DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- \"ATATÜRK\'E HAKARET DAVASI\"\'NDA MUSTAFA ARMAĞAN\'A 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI (2)

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Genel Yayın Yönetmeni olduğu Derin Tarih Dergisi\'nin Mayıs sayısında kaleme aldığı yazıda Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret ettiği gerekçesiyle Mustafa Armağan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hapis cezasını ertelemedi.

ARMAĞAN BERAATİNİ İSTEDİ

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Armağan ve avukatları hazır bulundu. Son sözü sorulan Mustafa Armağan beraatini istedi.

CEZA ERTELENMEDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme Mustafa Armağan\'ı \"Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret\" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Armağan\'ın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etmediği için hapis cezasını ertelenmedi. Armağan adliye çıkışında açıklama yaptı.

Görüntü Dökümü: (ÖZEL)

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-Armağan\'ın konuşması

-Genel ve detaylar

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2- ÖĞRENCİ SERVİSİ SÜRÜCÜSÜNE SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERA

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de servis aracı sürücüsü, öğrencileri bıraktıktan sonra uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cip ile gelen saldırganların sürücüyü vurduktan sonra kaçtığı görülüyor. Sürücünün vurulmasıyla servis aracı bir süre geri geri kayıyor. Yaralı sürücü minibüsü durdurmayı başarıyor. Saldırı sırasında çevredekiler büyük panik yaşıyor. Silah sesleriyle kaçıyanlar olduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasından saldırı anı

-Servis aracının kayması

-Kaçışanlar

DHA FEED

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3- SERVİS SÜRÜCÜSÜNÜ ÖLDÜREN CİPLİ SALDIRGANLAR KAÇARKEN KAMERAYA YANSIDI

Haber Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de servis aracı sürücüsü, öğrencileri bıraktıktan sonra uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırganlar cip ile kaçtı. Saldırı sonrası ara sokağa girerek kaçan cipli saldırganlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaçışanlar

-Cipin manevra yaparak ara sokağa girmesi

-Cipin kaçışı

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4- ÖZGÜR GÜNDEM DAVASINDA 2 TAHLİYE

Haber: Ümit TÜRK İstanbul DHA

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin aralarında yazar Aslı Erdoğan\'ın da yer aldığı yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada tutuklu bulunan gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılı ile yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya tahliye edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan duruşmada tutuklu sanıklar Kemal Sancılı ile İnan Kızılkaya cezaevinden getirilerek hazır edildi. Tutuksuz sanıklar Necmiye Alpay ile Eren Keskin de duruşmaya katıldı. Söz alan Kızılkaya ile Sancılı\'nın avukatları müvekillerinin bir yılı aşkındır tutuklu bulunduklarını hatırlatarak tahliye talbinde bulundu. Daha sonra söz alan İnan Kızılkaya da, polisin baskın yaparak gazeteyi dağıttıktan sonra kendilerini gözaltına aldığını anlatarak, \"Halbu ki bizim tek silahımız kalemimiz. Benim çalıştığım gazete muhalif bir yayın politikasına sahip. Yaptığımız şey, Ortadoğu\'da yaşanan ve yüz yılı aşkın süredir devam eden bir sorunu haberleştirmektir. Biz sadece gazetecilik yaptık. Gazetecilik suç değildir. Tahliyemi istiyorum\" diye konuştu. Kemal Sancılı da, gazetenin imtiyaz sahibi olduğunu ve mali işler dışında gazetenin yayın politikasına karışmadığını belirterek tahliye talebinde bulundu.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Duruşma savcısı mevcut delil durumunu dikkate alarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, kapatılan gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılı ile yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya\'nın tahliyesine karar verdi. Mahkeme sanıklar hakkında yurtdışı yasağı konulmasına hükmetti. Verilen tahliye kararıyla birlikte tutuklu sanık kalmadı. Duruşma Mart ayına ertelendi.

İDDİANAMEDEN...

KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi\'nin yazarı ve danışma kurulunda yer alan Aslı Erdoğan, dil bilimci Necmiye Alpay, genel yayın yönetmeni Zana Bilir Kaya ile yazarları Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu, diğer yayın danışma kurulu üyesi Bilge Akut ile imtiyaz sahibi Kemal Sancılı ile yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya hakkında, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\", \"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma\", \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

5- \"MARTI PROJESİ\" OLARAK BİLİNEN KABATAŞ MEYDAN VE TRANSFER MERKEZİ PROJESİNDE SONA YAKLAŞILIYOR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Kabataş\'ta yapımına devam edilen \"Martı Projesi\" olarak bilinen \"Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi\" projesinde sona yaklaşılıyor. Proje kapsamında denize çakılan kazıklarla, yaklaşık 650 metre boyunca 20 metrelik eninde bir alan İstanbul Boğazı\'ndan alınarak kara haline getirildi. Projenin denize doğru uzanan iskeleleri ise tamamlanmak üzere. Projenin 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

DENİZE YÜZLERCE KAZIK ÇAKILDI

Fındıklı Molla Çelebi Camii\'nin kuzey tarafından başlayıp Kabataş Bezm-i Alem Valide Sultan camii\'ne bitişik balıkçı barınağını da içine alan çalışmalarda önce yaklaşık 650 metre boyunca denize onlarca kazık çakılarak kıyı kısmı deniz üzerinde yaklaşık 20 metre genişletildi. Projede yer alan 4 iskelenin yapılması için ise denize yüzlerce kazık çakıldı. Şu anda iskelelerin birinin betonarme bölümüde tamamlanırken, diğer iskeleler de şekillendi. Proje tamamlandığında daha önceden 12 olan gemi kapasitesi 22\'ye çıkmış olacak.

2018 YILI SONUNDA BİTMESİ PLANLANIYOR

Proje kapsamında 90 bin metrekarelik alan yeniden düzenlenirken 38 bin metrekarelik bir meydan oluşturulacak. Projedeki binaların boyunun 7,5 metreyi geçmeyeceği belirtilirken yeraltına 40 turist otobüsü ve 1000 araç kapasiteli otopark yapılacak. Projede otomobillerin geçtiği yol, yer altına alınıp tüm entegrasyon bu alanda sağlanacak. Proje ile Kabataş İskelesi, Kabataş-Taksim füniküler hattı ve yapımına başlanan Mahmutbey-Kabataş metro hattı entegre olacak. Ayrıca tamamlandığında Üsküdar-Kabataş yürüme tünelinde entegre edilecek projenin 2018 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-İnşaat alanından çekilen görüntüler

-Genel ve detaylar

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6- OTOMOBİLİNİZİ SATARKEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN



Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

İstanbul\'da kendilerini enerji sektöründe çalışan işadamı gibi tanıtarak lüks bir büro açan ve internet üzerinden buldukları otomobilini satmaya çalışan kişileri dolandıran biri kadın 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilini almak için anlaştıkları kişileri, noterdeyken EFT yapıyormuş gibi kandırdıkları, satış belgesine imza atmasını sağladıktan sonra ortadan kayboldukları öğrenildi. Şebeke üyelerinden birinin diş tedavisi için gittiği dişçiyide kendisinden fazla para aldığını düşünerek aynı yöntemle dolandırdığı tespit edildi.Yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yapan şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi.

23 MAĞDUR POLİSE BAŞVURDU OPERASYON BAŞLADI

İstanbul\'da otomobil satarken dolandırıldığını söyleyerek polise şikayetçi olan 23 mağdurun ifadesi doğrultusunda başlatılan operasyonda 30 kişilik dolandırıcılık şebekesi ortaya çıkarılarak yakalandı. Şüphelilerin internet üzerinden araçlarını satmak için ilan veren kişilerle irtibata geçtikleri daha sonra parada anlaşarak birlikte notere gittikleri öğrenildi. Noterin kapanış saatlerine yakın aceleyle işlem yapan şüphelilerin cep telefonu üzerinden EFT yapıyormuş gibi yaptıkları mağdurun \"Paramı tam ve eksizsiz aldım.\" diyerek satış sözleşmesine imza atmasını sağladıkları belirlendi. Satışın tamamlanmasının ardından şüphelilerin oradan kayboldukları öğrenildi. Şebeke elemanlarının bir başka notere giderek aynı gün içinde aracın bir kaç kez daha el değiştirmesini sağlayarak mağdurun takibinden kurtuldukları öğrenildi.

