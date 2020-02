DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- GÜNÜBİRLİK DAİREDE ÖLDÜRÜLEN 17 YAŞINDAKİ ALEYNA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA

Kartal\'da önceki gece günlük kiraya verilen bir dairede tabancayla başından vurularak öldürülen 17 yaşındaki Aleyna Can, İstanbul\'da son yolculuğuna uğurlandı.

Aleyna Can için Maltepe Aydınevler Merkez Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. 4 çocuklu ailenin en küçüğü olan Aleyna Can\'ın başta anne ve babası olmak üzere camiye gelen yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Taziyeleri baba Orhan Can ile 11 yıl önce boşandığı eşi anne Ayşe Yirmibeş ve Aleyna\'nın kardeşleri kabul etti. Anne Ayşe Yirmibeş\'in ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Helallik alınmasının ardından öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Aleyna Can, Başıbüyük Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

POLİSİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Öte yandan olayın ardından polis ekipleri bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan iki kişiyi gözaltına alırken kaçan Eser Devrim E.\'nin yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor.

SOSYAL MEDYADAKİ FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Ayrıca olayın ardından kayıplara karışan Eser Devrim E\'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı, aralarında silahlı pozlarının da bulunduğu fotoğrafları sildiği öğrenildi.

2- KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERDİ: CHP\'DE İSTANBUL´DAKİ KONGRELER DURDURULDU

Haber; Gülseli KENARLI - İstanbul DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nen talimatı doğrultusunda CHP\'nin İstanbul\'daki il ve ilçe kongreleri durdurdu.

CHP İl Başkanlığı ve ilçe başkanlıklarını gönderilen yazıyla 3 Şubat\'ta başlatılan kongreler sürecinin durdurulduğu belirtildi.

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl imzalı yazıda, \"CHP İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak olan, il-ilçe olağan genel kongreleri dahil kongre süreci durdurulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun talimatı doğrultusunda, kongre sürecinin durdurulması ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması hususunu bilgilerinize arz ederiz\" denildi.

=====================

3- BARO BAŞKANLARINDAN TAHİR ELÇİ İÇİN İSTİKLAL CADDESİ\'NDE YÜRÜYÜŞ

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Tahir Elçi cinayeti soruşturmasında ilerleme kaydedilmemesi, Diyarbakır ve İstanbul Barosu tarafından İstiklal Caddesi\'nde düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi\'nde bulunan Fransız Başkonsolosluğu önünde başlayan yürüyüşe, Tahir Elçi\'nin eşi Türkan Elçi, Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, Sakarya Baro Başkanı Zafer Kazan, Artvin Baro Başkanı Ali Uğur Çağal, HDP\'li milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu ile Garo Paylan ve CHP\'li milletvekili Mahmut Tanal ile avukatlar katıldı.

Yürüyüşe katılanlar, \"İnsanlığın bu ortak mekanında silah, çatışma, operasyon istemiyoruz\" yazılı, Tahir Elçi imzalı Türkçe ve Kürtçe yazılı pankart taşıdılar. Yürüyüş sırasında, \"Tahir Elçi onurumuzdur\", \"Barışın elçisi Tahir Elçi\", \"Tahir Elçi ölümsüzdür\" sloganları attılar.

Yürüyüş, Galatasaray Meydanı\'nda yapılan basın açıklaması ile sona erdi. Burada konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, İstanbul Barosu, insan hakları aktivistleri, hukukçular ile birlikte düzenledikleri yürüyüşü, Tahir Elçi katledilişinin üzerinden 2 yıl geçtiği halde soruşturmada ilerleme sağlanamamasını protesto etmek amacıyla düzenlediklerini söyledi.

\'TAHİR ELÇİ\'Yİ KATLETTİĞİNDEN ŞÜPHE EDİLEN BİR KİŞİ DAHİ YOK\'

Tahir Elçi\'nin bütün hayatını insan haklarına, barışa, demokrasiye adadığını söyleyen Özmen, \"Tahir Elçi henüz sahibi bulunamayan bir kör kurşuna kurban gitti. Üzerinden tam iki yıl geçti, ama henüz failleri bulunamadı Tahir Elçi\'nin. Bırakınız failleri, şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulan, yani Tahir Elçi\'yi katlettiğinden şüphe edilen bir kimseye dahi yok. Tahir Elçi soruşturma dosyası etkili bir şekilde yürütülmüyor, sonuç alacak bir şekilde yürütülmüyor, faillerin bulunmasına yönelik gerekli iş ve işlemler yapılmıyor\" dedi.

