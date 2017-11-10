DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

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1-AVCILAR\'DA DOĞALGAZ BORUSU PATLADI; SOKAK ORTASINDAN YÜKSELEN ALEVLER KORKUTTU

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İstanbul DHA

Avcılar\'da, İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında, doğalgaz borusu zarar gördü ve birden alevler yükseldi. Metrelerce yükselen alevler korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Olay, Gümüşpala Mahallesi Yelpaze Sokak üzerinde meydana geldi. İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında, iş makinesi doğalgaz borusunu deldi.Borudan alevler yükselemeye başladı. Yol ortasından yükselen alevler mahallede paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bölgede İGDAŞ ekipleri de sevk edildi. Metrelerce yükselen alevler çevrede bulunan araçlarda da hasara neden oldu. Gazın kesilmesiyle alevler söndü. İtfaiye ve İGDAŞ\'ın çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yolun ortasından yükselen alevler

-Olayın meydana geldiği yerden görüntü

-Alevlerin çıktığı yerden görüntüler

-Muhabir anonsu

-Zarar gören bir araç ve çevredeki evlerin camları

-İş makinesinden görüntü

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-Ekiplerin çalışmalarından görüntüler

-Polis ekiplerinden detaylar

-Genel görüntüler

10.11.2017 - 12.16 - Haber Kodu : 171110110

10.11.2017 - 13.14 - Haber Kodu : 171110123

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(ÖZEL)

2- SERVİSÇİLERİN \"YENİ SİSTEM\" KAYGISI

* TEOG\'un kaldırılmasının ardından yeni sistemde öğrenciler evlerinin yakınındaki 5 okulu tercih edebilecek.

* Bu durumda taşıyacakları öğrenci sayısının azalacağını belirten servisçiler kaygılı olduklarını belirtti.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

TEOG\'un kaldırılmasıyla yeni sistemle sadece talep eden öğrenciler sınava girecek. Sınava girmeyen öğrenciler ise ikametgah adreslerine en yakın 5 okuldan birini tercih edebilecek. Öğrencilerin evlerine yakın okulları tercih edecek olmaları dikkatleri okul servislerine çekti.

\"SERVİSÇİLER KAYGILI\"

İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Yakası Temsilcisi Günhan Sinar, servisçilerin kaygılı olduğunu söyledi . Sinar, \"Biz velilerimizin öğrencilerini taşıyarak para kazanıyoruz. Veliler evlerinin yakınındaki okula gitmek zorunda kalırsa servisçilerin de taşıyacağı öğrenci sayısı azalacak. Servisçi arkadaşlarımız bu konudaki rahatsızlıklarını dile getirdiler. Zararın boyutunu şu anda bilmek mümkün değil. Ama ne kadar az öğrenci taşınırsa servis işletmecisinin o kadar az para kazanacağı ortada. Biz İstanbul\'da günde 2 milyona yakın öğrenci taşıyoruz. Bu potansiyelin ne kadarı etkilenir, ne kadar öğrenci evinin yakınındaki okula gidecek, hangi okullar nitelikli, hangileri niteliksiz, bilmediğimiz için net bir zarar rakamı söylemek mümkün değil. Servisçiler kaygılı, servisçiler zaten kendi sorunlarından dolayı da kaygılı\" dedi.

SERVİS KULLANAN ÖĞRENCİ SAYISI AZALACAK

Servis şoförleri ise taşıyacakları öğrenci sayısının azalacağını belirtiyor. Servisçiler öğrencilerin evlerine yakın okulları tercih etmeleri durumunda yürüyerek evlerine gideceklerini belirterek su yüzden gelirlerinin azalacağı ifade etti.

\"GÖÇ BAŞLAYACAKTIR, BUNUN İÇİN DE KİMSE KİMSEYİ AYIPLAMASIN\"

MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan ise iyi liselerin olduğu semtlere göçlerin olacağını ifade etti

