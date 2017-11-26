DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'DAN KILIÇDAROĞLU\'NA ÇAĞRI; İSPATLARSAN, BEN HEM SİYASETİ HEM CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINI BIRAKACAĞIM (2)

* Cumhurbaşkanı Erdoğan,

\"Biraz önce benim ve arkadaşlarımın kadınlarımızın sorunlarının çözümüyle ilgili iradeye sahip olduğumuz söyledim ama; maalesef aksi yönde örnekler bulunduğunu da belirtmek durumundayım. Mesela; ana muhalefetin başındaki zatın geçtiğimiz günlerde kadına şiddetle ilgili skandal ifadeleri bunlardan biridir\"

\"Üstelik de kadınlara yönelik bir toplantıda bu zat aynen şöyle diyor: \'Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa, akşam tencere kaynamıyorsa bu erkek de gelir hıncını karısından alır\'

\"Yurt dışında hangi bankada Tayyip Erdoğan\'ın hesabı var, bunu ispatla. İspatlayamadığın takdirde senin siyaseti bırakman lazım. İspatlarsan, ben hem siyaseti hem cumhurbaşkanlığı makamını bırakacağım. Hodri meydan\" dedi.

Haber: Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Kadına Yönelik Şiddete Karsı Uluslararası Mücadele Günü\" kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi\'nde düzenlenen programda konuştu.

\"Kadına yönelik şiddet eylemlerinde hayatını kaybetmiş olan tüm kadınlarımızı tazimle yad ediyor, hepsine Allah\'tan rahmet diliyorum. Şiddete uğramış, yaşadıklarını dışarıya anlatmamış veya anlatamamış tüm kadınlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Eşrefi mahlukat olan insana, yaratılmışların en şereflisi olan insana, hele hele kadına yönelik bu şiddet asla kabul edilemez. Kadına şiddeti insanlığa ihanet olarak ilan etmiş bir Cumhurbaşkanı sıfatıyla diyorum ki; bu ihanetin içine giren herkes cezasını çekmelidir. Esasen bu mesele sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın sorunudur. Araştırmalar bu meselenin eğitim düzeyiyle, maddi gelirle çok da ilişkili olmadığına işaret ediyor. Bir üniversitemizin yaptığı araştırma lise mezunu her dört kadından birinin, üniversite mezunu her beş kadından birinin malesef aile içi şiddete maruz kaldığını gösteriyor. Aynı şekilde bu meselenin Doğu toplumlarına münhasır olduğu yönünde oluşturulmaya çalışılan art niyetli algı da doğru değildir. Batı toplumları da aile içi şiddet sorunundan ciddi şekilde mustariptir. Demek ki burada asıl sorun nerede yaşadığınız, ne kadar okuduğunuz, hangi refah düzeyine sahip olduğunuz değildir. Asıl mesele cinsiyetten öte insana bakış meselesidir, insana verilen değer meselesidir\" ifadesini kullandı.

\"KADIN YOKSA TOPLUMUN YARISI YOKTUR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Ülkemizde insana, özellikle kadına dair yanlış algılar, yanlış kabuller, yanlış uygulamalar varsa bunun sebebini dinimizde veya kültürümüzde değil daha derinlerde aramak durumundayız. Bu bakımdan biz kadınlarımızın meselelerine sahip çıkmakla aslında tüm milletimizin, hatta tüm insanlığın dertlerine derman aramış oluyoruz. Bunun da ötesinde kadınların hak ve adalet temelinde sahip oldukları eğitim, çalışma, ayrımcılık, şiddet gibi sorunlarını çözememiş bir toplumun hedeflerine ulaşamayacağını da biliyoruz. Çünkü kadın yoksa, toplumun yarısı yoktur. Kadının olmadığı bir toplumun kalan yarısı da zaten yok oluşa doğru gidiyor demektir\" dedi.