\'KAMERA GÖRÜNTÜSÜNE İLİŞKİN RAPOR 19 AY SONRA GELDİ\'

Kendileri tarafından bir işyerine ait kamera görüntülerini soruşturma dosyasına 19 ay önce koyduklarını söyleyen Özmen, \"Son olarak Adli Tıp\'tan gelen raporu sizinle paylaşmak istiyorum; bu işyerinin iç kısmına ait görüntü alan üç adet kameranın görüntü aldığı, çalıştığı, yalnız sokağa bakan, sevgili Tahir Elçi\'nin bulunduğu yere bakan kameranın ise bozuk olduğu ve herhangi bir görüntü kaydı yapmadığı şeklinde bir rapor geldi. Ve bu rapor ne zaman geldi biliyor musunuz arkadaşlar? 30 Kasım 2015 tarihinde alınmasını istediğimiz bir kamera kaydının çözümü, raporu 19 ay sonra geldi. Yani bu soruşturma dosyasının başlı başına yürümediğini, ilerlemediğini gösteren bir olgu. Tahir Elçi\'nin adalet ve barış talebi bir gün bu topraklarda hakim olacak\" diye konuştu.

\"BARIŞ İÇİN MÜCADELE EDEN ÇOK ÖRNEK BİR KİŞİLİKTİ\"

Ölümünün ikinci yıl dönümünde Tahir Elçi\'yi saygıyla andıklarını söyleyerek sözlerine başlayan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ise, \"Tahir Elçi gerçek anlamda barış için mücadele eden çok örnek bir kişilikti, örnek bir hukukçuydu. Çok önemli bir şahsiyet kaybedilmiştir ve onun nasıl kaybedildiğine ilişkin iki yıl boyunca bir arpa yol alınamamıştır\" dedi.

Artvin Baro Başkanı Ali Uğur Çağal ise Tahir Elçi\'yi kaybetmenin tüm yurtseverler ve barışseverler için büyük kayıp olduğunu söyledi.

Sakarya Baro Başkanı Zafer Kazan de \"Bizleri ölümünde dahi birleştiren barışın elçisini kaybettik. Bir arada yaşamayı savunuyoruz ve Tahir Elçi de bu amaca hizmet eden bir başkanımızdı. Kendisini rahmetle anıyor, katil ve katillerinin bir an önce bulunmasını temenni ediyorum\" ifadelerini kullandı.

02.12.2017 - 14.17 Haber Kodu : 171202088_

======================

4- FATİH\'TEKİ GARİP OLAY... KALDIRIM TAŞLARI SÖKÜLDÜ, EVİNE KAVUŞTU

* Fatih\'te bodrum kattaki dairesinin giriş kapısı önü kaldırım taşıyla örüldüğü için evine giremeyen, eşyalarını da dışarıya çıkaramayan 57 yaşındaki Mustafa Doğu\'nun çaresizliği son buldu.

* Çıkan haberler üzerine belediye ekipleri gece saatlerinde gelerek kaldırım taşlarını söktü.

* Geceyi sokakta geçiren Mustafa Doğu, sabah saatlerinde evine girebildi. Doğu, ekiplerin \'yanlışlık\' olduğunu ve bu durumdan dolayı kendisinden özür dilediklerini söyledi.

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK /İstanbul,(DHA)

Fatih Zeyrek Mahallesi Sırımcılar Sokak üzerindeki bir apartmanın bodrum katındaki dairenin giriş kapısının önü, dün sabaha karşı imara aykırı olduğu gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından kaldırım taşıyla örülerek kapatılmıştı. Evde kiracı olarak oturan 57 yaşındaki Mustafa Doğu, günü dışarıda geçirdi. Çıkan haberler üzerine gece saatlerinde belediye ekipleri, giriş kapısı kapatılan eve geldi ve döşenen kaldırım taşlarını kaldırdı.

