DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- \"BÜYÜKADA\'DAKİ TOPLANTI\" İDDİANAMESİ TAMAM

*SAVCI, 8\'İ TUTUKLU 11 SANIĞIN TAMAMI İÇİN 15\'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEDİ.

* İdianameden ;

\"Şüphelilerin... \"Adalet\" ismiyle isimlendirilen yürüyüşün Gezi Parkı olayları benzeri şiddet içeren ve toplumda kaos oluşturacak olaylara dönüştürülmesinin amaçlandığı açıkça anlaşılmıştır. \"

Haber: Ümit TÜRK - Özden ATİK, İstanbulDHA

Büyükada\'daki toplantıya ilişkin aralarında Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi\'nin de aralarında bulunduğu 8\'i tutuklu 11 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler hakkında \"Silahlı terör örgütüne yardım etme\" ve \"Silahlı terör örgütne üye olma\" suçlarından 15\'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

5 TEMMUZ 2017\'DE GÖZALTINA ALINDILAR

Büyükada\'da 5 Temmuz 2017\'de toplantı yaptıkları sırada gözaltına alınan ve aralarında Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneklerinin temsilcilerinin bulunduğu 11 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

TOPLANTIYI ORGANİZE AF ÖRGÜTÜ TEMSİLCİSİNDE BYLOCK İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianamede, Büyükada\'daki toplantıyı Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç\'ın organize ettiği ancak Kılıç\'ın Bylock kullandığı iddiasıyla İzmir\'de gözaltına alındığı diğer şüphelilerin ise Büyükada\'da buluşup toplantıya başladıkları anlatıldı.

\"AMAÇ : ADALET YÜRÜYÜŞÜNÜ KAOSA DÖNÜŞTÜRMEK \"

İddianamede şüphelilerin CHP lideri Kılıçdaroğlu\'nun Ankara\'dan İstanbul\'a başlattığı \'Adalet Yürüyüşü\'nü kaosa dönüştürmeye çalıştıkları ve yaşanacak karışıklığı da diğer illere ve ilçelere yaymak istediklerinin amaçladığı iddia edildi. İddianamede Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç hakkında \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlamasıyla, diğer şüpheliler hakkında ise, \"Silahlı terör örgütüne yardım etme\" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İDDİANAMEDEKİ İSİMLER

İddianamede yer alan şüpheliler şöyle, Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi, Yurttaşlık Derneği\'nden Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu\'ndan İlknur Üstün, Uluslararası Af Örgütü\'nün Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Veli Acu, İnsan Hakları Gündemi Derneği\'nden Günal Kurşun, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği\'nden Nejat Taştan, Yurttaşlık Derneği\'nden Özlem Dalkıran, eski Mazlum Der\'li aktivist Şeyhmus Özbekli.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin görüntüleri

-Ghravi\'nin ve Steudtner\'in emniyetten çıkarken görüntüsü

-Büyükada Polis Merkezi\'nden görüntü

-Nalan Erkem\'in görüntüsü

-Genel ve detaylar



08.10.2017 - 15.03 Haber Kodu : 171008071



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2 - \"BÜYÜKADA\'DAKİ TOPLANTI\" İDDİANAMESİNİN DETAYLARI...

Ümit TÜRK - Özden ATİK, İstanbulDHA

Büyükada iddianamesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin Adalet Yürüyüşü\'nü kaosa çevirmeye çalışmak istedikleri iddia edilen iddianamede, aynı şüphelilerin PKK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütleriyle irtibatlarının bulunduğu ve bu örgütlere yardım kastıyla hareket ettikleri ileri sürüldü

3 TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İLİŞKİ İDDİASI

İddianamede şu ifadelere yer verildi; \"2013\'te, sivil toplum örgütleri faaliyeti görüntüsü altında organize edilen ve terör örgütlerince desteklenen, şiddet eylemleriyle kamu düzenini tehdit eden Gezi Parkı eylemleri benzeri toplumsal kaosa dönüşecek hareketlenmeler yaratmak amacıyla toplantı düzenlediklerinin anlaşılmasına göre, bağlantılı oldukları terör örgütleri lehine faaliyette bulunmak suretiyle yardım kastıyla hareket ettikleri, yabancı uyruklu şüphelilerin de mevcut konumları ve ülkemize dair irtibatları nazara alındığında bu amaç haricinde hareket ettiklerinden bahsedilemeyeceği ve şüphelilerin iştirak iradesiyle üzerlerine atılı Silahlı Terör Örgütlerine (FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DHKP/C) Yardım Etme suçunu işledikleri anlaşılmıştır...\"

CASUSLUK SUÇLAMASI AYRILDI

İddianamede, \"Terörizmin Finansmanı ve Casusluk\" suçları yönünden yürütülen soruşturmanın da ayrıldığı belirtildi. Şüpheli Taner Kılıç hakkında İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde davanın devam ettiği de belirtilerek hakkındaki dosyanın ayrılması kararının ise mahkemenin takdirine bırakılması talep edildi.