\"ONUN ZİHİN KODLARINDA BİR SORUN VARDIR\"

\"Siyaset hayatım boyunca kadınları siyasetin ve hayatın her alanında hak ettikleri şekilde asli unsuru, temel taşıyıcısı haline getirmenin mücadelesini verdim\" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Her kim kadınlarla ilgili şiddeti öven, ayrımcılığı körükleyen, onları rencide eden bir söz söylüyor bir tavır içine giriyorsa; bilin ki onun zihin kodlarında bir sorun vardır. Bu kişinin bir çoban ve bir üniversite hocası olması, bir ilahiyatçı veya bir ateist olması arasında hiçbir fark yoktur\" ifadesini kullandı.

\"ORTA ÖĞRETİMDE NEREDEYDİK NEREYE GELDİK\"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

\"24 Kasım Dünya Öğretmenler günü. Ana muhalefetin başındaki zat çıkmış konuşuyor; öğretmenlerle ilgili birçok şeyler anlatıyor. Sen ne anlatıyorsun. Bak orta öğretimde neredeydik nereye geldik. Bunlar şu 15 yıllık iktidarımız döneminde oldu. Okuma-yazma oranlarının yüzde yüzlere doğru yürümesi iktidarımız döneminde oldu. Kadınların okumasının yazmasının artması iktidarımız döneminde oldu.\"

\"BÖYLE ÇARPIK BİR ZİHNİYET OLUR MU?\"

\"Kadın meselesini bize saldırmak için silah gibi kullananlara da hiç kimse kusura bakmasın eyvallah etmeyiz\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Biraz önce benim ve arkadaşlarımın kadınlarımızın sorunlarının çözümüyle ilgili iradeye sahip olduğumuz söyledim ama; maalesef aksi yönde örnekler bulunduğunu da belirtmek durumundayım. Mesela; ana muhalefetin başındaki zatın geçtiğimiz günlerde kadına şiddetle ilgili skandal ifadeleri bunlardan biridir. Üstelik de kadınlara yönelik bir toplantıda bu zat aynen şöyle diyor: \'Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa, akşam tencere kaynamıyorsa bu erkek de gelir hıncını karısından alır\'. Bunu diyen kim; Bay Kemal. Böyle çarpık bir zihniyet olur mu? Böyle yoz bir bakış açısı olabilir mi? Bu kadına şiddeti insanlığa ihanet değil alenen meşru gören bir kafadır. Bu mantığa göre ana muhalefetin başındaki zatın her yaşadığı seçim yenilgisinden sonra evde neler yaptığını düşünmek bile istemiyorum.\" şeklinde konuştu.

\"HANGİ BANKADA TAYYİP ERDOĞAN\'IN PARASI VAR, BUNU İSPATLA\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \"Çocuklarının, dünürünün, eniştenin, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün, yurt dışında, vergi cennetinde bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiklerini biliyor muydun? Sen misin yerli ve milli, ben miyim yerli ve milli? Bunun cevabını bekliyorum\" sözleriyle ilgili de, \"Yurt dışında hangi bankada Tayyip Erdoğan\'ın hesabı var, bunu ispatla. İspatlayamadığın takdirde senin siyaseti bırakman lazım. İspatlarsan, ben hem siyaseti hem cumhurbaşkanlığı makamını bırakacağım. Hodri meydan\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşması

-Programdan detaylar

-Programa katılanlar

-Genel ve detaylar

26.11.2017 - 16.34 - Haber Kodu : 171126088

26.11.2017 - 16.38 - Haber Kodu : 171126089

26.11.2017 - 16.43 - Haber Kodu : 171126093

26.11.2017 - 16.46 - Haber Kodu : 171126095

26.11.2017 - 16.49 - Haber Kodu : 171126098

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2- BAŞBAKAN YILDIRIM: (TRUMP\'IN YPG\'YE SİLAH VERİLMEYECEĞİ SÖZÜ) BEKLENTİMİZ BİR AN ÖNCE BU ORTAKLIĞI SONA ERDİRMELERİ

* Başbakan Binali Yıldırım,

\"Söz verdiğine göre değerlendirilecek bir konu yok. Zaten başından beri biz orada DEAŞ terör örgütüyle mücadele için PKK\'nın kuzenleri yeğenleri olan PYD ve YPG ile bir olup onlara karşı mücadele etmenin doğru bir seçim olmadığını hep söyledik\"

\"DEAŞ da temizlendiğine göre artık böyle bir mecburiyet de ortadan kalkmış durumda. Beklentimiz bir an önce bu ortaklığı sona erdirmeleri ve gerçek ortaklarına, müttefiklerine geri dönmeleri\"

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere ziyareti öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda açıklama yaptı.

