DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- ESENYURT\'TA POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

* Polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, 2 polisin bulunduğu motosiklete ve 4 araca çarptı.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta motosikletli polis ekiplerinden kaçan şüphelilerin kullandığı araç kaza yaptı. 2\'si polis 6 kişi yaralandı.

Esenyurt\'ta 2 kişinin bulunduğu otomobilden şüphelenen motosikletli polis ekibi, dur ihtarında bulundu. Araç hızla kaçmaya başlayınca polis ekipleri peşlerine takıldı. Kovalamaca yaklaşık yarım saat sürdü. Güzelyurt Mahallesi\'nde yolu kesen motosikletli polislere çarpan araç kontrolden çıktı. Otomobil, 4 araca daha çarptıktan sonra su kanalına uçmak üzereyken bariyerlere çarparak durdu.

Kazada motosikletteki 2 polis, 2 şüpheli ve çarptıkları araçtaki biri çocuk 2 kişi yaralandı. Hafif yaralı olan 6 kişiye olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti. Şüpheliler gözaltına alınırken kaçtıkları araçtan pompalı tüfek çıktı. Şüpheliler polis merkezine götürülürken olayla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü;

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-Yerdeki şüpheli

-Kaza yapan araç

-Polislerin görüntüsü

-Çarptıkları araçlar

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Araçtan çıkan silah

-Görgü tanığı ile röp.

-Detaylar

06.10.2017 - 14.45 Haber Kodu : 171006107_

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(ÖZEL)

2- 2 YAŞINDAKİ SURİYELİ ÇOCUĞUN MUCİZE KURTULUŞU

* Beyoğlu\'nda 2 yaşındaki Suriyeli Havin\'e kamyonet çarptı.

* Kamyonetin hem ön hem arka lastiklerinin üzerinden geçtiği Havin mucize kurtuluşu güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Olay Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi\'nde önceki gün saat 18.00 meydana geldi. Babasının evine ziyarete gelen Zeynep Ahmet\'in 2 yaşındaki çocuğu Havin Ahmet gecekondunun dış kapısından yola çıktı. O sırada sağa dönüş yapan bir kamyonet küçük çocuğa farketmeyerek çarptı. Kamyonetin sol ön ve arka tekerlekleri çocuğun üzerinden geçti. Durumu fark ederek duran sürücü, yaralı çocuğu gecekondunun kapısına getirdi. Olayı gören komşulardan Ali Durmuş, çocuğu sürücünün elinden alarak koşa koşa yakındaki bir özel hastaneye götürdü. Bu sırada sürücü kamyonete binerek olay yerinden ayrıldı. Özel hastanede çocuğa ilk müdahale yapılırken, \"Daha büyük bir hastaneye götürün\" denildi. Durmuş çocuğu yine kucaklayarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Yoğun bakımda yer olmadığı için çocuk ambulansla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi. Akciğeri zedelenen ve omzu kırılan çocuk hemen ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis kamyonetin şoförünü arıyor.

\"KUCAĞINDA TİTREYEREK GETİRMİŞ ÇOCUĞU\"

Havin Ahmet\'in dedesi Hüseyin Haydar, \"Kaza yapan adam çocuğu kucağına almış eve getirmiş. \'Bu çocuk merdivenden mi düştü, araba mı çarptı bilmiyorum\' deyip çocuğu bırakmış gitmiş\" dedi.

\"ADAMIN ELİNDEN BEBEĞİ ALDIM…\"

Havin Ahmet\'i kucaklayıp hastaneye götüren komşu Ali Durmuş ise \"Araba çarptı burada. Adam kucağına aldı bebeği. Sonra evin yanına geldi. Titriyordu. \'Çocuğunuza araba çarptı\' dedi. Adamın elinden bebeği aldım. Hemen hastaneye götürdüm. Sonra Dedesi ve annesi hastaneye geldi. Orada çocuğu büyük hastaneye götürün dediler. Çocuğu kucağıma aldım. Yoldan geçen bir arabaya bindim. Adam aldı beni, hastanenin yakındaki ışıklarda indirdi. \'Buradan yürüyerek git\' dedi. Ben de bebeği kucağıma alıp Okmeydanı Hastanesi\'ne götürdüm. Sonra oradan da Cerrahpaşa\'ya sevk ettiler\" diye konuştu.

ÇARPMA ANI GÜENLİK KAMERASINDA

öte yandan Havin Ahmet\'e kamyonun çarpma anı bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yola fırlayan Havin\'e çarpan kamyonetin üzerinden geçtiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Sokakta yolun karşısına geçen çocuk

-Kamyonetin gelmesi

-Çocuğu ezmesi

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Çocuğun dedesinin evi

-Olayın yaşandığı sokak

-Dedesi Hüseyin Haydar ile röportaj

-Çocuğu hastaneye götüren komşu Ali Durmuş ile röportaj

-Çocuğun yataktaki görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

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3- FRANSA\'DA TÜRKLERİN ÖLDÜĞÜ YANGIN : 9 YAŞINDAKİ SENEM İSTANBUL\'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Fransa\'da çıkan yangında hayatını kaybedenler arasında bulunan 9 yaşındaki Senem Ertuç, Üsküdar Alemdar Emanet Camii\'nde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Fransa\'nın Mulhouse kentinde pazar gecesi çıkan ve savcılığın kundaklama ihtimali üzerinde durduğu yangında 3 Türk hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden çocukladan biri olan 9 yaşındaki Senem Ertuç için Üsküdar Alemdar Emanet Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazından önce avluda kızının tabutu önünde bekleyen baba İsmail Ertuç ayakta dahi duramazken, fenalaşan anneanne Emine Öksüz\'e de hazır bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Cuma namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından küçük kızın cenazesi gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Senem Ertuç \'un cenazesi Ümraniye Hekimbaşı mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katılırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çelenk gönderdi.