GECEYİ NASIL GEÇİRDİĞİNİ ANLATTI

Evine kavuşan Mustafa Doğu, gece saatlerinde gelen belediye ekiplerinin bir yanlışlık olduğunu söylediğini ve bu durumdan dolayı kendisinden özür dilediklerini belirtti. Evine tekrar kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Mustafa Doğu, gün boyunca dışarıda vakit geçirdiğini, kalacak yeri olmadığı için aynı sokak üzerinde bulunan kıraathanede kaldığını söyledi. Mustafa Doğu\'nun mahalleden arkadaşları da kendisini ziyarete geldi. Doğu\'ya destek olduklarını belirten mahalle sakinleri duruma tepki göstererek, söz konusu olay nedeniyle üzüldüklerini söyledi. Mustafa Doğu\'ya ziyarete gelen bazı arkadaşları gözyaşlarını tutamayarak ağladı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Öte yandan olayla ilgili Fatih Belediyesi\'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada \"Vatandaşlar tarafından üst mercilere yapılmış şikayet üzerine yapılan uygulama, bina ortak merdiven sahanlığından bodrum kattaki söz konusu yere ulaşım sağlanana kadar mevcut mağduriyetin giderilmesi için gereği yapılmıştır\" denildi.



02.12.2017 - 11.40 Haber Kodu : 171202047

================

5- TOPBAŞ\'TAN \'REZA ZARRAB\' AÇIKLAMASI

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş resmi twitter hesabında ABD\'de görülen Reza Zarrab davasıyla ilgili açıklama yaptı. Kadir Topbaş, \"New York\'taki Zarrab Davası Türkiye\'yi yıpratmak isteyenlerin sergilediği bir tiyatrodan ibarettir.

Bu saldırı devletimizin bağımsızlığını hedef almaktadır\" dedi.

Topbaş\'ın twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

\"New York\'taki Zarrab Davası Türkiye\'yi yıpratmak isteyenlerin sergilediği bir tiyatrodan ibarettir. Bu saldırı devletimizin bağımsızlığını hedef almaktadır. 17/25 Aralık kumpas sürecinde, seçilmiş meşru hükümeti devirmeye çalışan şer ittifakı, bugün benzer malzemeyle rövanş peşindedir .Hiçbir hukuki karşılığı olmayan kağıtları belge diye sallayıp siyaset yaptıklarını zannedenler yine hüsrana uğrayacaklardır. Dış odaklı saldırılara alkış tutmak, üst aklın borusunu öttürmek Türkiye\'ye zarar verir. Geleceğimizi sıkıntıya sokar. Hiç şüphe yoktur ki; saldırıların hedefi Türkiye\'dir. Milletimiz bunun farkındadır ve bu saldırılar karşısında her zamankinden daha fazla kenetlenmiştir. Bütün kumpaslar gibi bu son tezgah da dağılacaktır. Dış odaklı saldırılar, milletimizin basiret duvarına çarpıp erimeye mahkumdur. Türkiye\'ye boyun eğdirmek isteyenlere en büyük engel Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan\'ın güçlü liderliğidir. \"Bugün, Türkiye\'nin milli haysiyetine saldıranlara \"Dur\" deme günüdür\"



02.12.2017 - 13.40 Haber Kodu : 171202080

===========================

6- BREZİLYA\'DAN GELEN KİŞİNİN VALİZLERİNDEN 5 KİLO KOKAİN ÇIKTI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sao Paulo\'dan gelen Atatürk Havalimanına gelen bir kişinin 2 valizinde 4 kilo 999 gram kokain ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Kasım\'da Brezilya\'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı\'na gelen Lübnan uyruklu L.E.K.\'i durdurarak 2 valizinde arama yaptı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda şüphelinin 2 valizinde 4 kilo 999 gram kokaini buldu. Gözaltına alınan L.E.K., Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilerek sorguya alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Lübnan uyruklu L.E.K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Atatürk Havalimanı\'nda yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

