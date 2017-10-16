DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

(ÖZEL)

1- KUAFÖRE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Haber: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de kadın kuaförü işleten Mehmet Akar, geçtiğimiz cuma akşamı silahlı bir kişi tarafından bacağından vurulmuştu. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 2 kişinin işyerinin önünde bir süre beklediği görülüyor. 2 saldırgan bir süre iş yerini gözetliyor. Ardından saldırganlardan biri harekete geçiyor. Kuaföre giren saldırgan dükkan sahibi Mehmet Akar\'a iki el ateş etti. 2 saldırgan daha sonra olay yerinden kaçıyor. Hastanede tedavi altına alınan Akar\'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

------------

-GÜVENLİK KAMERASI

-Saldırganların kuaförü gözetlemesi

-İçeri girerek ateş açılması

-Saldırganların kaçması

-Olayın cuma akşamı çekilen görüntüleri

==============================

2- BEYOĞLU\'NDA 110 BİN DOLARLIK GASP

*Beyoğlu\'nda motosiklet ile para taşıyan kurye, motosikletli ve silahlı iki kişi tarafından gasp edildi. Şüpheliler yaklaşık 110 bin dolar ile kayıplara karıştı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda motosikletli kurye, kendisini takip eden motosikletli 2 kişi tarafından gasp edildi. Refik Saydam Caddesi üzerinde seyir halindeki motosikletli döviz bürosu kuryesi saat 12.00 sıralarında motosikletli ve silahlı iki kişi tarafından durdurularak gasp edildi. Kuryedeki 110 bin dolar parayı alan şüpheliler kayıplara karıştı. Kurye Hüseyin Kaymaz durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Kaymaz, \"Motosikletli iki kişi silah zoruyla paraları alarak kaçtı\" diye konuştu.

\"DAHA ÖNCE 2 KERE DAHA BAŞIMIZA GELDİ\"

Kuryenin gasp edildiğini haber alarak olay yerine gelen döviz bürosu sahibi \"Arkadaşımız döviz bürosu kuryesi. Aksaray\'a döviz bürosuna gidiyordu. Büyük ihtimalle takip edilmiş. Öyle tahmin ediyoruz. Daha önce 2 kere daha başımıza geldi. Bir keresinde paraları alamadılar. Diğerinde 50 bin dolarımızı aldılar. Şimdi de yaklaşık 110 bin dolarımız gitti. Normalde kuryeleri yalnız göndermiyoruz. İki kişi gidiyorlar. Sabah kuryenin biri, hastalandı. Onun için tek gönderdik. Silahı da yoktu. Silahı olsaydı bu başımıza gelmezdi. Bu olaylar çözülmüyor. Hepsi faili meçhul kalıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Gasp edilen kurye

-Kuryenin olayı polise anlatması

-Polislerin çalışmaları

-Yoldan görüntü

-Motordan görüntü

-Döviz bürosu sahibinin olay yerine gelmesi

-İşyeri sahibi ile röp.

-İşyeri sahibi ve kuryenin polis merkezine gitmesi

-Genel ve detaylar

16.10.2017 - 12.44 Haber Kodu : 171016057

=============================

3- İSTANBUL\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı 2 ayrı operasyonda 102 kilo \'skunk\', 118 kilo eroin ve 500 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonlarda toplam 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü Başakşehir ve Küçükçekmece\'de bulunan 2 adrese baskın düzenledi.



VİLLADA BULAŞIK MAKİNASINDA SKUNK

Başakşehir\'de bir villada yapılan operasyonda polis ekipleri belirlediği 2 şüpheliyi otomobille villanın önüne geldiği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler şüphelilerin kullandığı otomobilde yaptığı aramalarda 118 kilo eroin ile 3 tabanca ele geçirdi. Şüphelilerin kullandığı villada da arama yapan ekipler bulaşık makinasının içinde 102 kilo \'skunk\' adlı uyuşturucu buldu.



İŞ MAKİNESİ ARASINDA UYUTURUCU HAPLAR

Küçükçekmece\'de düzenlenen operasyonda da polis ekipleri yaklaşık 1 aydır takip ettiği şüphelilerin uyuşturucu maddeleri iş makineleri arasına sakladığını belirleyerek operasyon düzenledi. İş makineleri yardımıyla bir TIR\'dan indirilen iki CNC tezgahının tablaları arasına gizlenmiş 500 bin captagon hap ele geçirildi. Yapılan operasyonda 2 Suriye uyruklu, 2 Suudi Arabistan uyruklu olmak üzere toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



OPERASYONLAR POLİS KAMERASINDA

Narkotik ekiplerinin villada ve iş makinelerinin arasındaki uyuşturucu maddeleri bulması, şüphelileri gözaltına alması polis kameraları tarafından görüntülendi. 2 operasyonda gözaltına alınan toplam 7 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 4\'ü yabancı uyruklu 5 kişinin ise işlemleri devam ediyor.