GÜNEYDOĞU VE DOĞU\'YU AYRI GÖSTEREN HARİTA...

Şüpheli İsveç uyruklu Ali Ghravi ve Almanya uyruklu Peter Frank Steudtner\'in söz konusu toplantıda \"dijital güvenlik, stres vb.\" konuları anlatan eğitimci sıfatıyla yer aldıkları anlatılan iddianamede, Ghravi\'nin eşyaları arasında yapılan aramada Türkiye\'nin Güneydoğu ve Doğu bölgesini ayrı devlete ait topraklarmış gibi gösteren bir haritanın ele geçirildiği kaydedildi.

TELEFON ŞİFRELERİNİ SAVCILIĞA VERMEDİLER

İddianamede yabancı uyruklu şüpheliler Peter Frank Steudtner ve Ali Ghravi\'nin, savcılık sorgusunda verdikleri şifre bilgilerinin yanlış olduğu, bu nedenle de bir kısım materyallerin henüz incelenemediği belirtildi. Şifrelerin kırılarak incelenmesi işlemine devam edildiği hatırlatılarak, şüphelilerin şifreleri soruşturma makamlarıyla paylaşmamalarının amacının örgütsel amaç taşdığı iddia edildi.

TOPLANTI ÇAĞRISINA RASTLANMADIĞI TESPİT EDİLDİ

İddianamede, şüphelilerin mensup olduğu sivil toplum kuruluşlarına ait internet sitelerinde ve sosyal medya grupları üzerinden yapılan açık kaynak araştırmalarında herkese açık olan paylaşımlar ve duyurular kısmmında 2017 Temmuz ayı içerisinde Adalar\'da yapılması planlanan herhangi bir toplantı çağrısına rastlanılmadığının tespit edildiği de ifade edildi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI İDDİANAMEDE YER ALDI

İddianamede, toplantıyı organize eden ve Yurttaşlık Derneği üyelerinden olan tutuklu şüpheli Özlem Dalkıran\'ın şüpheliler arasında oluşturulan whatsapp grubundaki yazışmaşlarına da yer verildi. İddianameye göre Dalkıran\'ın gruba gönderdiği bir mesajı şöyle: \"Şimdi ciddi bir şey yazıyorum. Kolaylaştırıcımız Ali\'den tercüme ediyorum: ilk ödeviniz - vapura binmeden önce tüm teknolojik aletlerinizi kapatacaksınız. Telefon, laptop, tablet, smart saat vs. Etrafı seyrederek, keyfini çıkararak seyahat ederek otele girinceye kadar açmayacaksınız. Okuyan ok desin ki herkesin gördüğünden emin olalım\"

BYLOCK\'ÇULARLA GÖRÜŞMELER .... MASAK RAPORLARI...

Şüpheli Taner Kılıç\'ın FETÖ\'nün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen iddianamede, diğer şüpheliler Şehmuz Özbekli, Nejat Taştan ve Günal Kurşun\'un da Bylock kulanıcısı kişilerle görüşme yaptıklarının tespitine yer verildi. Ayrıca MASAK raporlarına da yer verildi. Raporlara göre şüpheli Günal Kurşun\'un FETÖ üyeliğinden hakkında dava açılan Orhan Kemal Cengiz\'e STV\'de program yaptığı dönemleri kapsayan süreçte para havale ettiği ayrıca FETÖ ile iltisakı nedeniyle kapatılan FEZA gazetecilik A.Ş.\'den de toplamda 66 bin 800 TL havale aldığı belirtildi.

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3 - MİNİBÜSTEKİ YARALILARA İLK YARDIM FUTBOL SAHASINDAN GELDİ.

* Minibüsünün direksiyonunda sıkışıp kalan sürücüyle yaralı yolcusunun yardımına, bir turnuva için kazanın yaşandığı yerin yanıbaşındaki halı sahada futbol maçı yapan 112 çalışanları koştu.

* Kazadan saniyeler sonra olay yerine gelip ilk müdahaleyi yapan profesyonel sağlık ekipleri yaralıları hastaneye gönderdikten sonra maçlarına devam etti.