Özcan, \"Artık Türkiye\'de insanlar eğitimin öneminin farkında. Modern toplumda eğitim çok önemli. Modern toplumda örgün eğitim çok önemlidir ve dünyanın her tarafında artık insanlar sizi işe alırken, sizin cinsiyetinize, ırkınıza, dilinize, dininize, renginize bakmıyor. Ne biliyorsunuz, ne yapabiliyorsunuz, hangi mesleki erdemlere sahipsiniz? Bunlara bakılıyor. Durum bu olunca eğitim önemli. Eğitim servetin kaynağı, prestijin, statünün, gücün kaynağı. Bunun için eğitim modern toplumda çok önemli. Bütün veliler çocuğunu iyi eğitim veren okula göndermek istiyor. Dolayısıyla çok fazla sayıda çocuk sınava girecektir. Eğer sizin mahallenizdeki okullar iyi eğitim veriyorsa, bende başka bir yerde oturuyorsam, sizin mahalledeki okula hayran kalıyorsam, bir yolunu bulurum sizin o mahalleden bir ev kiralarım. Ev kiralayamazsam \'senin evin bir odasını bana kiraya ver\' derim. Bir şekilde bir yol bulurum oraya gelirim. Göç başlayacaktır, bunun için de kimse kimseyi ayıplamasın. Çünkü çocuğun geleceği, hayatı söz konusu. Kaderimiz eğitim ile yazılır. Eğer benim gelecekte nasıl bir hayat yaşayacağımı, hangi mahallede oturacağımı, kaç lira para kazanacağımı, hatta kiminle evleneceğimi, arkadaşlarımın kim olacağını aldığım eğitim belirliyorsa, siz beni tutamazsınız. Ben o iyi okulun olduğu mahalleye göç ederim. Ya da çocuğuma ders aldırırım, yer altı, yer üstü bir yere çocuğumu gönderirim o sınava hazırlarım, sokarım. Bunu da kimse önleyemez\" şeklinde konuştu.

VELİLER TAŞINMAYI DÜŞÜNÜYOR

Veliler ise çocuklarını hangi okula gönderecekleri konusunda nasıl bir yol izleyeceklerini bilmiyor. Bazı veliler evini daha iyi bir okulun olduğu semte taşımayı düşünürken, bazıları ise yeni sistemden bile habersiz.



Görüntü Dökümü:

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- Sinar ile röportaj

- Servisçiler ile röportaj

- Veliler ile röportaj

- Özcan ile röportaj

- Detaylar



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3- VAHŞİ CİNAYETTE \'TAHRİK\' İNDİRİMİ

Haber: İstanbul DHA

Bağcılar\'da 4 yıl önce kavga ettiği eski eşinin sevgilisi Yaşar Şahin\'i (43) öldürerek cinsel organını kestiği iddia edilen tutuklu sanık İsmet A. (50) eylemi haksız ve yoğun tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İsmet A.\'nın oğlu olan diğer sanık Murat A.(23) ise \"Kasten öldürmeye yardım etmek\" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak, tahliyesine karar verildi.

SANIKLAR DURUŞMAYA KATILDI

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar İsmet A. ve Murat A. hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Engin Oğur, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaaya göre Temmuz 2013\'te meydana gelen olay şöyle oldu: İsmet A., eşi Yurdagül N.\'den boşandı. Bağcılar\'da iki kızı ve bir oğluyla hayatına devam eden Yurdagül N. daha önceden tanıdığı Yaşar Şahin ile aralarında duygusal arkadaşlık başladı ve ikili birlikte yaşamaya başladı. Bu sırada İsmet A. da hükümlü bulunduğu cezaevinden firar etti ve çocuklarını yanına aldı. İsmet A. eski çalışanı olan Yaşar Şahin ile eski eşinin birlikte yaşadığını öğrendi ve Yaşar Şahin\'i öldürmeye karar verdi. İsmet A. öldürme kararını da oğlu Murat A. ile paylaştı ve kendisine yardım etmesini istedi. Babasının bu isteğini kabul eden Murat A., annesi Yurdagül N. ve Yaşar Şahin\'in birlikte yaşadığı evin anahtarını temin etti ve evin yerini gösterdi. İsmet A. olay günü Yaşar Şahin\'in bulunduğu evin yakınına gelip, aracı park etti. İsmet A. oğlu Murat A. ile birlikte gazeteye sardığı bıçak ve silah ile Yaşar Şahin\'in evine gitti. İsmet A. ve Murat A. daha önceden temin ettikleri anahtarla kapıyı açarak içeri girdi. Bu sırada seslere uyanan Yaşar Şahin evin kapısının açık olduğunu fark ederek Yurdagül N.\'yi aradı ve \'Eve geldin mi, gelmedin mi?\' diyerek konuşmaya başladı. Bu sırada İsmet A. elindeki bıçak ile Yaşar Şahin\'e saldırarak 10 bıçak darbesi vurdu. Yaşar Şahin olay yerinde hayatını kaybetti. Ardından İsmet A., ölen Yaşar Şahin\'in cinsel organını da kesti ve ağzına soktu. O sırada şüphelenerek eve gelen Yurdagül N. apartmanın merdivenlerinde İsmet A. ile karşılaştı. İsmet A. \'Seni de öldüreceğim\" sözünün ardından Yurdagül N. de oradan kaçarak uzaklaştı. Ardından İsmet A., oğlu Murat A.\'nın sevk ve idaresindeki araçla olay yerinden uzaklaştı.

