DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI ALTEPE'DEN İKİNCİ AÇIKLAMA

\"İnşallah görev devam edecek\"

\"Şu an herhangi birşey yok\"

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHA

İstifası istenen isimler arasında yeraldığı belirtilen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe, Bosna Hersek\'ten İstanbul\'a geldi. Altepe, Atatürk Havalimanı\'nda ikinci kez gazetecilerin sorularını yanıtladı. Recep Altepe, \"İstifanız istendi mi?\" sorusuna şöyle \"Benim öyle birşeyim yok. Görevimiz belli, işimiz belli. İşimize devam ediyoruz. Bursa\'ya geri dönüyorum. İnşallah görev devam edecek. Şu an açıklanacak birşey yok. Görevimizin başındayız\" diye cevap verdi.

Altepe, \"Cumhurbaşkanıyla görüşmeniz oldu mu?\" şeklindeki soruya ise \"Şu an birşey yok olursa açıklarız. Şu an herhangi birşey yok\" şeklinde cevap verdi.

\"İstifanız istendi mi\" sorusuna ise Altepe, \"Herhangi bir konu gelişirse açıklama yaparız\" yanıtını verdi.



20.10.2017

3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN D-8 ZİRVESİNDE KONUŞTU

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\" Terör tehditinin sınır, mesafe tanımadan yaygınlaştığı, buna rağmen \'iyi terörist kötü terörist\' ayrımına gidildiği sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bunun yanında birileri kasıtlı bir şekilde İslam ile terörizmi Müslümanlarla teröristi özdeşleştirmeye çalışıyor. Boko Haram gibi, DEAŞ, FETÖ, Eş-Şebab gibi katil sürülerinin işlediği cinayetleri İslam düşmanlıklarına malzeme yapıyorlar\"

\"Ülkelerimiz arasındaki ticarette artık milli para birimlerimizi kullanmanın yolunu açabildiğimiz takdirde D-8 tarihinde bir devrime imza atmış olacağız. Kur baskısı altında ekonomimizi eritmeye gerek yok. Dolar baskısı altında eritmeye gerek yok, euro baskısı altında eritmeye gerek yok. Biz yerli, milli paralarla bu ticaretimizi yaptığımız takdirde inanıyorum ki buradan ülkelerimiz ciddi manada da kazanacaktır\"

\"Dönem başkanlığımız sırasında bu amaçla diyoruz ki bir takas odası kurulması için merkez bankalarımızı bir araya getirelim.\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi, \"İş birliğiyle fırsatları çoğaltmak\" temasıyla Türkiye\'nin ev sahipliğinde başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, \"Bundan 20 yıl önce D8\'in hangi ilkeler üzerine inşa edildiğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bu ilkeler aynı zamanda D-8\'in bayrağında yer alan altı yıldızda da temsil ediliyor. Örgütü kurarken savaş yerine barış, çatışma yerine diyalog, çifte standart yerine adalet ve kalkınma olsun demiştik. Üstünlük kavramının yerine eşitliğin, sömürünün yerine paylaşımın, baskı ve tahakkümün yerine insan haklarının, özgürlüğün ve demokrasinin hakim olmasını tahayyül etmiştik. Geride bıraktığımız 20 yıl zarfında dünyada yaşanan gelişmeler, o zamanki endişelerimizin ne kadar haklı olduğunu bugün bize gösteriyor\" dedi.

\"\'İYİ TERÖRİST KÖTÜ TERÖRİST\' AYRIMINA GİDİLDİĞİ SIKINTILI BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ\"

Erdoğan, \"Neredeyse her on yılda bir tekrarlanan ekonomik krizlerle bugünlere geldik. Bu kadar üretimin olduğu, bu kadar zenginliğin olduğu bir dünyada hala Afrika\'daki kardeşlerimiz en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor. Küresel adaletsizlik, azalmak yerine daha da arttı. Terör tehditinin sınır, mesafe tanımadan yaygınlaştığı, buna rağmen \'iyi terörist kötü terörist\' ayrımına gidildiği sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bunun yanında birileri kasıtlı bir şekilde İslam ile terörizmi Müslümanlarla teröristi özdeşleştirmeye çalışıyor. Boko Haram gibi, DEAŞ, FETÖ, Eş-Şebab gibi katil sürülerinin işlediği cinayetleri İslam düşmanlıklarına malzeme yapıyorlar\" şeklinde konuştu.