Hasan YILDIRIM / Akın ÇELİKTAŞ, İstanbulDHA

Beyoğlu\'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs önce refüje sonra ağaçlara çarptıktan sonra durdu. Şoför mahallinde sıkışan sürücünün itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldığı kazada minibüste bulunan bir kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahale hafta sonu tatilini kazanın yaşandığı yerin yanıbaşındaki halı sahada futbol oynayarak geçiren 112 acil yardım ekibi çalışanlarından geldi.

MİNİBÜS YOKUŞ AŞAĞI KONTROLSÜZ KAYMAYA BAŞLADI

Kaza, Beyoğlu Sütlüce\'de saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Bakla Zor adlı sürücü Bayır Sokak üzerinde park halinde bulunan minibüsününün direksiyonuna geçti. Bu sırada sürücünün kontrolünden çıkan minibüs yokuş aşağı kaymaya başladı. Önce caddedeki refüje çarpıp savrulan minibüs daha sonra bir ağaca çarptı ve durdu. Sürücü minibüste sıkıştı. Minibüsteki Hasan Bakla isimli kişi de yaralandı.

112 ÇALIŞANLARI HALI SAHADAN YARDIMA KOŞTI

Bu sırada halı sahada futbol oynayan 112 Acil Yardım ekibi çalışanları maçı bırakıp yardıma koştular.

Minibüsteki yaralı çimlere yatırıldı, şoför mahallinde sıkışan sürücü İtfaiyenin müdühalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Her iki yaralıya da yardım, saniyeler sonra olay yerine gelen profesyonel acil yardım ekiplerinden geldi. Yaralı sürücü ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hasan Bakla ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

\"FUTBOL TURNUVAMIZ VARDI. BIRAKIP KOŞTUK\"

Kazayı görerek olay yerine koşan Gökhan Çete \"Bizler 112 çalışanlarıyız. Müdürlük bünyesinde olan bir futbol turnuvamız vardı. Kazayı görünce olay yerine koştuk. Bu bizim meslek alışkanlığımız. Bırakamadık. Yaralıların durumu stabildi. Gerekli müdahaleyi yaptık. Daha sonra sağlık ekipleri gelerek yaralıları hastaneye kaldırdı\" dedi.

\"FRENİ BOŞALMIŞ\"

Minibüste olan ve kazadan yara almadan kurtulan Suat Yıldırım \"Şoför arabayı çalıştırdı. Arabanın freni boşalmış. Araba durmadı. Birden aşağıya kaydı. Önce yola çıktı daha sonra ağaca vurarak durdu\" diye konuştu.

Yaralılara ilk müdahaleyi yapan 112 çalışanları kaza sonrası turnuvaya kaldığı yerden devam etti.

Görüntü Dökümü:

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Kaza yapan minibüs

Yerde çimlerde yatan yaralı

Yaralıya yardım eden futbolcu

Minibüs içinde sıkışan şoför

İtfaiye ekiplerinin yaralı sürücüyü kurtarmaya çalışması

Olay yerindeki futbolcular

Yaralı sürücünün sıkıştığı yerden kurtarılması

Ambulans ile hastaneye kaldırılması

Çimlerde yatan yaralının ambulansa alınması

Yaralılara yardım eden futbolcu ile röp.

Minibüsün kaydığı yokuş

Minibüsün içinden yara almadan kurtulan Suat Yıldırım ile röp.

112 çalışanlarının futbol turnuvasına devam etmesi

Genel ve detaylar



08.10.2017 - 16.38 Haber Kodu : 171008093

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4- HADIMKÖY\'DE LOJİSTİK DEPOSUNDA YANGIN (Geniş Haber)

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İdris TİFTİKÇİ / İstanbul DHA

Hadımköy\'de 2 bin metrekare alana kurulu lojistik deposunda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği yangın 1,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın saat 11.00 sıralarında Hadımköy Yeşilbayır Mahallesi\'nde bulunan bir lojistik deposunda çıktı. Deponun plastik hammadelerinin saklandığı bölümde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın ihbarı üzerine olay yerine Hadımköy, Arnavutköy, Çatalca, Beylikdüzü, Kıraç, Avcılar, Esenyurt\'tan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler deponun dört bir yanından yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Depodan görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Çalışmalardan görüntü

-Dumanların çıkması

-İtfaiyenini içeri girmesi

-Genel ve detaylar

08.10.2017 - 12.36 Haber Kodu : 171008046

08.10.2017 - 12.38 Haber Kodu : 171008047