SAVCI HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTEDİ

Savcı mütalaasında sanık Murat A.\'nın, olay sırasında babası İsmet A.\'nın yanında yer alarak suç işleme iradesini güçlendirdiğini belirterek, İsmet A.\'nın maktül Yaşar Şahin\'e vurmaya çalıştığı sırada Murat A.\'nın da Yaşar Şahin\'i tutarak etkisiz hale getirmeye çalışarak suça iştirak ettiğini belirtti. Mütalaada, çorabına ve gömleğine kan bulaşan Murat A.\'nın cinayetin ardından araca giderek babasını beklediği belirtildi. \"Kasten öldürme\" suçundan sanıkların müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, sanık İsmet A.\'nın cezaevindeyken resmi nikahlı eşi Yurdagül ve Yaşar Şahin arasında duygusal beraberliklerinin başladığı, aynı evde yaşadıkları ve İsmet A.\'nın da bu durumu öğrendiği ifade edildi. İsmet A., boşanmanın ardından eski eşiyle birlikte yaşayan Yaşar Şahin\'in evine gittiği ve aralarında kavga yaşandığı, olayın gerçekleştiği ifade edilen mütalaada, olayda haksız tahrikin ulaştığı boyutta dikkate alınarak sanıklar hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanması talep edildi.

SANIK MURAT A.: UMARIM İŞLEMEDİĞİM SUÇTAN DOLAYI BERAAT EDERİM

Mütalaanın ardından söz alan Murat A.,olayda babasının ve ölen Yaşar Şahin\'in sorumlu olduğunu belirterek , \"Umarım işlemediğim suçtan dolayı beraat ederim. Mağdurum. Beraatimi talep ediyorum\" dedi.

\"MEŞRU MÜDAFAA İLE MAKTULÜ ÖLDÜRDÜM\"

\"Eşimin ihaneti yüzünden bunu çekiyorum\" diyen Sanık İsmet A. da \"Bu olaydan dolayı benim oğlum Murat A. beraat kararı almazsa ben vicdanen rahat edemem. Benim 7 adet bıçak yaram var. Bıçakta maktulun parmak izleri vardır. Meşru müdafaa ile maktulü öldürdüm. Benim kanım maktulün elinde vardır. Beni o gün olay yerine çağıran eşimdir. Oğlum suçsuzdur. Bana ne ceza verecekseniz razıyım\" diye konuştu.

MAHKEME \"HAKSIZ TAHRİK\" VAR DEDİ, 10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık İsmet A.\'yı, Yaşar Şahin\'i \"kasten öldürmek\" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık İsmet A.\'nın atılı suçunu içerisinde bulunduğu haksız ve yoğun tahrik etkisi altında gerçekleştirdiğini belirten mahkeme, \'haksız tahrik\" indirimi uygulayarak cezayı 12 yıla indirdi. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki davranışları ile cezanın sanık üzerinde göstereceği olası etkileri, sanık lehine hafifletici sebep kabul eden mahkeme heyeti, sanığın cezasını 10 yıla düşürerek, tutukluluğunun da devamına hükmetti.

SANIK MURAT A. 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sanık Murat A.\'yı \"Kasten öldürmeye yardım etmek\" suçundan önce 15 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, eylemin haksız ve yoğun tahrikin etkisi altında gerçekleştiğini belirterek cezayı 3 yıl 9 aya düşürdü. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki davranışları ile cezanın sanık üzerinde göstereceği olası etkileri, sanık lehine hafifletici sebep kabul eden mahkeme heyeti, sanık Murat A.\'yı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesini kararlaştırdı.

MAHKEME SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sanık İsmet A.\'nın, Yaşar Şahin\'i öldürdükten sonra cinsel organını kesip ağzına koyması şeklinde gerçekleşen tahkir edici eyleminden dolayı usulüne uygun olarak açılmış dava bulunmadığını belirten mahkeme heyeti, bu konuyla ilgili karar verilmesine yer olmadığını belirtti. Mahkeme heyeti Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'na da bu olayla ilgili ihbar da bulunulmasına hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bağcılar\'da gerçekleşen olaya ilişkin davaya bakan mahkeme heyeti 30 Ekim 2014\'te verdiği kararında Sanık İsmet A.\'yı \"Kasten öldürme\" suçundan 25 yıl hapis ve \"Kişinin hatırasına hakaretö suçundan 5 ay hapis cezasına çaptırmıştı. Diğer sanık Murat A. da \"Kasten öldürme\" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay da, haksız tahrikin ulaştığı boyut dikkate alınarak indirim yapılmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını 2016 yılında bozmuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

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4- İSTİNAF MAHKEMESİ HASAN CEMAL\'İN 3 DOSYASINI KARARA BAĞLADI; BERAAT KARARINI BOZDU CEZALARI ONADI



Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İstinaf Mahkemesi, gazeteci Hasan Cemal hakkındaki üç dosyayı karara bağladı. Mahkeme, Hasan Cemal hakkında yerel mahkemece \"Terör örgütü propagandası\" suçundan verilen beraat kararını bozdu. Mahkeme, yine, \"Terör örgütü propagandası\" suçundan verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezası ile \"Silahlı terör örgütünün açıklamalarını yayınlama\" suçundan verilen 6 bin liralık adli para cezasına ilişkin kararları ise onadı.