Görüntü Dökümü:

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-Bir yakını ile röp

-Cenazenin gelmesi

-Bir yakının tabuta sarılarak ağlaması

-Baba İsmail Ertuç\'un görüntüsü

-Taziyeleri kabul etmesi

-Anneannenin fenalaşması

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Babanın ayakta durmakta güçlük çekmesi

-Cenaze namazının kılınması

-Dua ve helallik alınması

- Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gönderdiği çelenk

-Genel ve detay görüntüler

06.10.2017 - 14.28 Haber Kodu : 171006103_

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4- İSTANBUL\'UN KURTULUŞU

Haber / Kamera: Özgür EREN, İstanbulDHA

İstanbul\'un düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yılı nedeniyle bir çok dernek ve sivil toplum örgütünün katılımıyla Dolmabahçe Rıhtımda basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasının ardında gruplar dağıldı.

68\'liler Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve bir çok sivil toplam örgütü saat 12.30\'da Dolmabahçe Rıhtımda bir araya geldi. Gruptakiler ellerinde Türk Bayrakları ile \'Geldikleri gibi gidecekler\' ve \'Mustafa Kemalin askerleriyiz\' diye slogan attı. Saygı duruşu İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından basın açıklaması yapıldı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan 68\'liler Birliği Başkanı Namık Kemal Boya\' \"9 Eylül 1922 günü İzmir\'de düşman Anadolu\'dan savaşılarak denize dökülmüş ve kovulmuşsa da, düşmanın güzel İstanbul\'umuzu terk ettiği tarih, İzmir\'in kurtuluşundan bir yıl bir ay daha sonra, 94 yıl önce bugün, 6 Ekim 1923 tür. 6 Ekim 2017 Cuma günü , ulusal kurtuluş bilincimizi bileyerek, ulusal bağımsızlık ilkesine sımsıkı sarılarak dün silah ile kovduklarımıza bir kez daha haykırıyor ve hangi köken, inanç ve siyasal düşüncede olursa olsunlar, ulusumuzu bu açık tehdit ve tehlikelere karşı kararlılıkla birleşmeye, kenetlenmeye çağırıyoruz\' dedi.

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Gruptan genel ve yakın detaylar

-Grubun ellerindeki bayraklardan detay görüntü

-Grubun slogan atması

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

-Grup adına basın açıklaması yapan Namık Kemal Boya\'dan görüntü

-Genel ve yakın detaylar

06.10.2017 - 14.27 Haber Kodu : 171006102_

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5- ŞEHİTLER MAKAMI\'NDA DURUŞMAYA ÇAĞRI

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA / İstanbul (DHA)

Şehit yakınlarının kurduğu 15 Temmuz Şehitler Derneği üyeleri Nakkaştepe\'deki Şehitler Makamı\'nda basın açıklaması yaptı. Dernek üyeleri, herkesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki olaylardan sorumlu darbeci askerlerin yargılanacağı duruşmaya çağırdı.

DURUŞMALARA ÇAĞRI

15 Temmuz darbe girişi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde yaşananlara ilişkin 135\'i tutuklu 143 askerin yargılandığı davanın ilk duruşması 9 Ekim\'de Silivri Cezaevi\'nin karşısındaki duruşma salonunda görülecek. Duruşma öncesi 15 Temmuz Derneği üyeleri, Şehitler Makamı anıtında bir araya geldi. Şehit yakınları adına yapılan açıklamayı 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik okudu. Açıklamada, \"15 Temmuz şehitler köprüsünde kalkışmanın ilk dakikalarından itibaren ölüm kusmaya başlayan teröristler, 9 Ekim Pazartesiden itibaren adalet huzurunda hesap vermeye başlayacaklar. Nasıl ki 15 Temmuz gecesi kalbimizde ve zihnimizde, mukadderatımızdan başka bir düşünce olmaksızın yollara düşerek bu satılık maşaların karşısına dikilmişsek, pazartesiden itibaren de Silivri\'deki duruşma salonunda da yerimizi alacağız ve davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Hiçbir parti, düşünce, inanç farkı gözetmeksizin, herkese ulaşmaya çalışarak vatandaşlarımızı duruşma salonlarına çağırıyoruz. Bu vesileyle siyasetçilerimizi. STK\'larımızı, basınımızı, bir nefis muhasebesine davet ediyoruz\" denildi. Açıklamanın ardından şehitler için dua okundu .

34 KİŞİ ŞEHİT OLMUŞTU

1052 sayfalık iddianamesi bulunan davada aralarında subayların da bulunduğu 30 rütbeli asker, 47 askeri öğrenci olmak üzere 135\'i tutuklu 143 kişi yargılanacak. Mahkeme duruşmalara 10, 11 ve 12 Ekim\'de de devam edecek.Darbe girişimi sırasında, o zamanki adıyla Boğaziçi köprüsünde aralarında reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok\'un da bulunduğu 34 kişinin şehit olmuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Şehit yakınlarından detaylar

- Yapılan açıklamadan bir bölüm

- Şehitler makamı anıtında yapılan duadan kısa görüntü

06.10.2017 - 13.02 Haber Kodu : 171006072_

