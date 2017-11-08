DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- AVM\'DEKİ OPERASYONDA BÖYLE GÖZALTINA ALINDILAR



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz hafta Bakırköy\'de bulunan bir AVM\'nin restoranına düzenlediği operasyonun detayları belli olmaya başladı. Operasyonda 4\'ü Azerbaycan uyruklu toplam 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 9 tabanca ele geçirilmişti.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda; 18 Ağustos 2016\'da Beşiktaş\'ta Azeri mafya lideri Rövşen Lenkeranski (Aliyev)\'in öldürülmesinin ardından kardeşi Namık Aliyev\'in intikam için Türkiye\'ye geldiğini belirledi. Namık Aliyev ve Mehmet Sabri Şirin\'in 5 milyon dolar karşılığında Rövşen Lenkeranski\'nin katillerini infaz edilmesi için anlaşma yapmak üzere buluştuklarını ileri sürüldü. Şüphelilerin yüz üstü yere yatırılarak gözaltına alınması da fotoğraf karelerine yansıdı

Görüntü Dökümü:

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-Yüzüstü yatan kelepçeli şüpheliler

-Ele geçirilen silahlar

-Operasyonla ilgili arşiv görüntüler



08.11.2017 - 14.10 Haber Kodu : 171108098_

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2- MEVLÜT UYSAL: - (İstiklal Caddesi\'ndeki çalışmalar) YILBAŞINA KADAR BİTMESİ LAZIM (1)

* İBB Başkanı Mevlüt Uysal,

\"Yılbaşına kadar bitmesi lazım. İstiklal Caddesi\'nde çalışmaları daha iyi denetleyip daha erken bitmesini sağlayacağız.\"

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Florya\'daki Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri\'nde gerçekleşen toplantıda soruları yanıtlayan Başkan Uysal, 2019 yerel seçimlerinde aday olup olmayacağıyla ilgili bir soruya \"Buna kamuoyu karar verecek. Bu süreç içerisinde yaptıklarımıza bakacaksınız, İstanbul halkı, \'Mevlüt Uysal aday olursa seçeriz\' diyorsa aday oluruz. Ama \'seçmeyiz\' diyorlarsa da ısrar edecek halimiz yok\" şeklinde yanıt verdi.

\"ERKEN BİTMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ\"

Mevlüt Uysal, İstiklal Caddesi\'nde yapımı devam eden alt ve üst yapı ile çevre düzenlemeleri çalışmalarının ne zaman biteceğiyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

\"Her nimetin bir külfeti, her külfetin bir nimeti olur. İstiklal Caddesi\'nde yapılan işin doğru olduğunu düşünüyorum. İstiklal Caddesi Cumhuriyet öncesi dönemlerden kalma tarihi bir yer. Birçok defa işlemler yapıldı. Bunların hepsi yüzeysel yapıldığı için hepsi perişanlık. Esaslı bir çalışma yapalım ve bir daha oraya girmeyelim denilmiş. Yılbaşına kadar bitmesi lazım. İstiklal Caddesi\'nde çalışmaları daha iyi denetleyip daha erken bitmesini sağlayacağız.\"

\"MEVCUT GÖREVDEKİ ARKADAŞLARI DEĞİŞTİRİYORUZ ŞEKLİNDE BİR ANLAYIŞIMIZ YOK\"

Göreve başlamasının ardından üst düzey yöneticilerden bazı değişiklikler olduğunun biliyoruz devamını beklemeli miyiz?\" şeklindeki soruya Başkan Uysal, \"Şu arkadaşlarla çalışmam şu arkadaşlarla çalışırım demem için onları tanımam lazım. Onların da beni tanıması gerekiyor. Şuana kadar birkaç değişiklik yaptık. Bundan sonra yine değişiklikler olacak. Ancak, \'hadi şimdi değişim başladı şunları da değiştirelim\' şeklinde olmayacak. Yani mevcut görevdeki arkadaşları değiştiriyoruz şeklinde bir anlayışımız yok\"

Görüntü Dökümü:

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-Başkan Uysal\'ın açıklamaları

-Gazetecilerin sorularına yanıt

-Genel ve detay

08.11.2017 - 14.11 Haber Kodu : 171108099

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3- ŞİLE\'DE BATAN GEMİ: İKİNCİ KAPTAN CÜNEYD YEDİCAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Şile açıklarında batan geminin ikinci kaptanı Cüneyd Yedican gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz hafta Şile açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli geminin ikinci kaptanı 53 yaşındaki Cüneyd Yedican\'ın cesedine, dün ulaşılmıştı. Yedican için bugün ögle vakti Beykoz Kanlıca Gazi İskender Paşa Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yedican\'ın annesi Berrin, eşi Patricia, çocukları Dilara, Sena, Berrin Yedican ile yakınları katıldı. İkinci kaptan Yedican\'ın kızları, babalarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü.

