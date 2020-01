DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ERDOĞAN GAZETECİLERİN SORUSUNU YANITLADI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 33. Bakanlar Oturumu\'nun ardından Azerbaycan Televizyonu muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Muhabirin \"Soçi\'ye gidiyorsunuz? Dağlık Karabağ da gündeminizde olacak mı?\" şeklinde sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Geçen gidişimde Dağlık Karabağ\'ı konuşmuştuk. Bununla ilgili olarak da Sayın Putin elinden gelen ne varsa onu yapmaya gayret ettiğini o zaman söylemişti. Ben bu 5 rayon meselesinde daha hassas olmalarını; çünkü artık süre 30 yıla doğru gidiyor. Artık bu işe yine bu bölgede çözecek güç Rusya\'dır. Bugün de yine üçlü bir görüşme olduğu için fırsat bulmam halinde tekrar gündeme getiririm. Çünkü Dağlık Karabağ meselesi bizim de hususi meselemizdir. Bunu kenara bırakmayız\" diye cevap verdi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Erdoğan\'ın soruyu cevaplaması

22.11.2017 - 12.48 - Haber Kodu : 171122087

========================================

2- MEHMET ŞİMŞEK: BU DALGALANMALAR GEÇİCİDİR

* Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,

\"Kurda bir miktar dalgalanma var. Bu dalgalanmalar geçicidir. Hükümet olarak ve kurumlarımız gerekeni yapıyorlar. Ne gerekiyorsa da yapacaklar\"

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul Grubu\'nun ev sahipliğinde İstinye\'deki Borsa İstanbul\'da düzenlenen, \'Türkiye Girişimcilik Zirvesi\' katıldı. Burada bir konuşma yapan Mehmet Şimşek, kurda yaşanan dalgalanmaya ilişkin açıklama yaptı.

\"HÜKÜMET VE KURUMLARIMIZ GEREKENİ YAPIYOR\"

Şimşek, \"Kurda bir miktar dalgalanma var. Bu dalgalanmalar geçicidir. Hükümet olarak ve kurumlarımız gerekeni yapıyorlar. Ne gerekiyorsa da yapacaklar. Piyasayı ilgilendiren boyutuyla yani enflasyonu tekrar tek haneye indirmek, cari açığı daha makul düzeylere çekmek anlamında gereken tedbirler çözümler ortaya konuluyor. İnanıyorum ki ileriki dönemde bu kendini net olarak gösterecektir\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Başbakan Yardımcısı Şimşek zirvde

-Mehmet Şimşek\'in konuşması

-Genel ve detay

22.11.2017 - 12.58 - Haber Kodu : 171122088

========================

3- BAŞBAKAN YILDIRIM İRAN MECLİS BAŞKANI LARİCANİ İLE İSTANBUL\'DA GÖRÜŞTÜ...

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul\'da düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu\'na katılan İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile genel kurulun yapıldığı otelde bir araya geldi. Öğle saatlerinde otele gelen Başbakan Yıldırım basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Asya Parlamenter Asamblesi üyelerine öğle yemeğe verecek.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Başbakan Yıldırım\'ın genel kurulun yapıldığı otele gelişi

-Görüşmeden detay görüntüler

22.11.2017 - 12.44 - Haber Kodu : 171122086

===========================

4- \"PALALI SALDIRGAN\"IN VURULDUĞU AN GÜVENLİK KAMERASINDA...

* \'Palalı\'nın vurulma anı güvenlik kamerasında...

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA

Taksim\'de iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada \'Palalı\' olarak tanınan Sabri Çelebi ile Faruk Ünal, ayaklarından kurşunlanarak yaralandı.

Olay, dün saat 21.15 sıralarında, Talimhane Lamartin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. İki grubun birbirine ateş etmesi sonucu Gezi olaylarında palayla vatandaşlara saldırdığı için kamuoyunca \'Palalı\' olarak tanınan Sabri Çelebi ile Faruk Ünal, tabancayla ayaklarından kurşunlanarak yaralandı. Yaralılar, çevredeki bir özel hastanene kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çatışma ve palalının yaralanma anı çevredik güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Olay alının güvenlik kamera kaydı

22.11.2017 - 12.24 - Haber Kodu : 171122076

=====================================

5- HALK OTOBÜSÜNÜN KAZA ANI KAMERADA



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Sarıyer\'de İstanbul Otobüs A.Ş\'ye ait otobüsün kaza anı otobüsün içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Katar Caddesi\'nde geçtiğimiz pazar sabahı meydana geldi. Sefere başlayacağı durağa ilerleyen Orhan Duman (60) idaresindeki İstanbul Otobüs A.Ş.\'ye ait otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Araç daha sonra bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle şoför Orhan Duman otobüs içinde sıkıştı. Kaza anı otobüsün içindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

Otobüsün boş olması olası bir faciayı önledi. Kazanın görgü tanığı Cemal Eren Can, \"Otobüs yokuş aşağı gelirken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önce kaldırıma çıktı. Bariyerlere çarparak durdu. Otobüs içerisinde yolcu yoktu. İtfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Yaralı sürücü kurtarıldı\" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

