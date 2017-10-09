DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAVALİMANINDAKİ BASIN TOPLANTISINI İPTAL ETTİ

*Cumhurbaşkanı Erdoğan TC-TUR uçağıyla 11.55\'te beraberindeki heyetle Atatürk Havalimanı\'ndan Ukrayna\'ya hareket etti.

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İbrahim YILDIZ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiev\'e uçuşunun öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi\'nde yapılması planlanan basın toplantısını iptal etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısını gerçekleştirmeden TC-TUR uçağıyla 11.55\'te beraberindeki heyetle Atatürk Havalimanı\'ndan Ukrayna\'ya hareket etti.

Görüntü dökümü:

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-Devlet Konukevi basın toplantı salonundan ve boş masadan görüntü

-Basın mensuplarının bekleyişleri

-Konukevinin dıştan genel görünümü ve basın mensupları

-Genel ve detaylar

09.10.2017 - 12.18 - Haber Kodu : 171009045

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2- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASI BAŞLADI (2)



Serpil KIRKESER - Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135\'i tutuklu, 143 darbeci asker hakkında açılan davada sanıkların kimlik tespiti tamamlandı.

DAVADA SANIKLARIN VE MÜŞTEKİLERİN KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü\'nün karşısında bulunan binada 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce görülen duruşmada sanıkların kimlik tespiti yapıldı. Ardından da duruşmaya katılan mağdur ve müştekilerin kimlik tespitine geçildi.

MAHİR ÜNAL DA DURUŞMAYI İZLEDİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal\'ın yanı sıra bazı eski milletvekilleri ve belediye başkanları da duruşmaya izleyici olarak katıldı.

MÜŞTEKİLER İLE SANIK YAKINLARI ARASINA JANDARMA OTURDU

Davayı izlemek için gelenler üst araması yapıldıktan sonra duruşma salonlarının bulunduğu binaya alındı. Gazeteciler ve izleyicilerin cep telefonları ile ses ve görüntü kaydedebilen cihazların duruşma salonuna alınmasına izin verilmedi. Sanık yakınlarının bulunduğu kısım ile müşteki ve izleyicilerin bulunduğu bölümün arasına jandarma ekipleri oturtuldu. Duruşmaya katılım çok fazla olduğu için bazı izleyiciler de salon dışında kaldı. Sesli ve görüntülü kaydın yapıldığı duruşmaya öğle arası verildi.

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3- AİLE BAKANI KAYA: \"AMERİKAN BÜYÜKELÇİLİĞİ\'NİN ALDIĞI KARARIN MUHATABI WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ\"

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA / İstanbul (DHA)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasını takip etmek için Silivri\'ye geldi. Duruşmanın ilk bölümünü takip eden Bakan Kaya çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.Şehitlere sahip çıkmak bizim borcumuz diyen Kaya, adeta bir demokrasi nöbeti tutuluyor burada. Bakanlık olarak şehit ailelerimizin, gazilerimiz her zaman yanında olduk. Davaları yakından takip ediyoruz. Bugün 34 şehidimiz için buradayız. Orada dava arkadaşımızı Erol Olçok Bey de şehit düştü. Ve 15 Temmuz\'un en genç şehitlerinden, çocuk şehidimiz Abdullah Tayyip Olçok da şehit düştü. FETÖ terör örgütünün mensupları da hukuk önünde hak ettikleri cezayı alıyorlar. Almaya da devam edecekler\"dedi.

MUHATABI WASHİNGTON BÜYÜKELCİLİĞİMİZ.

Bakan Kaya\'ya ABD\'nin Türk vatandaşlarına dönük vize kararı soruldu. Kaya bu soruya, \" Amerikan Büyükelçiliğinin aldığı kararın muhatabı Washington Büyükelciliğimiz. Onlar da zaten gerekli kararı almışlardır.Biz de olayı takip ediyoruz\"yanıtını verdi.

Görüntü Dökümü:

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- Bakan Kaya\'nın açıklamaları

09.10.2017 - 12.27 - Haber Kodu : 171009057

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4- OKMEYDANI\'NDAKİ HASTA KARŞILAMA GÖREVLİSİNİN VURULMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber: Sinan BİLGİLİ, İstanbulDHA

Şişli Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi\'nde çalışan hasta karşılama görevlisi Erdi Yiğit\'in (27) vurulması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir grubun kavga ettiği ardından gruba doğru ateş edildiği yer alıyor. Olaydan sonra şüpheli M.C ve Y.C kardeşler kaçıyor. Polis olaya karışan 2 kardeşi yakaladı. M.C\'nin 12 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası aldığı belirtildi. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Kavgadan görüntü

-Silahla ateş edilmesi (22 ve 25. saniye)

-Detaylar

09.10.2017 - 13.04 - Haber Kodu : 171009058



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5- AMERİKA İSTANBUL KONSOLOSLUĞU ÖNÜ BUGÜN

*ABD BAŞKONSOLOSLUĞU\'NDA \"KRİSTOF KOLOMB\" TATİLİ

Haber / Kamera: Hasan YILDIRIM, İstanbul DHA

Amerika Birleşik Devletlerinde \'Kristof Kolomb Günü\' nedeniyle Büyükelçilik ve Başkonsolosluğun kapalı olacağı duyuruldu. Sabah saatlerinde İstanbul Başkonsolosluğuna gelen iki yabancı geri dönmek zorunda kaldı.