Cüneyd Yedican cenaze namazının ardından Anadolu Kavağı Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Tabutun getirilmesi

-Cenazeden görüntüler

-Ailesinin tabuta sarılarak ağlaması

-Kızlarının görüntüsü

-Oğlunun görüntüsü

-Annesi\'nin görüntüsü

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Detaylar

08.11.2017 - 14.11 Haber Kodu : 171108099

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4- SEDAT ŞAHİN\'İN GÖZALTINA ALINDIĞI SORUŞTURMA: GÖZALTI SAYISI 6\'YA YÜKSELDİ



Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, tahliye olduktan sonra cezaevinden çıkarken tekrar gözaltına alınan Sedat Şahin\'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında alarında Sedat Şahin\'in adamı olduğu öne sürülen Halis Kocaman\'ın da bulunduğu 5 kişi daha gözaltına alındı. 6 kişinin işlemleri, Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde sürüyor.

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5- İSTİNAF MAHKEMESİ BARBAROS ŞANSAL\'IN CEZASINI ONADI



Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: İstanbul DHA

İstinaf Mahkemesi, yılbaşında sosyal medyada paylaştığı videoda sarf ettiği sözleri nedeniyle \"Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'ni alenen aşağılama\" suçundan 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan modacı Barbaros Şansal\'ın cezasını onadı.

İstinaf Mahkemesi, modacı Barbaros Şansal\'ın yılbaşı gecesi sosyal medyada paylaştığı videoda sarf ettiği sözleri nedeniyle, \"Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama\" suçundan aldığı 6 ay 20 günlük hapis cezasını onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Barbaros Şansal\'ın başvurusu üzerine İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen cezaya ilişkin incelemesini tamamladı. Şansal\'ın Avukatı Efkan Bolaç\'ın itirazı üzerine dosya üzerinden yerel mahkemenin kararını inceleyen 2. Ceza Dairesi, sanığın davaya konu videoda sarf ettiği sözlerin Türk milletini aşağılar içerikte olduğunu, eylemin de sosyal medya üzerinden alenen gerçekleştiğinin sabit olduğunu kaydetti.

Yerel mahkemenin hükmünün kanuna ve yasaya uygun olduğunu belirten 2. Ceza Dairesi, sanığın avukatının istinaf başvurusunu esastan reddederek yerel mahkemenin kararını onadı.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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-Barbaros Şansal\'ın cezaevinden çıkışı

08.11.2017 - 13.35 Haber Kodu : 171108079

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6- GÜNEY AFRİKALI YOLCU ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA TUVALETTE BAYGIN BULUNDU

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İbrahim YILDIZ / İstanbul DHA

Türkiye\'ye \'kabul edilemez yolcu\' statüsünde olduğu için girişine izin verilmeyen Güney Afrika uyruklu Andre S. Atatürk Havalimanı\'nda tuvalette baygın halde bulundu. Yolcunun yanında kendi el yazısıyla yazılmış bir intihar mektubu bulunduğu öğrenildi.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Arındırılmış Salon\'da meydana gelen olay, edinilen bilgilere göre şu şekilde gelişti:

\'Kabul edilemez yolcu\' statüsünde bulunan Güney Afrika uyruklu Andre S., Türkiye\'ye giriş yapamadı. Yolcu daha sonra arındırılmış salonda bulunan bir tuvalete girdi. O sırada tuvaletler bölgesinde bulunan bir personel yerde baygın bir şekilde Andre S.\'yi gördü. Personel durumu polis ekiplerine bildirirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yolcuya ilk müdahaleyi burada yaptı. Daha sonra kendine gelen yolcu polis ekipleri eşliğinde Yabancılar Şube Müdürlüğüne götürüldü. Yolcunun ilk ifadesinde birkaç günden beri Atatürk Havalimanı\'da olduğu ve Türkiye\'ye giriş yapamadığı öğrenildi. Bu arada polis ekipleri olay yerinde bir Andre S.\'nin kendi eliyle yazdığı intihar mektup buldu. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.\"

Görüntü Dökümü:

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-Güney Afrikalı yolcu Andre S.

08.11.2017 - 13.33 Haber Kodu : 171108078_