GÜVENLİK KAMERASI

-Kaza anı

///////

-Kaza yapan otobüs

-Otobüs içinde sıkışan sürücü

-Sağlık ekiplerinin sürücüye müdahalesi

-İtfaiyenin gelmesi

-Yaralı sürücünün çıkarılması

-Ambulansa alınması

-Görgü tanığının olayı anlatması

-Genel ve detaylar

22.11.2017 - 12.30 - Haber Kodu : 171122082

===================================

6- 1200 KİLOMETRE TAKİPTEN SONRA OPERASYON; O ANLAR POLİS KAMERASINDA

* Polis, kasasında uyuşturucu bulunan kamyonu bin 200 kilometre takip edip operasyon düzenlendi.

* O anlar polis kamerasına böyle yansıdı.

Haber: Sinan BİLGİLİ - Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

İstanbul\'da düzenlenen iki ayrı operasyonda 30 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece\'de bir otomobildeki yüklü miktarda uyuşturucunun başka bir araca sevk edileceği ihbarını aldı. Şüphelilerin buluşma yerini tespit eden ekipler, geçtiğimiz Cuma günü operasyon için düğmeye bastı. Baskında 9 kişi gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 20 milyon lira değerinde 410 kilogram hint keneviri ile çok sayıda ecstasy hap ele geçirildi.

9 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İKİNCİ OPERASYON...

İkinci operasyon ise 20 Kasım Pazartesi günü Ankara\'da yapıldı. İran\'dan gelen bir kamyonda uyuşturucu bulunduğu ihbarını alan ekipler harekete geçti. Sınırdan gelen kamyon bin 200 kilometre boyunca takip edildi. Ankara girişinde kamyona operasyon gerçekleştirdi. Aracın kasasına gizlenmiş 10 milyon lira değerinde 170 kilogram eroin ele geçirdi. Baskın anında kamyon şoförü, devamındaki operasyonlarda ise 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki 10 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

OPERASYON ANI KAMERADA

Polisin kamyonu takibi ve baskın anı da polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; polisin aracı takip etmesi, telsizden verilen emirle kamyonun durdurulup şoförün gözaltına alınması ve eroinin bulunması yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

(POLİS KAMERASI)

////////////////////////////////////

-Kamyonun takip edilmesi

-Telsiz anonslar

-Kamyonun durdurulması

-Sürücünün gözaltına alınması

-Zulanın bulunması

-Uyuşturucuların çıkarılması

(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)

////////////////////////////////////////////

-Ele geçirilen uyuşturucu madde

-Detaylar

22.11.2017 - 12.27 - Haber Kodu : 171122079

===========================

7- BAKAN FARUK ÖZLÜ: 42 BİNDEN FAZLA GİRİŞİMCİYE 914 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLADIK

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2010 yılından bugüne kadar, kendi işini kuran 42 binden fazla girişimciye 914 milyon lira destek sağladıklarını belirterek, \"19 binden fazla kadın girişimcimiz, bu desteklerden yararlandı. 18-29 yaş arasındaki 12 bin genç girişimciye, toplam 200 milyon Lira destekte bulunduk.\" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Borsa İstanbul Grubu\'nun ev sahipliğinde İstinye\'deki Borsa İstanbul\'da düzenlenen, \'Türkiye Girişimcilik Zirvesi\' katıldı.

Zirvede bir konuşma yapan Faruk Özlü, girişimciliğin önemini anlatarak, bütün ekonomi politikalarının hedefinin girişimcinin önündeki engelleri kaldırmak olduğunu söyledi.

Girişimcinin desteklenmesi konusunda Türkiye\'nin önemli mesafeler aldığının altını çizen Bakan Özlü , Bakanlık olarak KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığıyla, hayata geçirilen projeler hakkında katılımcılara açıklamalarda bulundu. TÜBİTAK ve KOSGEB\'in, girişimci destek programları hakkında bilgi veren Özlü, \" İki kuruluşumuzun genç girişimcilere sunduğu programlarda 10\'a yakın destek programı var. Son 7 yılda, 81 ilimizde, yaklaşık 23 bin eğitim programı açtık. Bu programlarda 785 bin katılımcıya girişimcilik eğitimi verdik. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokol kapsamında, girişimcilik dersi alan 225 bin gencimize, Yeni Girişimci Destek Programına başvuru hakkı tanıdık.

\"12 BİN GENÇ GİRİŞİMCİYE 200 MİLYON LİRA DESTEKTE BULUNDUK\"

Üniversiteler tarafından, örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri için, 141 üniversiteye Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi bünyesinde onay verdik. 2010 yılından bugüne kadar, kendi işini kuran 42 binden fazla girişimcimize, 914 milyon lira destek sağladık.