\"Bugün beraberinde arkadaşlarla birlikte Birleşik Krallığa resmi bir ziyaret gerçekleştiriyoruz\" diyen Başbakan Yıldırım, \"Ziyareti Birleşik Krallık Başbakanı SayınTheresa May\'ın daveti üzerine yapıyoruz. Bu ziyarette esas itibariyle iki önemli başlık var; bir tanesi Birleşik Krallıkla Türkiye arasındaki ikili ilişkileri bütün boyutuyla ele almak. Karşılıklı ticaret hacmimiz son bir iki yıl içerisinde başka ülkelere karşılık artarak devam ediyor. Özellikle savunma sanayinde TFX projesini yapmak üzere bu yılın içerisinde bir anlaşma gerçekleştirmiştik. Bu projenin bundan sonraki evrelerini de ele alacağız. Ayrıca Suriye başta olmak üzere bölgesel konularda müzakereler yapacağız. En son Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı ve İran Cumhurbaşkanı\'nın katıldığı Soçi toplantısının sonuçlarını değerlendireceğiz. Soçi görüşmelerinin Birleşmiş Milletler şemsiyesinde Cenevre\'de kalıca barışa giden yolu açan en önemli süreç olduğunu bütün taraflar kabul ediyor. Bu çerçevede Suriye ve Irak\'ta iç savaşın tamamen sona erdirilmesi, aynı zamanda bütün terör örgütlerinden bu toprakların arındırılması, bütün etnik kimliklerin katılacağı yeni Suriye devletinin teşkili ve Irak\'ta referandum sonucu ortaya çıkan durumun değerlendirilmesi ve Türkiye-Irak ilişkilerinin bundan sonraki seyri konularını bölgede Birleşik Krallıkla Türkiye\'nin yapabileceği iş birliğini kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca bugün ve yarın devam edecek bu ziyaretimizde özellikle Birleşik Krallıktaki yatırımcılar ve iş dünyasının temsilcileriyle de bir araya gelme fırsatımız olacak\" dedi.

\"DEAŞ DA TEMİZLENDİĞİNE GÖRE...\"

Bir basın mensubunun \"Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin ardından Amerika\'nın artık YPG, PYD\'ye silah vermeyeceğinin sözünü verdiği açıklandı. Sizin bu konudaki değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?\" şeklindeki soruya Başbakan Yıldırım, \"Söz verdiğine göre değerlendirilecek bir konu yok. Zaten başından beri biz orada DEAŞ terör örgütüyle mücadele için PKK\'nın kuzenleri yeğenleri olan PYD ve YPG ile bir olup onlara karşı mücadele etmenin doğru bir seçim olmadığını hep söyledik. Dostumuz ve müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri her defasında bize bunun bir tercih değil bir mecburiyet olduğunu söylediler. DEAŞ da temizlendiğine göre artık böyle bir mecburiyet de ortadan kalkmış durumda. Beklentimiz bir an önce bu ortaklığı sona erdirmeleri ve gerçek ortaklarına, müttefiklerine geri dönmeleri\" diye cevap verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan\'ın açıklaması

-Genel ve detaylar

26.11.2017 - 14.57 - Haber Kodu : 171126057

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(ÖZEL)

3- MUHAMMED BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ ASANSÖR FACİASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber: Soner HASIRCIOĞLU - Kamera: İstanbul DHA

Esenyurt\'ta, 9 aylık Muhammed bebeğin önceki gün asansör boşluğuna düşme anı güvenlik kameralarınca böyle görüntülendi. Görüntülerde, anne Alfiye Şayahmetova binanın eksi birinci katından, Azamat (10) ile Salma\'yı (5) yukarı çıkmak için asansöre bindiriyor. Daha sonra da 9 aylık Muhammed\'in bulunduğu bebek aracını da asansör kabinine koyuyor. Bu sırada çocukların bulunduğu asansör henüz bilinmeyen bir nedenle hareket ediyor. Muhammed bebek arabasından boşluğa düşüyor. Anne Azaman Şayahmetof çaresizce yardım çığlıkları atıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın güvenlik kamera kayıtları

26.11.2017 - 16.05 - Haber Kodu : 171126076

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(ÖZEL)

4- NİŞAN TÖRENİ KABUSA DÖNDÜ: 7 YARALI

* Nişan töreni, aileler arasında çıkan, 7 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle yarıda kaldı.