\"D-8, SALT ÇIKARLAR ETRAFINDA BULUŞAN BİR ÜLKELER TOPLULUĞU DEĞİL\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"D-8\'in ilkelerine ve savunduğu değerlere olan ihtiyaç, bırakın azalmayı daha da artmıştır. Zira D-8, salt çıkarlar etrafında buluşan bir ülkeler topluluğu değil, bunun çok daha ötesinde, adil, huzurlu ve istikrarlı bir dünya talebinin mücessem halidir. Bizler D-8 üyeleri olarak, dünyada pek az ülkeye nasip olan, coğrafi ayrıcalıklara sahibiz. Üç kıtaya hakim durumdayız. Zengin doğal kaynaklarımız, hepsinden önemlisi dünyanın yaklaşık yedide birini teşkil eden genç ve dinamik bir nüfusumuz var. D-8\'i kurduğumuzda bin 820 dolar olan kişi başına düşen milli gelir ortalamamız, hamdolsun bugün 4 bin 500 doları aştı. Tabii ki yeterli değil. Bunun çok daha ilerilere gitmesi gerekir\" dedi.

\"MERKEZ BANKALARIMIZI BİR ARAYA GETİRELİM\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Her şeyin değiştiği bir dünyada D-8\'in aynı kalması hatta yerinde sayması asla kabul edilemez. Teşkilatımızı yeni üyelerle, yeni ortaklarla tahkim etmemiz gerektiğine inanıyorum. Genişlemeden korkmanın hiçbir anlamı yok, burada rahat olmalıyız. Karar alma mekanizmalarımızda oy birliği yerine nitelikli çoğunluk gibi imkanlardan istifade edebilmeliyiz. Zira oy birliğiyle çalışma mekanizması çoğu zaman tıkanacaktır. Eğer burada nitelikli çoğunluk getirirsek inanıyorum ki karar alma süreci hızlanacaktır. Mevcut sistem tıkanıklıklara, zaman ve enerji israfına sebep oluyor. Eğer proje destek fonunu bir an önce hayata geçirebilirsek D-8\'i daha etkin,verimli ve proje odaklı bir örgüt haline getirebiliriz. Ülkelerimiz arasındaki ticarette artık milli para birimlerimizi kullanmanın yolunu açabildiğimiz takdirde D-8 tarihinde bir devrime imza atmış olacağız. Kur baskısı altında ekonomimizi eritmeye gerek yok. Dolar baskısı altında eritmeye gerek yok, euro baskısı altında eritmeye gerek yok. Biz yerli, milli paralarla bu ticaretimizi yaptığımız takdirde inanıyorum ki buradan ülkelerimiz ciddi manada da kazanacaktır. Dönem başkanlığımız sırasında bu amaçla diyoruz ki bir takas odası kurulması için merkez bankalarımızı bir araya getirelim. D-8 ülkeleri olarak toplantılara katılım düzeylerini artırmalı, çalışmaları, özel sektör kuruluşlarını da bu çalışmalara dahil etmeliyiz. Cumhurbaşkanları olarak D-8 Liderler Zirvesi\'nin önemi iyi kavranmalı. Hepimiz D-8\'e sahip çıkmalı, daha etkin, daha verimli, daha güçlü olması için azami gayret göstermeliyiz\" şeklinde konuştu.

20.10.2017

4- ERDOĞAN\'DAN ARAKAN ÇAĞRISI

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"Şu anda Arakan Müslümanları\'nın düştüğü duruma seyirci kalmak her halde bize yakışmayacaktır. Bu işi sadece Bangladeş\'in üzerine yıkmak bize yakışmayacaktır. Önemli olan biz Bangladeş\'ten ne kadar yük alabiliriz.ö

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Türkiye\'nin ev sahipliğinde düzenlenen D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi\'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kapanış konuşmasını yaptı.

Erdoğan konuşmasında, \"Unutmayalım ki biz burada hizmet için, vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin istikbali için bulunuyoruz. Şu anda Arakan Müslümanları\'nın düştüğü duruma seyirci kalmak her halde bize yakışmayacaktır. Bu işi sadece Bangladeş\'in üzerine yıkmak bize yakışmayacaktır. Önemli olan biz Bangladeş\'ten ne kadar yük alabiliriz. Bunun gayreti içinde olmalıyız. Bangladeş\'in yükünü hafifletmek ve oradaki kardeşlerimize de bu noktada \'yalnız değilsiniz, biz sizin yanınızdayız\' demek onlara ayrı bir güç verecektir. Ümidimizi kesmeden, yorulsak da yolumuzdan sapmadan sabırla, kararlılıkla ilerlemeyi sürdürmemiz gerekiyor. Şunu da unutmayalım, doğrudur, yanlıştır; aldığımız bir güzel örnek olması bakımından söylüyorum, Hz. İbrahim\'in ateşine su taşıyan karınca misali sorumluluklarımızı yerine getirme çabası içerisinde olmalıyız. Sönmese de söndürmeye gidiyorum niyeti çok önemlidir\" dedi.

