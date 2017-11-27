DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ\'NDE LASTİK YÜKLÜ KAMYON YANDI (1)



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde bir kamyonun yanması nedeniyle köprü bir süre trafiğe kapandı.

Edirne yönüne ilerleyen lastik yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yol bir süre trafiğe kapandı. Yangın kısa sürede söndürülürken yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü;:

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-Yanmış kamyonun fotoğrafı

-Köprü trafiğinden detaylar

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2- ERDOĞAN: BİZİM İÇİN KISTAS, TEKNOLOJİNİN FITRATA AYKIRI OLMAMASIDIR

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"Bizim için kıstas, teknolojinin fıtrata aykırı olmamasıdır. Ölçü teknolojinin dünyanın yok edilmesi için değil, ihyası yolunda kullanılıyor olmasıdır\"

\"Bizim asıl mücadele etmemiz gereken teknolojinin, insanlığın adım adım kendi kıyametine doğru sürüklenmesinin aracı haline getirilmesidir. Sıkıntı burada\"

\"Çocuklarımızı beyhude yere teknolojiden uzak tutmaya çalışmak yerine, onlara teknolojiyi bilinçli kullanmanın yolunu göstermeli, onun eğitimini vermeliyiz. Annenin, babanın elinde telefonu, tableti bırakmadığı, televizyon başından ayrılmadığı bir evde çocuğa \'teknolojiden uzak\' demek faydasız bir çaba olur. Çünkü ben bunu evde torunlarımla yaşıyorum\"

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay 4. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi\'ne katıldı. Kongreye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, kızı Esra Albayrak da katıldı.

\"BU DA BİR ZİHNİ BAĞIMLILIKTIR\"

Erdoğan konuşmasında, \"Bizim için kıstas, teknolojinin fıtrata aykırı olmamasıdır. Ölçü teknolojinin dünyanın yok edilmesi için değil, ihyası yolunda kullanılıyor olmasıdır\" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bugün nükleer başlıkları, nükleer silahları yasaklama anlayışını savunan zihniyetlerine baktığınız zaman, birisinde 15-16 bin nükleer başlık var, bir diğerinde 12 bin 500 nükleer başlık var. Bir diğerine bakıyorsunuz 7 bin 500 başlık var. Ama diyor ki \'sen yapamazsın\', \'e sende var\'. Sen istediğin yerde bunu kullanma hakkına sahip olacaksın ama diğer taraftan \'sen yapamazsın\' diyeceksin. Hemen parmak sallamaya başlıyorlar. İşte sıkıntı burada. Bu da bir bağımlılık. Bunu da dikkatle dinlememiz lazım. Buna da ben isterseniz burada bir isim koyayım. Bu da bir \'zihni bağımlılıktır\'. Bizim asıl mücadele etmemiz gereken teknolojinin, insanlığın adım adım kendi kıyametine doğru sürüklenmesinin aracı haline getirilmesidir. Sıkıntı burada\" diye konuştu.

\"O İŞ BİTTİ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Yamalı bir topun peşinde bütün gün koşarak enerjimizi boşalttığımız o günler bir daha geri gelmeyecek. O iş bitti. Televizyonun, telefonun ve bilgisayarın olmadığı sohbetin, muhabbetin tezekkürün günlük hayatımızın bir parçası olduğu günleri özleyebiliriz. Ama aynı canlılıkta yaşatma imkanı bulamayız. Her gün akşam evlerde dedelerin, ninelerin, annelerin, babaların, ağabeylerin, ablaların, halaların, teyzelerin, amcaların, dayıların bir araya geldiği o büyük aile dönemleri de maalesef mazi oldu. Onlarda mazide kaldı, hasretle özlüyoruz ama geçti. Zamanı geri döndüremeyeceğimize göre, önümüze bakıp gelecek için yapabileceklerimizin yollarını aramalıyız\" şeklinde konuştu.

\"TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE ETMEMİZ GEREKN BİR DÖNEM GİRDİĞİMİZE İNANIYORUM\"

Erdoğan, \"Gençlerimizi anlayamazsak, onların ruh dünyasına giremezsek onlara erişemeyiz. Evlatlarımızlar empati kuramazsak, onlarla ortak bir dil geliştiremezsek, sorunlarının çözümü için doğru yöntemlerde bulamayız. Bunun için çocuklarımızı beyhude yere teknolojiden uzak tutmaya çalışmak yerine, onlara teknolojiyi bilinçli kullanmanın yolunu göstermeli, onun eğitimini vermeliyiz. Annenin, babanın elinde telefonu, tableti bırakmadığı, televizyon başından ayrılmadığı bir evde çocuğa \'teknolojiden uzak\' demek faydasız bir çaba olur. Çünkü ben bunu evde torunlarımla yaşıyorum. Bakıyorsun sabah çıkıyor geliyor, hemen \'anneanne ipadi\'ni bana versene\'. Bir dayanıyorsun, iki dayanıyorsun, en sonunda \'hadi sana 15 dakika müsaade\'. Bunlar yaşadığımız gerçekler. Onu kontrollü bir şekilde nasıl götüreceğiz asıl olan bu. Gerçek dünya ile, sanal dünyayı ayıramayan çocukların zihinleri teknolojinin zararlı etkilerine daha çok açıktır. Teknoloji bağımlılığında en riskli kuşak 12-24 yaş grubu olduğuna göre, bu konuda okullarımıza, öğretmenlerimize de çok önemli göreveler düşüyor. Ben bu konuda özellikle Yeşilay\'ımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu konuda çok geç olmadan ailesi ile okulu ile ilgili tüm kurumlarımıza, elbette Yeşilay\'ımızda teknoloji bağımlılığı ile mücadele etmemiz gereken bir dönem girdiğimize inanıyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan\'ın açıklamaları

