini istedi. Sanıklar ayrıca, mal varlıkları üzerindeki tedbir kararlarının kaldırılmasını istedi. Duruşma sanık avukatlarının taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

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3- MALTEPE\'DE POLİSE SALDIRANLARA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON

- Yakalanan 4 kişi suç makinesi çıktı.

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Maltepe\'de 1 Aralık\'ta meydana gelen silahlı kavgaya müdahale etmek üzere olay yerine giden polislere, taşla saldıran kişiler hakkında \'Polise mukavemet\' ve \'Görevi yaptırmamak için direnme\' suçlarını işledikleri gerekçesiyle çalışma başlatıldı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydınevler Mahallesi\'nde dün sabah saatlerinde şüphelileri yakalamak için helikopter ve Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda tabanca, döner bıçağı ve 10 mermi ele geçirdi.



POLİSE SALDIRANLARIN SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Gözaltına alınan 4 şüpheli Maltepe Asayiş Büro Amirliğine getirilerek detaylı sorgulamaları yapıldı. Şüphelilerden C.Ö.\'nün \'Asker kaçağı\' olarak arandığı ayrıca \'Mala zarar verme\', \'Görevi yaptırmamak için direnme\' ve \'Açıktan hırsızlık\' suçlarından da kaydının bulunduğu, G.K.\'nin ise cezaevi firarisi olduğu ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Ö.G.\'nin ise \'Uyuşturucu madde ticareti\' suçundan aranması, G.Ç.\'nin de \'Görevi yaptırmamak için direnme\' suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

4 KİŞİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Özel Harekat ekiplerinin adreslere girmesi

-Polis ekiplerinin arama yapması

-Olay günü çekilen görüntüler

07.12.2017 - 12.20 - Haber Kodu : 171207062

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4- BEBEĞİNİ DENİZE ATMAKLA SUÇLANAN ANNENİN \"CEZA SORUMLUĞU TAM\" ÇIKTI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Fatih\'te 40 günlük Tuğçe bebeği, denize attıkları iddiasıyla anne Fatma Karataş ve sevgilisi Mustafa Teneke\'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandıkları davaya devam edildi. Mahkeme ulaşan Adli Tıp Kurumu raporunda, tutuklu yargılanan anne Fatma Karataş\'ın olay tarihinde akıl sağlığı yönünden yapılan incelemede \"sanığın suça karşı ceza sorumluluğunun tam olduğu\" bildirildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 3\'üncü celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fatma Karataş getirildi. Tutuksuz sanık Mustafa Teneke ise duruşmaya gelmedi. Olay tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi\'nde psikiyatri bölümünde görevli Fatih Öncü tanık olarak dinlendi. Öncü ifadesinde, sanık Fatma Karataş\'ın tedavi amaçlı kendilerine gönderildiğini belirterek \"Bize olaya ilişkin birtakım şeyleri söylemek istediğini, daha önce söyleyemediği şeylerin bulunduğunu söyledi. Tutanak tuttuk. Buna ilişkin savcılığa da bilgi verdik\" dedi. Tanık Fatih Öncü savcıya verdiği \"Fatma Karataş, bebeği eşinin duvara fırlatması sonucu öldüğünü anlattı\" şeklindeki beyanını da doğruladı.

TUĞÇE BEBEK İLE İLGİLİ AÇILMIŞ BİR SORUŞTURMA YOK

Mahkeme Başkanı Mustafa Karayıldız, Bakırköy, Büyükçekmece, Anadolu , Gebze ve Küçükçekmece savcılıklarına yazılan müzekkereye gelen cevapta, yeni doğmuş bebek ile ilgili bir soruşturma kaydının bildirilmediğini belirtildiğini açıkladı.

\"CEZA SORUMLULUĞU TAM\"

Başkan Karayıldız, sanık Fatma Karataş hakkında Adli Tıp Kurumu 4.İhtisas Kurulu ile Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi\'nden raporun gönderildiğini, gelen raporlarda \"sanığın suça karşı ceza sorumluluğunun tam olduğunun\" bildirildiğini ifade etti.

\"RAPORU İNCELEYİP BEYANDA BULUNMAK İSTİYORUZ\"

Sanık Fatma Karataş\'ın avukatı ise \"Doktor olmadığımız halde raporda gariplikler var.İnceleyip beyanda bulunmak için süre talep ediyoruz\" dediler.

\"DİĞER SANIK DA TUTUKLANSIN\"

Davanın katılan tarafı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ise diğer sanık Mustafa Teneke\'nin de suça karıştığı yönünde beyan olduğu gerekçesiyle tutuklanmasını talep etti. Tutuksuz sanık Mustafa Teneke\'nin avukatı ise bu talebin reddini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu nedeniyle diğer sanık Mustafa Teneke\'nin tutuklanması talebini reddetti. Fatma Karataş\'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, sanıkların rapora karşı beyanlarını bildirmeleri için duruşmayı erteledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede, şüphelilerin olay günü bebeğin masrafları hususunda tartıştıkları ve sanık Mustafa Teneke\'nin bebeği fırlatarak sesinin kesilmesine sebebiyet verdiği, Fatma Karataş\'a da \"Bu çocuktan kurtul. İntihar et\" diyerek yönlendirdiği, Fatma Karataş\'ın da olayın etkisiyle Tuğçe bebeği denize attığı belirtiliyor. Sanıkların \"Altsoydan akrabayı kasten öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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Davayla ilgili arşiv görüntüler

07.12.2017 - 12.13 - Haber Kodu : 171207060

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5- TURKİSH CARGO\'NUN 777F TİPİ İLK KARGO UÇAĞININ TESLİMİ KUTLANDI

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR / İstanbul DHA

Türk Hava Yolları ve Boeing yöneticileri, 777F tipi ilk kargo uçağının teslimini kutladı. Teslim alınan uçak, Türk Hava Yolları\'nın hava kargo taşımacılığı alt markası Turkish Cargo\'nun bu yıl içerisinde sipariş ettiği iki adet 777F tipi kargo uçağının ilki olma özelliğini taşıyor.