20 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından önceki gün daha önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı baskında biri kadın 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının dolandırıcılık suçundan daha önceden polise geliş kayıtları olduğu tespit edilirken, baskınlarda dolandırıcılıkta kullanılan cep telefonları, satış sözleşmeleri ele geçirildi.

3 AYDA 3 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin 3 ay içinde yaklaşık 3 milyon lira değerinde otomobili hiç para vermeden üzerlerine geçirdikleri öğrenildi. Şüphelilerden birinin tedavi için gittiği diş doktorunuda kendisinden fazla para aldığı için intikam amacıyla aynı yöntemle dolandırdığı öğrenildi.

MAĞDURLAR ŞÜPHELİLERİ TEŞHİS ETTİ

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğüne gelen bazı mağdurlarda şüphelileri teşhis ederek şikayetçi oldu. Nasıl dolandırıldıklarını anlatan mağdurlardan biri de polis tarafından bulunan aracını teslim alarak teşekkür etti. Mağdur Erol Çakır vatandaşları uyararak \"Parayı almadan kesinlikle noter belgesini imzalamayın. Yoksa çok uğraşırsınız.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Dolandırıcılık anının güvenlik kamera kaydı

-Operasyon anı polis kamerası

-Şüphelilerin kazandıkları paralarla gittikleri eğlence mekanındaki görüntüleri

-Şüphelilerin adliyeden çıkışı

-Ele geçen malzemeler

-Olayın mağdurlarından Halim İlçay ve Erol Çakır\'la röportaj

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7- ÖZGÜR GÜNDEM DAVASINDA 2 TAHLİYE

Haber: Ümit TÜRK İstanbul DHA

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin aralarında yazar Aslı Erdoğan\'ın da yer aldığı yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada tutuklu bulunan gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılı ile yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya tahliye edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan duruşmada tutuklu sanıklar Kemal Sancılı ile İnan Kızılkaya cezaevinden getirilerek hazır edildi. Tutuksuz sanıklar Necmiye Alpay ile Eren Keskin de duruşmaya katıldı. Söz alan Kızılkaya ile Sancılı\'nın avukatları müvekillerinin bir yılı aşkındır tutuklu bulunduklarını hatırlatarak tahliye talbinde bulundu. Daha sonra söz alan İnan Kızılkaya da, polisin baskın yaparak gazeteyi dağıttıktan sonra kendilerini gözaltına aldığını anlatarak, \"Halbu ki bizim tek silahımız kalemimiz. Benim çalıştığım gazete muhalif bir yayın politikasına sahip. Yaptığımız şey, Ortadoğu\'da yaşanan ve yüz yılı aşkın süredir devam eden bir sorunu haberleştirmektir. Biz sadece gazetecilik yaptık. Gazetecilik suç değildir. Tahliyemi istiyorum\" diye konuştu. Kemal Sancılı da, gazetenin imtiyaz sahibi olduğunu ve mali işler dışında gazetenin yayın politikasına karışmadığını belirterek tahliye talebinde bulundu.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Duruşma savcısı mevcut delil durumunu dikkate alarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, kapatılan gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılı ile yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya\'nın tahliyesine karar verdi. Mahkeme sanıklar hakkında yurtdışı yasağı konulmasına hükmetti. Verilen tahliye kararıyla birlikte tutuklu sanık kalmadı. Duruşma Mart ayına ertelendi.

İDDİANAMEDEN...

KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi\'nin yazarı ve danışma kurulunda yer alan Aslı Erdoğan, dil bilimci Necmiye Alpay, genel yayın yönetmeni Zana Bilir Kaya ile yazarları Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu, diğer yayın danışma kurulu üyesi Bilge Akut ile imtiyaz sahibi Kemal Sancılı ile yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya hakkında, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\", \"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma\", \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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8- AVCILAR\'DA TAPU DOLANDIRICILARINA OPERASYON KAMERADA

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA

Avcılar\'da sahte belgelerle tapu dolandırıcılığı yapan 9 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.

Yurtdışında yaşayan bir kişi, arsasının kendisinden habersiz şekilde satıldığını öğrenmesi üzerine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine şikayetçi oldu. Polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takiple satışta ismi geçen şüphelileri belirledi.



NOTER\'DE YARIM MİLYONLUK ARAZİYİ SATARKEN YAKALANDILAR

Ekipler izledikleri şüphelilerin Avcılar\'daki bir noterde, Hadımköy\'de bulunan 500 milyonluk bir arazinin satış işlemleri yaptığını belirleyerek operasyon düzenledi. Baskında R.C., T.D., A.S., H.K., K.D., B.K., C.D. ile A.Ö. ve Ö.D. isimli kadınlar gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda tabanca, çok sayıda sim kart ve sahte belgeler ele geçirildi.

Operasyon anı polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



5 TUTUKLU, 2 ADLİ KONTROL

A.Ö. ve Ö.D. isimli kadınlar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer 7 şüpheli ise \'Nitelikli dolandırıcılık\', \'Resmi belgede sahtecilik\', \'Suç işleme amacıyla örgüt kurmak\', \'Rüşvet\' ve \'Görevi kötüye kullanma\' suçlarını işlediği gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.C., T.D., A.S., H.K. ve K.D. çıkartıldıkları mahkemede tutuklanırken, B.K. ve C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



SAHTE BELGELERLE SATMIŞLAR

Şüphelilerin, miras kalan kişileri tepsit ettikleri ve adlarına düzenlendikleri sahte belgelerle satışı gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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(Polis Kamerası)

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-Noter\'den görüntü

-Polis ekiplerinin satış yapan şüphelileri yakalaması

-Ele geçirilen malzemelerin sergisi

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi

-Genel ve detaylar

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9- GÜLBEN ERGEN\'E TEHDİT MESAJLARI... ERHAN ÇELİK ŞÜPHELİ SIFATI İLE İFADEYE ÇAĞIRILDI

Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)

CEP telefonuna tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gelen şarkıcı Gülben Ergen\'in şikayeti üzerine iki kişi hakkında başlatılan soruşturmanın şüphelileri arasına, şikayetçi Ergen\'in eski eşi Erhan Çelik de dahil edildi. Soruşturmayı yürüten savcı, Erhan Çelik\'i şüpheli sıfatı ile ifadeye çağırdı.

Cep telefonuna tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gelen şarkıcı Gülben Ergen\'in şikayeti üzerine iki kişi hakkında başlatılan soruşturmanın şüphelileri arasına, şikayetçi Ergen\'in eski eşi Erhan Çelik de dahil edildi. Cep telefonuna gelen tehdit ve hakaret içerikli mesajlar üzerine Avukatı Altın Mimir aracılığı ile İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na başvuran Gülben Ergen, gelen mesajlardan dolayı şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda tespit edilen şüpheliler H.G. ve M.E.K.\'nin Erhan Çelik ile bağlantılı kişiler olması üzerine, Erhan Çelik de şüpheliler arasına dahil edildi.

ERHAN ÇELİK İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Metin Uslu\'nun, geçtiğimiz Cuma günü Erhan Çelik\'i şüpheli sıfatı ile ifadeye çağırdığı öğrenildi. Çelik\'in tebligatın kendisine ulaşmasından itibaren 10 gün içinde savcılığa gelerek ifade vermesi istendi.

SORUŞTURMA ÜÇ SUÇ ÜZERİNDEN YÜRÜYOR

Her üç şüpheli de, \"Hakaret\", \"Tehdit\" ve \"Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret\" suçlarından soruşturuluyor.