- Detaylar

27.11.2017 - 12.23 Haber Kodu : 171127051_

27.11.2017 - 12.24 Haber Kodu : 171127052_

27.11.2017 - 12.31 Haber Kodu : 171127057_

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3- TEKNOLOJİ ZİRVESİNDE ERDOĞAN\'I CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEME YARIŞI

Haber: Taner YENER Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul, DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay 4. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi\'nin açılışında konuştu. Erdoğan ve Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk\'ün teknoloji bağımlılığına dikkat çektiği konuşmaları sırasında bazı katılımcıların cep telefonlarıyla ilgilendikleri ve sahneden görüntü almaya çalışmaları dikkat çekti.



Görüntü Dökümü:

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AKTÜEL GÖRÜNTÜ

- Cumhurbaşkanının salona girişi

- Cumhurbaşkanının konuşması

- Seyircilerin telefonları ile oynaması

- Seyirci detay

- Genel ve detaylar

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4- CEZAEVİ FİRARİSİ, BİRLİKTE YAŞADIĞI KIZ ARKADAŞINI EŞARPLA BOĞDU

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK / İstanbul, DHA

Gaziosmanpaşa\'da 16 yaşındaki Dilek İ., birlikte yaşadığı cezaevi firarisi sevgilisi tarafından eşarpla boğularak öldürüldü. Genç kızın cesedini bir gecekonduda bavula koyan zanlı, olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

OTOGARA KADAR TAKİP ETTİ

Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında, Yıldıztabya Mahallesi Pınar Sokak üzerindeki kullanılmayan, terk edilmiş bir gecekonduda meydana geldi. Gaziantep\'teki cezaevinden firari olan Ahmet Şahin (31), bir süredir birlikte yaşadığı 16 yaşındaki kız arkadaşı Dilek İ. ile henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Şahin\'in ablası araya girerek tartışmayı yatıştırdı. Daha sonra, genç kız memleketi Gaziantep\'e dönmeye karar verdi. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'na giderek Gaziantep\'e otobüs bileti alan genç kızı, Şahin takip ederek buldu. Ardından, genç kızı zorla Gaziosmanpaşa\'da geçici olarak kaldığı ablasının evine getiren zanlı, eve yaklaşık 20 metre uzaklıktaki kullanılmayan boş bir gecekonduya götürdü.

GENÇ KIZIN EŞARBIYLA BOĞDU

Burada genç kızı kendi eşarbıyla boğarak öldüren zanlı, ardından Dilek İ.\'nin cansız bedenini, büyük bir valize koydu. Kavga sırasında gürültüler üzerine çevredekiler gecekondunun önüne geldi ve durumu polis ekiplerine ihbar etti. Kaçacağı sırada yakalanarak gözaltına alınan Ahmet Şahin, polis merkezine götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Korkunç olayı anlatan mahalle sakinleri, Dilek İ. ile Ahmet Şahin\'in beraber yaşadığını söyledi. Gece gürültü üzerine ihbar yerine gelen polisin zanlıyı yakaladığını belirten görgü tanıkları, çevredeki kullanılmayan boş gecekonduların, suç oranlarını arttırdığını belirterek söz konusu gecekonduların yıkılmasını istedi. Gözaltına alınan Ahmet Şahin\'in polis merkezinde sorgusu sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Mahalle sakinleriyle röportajlar