Türk Hava Yolları Teknik Hangarları\'nda yapılan törene Türk Hava Yolları ve Boeing\'in üst düzey yöneticileri katıldı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yaptığı konuşmada THY\'nin kargoda dünyada ilk 5\'in arasına gireceğini belirterek, şunları söyledi:

\"Turkish Cargo\'nun uçak sayısı da bizi gururlandırıyor. Geldiğimiz noktada şunu ifade etmek isterim; 2017 yılı başında kargoda 55 noktaya uçuyorduk. Kasım sonu itibariyle hamdolsun bu 72 noktaya geldi. Ocak ayından itibaren yeni açılacak noktalarımızla birlikte Toronto, Houston, Zaragoza, Bogota ve Meksika\'yı da dahil edecekler. Bunlarla 82 noktaya inşallah 2018 yılında çıkacağız. Taşınan kargo miktarını 1 milyon tona getirdik. Bu yetmez. Önümüzde yeni bir havalimanı vizyonumuz var. Dünyanın en büyük havalimanlarından birini neden açıyoruz? Bu sektördeki iddiamızı, ufkumuzu, vizyonumuzu, iş ortaklıklarımızı daha ileri boyutlara taşımak için. Bir transfer merkezi olarak yeni havalimanımız bir yüzük taşı olarak yer alacak. Sadece yolcu transfer merkezi değil Türk ihracatçısının, sanayicisinin ürettiği ürünlerin, hizmetlerin ve malların çok hızlı bir şekilde dünyaya arz edildiği çok kritik bir rol oynayacak. Aynı zamanda dünya ticaretininde doğudan batıya kuzeyden güneye nereden olursa olsun Türk Hava Yolları taşımakla mükelleftir ve o kargodaki payını alacaktır. Dünyada ilk 5 kargodan birisi olma hedefiyle yürümekteyiz.\"

\"29 EKİM\'DE ORADA OLACAĞIZ\"

Kurdele kesim töreni ardından uçağın içini gezen Aycı, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aycı, 29 Ekim 2018\'e kadar yeni havalimanında olacaklarını söylerken bir gazetecinin, \"Şu anda iş makineleri taşınması söz konusu mu\" sorusuna şöyle yanıt verdi:

\"Ağır ağır orada bir operasyon yürüyor şu anda. Takdir edersiniz ki kolay bir arazi değil. O arazinin hazırlanması ve inşaatın onun üzerinde yükselmesi için tüm çalışmalar yapıyor. Gerekli dizayn çalışmaları yapıldı ve tamamlandı. Çok yakında inşaatların yükseldiğini görebileceksiniz. Zaten son sürat terminal binası yürüyor. Diğer kısımlardaki işler de yürüyor. Bizimki de çok süratli bir biçimde devam edecek. İnşallah yeni havalimanımızda 29 Ekim\'de olmanın gayreti içerisindeyiz ve inşallah orada olacağız. Yeni evimize gitmek için sabırsızlanıyoruz. Bu zamanı iyi değerlendireceğiz. Çok çalışacağız. Filomuz orada olacak inşallah.\"

\"Taşıma bir günde mi olacak, yoksa kademeli olarak mı\" şeklindeki bir soruya da Aycı, \"Bunun üzerine arkadaşlar çalışmalar yaptı. Her iki seçeneği de değerlendirdiler. Öncelikle tüm binaların hepsine taşınılacak ve oradan operasyon net olarak yürüyecek. Filo da buradan kalkıp bir şekilde oraya inecek ve oradan devam edecek. İlgili danışmanlar alınıyor. Dünyadaki en iyi örnekler de inceleniyor. Hem dünyadaki büyük taşınmaların başarı örnekleri hem de bununla alakalı geçmişte yapılan büyük hataları da gözden geçiriyoruz. Bu anlamıyla THY kendine en uygun ve en özgün taşınma biçimini uygulayacaktır ve orada olacaktır. Yeni yerimiz, yeni Hub\'umuz, yeni transfer merkezimiz kapasite sorunumuzun hallolduğu, teknolojik anlamda Dünya\'daki herkesin gıptayla bakacağı bir havalimanına gideceğiz. Bununla alakalı hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. Bu konuyla ilgili şirketimiz içerisinde özel bir ekip çalışıyor. Genel müdürümüz takip ediyor, yönetim kurulumuz takip ediyor. Hep beraber bu işin süratle olması konusunda mücadelemizi sürdürüyoruz. İnşallah 29 Ekim\'de de orada olacağız\" diye cevap verdi.

Törenin ardından uçak, ilk seferini yapmak için bugün Dubai\'ye havalanacak. Dünyanın en uzun menzilli ikiz motorlu kargo uçağı olan 777F, teknolojik anlamda, gelişmiş 777-200 LR (uzun menzilli) yolcu uçağına dayanmakla birlikte, 102 bin kg tam yüklü hali ile 4 bin 900 deniz mili (9 bin 70 km) uçabiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Uçaktan görüntü

-Bilal Ekşi\'nin konuşması

-İlker Aycı\'nın konuşması

-Kurdele kesimi ve törenden görüntüler

-Aycı, Ekşi ve beraberindekilerin kargo uçağı içinde incelemeleri

-Aycı\'nın soruları yanıtlaması

-Genel ve detaylar

07.12.2017 - 13.22 - Haber Kodu : 171207075