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Şişli Öğretmenevi\'nde yapılan nişan töreninde aileler arasında takı töreni sırasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü; 7 kişi yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ile hastaneye gitti.

Olay, Şişli Öğretmenevi\'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Kübra ile Mustafa\'nın nişan töreninde aile büyükleri arasında takı töreni sırasında tartışma çıktı. Gelin ve damadın diğer aile bireylerinin de dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü. Tabakların havada uçuştuğu kavgada 7 kişi yaralandı. Öğretmenevi yetkilileri olay yerine polis çağırdı. Öğretmenevine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler tarafları ayırdı; aile üyeleri birbirlerinden şikayetçi olmadı. Yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Nişan töreni, yaşanan kavga nedeniyle yarıda kaldı.



Görüntü Dökümü:

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-Şişli Öğretmenevi\'nden detay

-Nişan törenindeki polis ekipleri

-Nişan töreni yapılan çiftten görüntü

-Nişan törenini terk edenler

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Genel ve detaylar

dhafeed

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(Geniş Haber)

5- ASANSÖR FACİASINDA ÖLEN MUHAMMED BEBEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İstanbul DHA

Esenyurt\'ta, önceki gün bir sitenin asansör boşluğuna düşerek ölen 9 aylık Muhammed bebek son yolculuğuna uğurlandı.

Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi işlemleri tamamlanan Muhammed bebeğin cenazesi ailesine teslim edildi. Muhammed Şayahmetova için bugün öğle vakti Başakşehir Hz. Hüseyin Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Muhammed\'in ailesi ve yakınları katıldı.

Cenaze namazı sırasında çok sayıda küçük çocuk en ön sırada saf tuttu. Namazın ardından da çocuklar, Muhammed için dua etti.

Tabut omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Tabut küçük olduğundan dolayı, düşme riskine karşı cenaze aracının arkasına konulmadı; arka koltukta mezarlığa götürüldü.

Muhammed bebek Esenyurt\'taki Gülbahçe Mezarlığı\'na defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Tabutun musalla taşındaki görüntüsü

-Cenaze namazından görüntü

-Çocukların saf tutması

-Namazdan sonra edilen dua

-Minik Muhammed\'in cenazesinin taşınması

-Tabutun cenaze aracına konulması

-Detaylar

26.11.2017 - 14.01 - Haber Kodu : 171126050

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6- İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL, 150 AVUKAT VE ÇALIŞANLARIYLA YARIN SİLİVRİ\'DE OLACAK

Haber: İstanbul DHA

FETÖ\'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'nin Saraçhanedeki Merkez binasını işgal girişimiyle ilgili İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan davanın ilk duruşması için İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve 150 İBB avukatı Silivri\'de olacak.

İBB tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

\"Vatan haini FETÖ/PDY Terör Örgütüne mensup teröristler tarafından, 15 Temmuz 2016 tarihinde kanlı \'Darbe Girişimi\' sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin Saraçhanedeki Merkez Binasını işgal etmek için girişimde bulunulmuştu. Vatandaşların ve polislerin yoğun mücadelesiyle işgal önlenmiş ancak vatan hainleriyle çıkan çatışmada birçok vatandaşımız şehit olmuş ve yaralanmıştı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan davanın ilk duruşması 27 Kasım 2017 günü Silivri Ceza İnfaz Kurumları duruşma salonunda yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve 150 İBB Avukatı Silivri\'de olacak. Slivri\'de duruşmaları İBB, İSKİ, İETT, Şirketlerin temsilci yöneticileri ve çalışanları da gelişmeleri dışarıdan takip edecek.\"