-Olayın meydana geldiği gecekondudan detay görüntüler

-Sokaktan detaylar

-Çevredeki kalabalıktan görüntüler

-Genel görüntüler

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5- FETÖ\'NÜN \"BM TERÖR LİSTESİ\"NE ALINMASI İÇİN DİLEKÇE VERDİ



Ümit TÜRK / İstanbul, DHA

İstanbul Barosu\'na kayıtlı avukat Müşir Deliduman, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşısı Fetullah Gülen\'in ve FETÖ/PDY terör örgütünün Birleşmiş Milletler (BM) tarafından terör örgütü ilan edilmesi talebinde bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na dilekçe veren avukat Müşir Deliduman, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşısı Fetulah Gülen ve örgütünün, \"Uluslararası Terör Örgütü\" listesine alınması için girişimde bulunulmasını talep etti. Başsavcılığa sunulan dilekçede, BM\'nin bir örgütün uluslararası terörist bir örgüt kabul edilmesi için uluslararası boyuta ulaşması gerekliliğine vurgu yapıldığı, FETÖ\'nün de uluslararası alanda örgütlendiğinin açık olduğu ve bu tanıma uyduğu belirtildi. FETÖ\'nün ulusal mevzuatta da tescillendiğine dikkat çekilen dilekçede, Milli Güvenlik Kurulu kararlarında, soruşturma ve kovuşturma sonrası verilen yargı kararlarında da FETÖ\'nün terörist bir örgüt olduğunun altı çizildiği kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin de finansmanının önlenmesi açısından bu yapının sözleşmelere taraf ülkelerdeki faaliyetlerini sonlandırması ve mal varlıklarının dondurulması talebinin bulunduğu hatırlatılan dilekçede, \"FETÖ terör örgütü, insanlığa ait birçok değeri kullanarak örgütlenmiş ve gücünü insanlığa karşı suçlar işleyerek dışa vurmuştur. Nitekim 15 Temmuz 2016 akşamı hava, deniz kara nakil ve askeri araçları kaçırarak silahlı darbe girişiminde bulunmuşlardır. Bu darbe girişimi kendiliğinden gelişmemiş planlı ve sistemlidir. Emir ve talimatları şifreli ve kriptolu bilgiler kapsamında yurtdışında bulunan örgütün elebaşı tarafından aldıkları ortaya çıkmıştır\" denildi.

Dilekçede, \"Uluslararası birçok anlaşma ve normu ihlal eden küresel bir örgüt olan FETÖ\'nün BM ve diğer uluslararası kurumlar tarafından küresel bir terör örgütü olarak kabul edilip tescil edilerek terör örgütleri listesine alınması için gerekli girişimlerde bulunulmasını, örgüt elebaşısı ve yönetici kadrosu hakkında da soruşturma yapılması talep olunur\" ifadesinde bulunuldu.

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6- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN, YERLİ DEDEKTÖR KÖPEKLERİNİN EĞİTİMİNİ İZLEDİ

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Bayrampaşa\'da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nü ve Pendik\'te bulunan Köpek Eğitim Merkezini denetledi.

YERLİ DEDEKTÖR KÖPEKLERİN EĞİTİMİNİ DENETLEDİ

Çalışkan, yurt dışından getirtilen köpeklerden oluşan asayiş devriye köpeklerinin, yerli köpeklerden oluşturulması için daha önce başlatılan \'Asayiş devriye köpeği olarak Kangal ve Akbaş yetiştirme projesi\' kapsamında ziyareti gerçekleştirdi. Proje kapsamında eğitimleri devam eden 12 kangal ve 10 akbaş cinsi köpekleri severek, eğitimlerini yakından takip etti.

TOPLUMSAL MÜDAHALE EĞİTİMİNİ YERİNDE İZLEDİ

Öte yandan Çalışkan aynı gün, Bayrampaşa\'da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nde giderek personelin toplumsal olaylara müdahale konusunda yaptığı eğitimi izledi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Emniyet Müdürünün gelişi

-Köpek eğitim merkezinin gezilmesi

-Köpeklerin eğitiminden görüntüler

-Çalışkan\'ın köpekleri sevmesi

-Çalışkan\'ın Çevik Kuvvete gelişi

-Sabah içtimasındaki polisler

-Toplumsal olaylara müdahale eden polislerin eğitimi

-Genel ve detaylar

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7- OLTASINI ALAN SAHİLE KOŞTU

İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul, DHA

Sahil ilçelerinden Beylikdüzü\'nde denizin tadını keyifle çıkarmak ve halkı sahile çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğe yüzlerce kişi oltasını alarak geldi.

Beylikdüzü Belediyesi, Gürpınar sahilinde \'Olta Balıkçılığı Yarışması\' düzenledi. Amatör, profesyonel, balık tutma hobisi olan her yaştan kişiyi bir araya getiren kıyıların en verimli biçimde kullanılmasını hedefleyen etkinlikte yemli olta yarışmasına katılım büyük oldu. Yemli yarışmaya katılanların tuttuğu balıkların boyu ile yine o balık türü için belirlenen puan çarpılarak belirlenecek sonuçlarla yarış sürdürüldü. Yarışmacılar çiftler ve tekler olarak 2 kategoride uzun mesafe atış, uzaktan atış ile hedef vurma ve yem ile balık yakalama yarışlarını gerçekleştirdi. Yarışmalarda dereceye girenlere para ödülleri verildi.

Yarışma nedeniyle oltalarını alarak gelenler hallerinden son derece memnun görünürken, kediler de yarışmacıların yanından ayrılmak bilmedi.

Görüntü Dökümü:

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-Oltaları ile sahile gelenlerden görüntüler

-Balık avlayanlardan görüntüler

-Yarışmadan görüntüler

-Ödül töreninden görüntüler