19 binden fazla kadın girişimcimiz, bu desteklerden yararlandı. 18-29 yaş arasındaki 12 bin genç girişimciye, toplam 200 milyon Lira destekte bulunduk.\"

\"EKONOMİ DÜNYASINDA OYUNUN KURALLARININ YENİDEN YAZILIYOR\"

Hükümet ve Bakanlık olarak bir yandan girişimcilere destek verirken, diğer yandan da girişimcilik zihniyetini yerleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Özlü, ekonomi dünyasında oyunun kurallarının yeniden yazıldığını söyledi.

Özlü, teknoloji çağında her şeyin çok çabuk değiştiğine dikkati çekerek, bugünün parlak fikirlerinin, geliştirilmediği sürece dünde kaldığı yorumunda bulundu. Artık sadece bir işe başlamanın yetmediğinin altını çizen Özlü, konuşmasına şöyle devam etti:

\"Girişilen işin büyümesi, güçlenmesi ve rekabet koşullarında öne geçebilmesi için inovasyon, girişimciliğin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. İşinizi, üretiminizi, Ar-Ge ve inovasyonla geliştirmezseniz, girişiminiz maalesef işe yaramayacaktır. O yüzden girişimcilerimize verdiğimiz destekler kadar, onların Ar-Ge ve inovasyon becerilerini de teşvik ediyoruz.

İşsizliğin çaresi girişimciliktir. Zamanın ruhunu yakalayan, kendine güvenen, hayallerine sınır koymayan girişimcilerimiz sayesinde, gelişeceğiz, büyüyeceğiz, kalkınacağız. Türkiye\'nin girişimcilere, yeni girişimciye ve Türkiye\'nin girişimci ekonomisine ihtiyacı var. Türkiye girişimci ekonomisi ile bir sıçrama yapacak.\"

\"SİLİKON VADİSİ, TÜRK GİRİŞİMCİLERİN BAŞARI ÖYKÜLERİ İLE DOLU\"

Faruk Özlü, hükümet ve Bakanlık olarak girişimciliği her koşulda teşvik etmeye devam edeceklerini belirterek, Amerika\'daki Silikon Vadisi\'nin, Türk girişimcilerin başarı öyküleri ile dolu olduğunu söyledi.

Silikon Vadisi\'ndeki Türk girişimcilerinin, son 5 yılda toplamda yaklaşık 300 milyon dolar yatırım aldığını belirten Özlü, şunları söyledi:

\"Silikon Vadisi\'ndeki Türk şirketlerin değerleri toplamda 1 milyar doları aşmış durumda. Bu rakamlar gösteriyor ki, Türk girişimciler küresel oyuncu olabilecek kapasitede ve kabiliyettedir. İşte bunu bildiğimiz için, Türkiye\'nin en büyük inovasyon, teknoloji, üretim ve transfer merkezini, Bilişim Vadisi\'ni kuruyoruz. Sınırların değil, erişimin öne çıktığı bir dünyada, Bilişim Vadisi dünyanın yeni kutbu olacak. Bilişim Vadisi, Türkiye\'nin, dijital teknoloji tabanlı inovasyon ekonomisine geçmesine, çok büyük katkı sağlayacak.

Globalleşen dünyada çok eksenli bir lokasyonda yer alan Türkiye, \'Made in Turkey\' damgasıyla, dijital teknolojiye dayalı ürünleri dünya pazarına sunacak. Bu şekilde Türkiye dijital ekonomi ile büyüyecek.\"



GENÇLİK VE SPOR BAKANI BAK: \"GENÇLİK İLE İLGİLİ PROJELERE HEP DESTEK VERİYORUZ\"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise yaptığı konuşmada Bakanlık olarak gençlerin teknolojiyle buluşmasına, onların girişimciliğe yönlendirilmesine yönelik yaptıkları katkıları anlattı. Bak, \"Bakanlığın bünyesinde Proje ve Koordinasyon Müdürlüğümüz var. Gençlik ile ilgili projelere hep destek veriyoruz. İnovasyon, robotik tasarımlarla ilgili gençlerimizin girişimciliğiyle ilgili pek çok projeyi önümüzdeki yıl içerisinde ve ondan sonraki yıllarda desteklemeyi hedefliyoruz\" dedi.

\"GENÇLERNİ GİRİŞİMCİLİĞİNE HER ZAMAN AÇIĞIZ\"

Özel sektörde görev yaptığı dönemlerde hep yeniliği teşvik ettiğini de kaydeden Bakan Bak, \"İstanbul Ticaret Odası yönetecileriyle görüştük. Gençlerle ilgili projelerde beraber çalışacağız. Gençlerin istihdamı için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ile de görüştük. Biz bakanlık olarak gençlerin girişimciliğine her zaman açığız\" ifadelerini kullandı.

Her iki bakana konuşmaların ardından günün anısına birer plaket takdim edildi. Türkiye Girişimcilik Zirvesi, düzenlene çeşitli oturumlarla

devam etti.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Girişimcilik Zirvesi\'nden görüntü

-Bakan Özlü\'nün konuşması

-Gençlik ve Spor Bakanı\'nın konuşması

-Plaket takdimi

-Toplu resim

-Genel ve detaylar

22.11.2017 - 12.01 - Haber Kodu : 171122067