Sabah saatlerinde ABD\'nin sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce yapılan açıklamada: \"Kapalıyız.A.B.D\'nin Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu ve Adana Konsolosluğu 9 Ekim 2017 günü Kristof Kolomb Günü nedeniyle kapalı olacaktır\" denildi.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu\'na gelen biri Irak biri de İran vatandaşı iki kişi tatil gününden haberleri olmadığını vize için geldiklerini söylediler. Başkonsolosluk çevresinde vize evrak işlerine yardımcı olan işyerlerinin de kapalı olduğu görüldü.

Amerika\'da Ekim ayının ikinci Pazartesi günü, 1492 yılında Amerikayı keşfeden Kristof Kolomb\'u anmak amacıyla \'Columbus Günü\' olarak kutlanıyor.



Görüntü Dökümü:

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ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'ndan görüntü

Başkonsolosluğun kapalı olduğundan habersiz iki yabancının Başkonsolosluğa gelmesi

Başkonsolosluğa gelenlerle röp.

Kapalı işyerlerinden görüntü

Genel ve detaylar



09.10.2017 - 13.13 - Haber Kodu : 171009059

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6- THY\'DEN TÜRKİYE-ABD VE ABD-TÜRKİYE BİLET DEĞİŞİKLİK VE İADELERİ HAKKINDA DUYURU

Haber: Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ İstanbul DHA

Türk Hava Yolları (THY). Türkiye-ABD ve ABD-Türkiye vize uygulaması ile ilgili bazı değişiklikler yaptı. .

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği\'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: \"Türkiye-ABD ve ABD-Türkiye vize uygulaması ile ilgili bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklik İstanbul aktarmalı yolcularımızı etkilememektedir. İstanbul aktarmalı yolcularımız haricindeki, Türkiye-ABD ve ABD-Türkiye arası seyahat edecek, 9 Ekim 2017 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 9 Ekim 2017 - 31 Ekim 2017 tarihleri arasındaki Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı T.C. pasaportlu ABD varışlı, ABD pasaportlu Türkiye varışlı tüm yolcularımızın, 31 Ekim 2017 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla;

T.C pasaportlu yolcularımız için,

1) Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecektir.

2) İade talepleri:

a) Hiç kullanılmamış biletlerin ücret iadesi yapılabilecektir.

b) Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait ücret iadesi yapılabilecektir.

3) Bilet süresinin uzatılması:

Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Ekim 2017 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir.

4) İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerinde geçerli olacaktır.

ABD PASAPORTLU YOLCULAR DA YARARLANACAK

ABD Pasaportlu yolcuların rezervasyon ve güzergah değişikliklerinin THY tarafından ücretsiz olarak yapılacağının duyurulduğu basın açıklaması şöyle davam etti:

\"1) Rezervasyon ve güzergâh değişiklikleri ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecektir.

2) İade talepleri:

a) Hiç kullanılmamış biletlerin ücret iadesi yapılabilecektir.

b) Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait ücret iadesi yapılabilecektir.

3) Bilet süresinin uzatılması:

Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Ekim 2017 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir.

4) İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerinde geçerli olacaktır.\"

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7- PİLOT \"AZİZ ELMO ATEŞİ\" Nİ GÖRÜNTÜLEDİ

İstanbulDHA

Birleşik Arap Emirlikleri\'nin başkenti Abu Dabi\'den İstanbul\'a uçan Türk Hava Yolları pilotunun çektiği fırtına görüntüsü şaşırttı. İlginç görüntüyü sosyal medyada yayınlayan pilot Emre Çıngar \"Aziz Elmo Ateşi\" adı verilen atmosferdeki elektriklenme olayını kamerasıyla yakaladı. Airbus A 330 tipi uçağı 12 bin metrede seyir halindeyken fırtınada nadir görülen bu doğa olayını görüntüleyen pilot Emre Çıngar güzel bir fotoğrafa da imza attı. Şiddetli fırtına bulutları olarak bilinen CB bulutlarına yakalanmak istemeyen pilotlar bu tür durumlardan kaçınmayı tercih ediyor. Elektrik yüklü CB bulutları nedeniyle İstanbul hava sahası üzerindeki hava trafiğinin de olumsuz olarak etkilendiği biliniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kokpit içinden çekilen kamerada yıldırım görüntüleri ( emre çıngar\'ın sosyal medya hesabından alınmıştır )

09.10.2017 - 14.01 - Haber Kodu : 171009076