5- PAKİSTAN BAŞBAKANI ABBASİ, DÖNEM BAŞKANLIĞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'A DEVRETTİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, D8 zirvesinin açılış oturumunda dönem başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a devretti. Devirden önce bir konuşma yapan Abbasi, \"D-8 aynı zamanda proje uygulama devresine de girdi. Kalkınma, ilerleme ve halklarımızın refahı için çalışmamız gerekiyor. Uluslararası düzeyde daha güçlü bir ses çıkarmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti\'nin bu zirve için seçtiği ekip gerçekten çok maharetli bir şekilde çalışıyor. Sürdürülebilir kalkınma ve insan odaklı kalkınmayı genel tema olarak seçtik\" dedi.

Abbasi, \"D-8\'in 20. yılını kutladığımız bu yıl, hedeflerimizi ve vizyonumuzu gerçekleştirmeye verdiğimiz taahüdü bir kez daha pekiştirmeliyiz. D8 çok geniş kaynaklara sahip bir bölge, ancak ortak kaynaklarımızı optimize etmek için daha fazla işbirliği yapmamız gerekiyor. Bunu her düzeyde, her alanda yapmamız lazım. Ancak ve ancak o zaman sinerji oluşturabilir ve bu sayede güvenli ve sürdürülebilir bir refah düzeyi sağlayabiliriz\" diye konuştu.

ABBASİ DÖNEM BAŞKANLIĞI\'NI ERDOĞAN\'A DEVRETTİ

Pakistan Başbakanı Abbasi, konuşmasının ardından D8\'in başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a devretti. Abbasi, Erdoğan\'a, \"Sizi, başkanlığınızdan dolayı kutluyorum. Eminim burada gösterdiğiniz zeka, dinamizm ve bilgeliğiniz sayesinde D-8\'e yeni bir dinamizm katacaksınız. Pakistan halkı ve hükümeti adına size tam desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Pakistan\'da her zaman son derece istekli bir dost ve ortak bulacaksınız\" dedi.

6- SAVCILIKTAN \"KAYNAK HOLDİNG\" AÇIKLAMASI: 59 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA)

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah Kaynak Holding çalışanlarına yönelik yapılan operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde çalışan ve ByLock kullandıkları tespit edilen 110 kişi hakkında yakalama kararı verildiği, bu kişilerden 59\'unun gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklama şöyle:

\"Cumhuriyet Başsavcılığımız Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ / PDY örgüt üyeliği ve bu örgüte finansman sağlama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Kaynak Holding\'e bağlı şirketlerde çalışan ve ByLock kullandıkları tespit edilen 110 kişi hakkında 20.10.2017 tarihinde yakalanmalarına yönelik operasyon başlatılmıştır. Başsavcılığımızca 4\'ü başka suçtan tutuklu 110 kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrası Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nden alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda şüphelilerin adreslerinde aramalar yapılmış ve 59 kişi gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar ve soruşturma titizlikle devam etmektedir.\"

7- FATİH\'TE \"GİZLİ KAMERA\" OPERASYONU

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otomobil anahtarı, kulaklık, kalem, kol saati, çakmak, askılık ve kumanda cihazlarına yerleştirilmiş gizli kamera satan işyerine operasyon düzenledi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye\'ye kaçak yollardan getirilen gizli kameraların Fatih\'te bir hanında satıldığını belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri, 16 Ekim Pazartesi günü Fatih Demirtaş Mahallesi\'nde bulunan bir iş hanındaki dükkana baskın düzenledi. Polis ekipleri yaptığı baskında piyasa değeri 300 ile 800 lira arasında değişen çok sayıda otomobil anahtarı, kulaklık, kalem, kol saati, çakmak, askılık ve kumanda cihazlarına yerleştirilmiş 103 ayrı gizli kamera ele geçirdi. Ekipler işyeri sahibi E.Ş.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli E.Ş. hakkında \'5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet\' kapsamında işlem başlatılarak para cezası verildi. Ele geçirilen gizli kameralar Vatan Caddesi\'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü girişinde sergilendi.