İstinaf Mahkemesi, gazeteci Hasan Cemal hakkındaki üç ayrı dosyayı karara bağladı. Mahkeme, Hasan Cemal\'ın beraat ettiği bir kararı bozarken, ceza aldığı iki kararı da onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, sanık Hasan Cemal tarafından bir internet sitesinde yayınlanan, \"Çekilme günlüğü\" dolayı verilen beraat kararını bozdu.

BERAAT KARARINI BOZDU

2. Ceza Dairesi, sanığın bir internet sitesinde yayınladığı yazıdan dolayı \"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan yargılandığı, yargılama sonucu yerel mahkemece hakkında beraat kararı verildiği hatırlatıldı. Daire, davaya konu yazıda PKK\'nın açık bir şekilde yasal bir oluşum gibi gösterildiğini, terör örgütü üyelerinin gerilla olarak gösterilmek suretiyle meşru bir savaş içerisinde oldukları anlamında övücü ifadeler kullanıldığını, bu suretle terör örgütü propagandası yapıldığını belirtti. Kararı bozan İstinaf Mahkemesi, dosyayı kararı veren İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi\'ne iade etti.

MAHKUMİYETLERİ ONADI

İstinaf Mahkemesi, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Hasan Cemal\'in mahkumiyetine karar verdiği iki dosyayı ise onadı.

2. Ceza Dairesi, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin, 15 Haziran 2016 tarihinde Özgür Gündem gazetesinin bir günlüğüne geçici yayın yönetmenliğini yapan Hasan Cemal\'e \"Terör örgütünün açıklamalarını yayınlama\" suçundan verdiği 6 bin TL\'lik adli para cezasını onadı.

Daire, yine İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin bir internet sitesinde yayınlanan yazıdan dolayı sanık Hasan Cemal\'e, \"Silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak\" suçundan verdiği 1 yıl 3 aylık hapis cezasına ilişkin hükmü de onadı. Hasan Cemal\'in bu cezası 2 yıl süre ile ertelendi.

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5- INTERPOL DE ARIYORDU... POLİSLER SAHTECİLERİ KARGO ÇALIŞANI KILIĞINA GİRİP YAKALADI

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takip ettikleri şüphelileri kargo çalışanı kılığına girip yakaladı. Interpol tarafından da arandığı öğrenilen 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kanada polisinin, Türkiye\'den ülkelerine giren bazı kişilerin sahte pasaport kullandığı bilgisini vermesi üzerine çalışma başlattı. Polis, yurtdışına çıkış yapan kişilere para karşılığı sahte pasaport temin ettiğini belirlediği İran uyruklu Reza L. ve Mehdi G.\'yi takibe aldı.



POLİS ESKİK EVRAK SEBEBİYLE GERİ ÇAĞIRDI

Fatih\'te bir kargo şirketinden İspanya\'ya gönderilmek üzere sahte pasaport teslim ettiği öğrenilen şüpheliler, evrak eksikliği gerekçe gösterilerek kargo firmasına geri çağırıldı. Kargo çalışanı kılığına giren ekipler işyerine gelen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında, 3 sahte pasaport ele geçirildi. Ekipler, Reza L. ile Mehdi G.\'nin Avcılar\'da kiraladıkları evde pasaport yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.



TUTUKLANDILAR

Emniyette yapılan detaylı sorgulamalarında Interpol tarafından aranması olduğu belirlenen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Genel ve detaylar

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6- MADRİD\'DEN GELEN UKRAYNALI YOLCUNUN VALİZLERİNDE ESRAR BULUNDU



Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA

Madrid\'den gelen Ukrayna uyruklu bir kişinin valizlerinde 5 kilo 745 gram esrar ele geçirdi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz salı günü Atatürk Havalimanı\'nda yaptığı çalışmalarda durumundan şüphelendiği bir kişiyi takibe aldı. Polis ekipleri, İspanya\'nın Madrid şehrinden İstanbul\'a gelen Ukrayna uyruklu H.R.\'nin iki valizinde inceleme yaptı. Ekipler, valizlerde yaptıkları aramalarda 5 kilo 745 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan H.R. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yolcuyu yakalaması ve valizlerinde yaptığı aramalarda uyuşturucu maddeyi bulması polis kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

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-Polis ekiplerinin şüpheliyi gözaltına alması

-Şüphelinin valizlerinde yapılan aramalar

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

-Genel ve detaylar