Öte yandan uyuşturucu maddelerin fiyatının yaklaşık olarak 17 milyon lira olduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü

-------------

(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin şüphelileri yakalaması

-Otomobilde bulunan uyuşturucu maddeler

-Otomobilde ele geçirilen tabancalar

-Bulaşık makinasının içinden çıkartılan uyuşturucu maddeler

-İş makinelerinin TIR\'dan indirilmesi

-CNC makinelerinin tablası arasına gizlenmiş haplar



(AKTÜEL)

-Sergiden görüntü

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

-Genel ve detaylar

16.10.2017 - 12.06 Haber Kodu : 171016051

============================

4- TRT HARBİYE BİNASINI İŞGAL DAVASINDA İLK DURUŞMA BAŞLADI

* Duruşma savcısı, TRT Harbiye binasının işgal edilmesi davasının, Taksim Meydanı\'nın işgal edilmesine ilişkin açılan dava ile birleştirilmesini talep etti.

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT\'nin Harbiye\'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü ile 50 kişinin yaralanmasına ilişkin 7\'si rütbeli 32 darbeci asker hakkında açılan davanın ilk duruşması başladı.

24 TUTUKLU SANIK KATILDI

İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ilk duruşmaya 24 tutuklu sanık ile 2 tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada sanıkların kimlik tespiti yapıldı.

SAVCI DOSYALARIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ

Duruşmada söz alan Cumhuriyet Savcısı, Taksim Meydanı\'nın işgal edilmesine ilişkin 11\'i tutuklu 99 askerin yargılandığı dava ile bu davanın aralarında hukuki ve fiili irtibat nedeniyle birleştirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de talebi karara bağlamak üzere duruşmaya saat 14.00\' kadar ara verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ\'nün kuruluşu, yapısı, örgütlenmesi, eylemleri anlatılıyor. 15 Temmuz gecesi Harbiye\'deki TRT binasının işgali ve sonrasında vatandaşların yaptığı protestolarda Fahrettin Yavuz, Murat Demirci ve Jaoad Merroune\'nin şehit edildiği, 50 kişinin de yaralandığı ifade edildi. İddianamede, 32 askerin \"Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme\", \" TBMM\'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM\'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme\", \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. Ayrıca 24 sanığın değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları da talep ediliyor. Bazı şüphelilerin \"Terör örgütüne üye olmak\", \"Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak için kasten öldürme\", \"Kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Mala zarar verme\", \"Kamu malına zarar verme\", \"Kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engellemeye teşebbüs etme\" ve \"Hürriyeti tahdit\" suçlarından da hapis cezaları talep ediliyor.

==============================

5- TRT HARBİYE BİNASINI İŞGAL DAVASI ÖNCESİ AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT\'nin Harbiye\'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylara ilişkin 32 darbeci asker hakkında açılan davanın ilk duruşması öncesi basın açıklaması yapıldı.

\"HALKIN ÜZERİNE ACIMASIZCA KURŞUN YAĞDIRILDI\"

Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'nın karşısında bulunan meydanda TRT çalışanları ve şehit yakınları ellerinde Türk bayrakları ile toplandı. Grup adına basın açıklamasını yapan TRT İstanbul Müdürü Abdülhamit Avşar, 15 Temmuz gecesi kalleş darbe girişimi yaşandığını belirterek, \"Bugün duruşmaları başlayan İstanbul Müdürlüğü\'nün Harbiye yerleşkesinde ise daha ilk andan itibaren hain darbeciler tarafından sivil halkın üzerine acımasızca kurşun yağdırıldı\" dedi.

\"3 KİŞİ ŞEHİT OLDU\"

Avşar , Harbiye binasının yerleşkesi önünde 3 kişinin şehit olduğunu, 48 kişinin de gazi olduğunu kaydederek, \"Oysa yalnızca işgali protesto etmek şanlı Türk ordusunun içine sızmış hainleri uyarmak vatanın ve devletin sahipsiz olmadığını göstermek için toplanmışlardı. Ama FETÖ\'cü darbeciler hiç acımadan ateş açtılar, şehit ettiler, yaraladılar onları. Biz bu hainlerin yargılanmasını takip edeceğiz\" diye konuştu. Avşar, şehitlere Allah\'tan rahmet, gazilere de acil şifalar dileyerek, şehitleri ve gazileri ebediyen unutmayacaklarını sözlerine ekledi.

\"FETÖ DAVALARINI MİLLETİMİZİN NAMUS DAVASI OLARAK GÖRÜYORUZ\"

Birlik Haber-Sen TRT İstanbul Temsilciliği adına açıklama yapan Levent Karadeniz de FETÖ/ davalarını milletin namus davası olarak gördüklerini, ihanet çetesine hak ettikleri cezanın verilmesini istediklerini belirterek, \"Gün millete ihanet edenlerin ihanetinin cezalandırılacağı gündür\" ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamaların ardından grup, davayı izlemek için adliyeye girdi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Avşar\'ın konuşması

-Karadeniz\'in konuşması

-Genel ve detaylar

16.10.2017 - 11.53 Haber Kodu : 171016049